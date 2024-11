Moet je nog een Samsung Galaxy S24 kopen tijdens Black Friday?

Gelieve je adblock uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

Nu Black Friday 2024 volop bezig is, zijn er natuurlijk meer dan genoeg interessante deals te vinden voor allerlei soorten apparaten, waaronder ook smartphones. Tussen alle smartphonedeals vind je hier en daar wel wat recente toestellen, maar ook vooral veel telefoons die inmiddels (iets) ouder zijn of op het punt staan om vervangen te worden door een nieuw model.

Aangezien de meeste flagships van bekende merken namelijk in principe gewoon elk jaar weer een nieuwe versie krijgen, is het wel belangrijk om te bedenken of het beter is om nu van een uitstekende deal gebruik te maken of om nog even te wachten totdat de nieuwe uitkomt. Dit is zeker belangrijk om te overwegen als de release van een nieuwe telefoon echt heel dichtbij is, zoals naar verwachting het geval is bij de Samsung Galaxy S25. Het lijkt erop dat deze in januari 2025 zal worden onthuld.

Is het dan nu nog aan te raden om via een goede Black Friday-deal de Samsung Galaxy S24 in huis te halen? Dat hangt er vanaf hoe goed de deals zijn en wat voor veranderingen we verwachten te zien bij de volgende generatie.

Natuurlijk zal de Galaxy S25 op verschillende manieren wel een upgrade zijn ten opzichte van de Galaxy S24, maar eerlijk gezegd is Samsungs standaard Galaxy S-model de afgelopen jaren nou niet bepaald veel veranderd. Er wordt wel elk jaar weer een krachtigere chip gebruikt en verder wordt het design meestal een heel klein beetje aangepast en krijg je (tijdelijke) exclusieve nieuwe features.

Nu lezen we in sommige geruchten (die je in onze Samsung Galaxy S25 overzichtsartikel kan terugvinden) dat het design van het standaard Galaxy S-model bij de komende generatie waarschijnlijk weer niet veel zal veranderen, net als in voorgaande jaren. Het Ultra-model lijkt misschien wel grotere designveranderingen te ondergaan.

(Image credit: Qualcomm)

Het is zoals gewoonlijk nog steeds niet 100 procent duidelijk welke chips Samsung zal stoppen in de nieuwe Galaxy S25-modellen, maar als het om de Snapdragon 8 Elite gaat voor alle toestellen, dan zorgt dat misschien niet alleen voor nog betere prestaties, maar eventueel ook voor hogere adviesprijzen. De chip zou namelijk meer kunnen kosten dan zijn voorganger en dat kan ervoor zorgen dat Samsung zijn prijzen ook gaat verhogen.

Als dat het geval is, en de veranderingen inderdaad niet heel groot zijn (behalve misschien bij het Ultra-model), dan is een goede Black Friday-deal voor de Samsung Galaxy S24 toch wel erg aantrekkelijk. Als er qua hardware niet veel verandert, is dit model met zeven jaar aan software-ondersteuning voor velen misschien interessanter dan een nieuwer model met mogelijk hogere adviesprijs.

Natuurlijk zouden we nog wel verrast kunnen worden met grotere upgrades dan verwacht, maar tot nu toe lijkt het er niet op dat de Galaxy S25 een revolutionair toestel zal worden. Daarom vind je hieronder de beste Black Friday-deals die we hebben gevonden voor de Galaxy S24-serie.

Samsung Galaxy S24 Black Friday-deals in Nederland

Samsung Galaxy S24-serie Black Friday-deals in België

Hoe zit het met de Samsung Galaxy S23?

(Image credit: Samsung)

Het is misschien ook aantrekkelijk om een Samsung Galaxy S23 te overwegen wanneer je hiervoor een goede Black Friday-deal tegenkomt. Gezien het feit dat Samsung bij dat toestel nog geen zeven jaar aan software- en veiligheidsupdates bood, zouden we je echter niet zo snel aanraden om nog voor dat toestel te kiezen.

Als je toch liever nog wat meer geld wil besparen, maar wel een telefoon wil die nog jaren wordt ondersteund, dan is misschien de Google Pixel 8 een interessant alternatief. Dat model van Google heeft hetzelfde softwarebeleid als de Galaxy S24 (en de Pixel 9-serie), maar is nog goedkoper. Dankzij de huidige Black Friday-deals kan je die zelfs voor minder dan 500 euro vinden.

De Pixel 8 mag dan wel een iets minder krachtige chip hebben, maar Google biedt wel (net als Samsung tegenwoordig) een heleboel handige AI-features, specifiek op het gebied van fotografie, en een zeer overzichtelijke interface.

Wil je liever nog iets betere camera's en een groter display, dan is de Google Pixel 8 Pro ook een uitstekende keuze. Die vind je momenteel voor ongeveer dezelfde prijs als de Galaxy S24.