De Fitbit Inspire 3 is makkelijk te gebruiken voor beginners en is een efficiënt apparaat om de data over je gezondheid en vooruitgang te verzamelen tijdens het sporten. Deze fitness tracker heeft verschillende functies om je slaap, hartslag en je zuurstofwaarde te meten. De Inspire 3 kan ook je data verzamelen voor meer dan 20 sporten. Het kleine scherm kan voor sommigen misschien lastig te lezen zijn, maar het apparaat is gemakkelijk in het gebruik en een goedkope manier om kennis te maken met fitnesstracking.

Fitbit Inspire 3: review in een notendop

Fitbit heeft naast hun nieuwe smartwatches, de Fitbit Sense 2 en de Fitbit Versa 4, nu ook een verbeterde versie uitgebracht van hun fitness tracker. De nieuwe Inspire 3 gaat waarschijnlijk zijn voorgangers achterna als een van de beste fitness trackers.

Er is voor een nieuw design gekozen bij de Fitbit Inspire 3. Het apparaat zelf is iets breder en langer en het bijbehorende siliconen bandje heeft nu ook een betere pasvorm. Er is voor de eerste keer in de Inspire-reeks nu ook gekozen voor een AMOLED-scherm dat kleuren kan weergeven. Toch blijft de indrukwekkende batterijduur van ongeveer 10 dagen hetzelfde als bij de voorgangers. Dat haalt de tracker zelfs met het scherm op always-on.

Naast de verbeteringen, zijn ook zeker de functies behouden die de Fitbit Inspire 2 zo succesvol maakten. Net als de voorgangers, is de Inspire 3 erg makkelijk te gebruiken en geeft deze tracker je gezondheids- en fitnessdata op een simpele, overzichtelijke manier weer.

Het apparaat houdt je hartslag 24/7 in de gaten en met een combinatie van deze data en de data van je slaapgewoonten, kan er worden bepaald in welke mate je klaar bent voor de dag en hoe je omgaat met stress. Als je al een tijdje stil zit, geeft de Fitbit je ook een herinnering om even een stukje rond te lopen. Als je merkt dat je een beetje een stressvolle dag hebt, dan kun je ook gebruik maken van de functie voor een ademhalingsoefening van 2 minuten.

De Inspire 3 kan nu voor het eerst ook je SpO2-waarde bijhouden. Dat is de zuurstofwaarde in je bloed en als deze waarde onder een bepaald punt komt (bijvoorbeeld onder 90%), kun je worden gewaarschuwd. Dat kan namelijk een teken zijn dat er sprake is zuurstofgebrek. Deze functie kan echter ook handig zijn voor het bijhouden van je slaapgewoonten en de vooruitgang van een herstel. Dit soort sensor zie je ook op de meeste smartwatches met een focus op fitness, dus het is ook een fijne toevoeging op dit kleinere Inspire-model.

Qua slimme functies is er niet per se heel veel veranderd, maar Fitbit heeft met het nieuwe ontwerp en het kleurenscherm wel gezorgd voor een verbeterde gebruikerservaring.

Fitbit Inspire 3 review: prijs en beschikbaarheid

De Fitbit Inspire 3 is nu te koop voor 99,95 euro (opens in new tab). Bij de Inspire 3 ontvang je verder twee bandjes, een oplaadkabel en een proefperiode van 6 maanden voor Fitbit Premium. Bij de Inspire 2 was er nog sprake van een proefperiode van een jaar, maar deze verandering was te verwachten aangezien het op de rest van de Fitbit apparaten ook een proefperiode van 6 maanden is. Dat is wel jammer als je van plan was om Premium te blijven gebruiken. Dat extra half jaar kost met een maandelijks abonnement van 8,99 euro in totaal meer dan 50 euro extra of je kunt na je proefperiode een jaarlijks abonnement van 79,99 euro nemen.

Met het Premium-abonnement krijg je een aantal extra functies zoals een score die aangeeft in welke mate je klaar bent voor de dag (Daily Readiness), een slaapprofiel en een hoop verschillende oefeningen die je kunt vinden in de Fitbit-app.

Het apparaat zelf is er alleen in een zwarte uitvoering, maar de bandjes zijn er in de kleuren Midnight Zen, Lilac Bliss en Morning Glow. Je kunt ook kiezen uit twee maten: small en large.

Fitbit Inspire 3 review: design en scherm

Eerste Inspire-model met een kleurenscherm

Lichtgewicht, strak design

Scrollen kan soms onhandig werken

Er is niet heel veel veranderd in het design van de Fitbit Inspire 3 ten opzichte van de Inspire 2. Het apparaat zelf is iets breder en langer en het siliconen bandje heeft nog een vergelijkbare vorm, maar biedt nu wel een iets verbeterde pasvorm. Het siliconen bandje houdt zich op een fijne manier aan je huid vast om te zorgen dat het apparaat niet in de weg gaat zitten tijdens het sporten. Het kan wel zijn dat je af en toe wat haartjes uit je huid trekt als je hem heel strak om doet en dat is wel het beste voor de hartslagmetingen.

De Fitbit Inspire 3 is ook het eerste apparaat uit de Inspire-reeks met een kleurenscherm. Het is indrukwekkend dat Fitbit dit heeft kunnen toevoegen zonder dat het volgens onze tests een meetbaar effect heeft op de batterijduur. Het scherm kan erg fel worden en er is een always-on display, waardoor je de tijd en je stappen kunt bijhouden zonder het scherm te activeren.

Doordat het apparaat ook mooi klein en lichtgewicht is, zit het niet snel in de weg in het alledaagse leven of tijdens het sporten. Zo is de Inspire tijdens het zwemmen bijvoorbeeld minder opvallend aanwezig dan een Garmin. Dat is een groot pluspunt voor een fitness tracker, omdat veel beginners het misschien ook niet gewend zijn om iets om te hebben tijdens het sporten en het voelt misschien ook gek aan om met een duidelijk aanwezig horloge het water in te springen.

De Inspire 3 is dus iets breder dan de Inspire 2, maar het is nog steeds een lichtgewicht apparaat. De Inspire 2 weegt 8 gram en de nieuwe Inspire weegt 17 gram. Hij is dus wel iets zwaarder dan de voorganger, maar nog steeds relatief heel licht. Het scherm kan wel een beetje klein aanvoelen als je probeert door de opties of door je data te scrollen, maar je kunt je data gelukkig ook nog op de Fitbit-app op je telefoon terugvinden, waar het ook duidelijk geordend is.

Er zitten, net als op de Inspire 2, weer twee haptische knoppen aan allebei de kanten van het apparaat om het apparaat mee te activeren en om naar het home-scherm te gaan waar je de tijd op kunt zien. Dat kan handig zijn als je vanwege het slapen bijvoorbeeld niet de 'auto wake'-functie aan hebt staan. Als die functie aanstaat, kun je het scherm activeren door je pols omhoog te bewegen, maar dat kan tijdens het slapen vervelend zijn vanwege het felle licht.

Design: 4/5

(Image credit: Andrea Gaini)

Fitbit Inspire 3 review: functies

Weinige nieuwe functies ten opzichte van de Inspire 2

Er is een nieuwe SpO2-sensor om de zuurstofwaarde in het bloed te meten

Slaaptracking doorbreekt het stigma van niet elke avond 8 uur slaap krijgen

De Fitbit Inspire 3 biedt voor de prijs een hele hoop overzichtelijke manieren om je gezondheid te meten en voor het eerst in de Inspire-reeks is er nu een SpO2-sensor. Daarmee kan je zuurstofsaturatie worden gemeten. Atleten en echte fitnessfanaten gebruiken dit soort sensoren al langer om in de gaten te houden dat ze geen zuurstofgebrek krijgen en om te helpen bij slaap- en hersteltracking. Dit soort metingen zijn echter tijdens de pandemie ook bij een breder publiek bekend geworden, omdat mensen hiermee in de gaten konden houden of hun herstel van de ziekte goed verliep.

Uit onze tests bleek dat de hartslagmetingen die 24/7 worden gedaan ook redelijk accuraat waren. Die data wordt vervolgens gebruikt voor veel andere functies op het apparaat, zoals de het bijhouden van calorieën of de verschillende soorten oefeningen die je doet (bijvoorbeeld cardio of vetverbrandende oefeningen). In April 2022 heeft Fitbit ook een functie aan de Inspire 2 toegevoegd om gebruikers notificaties te geven als hun hartritme onregelmatig was. Dat is een functie die in sommige gevallen iemand leven kan redden en deze functie is gelukkig ook in de Inspire 3 weer aanwezig.

Het nieuwe apparaat beschikt ook weer over alle gebruikersvriendelijke slaap- en stresstracking functies die Fitbit aanbiedt. Om gebruik te maken van de data van je slaapprofiel en je Daily Readiness-scores, heb je echter wel het Premium-abonnement nodig. Dat is wel het overwegen waard, want dat is wel data die een belangrijk inzicht kan geven in je algemene gezondheid.

Met de slaaptracking kun je zien hoeveel tijd van je slaapperiode bestaat uit wakker liggen, REM-slaap, lichte slaap en diepe slaap. Je krijgt dan ook een score die gebaseerd is op hoeveel tijd je in al deze verschillende fases hebt zitten.

Deze slaapdata kan ook erg nuttig zijn voor mensen die bezorgd zijn om hun slaapritme. Het kan je geruststellen dat je niet per se altijd acht uur slaap hoeft te hebben voor een goede nachtrust. Bij tests die we hebben gedaan waarbij de gemiddelde slaapperiode zes uur duurde, kwam de slaapscore in de Fitbit-app nog op 70/100 en dat is volgens de app een 'redelijke' score.

Dit vinden we ook een slimme, alternatieve manier om naar slaap te kijken. Je focust zo meer op de kwaliteit van je slaap tijdens de uren die je slaapt in plaats van alleen te focussen op het aantal uren. Als je jezelf probeert te forceren om de acht uur slaap te halen, kan dat er soms juist voor zorgen dat je door die stress langer wakker ligt.

Een aantal typische sportactiviteiten die de Inspire 3 bijhoudt, zijn wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen, hardlopen op een loopband en algemene oefeningen zoals HIIT-oefeningen (High Intensity Interval Training). Er is ook nog een lijst van 21 andere activiteiten die je kunt toevoegen zoals onder andere tennis, golf, gewichtheffen en vechtsporten.

(Image credit: Andrea Gaini)

Als je een activiteit aan het tracken bent, dan houdt de Inspire 3 bij hoe lang je bezig bent, hoeveel calorieën je verbrandt, wat je tempo is en wat voor soort(en) hartslag je hebt tijdens de activiteit om de intensiteit van de oefeningen te meten. De trackingfuncties zijn makkelijk te gebruiken en de data is ook duidelijk en overzichtelijk. Dat maakt de Inspire 3 een goede optie voor iemand die wil beginnen met sporten en de vooruitgang bij wil houden.

De Fitbit Inspire 3 kan ook automatisch activiteiten gaan tracken ook al heb je het zelf niet aangegeven. Als je bijvoorbeeld naar je werk fietst, zal de Fitbit detecteren dat je aan het fietsen bent en deze data onder die activiteit opslaan in het overzicht van je work-outs.

Je wordt door deze tracker ook aangespoord om meer te sporten en voor blijvende verbeteringen in je alledaagse leven te zorgen. Je wordt niet op de vingers getikt voor "fout gedrag" of iets dergelijks, maar je krijgt gewoon je patronen te zien bij het slapen en bij het sporten die je zelf misschien niet door had. Als je dan alles op een rijtje ziet staan in de app, weet je ook beter waar je op kunt gaan letten.

Fitbit heeft een mooi kleurenscherm toegevoegd en een paar aanpassingen gedaan op het gebied van het design ten opzichte van de Inspire 2, maar veel nieuwe functies zijn er niet. Gelukkig was de Inspire 2 al een erg nuttig apparaat, maar dit voelt dus meer als een kleine update in de Inspire-reeks en niet een volledig vernieuwend apparaat.

Functies: 3/5

Fitbit Inspire 3 review: batterij

Erg vergelijkbaar met de Fitbit Inspire 2

Het Always-on display heeft weinig invloed op de batterijduur

Er is in de praktijk vrijwel geen verschil tussen de batterijduur van de Inspire 3 en zijn voorganger. Dat is toch indrukwekkend, omdat er nu dus een always-on display aanwezig is en dat zorgt vaak wel voor een verminderde batterijduur.

We hebben de batterijduur getest met en zonder het always-on display en de auto-wake modus. We waren onder de indruk dat de Inspire 3 het net als zijn voorganger ondanks dit always-on display nog ongeveer 10 dagen volhoudt voordat hij weer moet worden opgeladen. Het kan zijn dat Fitbit de batterij dus heeft geoptimaliseerd om te compenseren voor het gebruik van het always-on display.

Als de auto-wake modus aanstaat, dan kan de Fitbit gemakkelijk nog langer mee dan die 10 dagen. Helaas werkt deze modus niet altijd even goed. De bedoeling is dat het scherm geactiveerd wordt als je de tracker omhoog brengt binnen je gezichtsveld, zodat je er meteen naar de informatie kunt kijken, maar vaak moesten we toch zelf nog het scherm activeren wanneer het niet werkte.



Een batterijduur van 10 tot 14 dagen is voor een wearable zeker niet verkeerd, maar er zijn ook andere trackers in deze prijsklasse met vergelijkbare functies die het nog langer uithouden. Zo houdt de Xiaomi Mi Band 5 het bijvoorbeeld gemakkelijk 14 dagen of zelfs nog langer uit als de batterij vol begint. Daarbij hoef je voor die tracker geen kosten te maken voor een abonnement en de tracker zelf kost ongeveer de helft van wat de Inspire 3 kost.

Batterij: 4/5

(Image credit: Andrea Gaini)

Koop hem als...

Je pas net begint met fitnesstracking De Fitbit Inspire 3 is gebruikersvriendelijk en is een goed instapmodel om kennis te maken met de wereld van fitnesstracking. Als je voor het eerst gaat beginnen met fitnesstracking, dan geeft de Inspire 3 met de Fitbit-app op een overzichtelijke manier je data weer en kun je gemakkelijk je activiteiten bijhouden.

Je een klein apparaat wil met veel functies De Fitbit Inspire 3 heeft op het moment de meeste functies voor het formaat en de prijsklasse van onder de 100 euro. Met een SpO2-sensor, ademhalingsoefeningen en gedetailleerde slaapanalyse geeft dit apparaat je veel inzicht in je gezondheid en hoe je deze kunt verbeteren.

Je een betrouwbare tracker wilt om mee te zwemmen Als je van zwemmen houdt en je graag je data hiervoor wil bijhouden, dan is de Inspire 3 een betrouwbare optie voor onder water. We vonden hem accuraat en makkelijk te bedienen onder water.

Koop hem niet als...

Je vooral focust op hardlopen De trackingsfuncties werken prima om je de standaard data te geven tijdens je activiteiten, maar je krijgt geen specifiekere data te zien zoals je ritme tijdens het hardlopen. Ook bij het zwemmen krijg je bijvoorbeeld geen informatie te zien over je tempo of de lengte van je zwemslag. Als je die gedetailleerde informatie ook wilt inzien, dan kun je misschien beter kijken naar onze lijst voor de beste smartwatches (opens in new tab) met meer geavanceerde apparaten zoals de nieuwe Apple Watch Ultra (opens in new tab).

Je een apparaat met een eigen GPS zoekt De Fitbit Inspire 3 kan wel in verbinding met de app op je telefoon je positie op de kaart volgen als je aan het hardlopen of aan het wandelen bent, maar er zit geen GPS op het apparaat zelf waarmee je bijvoorbeeld van te voren routes kunt plannen om te volgen.