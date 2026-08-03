"Het is een psychologisch probleem": robotstofzuigers staan voor deze uitdagingen in 2026

Robotstofzuigers bestaan al jaren en worden alsmaar beter. Toch lijken ze moeite te hebben om echt door te breken bij het grote publiek. Als je bij iemand thuis een robotstofzuiger ziet, zou je er waarschijnlijk nog steeds een opmerking over maken. Er moeten dus redenen zijn waarom steelstofzuigers de standaard zijn en robotstofzuiger de uitzondering.

We spraken hierover met werknemers van de grootste fabrikanten van robotstofzuigers. We wilden meer te weten komen over de misvattingen waar merken nog steeds mee worstelen, hoe de perceptie van deze handige huishoudhulpjes is veranderd en voor welke uitdagingen ze staan.

Mee met de tijd

“Robotstofzuigers worden steeds meer geaccepteerd en omarmd door het grote publiek, in plaats van te worden gezien als een nieuw en onrealistisch concept,” benadrukt Michael Meng, hoofd van de afdeling robotstofzuigers bij Dreame.

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“Toegegeven, het marktaandeel van robotstofzuigers is nog steeds kleiner dan dat van steelstofzuigers en traditionele stofzuigers, maar de trend naar geautomatiseerde, handsfree huishoudelijke schoonmaak is onvermijdelijk,” voegt hij eraan toe. Het terugkerende probleem is dat de perceptie van mensen in het verleden is blijven hangen.

“Het is geen technisch probleem, maar een psychologisch probleem”, zegt Faraz Mehdi, managing director bij Eufy. “Veel mensen die al eens een robotstofzuiger hebben gebruikt, associëren deze categorie nog steeds met ‘dweilen met vuil water’ en ‘slechte tapijtreiniging’, echte pijnpunten van een paar jaar geleden. De toestellen van vandaag zijn volledig anders.”

(Image credit: Future)

“Een hardnekkige misvatting is dat robotstofzuigers nog steeds nieuwe snufjes zijn die willekeurig ronddwalen, voortdurend vast komen te zitten en niet zo goed schoonmaken als een gewone stofzuiger. Die indruk is vaak gebaseerd op eerdere generaties van dit soort apparaten,” zegt Ricky Ma, algemeen directeur voor Europa en Amerika bij Roborock.

Hij gaat verder: “De grootste kans ligt in het helpen van consumenten om te begrijpen dat een robotstofzuiger niet zomaar een kleinere stofzuiger is; het is een geautomatiseerd, intelligent schoonmaaksysteem dat is ontworpen om je woning dagelijks schoon te houden en tijd te besparen zoals geen enkel ander apparaat dat kan."

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“Uiteindelijk zal de verdere groei van de sector niet alleen afhangen van technologische innovatie, maar ook van het helpen van consumenten om beter te begrijpen hoe ver deze categorie zich heeft ontwikkeld”, voegt Meng van Dreame toe. “Het overbruggen van de kloof tussen perceptie en realiteit blijft een van de belangrijkste kansen voor de hele sector.”

De harde realiteit

Er bestaan dus onterechte aannames over de prestaties van robotstofzuigers in 2026, maar er zijn ook echte problemen. Daarvan hebben we eerder al een overzicht gemaakt. Zo blijven (dunne) kabels op de vloer een probleem voor zelfs de duurste modellen en zou het handig zijn als de watertank meer over zijn status kan vertellen dan "vol" of "leeg".

(Image credit: Future)

We zijn het volledig eens met Reena Patel, manager vloerverzorging bij iRobot. Ze zegt dat autonomie en betrouwbaarheid de belangrijkste werkpunten zijn. “Hoewel robotstofzuigers aanzienlijk slimmer zijn geworden, verwachten consumenten nog steeds dat ze door steeds complexere omgevingen kunnen navigeren, alledaagse obstakels kunnen ontwijken, huisdierharen makkelijk kunnen verwijderen en naadloos kunnen overschakelen tussen verschillende vloertypes zonder dat je zelf moet ingrijpen”, zegt ze.