Robotstofzuiger kopen tijdens Black Friday? Dit zijn de beste volgens onze expert

Je kan gewoon niet meer aan Black Friday 2024 ontsnappen. Vorige week kwamen de deals rustig op gang en sinds afgelopen weekend gooien alle retailers met meer deals dan onze bankrekening aankan. Niet elke deal is echter een goede deal en soms heb je te maken met een goede deal op een rampzalig product. Een productcategorie die elk jaar populairder wordt en ook nu weer kortingen krijgt, zijn robotstofzuigers.

Het aanbod robotstofzuigers is werkelijk gigantisch. Je hebt al een robotstofzuiger voor nog geen 200 euro, terwijl er ook modellen zijn van 1.000 euro of meer. Daarnaast is iRobot veruit het bekendste merk van robotstofzuigers, maar er is flink wat concurrentie van opkomende merken als Ecovacs, Dreame en Eufy. Bijna elke robotstofzuiger heeft tegenwoordig ook een dweilfunctie, alleen zal de ene je woning grondiger schoonmaken dan de andere. Ik test al jaren robotstofzuigers van verschillende merken in allerlei prijsklassen en dit zijn mijn favoriete Black Friday-deals van dit jaar, evenals aankoopadvies zodat jij de robotstofzuiger kiest die het beste past bij jouw noden.

Black Friday-deals op robotstofzuigers in Nederland

iRobot Roomba Combo Essential van €179 voor €166 bij Coolblue De Roomba Combo Essential is het goedkoopste model in het aanbod van iRobot. Hoewel er geen schoonmaakstation is, heeft hij wel een dweilfunctie en kan je hem met de app bedienen. Schoonmaken doet hij prima en je kan zelf het waterverbruik voor de dweil instellen. De obstakeldetectie is echter niet top, er wordt geen kaart opgeslagen in de app en je kan eveneens geen verboden zones instellen. Je zal dus eerst de nodige kabels en andere kleinigheden van de vloer moeten halen. (Ook bij MediaMarkt)

Eufy Clean L60 SES van €349 voor €231,99 bij Amazon Gewoonlijk heb je pas een robotstofzuiger met schoonmaakstation vanaf 350 euro, maar daar brengt de Black Friday-korting op de Eufy Clean L60 SES verandering in. De stofzak in het schoonmaakstation zit pas vol na gemiddeld 60 dagen en de schoonmaakborstel is ontworpen zodat er geen lange haren vast komen te zitten. Verder maakt deze robotstofzuiger een kaart in de app, waarop je ook verboden zones kan aanduiden. Hoewel er vier niveaus voor de zuigkracht zijn, kan de Eufy Clean L60 SES niet dweilen. (Ook verkrijgbaar zonder schoonmaakstation voor €165,99)

iRobot Roomba Combo j9+ van €889 voor €680 bij bol De Roomba Combo j9+ was het topmodel van iRobot dat aan het einde van 2023 is aangekondigd. De inklapbare dweil achterop zorgt ervoor dat tapijt nooit nat wordt en het waterbakje in de robotstofzuiger wordt automatisch bijgevuld in het schoonmaakstation. Naast de watertank zit er ook nog een stofzak in dat station zodat je volledig ontzorgd wordt. De robotstofzuiger leert ook hoe snel sommige ruimtes vies worden en kan op basis daarvan tips geven en bepaalde zones frequenter reinigen. Bij elk obstakel wordt er trouwens een foto genomen die je kan bekijken in de app. (Ook bij Coolblue voor €688)

Dreame L40 Ultra van €949 voor €889 bij MediaMarkt Gaan we nog een prijsklasse hoger, dan komen we uit bij de Dreame L40 Ultra. De korting is hier niet enorm hoog, maar voor de prijs krijg je wel erg veel. Deze robotstofzuiger heeft een tank voor vuil en schoon water in het basisstation voor extra schone vloeren. Verder zijn hier draaiende dweilpads aanwezig die je vloer grondig schrobben. Deze kunnen opgetild worden als er tapijt wordt gedetecteerd of zelfs automatisch los geklikt worden in het schoonmaakstation. Het schoonmaakstation reinigt de dweilpads na elke schoonmaakbeurt en droogt ze bovendien met hete lucht. Met een zuigkracht van 11.000Pa ben je er zeker van dat zelfs je tapijten een diepe reiniging krijgen. Ten slotte kan je in de app een videofeed openen tijdens een schoonmaakbeurt zodat je weet waar de L40 Ultra precies is. (Ook bij Amazon)

Black Friday-deals op robotstofzuigers in België

iRobot Roomba Combo Essential van €179 voor €166 bij Coolblue De Roomba Combo Essential is het goedkoopste model in het aanbod van iRobot. Hoewel er geen schoonmaakstation is, heeft hij wel een dweilfunctie en kan je hem met de app bedienen. Schoonmaken doet hij prima en je kan zelf het waterverbruik voor de dweil instellen. De obstakeldetectie is echter niet top, er wordt geen kaart opgeslagen in de app en je kan eveneens geen verboden zones instellen. Je zal dus eerst de nodige kabels en andere kleinigheden van de vloer moeten halen.

Eufy Clean L60 SES van €349 voor €231,99 bij Amazon Gewoonlijk heb je pas een robotstofzuiger met schoonmaakstation vanaf 350 euro, maar daar brengt de Black Friday-korting op de Eufy Clean L60 SES verandering in. De stofzak in het schoonmaakstation zit pas vol na gemiddeld 60 dagen en de schoonmaakborstel is ontworpen zodat er geen lange haren vast komen te zitten. Verder maakt deze robotstofzuiger een kaart in de app, waarop je ook verboden zones kan aanduiden. Hoewel er vier niveaus voor de zuigkracht zijn, kan de Eufy Clean L60 SES niet dweilen.

iRobot Roomba Combo j9+ van €889 voor €680 bij bol De Roomba Combo j9+ was het topmodel van iRobot dat aan het einde van 2023 is aangekondigd. De inklapbare dweil achterop zorgt ervoor dat tapijt nooit nat wordt en het waterbakje in de robotstofzuiger wordt automatisch bijgevuld in het schoonmaakstation. Naast de watertank zit er ook nog een stofzak in dat station zodat je volledig ontzorgd wordt. De robotstofzuiger leert ook hoe snel sommige ruimtes vies worden en kan op basis daarvan tips geven en bepaalde zones frequenter reinigen. Bij elk obstakel wordt er trouwens een foto genomen die je kan bekijken in de app. (Ook bij Coolblue voor €684)

Dreame L40 Ultra van €949 voor €899 bij MediaMarkt Gaan we nog een prijsklasse hoger, dan komen we uit bij de Dreame L40 Ultra. De korting is hier niet enorm hoog, maar voor de prijs krijg je wel erg veel. Deze robotstofzuiger heeft een tank voor vuil en schoon water in het basisstation voor extra schone vloeren. Verder zijn hier draaiende dweilpads aanwezig die je vloer grondig schrobben. Deze kunnen opgetild worden als er tapijt wordt gedetecteerd of zelfs automatisch los geklikt worden in het schoonmaakstation. Het schoonmaakstation reinigt de dweilpads na elke schoonmaakbeurt en droogt ze bovendien met hete lucht. Met een zuigkracht van 11.000Pa ben je er zeker van dat zelfs je tapijten een diepe reiniging krijgen. Ten slotte kan je in de app een videofeed openen tijdens een schoonmaakbeurt zodat je weet waar de L40 Ultra precies is. (Ook bij Amazon)

Robotstofzuiger aankoopadvies

Is je woning geschikt voor een robotstofzuiger?

(Image credit: TechRadar / Jasmine Gearie)

Niet elke woning is geschikt voor een robotstofzuiger en afhankelijk van de inrichting moet je soms een duurder model kopen als je wil dat alles probleemloos wordt schoongemaakt. Robotstofzuigers zijn ideaal voor appartementen of woningen die uit één verdieping bestaan. Anders moet je de robotstofzuiger van de ene naar de andere verdieping dragen en daar horen soms wat problemen bij. Robotstofzuigers zoals de Dreame L40 Ultra gaan tijdens het schoonmaken terug naar het schoonmaakstation om het vuile water weg te pompen en schoon water bij te vullen. Dat gaat echter niet zo heel vlot als er een trap tussen de stofzuiger en het basisstation zit.

Daarnaast moet je voldoende plaats hebben om het schoonmaakstation van de robotstofzuiger correct te plaatsen. Dit moet altijd tegen een muur staan met vrije ruimte aan de zijkanten en voorkant. Je kan soms wat centimeters van de aanbevolen vrije ruimte afwijken, maar je loopt altijd het risico dat de robotstofzuiger zijn weg terug niet vindt of niet (correct) in het station kan rijden. Dit zijn zaken die je online kan terugvinden zodat je niet pas bij de installatie ziet dat je eigenlijk helemaal geen plaats hebt.

(Image credit: iRobot)

Een ander punt waar je rekening mee moet houden, is de hoeveelheid meubels en hoe dicht ze op elkaar staan. De robotstofzuiger moet vlot tussen de meubels kunnen navigeren en in een kleine studio kan dit al eens een probleem zijn. Planten met luchtwortels en bladeren die laag bij de grond hangen, worden vaak over het hoofd gezien. Ik heb zelf maar één plant die door vrijwel elke robotstofzuiger is aangevallen tot ik een verboden zone instelde, dus houd hier zeker rekening mee als je veel planten hebt.

In woningen met verschillende vloertypes (harde vloeren, tapijt...) is een duurdere robotstofzuiger een must als je ook de dweilfunctie wil gebruiken. Bij goedkopere robotstofzuigers zoals de Roomba Combo Essential zit bijvoorbeeld wel een dweil, maar die moet je handmatig verwijderen. Doe je dit niet dan heb je een nat tapijt en stoffige dweil. De Roomba Combo j9+ en Dreame L40 Ultra hebben beide manieren om op zichzelf beide vloertypes schoon te maken. De Roomba Combo j9+ kan zijn dweil intrekken (een beetje zoals het dak van een cabrio), terwijl de Dreame L40 Ultra de dweil automatisch los kan klikken in het schoonmaakstation en weer kan ophalen wanneer het tapijt schoon is.

Welke extra functies krijg je als je meer uitgeeft?

De inklapbare dweil van de Roomba Combo j9+ (Image credit: iRobot)

Over het algemeen geldt de volgende regel: hoe meer je uitgeeft aan een robotstofzuiger, hoe minder je zelf moet doen. Bij goedkope modellen moet je zelf regelmatig het stofreservoir legen en de watertank bijvullen. Ook moet je daar zelf de dweil verwijderen als ze tapijt moeten schoonmaken. Heb je geen dweilfunctie nodig, dan is Eufy L60 SES nu een heel voordelige optie die een schoonmaakstation met stofzak heeft. Robotstofzuigers die hun dweil kunnen optillen of inklappen, kosten over het algemeen minstens 650 euro en als je wil dat die dweil automatisch in het schoonmaakstation gereinigd wordt, mag je rekenen op 800 euro of meer. Vind je het niet erg om de dweil zelf te reinigen en te laten drogen, dan is de Roomba Combo j9+ een goede keuze. Als je dat hele proces automatisch wil laten verlopen, dan kom je terecht in de duurste prijsklasse met modellen als de Dreame L40 Ultra.

Ten slotte is het belangrijk om te beseffen dat geen enkele obstakeldetectie perfect is. Ik heb nog geen enkele robotstofzuiger getest die kleine oplaadkabels (of de luchtwortels van mijn gatenplant) netjes omzeild heeft. Grotere voorwerpen zoals sokken en speelgoed worden over het algemeen wel vermeden, al zijn er robotstofzuigers die graag eerst tegen een voorwerp aan rijden en na die botsing pas doorhebben dat ze eromheen moeten gaan. Je zal dus altijd in zekere mate moeten opruimen als je wil dat de robotstofzuiger alles probleemvrij schoonmaakt.