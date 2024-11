Onze expert adviseert: "Koop geen Fitbit met Black Friday, maar wel een Garmin"

Gelieve je adblock uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

Black Friday is in het land en dat valt ook nauwelijks te missen. Dit betekent, zoals altijd, weer flinke kortingen op de allerbeste tech! Als je al een tijdje overweegt om een nieuwe smartwatch of fitnesstracker aan te schaffen, is dit hét moment om toe te slaan.

Garmin staat bekend om zijn ongeëvenaarde kwaliteit en uitgebreide functies. Tijdens deze Black Friday zijn er dan ook genoeg deals op verschillende Garmin-horloges en in veel gevallen zijn ze veruit de beste keuze tegenover concurrenten zoals Fitbit.

Hoewel merken als Fitbit populair zijn voor casual gebruikers, zet Garmin met zijn uitgebreide sport- en gezondheidsfuncties de ultieme standaard. Garmin biedt de een combinatie van tracking, batterijduur en robuustheid, en dat zonder extra kosten voor premium functies. Fitbit doet tegenwoordig bijna het omgekeerde.

Bekijk hieronder de beste Garmin-deals van dit moment en ontdek waarom Garmin dé smartwatch is die je nodig hebt, en waarom je Fitbit het beste kan laten liggen.

Waarom Garmin boven Fitbit?

Je vraagt je misschien af waarom Garmin de betere keuze is. Hoewel Fitbit een goedkopere optie lijkt, schiet het merk op meerdere vlakken tekort wanneer je het vergelijkt met Garmin (en sommige andere merken). Een van de grootste ergernissen bij Fitbit is de betaalmuur in de vorm van Fitbit Premium. Voor 8,99 euro per maand krijg je toegang tot functies zoals uitgebreide gezondheidsstatistieken en trainingsoverzichten. Dit zijn functies die je bij Garmin volledig gratis krijgt in Garmin Connect. Bij Fitbit betaal je niet alleen voor je apparaat, maar ook nog eens maandelijks om het écht te kunnen gebruiken. Dat voelt niet alleen onnodig duur, maar ook oneerlijk tegenover de gebruiker.

Daarnaast blijft Fitbit achter als het gaat om batterijduur. Waar je een Fitbit vaak een week aan de lader moet hangen, houden Garmin-horloges zoals de Fenix en mijn persoonlijke favoriet, de Garmin Instinct Crossover Solar, het gemakkelijk twee weken of langer vol, zelfs bij intensief gebruik van de gps. Dit verschil wordt nóg groter bij gebruik buitenshuis. Fitbit heeft simpelweg geen antwoord op de energiebesparende modi en zonne-oplaadmogelijkheden die Garmin biedt.

Hoewel de meeste Garmin-horloges zelfs met Black Friday-korting duurder zijn dan Fitbits, mag je de terugkerende kosten van de betaalmuur niet vergeten. Je hebt nu inderdaad een Fitbit Versa 4 voor iets minder dan 150 euro. Als je echter een jaar lang 8,99 euro per maand betaalt voor Fitbit Premium, heb je eigenlijk 258 euro uitgegeven aan dit horloge. Voor dat geld heb je nu bijvoorbeeld een Garmin Vivoactive 5 die op vrijwel elk vlak beter is dan de Fitbit Versa 4.

Garmin Black Friday-deals

Garmin Vivoactive 5 van €299 voor €219 [NL] De Vivoactive 5 is een slank horloge dat je algemene gezondheid in de gaten houdt en uitgebreide slaaptracking biedt. Het heldere AMOLED-scherm is altijd goed leesbaar, de batterij gaat 11 dagen mee en er is ondersteuning voor Garmin Pay. Je kan ook nummers van je favoriete streamingdiensten (Spotify, Deezer...) naar het horloge downloaden en offline beluisteren, zonder smartphone in de buurt. (Ook in BE)

Garmin Forerunner 255 van €279,95 voor €229 [NL & BE] De Forerunner 255 is het ideale horloge voor hardlopers. Zijn ingebouwde gps is erg accuraat en er zijn erg uitgebreide hardloopstatistieken in de Connect-app. De batterij houdt het bovendien twee weken lang vol en dankzij het AMOLED-display is het scherm altijd duidelijk leesbaar.

Garmin Fenix 7s 42mm van €599 voor €449 [NL] Bespaar op een van de beste outdoorhorloges van Garmin. Met een compacte en lichte behuizing, een batterijduur tot 11 dagen, VO2 max-monitoring, TopoActive Maps voor gedetailleerde kaarten, Training Readiness-scores en nog veel meer is de Garmin Fenix 7S ideaal voor avonturiers met een kleinere pols. (Ook in BE voor €384)

Zijn er eigenlijk goede kortingen op Fitbit?

Fitbit presenteert zichzelf vaak als hét merk voor fitnesstracking, maar als je verder kijkt, merk je al snel de beperkingen. Basisactiviteiten zoals stappen tellen en slaaptracking doet Fitbit prima. Zodra je meer wilt, zoals geavanceerde sportstatistieken of outdoortracking, blijft Fitbit achter. Garmin biedt daarentegen een veel uitgebreider aanbod functies en laat je tot in detail inzicht krijgen in je prestaties en herstel. Voor hardlopers, zwemmers of avonturiers is Fitbit simpelweg geen serieuze optie.

Tot slot is de hardware van Fitbit een punt van kritiek. Hoewel de ontwerpen van Fitbit licht en gebruiksvriendelijk zijn, mist het de robuustheid en duurzaamheid die Garmin standaard levert. Of je nu kiest voor een stijlvol model zoals de Venu 2S of een outdoorbeest zoals de Instinct, Garmin-horloges zijn gebouwd om de zwaarste omstandigheden te weerstaan. Fitbit-modellen voelen daarentegen kwetsbaar aan en zijn minder geschikt voor intensieve trainingen of avontuurlijke uitstapjes.

Als je toch echt per se een Fitbit wil, dan hebben we hieronder de meest interessante deals uitgezocht. De Fitbit Inspire 3 is momenteel de goedkoopste keuze, maar weet wel dat je ook hier 8,99 euro per maand moet betalen voor Fitbit Premium als je de volledige ervaring wil.

Fitbit Black Friday-deals

Fitbit Inspire 3 van €99,95 voor €69,95 [NL & BE] De Inspire 3 is de goedkoopste Fitbit die je nu kan kopen. Hij is vooral geschikt voor slaaptracking en casual sporters. Houd er rekening mee dat je hier geen ingebouwde gps hebt en dus altijd je telefoon moet meenemen als je je hardloop- of fietsroute nauwkeurig wil bijhouden. De batterij gaat ten slotte tien dagen mee.

Fitbit Versa 4 van €229,95 voor €139,95 [NL & BE] De Versa 4 heeft een groot scherm en is daardoor makkelijker te bedienen. Daarnaast heb je hier nog een SpO2-sensor voor bloedzuurstofmetingen en extra trainingen. De batterij gaat tot slot ongeveer zes dagen mee.

Fitbit of Garmin: de keuze is eenvoudig

Als je op zoek bent naar een simpele, lichte activity tracker en bereid bent om extra te betalen voor premium functies, dan is Fitbit misschien een optie. Waarom je dat zou doen, is ons niet helemaal duidelijk, maar het kan. Als je waarde hecht aan gebruiksgemak, een lange batterijduur, uitgebreide tracking en duurzaamheid, dan is Garmin zonder twijfel de betere keuze.

Met de huidige Black Friday-deals wordt die keuze alleen maar makkelijker. Garmin biedt superieure prestaties zonder extra kosten, en dat voor prijzen die nu nóg aantrekkelijker zijn. Of je nu een fanatieke sporter bent of gewoon je gezondheid goed wilt monitoren, Garmin heeft een model dat perfect bij je past.