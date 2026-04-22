"Dit blijft een algemeen probleem": zelfs dure robotstofzuigers zorgen voor deze ergernissen

De tijden dat robotstofzuigers onvoorspelbaar waren en half werk leverden, liggen achter ons. Er zijn robotstofzuigers met net zo'n hoge zuigkracht als steelstofzuigers en die net zo grondig dweilen als een handmatige dweil. Het onderhoud gebeurt grotendeels automatisch dankzij het schoonmaakstation, waardoor je alleen nog af en toe het water en de stofzak moet vervangen. Kleine opstapjes en dikke tapijten vormen geen probleem meer en er zijn zelfs robotstofzuigers die verdwaalde sokken kunnen optillen.

Hoe goed dit alles ook klinkt, robotstofzuigers zijn nog niet perfect en dat geldt ook voor de duurste modellen. Ik heb al tientallen robotstofzuigers mijn appartement laten schoonmaken, van instapmodellen tot premium toestellen van meer dan 1000 euro, en zelfs de topklasse maakt nog fouten. Voor je een robotstofzuiger koopt, deel ik hier de meest voorkomende problemen en misschien houd jij het hierna wel bij een traditionele steelstofzuiger.

De strijd met kabels



Als er één ding is dat nog altijd kan misgaan, zijn het kabeltjes op de vloer. Geen enkele robotstofzuiger die ik heb getest, haalt hier een perfect score. Achter de bank liggen namelijk enkele kabels op de grond die bij de router horen. Ze zitten vrij strak tegen de muur aan en de duurdere robotstofzuigers weten ze goed te vermijden. Toch was er op een bepaald moment altijd een schoonmaakbeurt waarbij een van de kabels rond het borsteltje of de dweilpad werd gedraaid. Hierna stopt de robotstofzuiger en krijg je een foutmelding in de app.

Hoe duurder de robotstofzuiger, hoe kleiner de kans dat hij zichzelf vastrijdt in een kabeltje. Al mijn testen hebben me echter geleerd dat die kans nooit 0 procent is. Zo is de Samsung Jet Bot Combo AI Steam mijn vaste robotstofzuiger en hoewel die veruit de beste obstakeldetectie heeft die ik heb gezien, is hij ook één keer vast komen te zitten in die kabels tegen de muur.

Het watermysterie



Mijn grootste ergernis zijn de watertanks in schoonmaakstations. Je moet geen duizend euro meer uitgeven om een robotstofzuiger te kopen met watertanks in het schoonmaakstation. Of je nu een duur of goedkoop model neemt, de tanks werken hetzelfde. Het schone water wordt in het reservoir van de robotstofzuiger gepompt en het vuile water wordt uit het reservoir van de robot gezogen. Zo kan de robotstofzuiger langer schoonmaken voor jij het water moet verversen.

Wat geen enkele robotstofzuiger goed kan, is aangeven hoeveel water er precies in die tanks zit. Dreame, Ecovacs, Samsung, iRobot, Bosch... ze zeggen slechts twee dingen: er zit water in de tank of er zit geen water in de tank. Zeker bij de duurdere modellen verwacht ik meer info. Het is al meermaals gebeurt dat het waterniveau volgens de app "oké" was, maar dat ik tijdens de schoonmaakbeurt plots de melding kreeg dat de tank met schoon water leeg was of die met vuil water vol. Het schoonmaakproces wordt dan ook stopgezet tot je dit hebt aangepakt.

Bovenaan mijn verlanglijstje met functies voor robotstofzuigers staat meer inzicht in waterniveaus. Zo zou ik het handiger vinden als de robotstofzuiger vóór een schoonmaakbeurt al de melding geeft dat het water ververst moet worden. Op dezelfde manier zou de melding van een laag waterniveau net na een schoonmaakbeurt ook handig zijn.

De onzin van stofzakken



Iets anders dat momenteel eerder de uitzondering is in plaats van de regel, is de aanwezigheid van een stofzak. Je moet tegenwoordig goed je best doen om nog een stofzuiger met stofzak te vinden en toch hebben bijna alle schoonmaakstations van robotstofzuigers nog een stofzak. Afhankelijk van je huishouden kunnen de kosten hierdoor oplopen. Heb je huisdieren die verharen? Dan zal je robotstofzuiger dagelijks heel wat haren kunnen opzuigen.

Ecovacs brengt hier nu wel verandering in. De goedkope Ecovacs Deebot N20 Pro Plus uit 2024 had al een schoonmaakstation zonder stofzak. Het stof wordt hier in een cilindervormig reservoir gezogen dat je daarna in de vuilnisbak kan legen. Ook de Deebot X11 Omnicyclone en X12 Omnicyclone werken nu zonder stofzak. Ik hoop dat andere merken hier een voorbeeld aan zullen nemen, waardoor er minder terugkerende kosten zijn bij robotstofzuigers.

Kruimelkatapult



Dit laatste onderdeel is iets dat zelfs de duurste robotstofzuiger nog doet en waar iedereen mee te maken krijgt. Vooraan elke robotstofzuiger zitten een of twee borsteltjes die vuil naar de zuigmond vegen. Of je nu een spotgoedkope of peperdure robotstofzuiger koopt, hij zal dit borsteltje hebben en de meeste stukjes vuil naar binnen vegen.

Wat soms kan gebeuren, noem ik het "katapulteffect". Hier wordt een stukje vuil, vaak een broodkruimel, naar de andere kant van de kamer gekatapulteerd en niet naar binnen geveegd. In het beste geval vliegt het naar een stuk vloer dat nog schoongemaakt moet worden, in het slechtste geval vliegt het naar een stuk dat al is schoongemaakt. Dit is zeker geen gigantisch probleem, maar ik vind het ironisch dat robotstofzuigers zo'n grote sprongen maken en nog steeds vuil door de kamer kunnen katapulteren in plaats van het op te zuigen.