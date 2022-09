(opens in new tab)

De Apple Watch Ultra is met gemak de beste smartwatch van het bedrijf, met een helder, groot scherm, nieuwe instelbare fysieke knop en langere batterijduur. Er zijn tal van nieuwe functies om te concurreren met horloges van Garmin en Polar, maar daarvoor moet je dan ook betalen. De batterijduur is beter dan bij andere Apple Watches, hoewel Apple nog een lange weg te gaan heeft, want maximaal twee dagen batterij blijft te weinig. Dat terzijde is de Watch Ultra misschien wel de beste smartwatch van dit moment voor iPhone-gebruikers.

Apple Watch Ultra: review in een notendop

De Apple Watch Ultra is de beste en duurste Apple Watch ooit. Dat is makkelijk gezegd, want bijna elk onderdeel is geüpgraded tegenover de standaard Apple Watch.

Als antwoord op de groeiende macht van premium fitnesshorloges, waar vooral Garmin sterk is, was de Apple Watch Ultra nodig. Met een nieuw, steviger ontwerp, beter scherm en nauwkeurigere GPS-tracking is dit de eerste echte grote update sinds het begin van de Apple Watch. Dat niet alleen, het is ook de duurste Apple Watch ooit met een adviesprijs van 999 euro.

De digitale kroon is groter en makkelijker te gebruiken met handschoenen. Het display is vergroot tot bijna twee inch en is veel helderder, zodat de extra informatie goed leesbaar is.

Dit is ook de grootste verpakking ooit. (Image credit: TechRadar)

De upgrade die wij het beste vinden is de actieknop op de Apple Watch Ultra. Dit is een instelbare knop aan de zijkant waarmee je trainingen kunt starten en stoppen zonder te prutsen.

De fitnesstracking van de Apple Watch Ultra is daarom niet per se uitgebreider, maar wel kwalitatiever. Alle functies zijn namelijk beschikbaar op elke Apple Watch met watchOS 9 (en dat zijn er veel). De GPS is nauwkeuriger, de hartslagmeter lijkt betrouwbaarder en de batterij gaat langer mee.

Er is nu een duiksensor, hoewel die voorlopig alleen zegt hoe diep onderwater je bent. De komende maanden krijgen we wel geavanceerdere apps voor meer mogelijkheden. Ook de veiligheidsfuncties zijn echt nuttig. Zowel de crashdetectie als de luide sirene kunnen je leven redden.

(Image credit: TechRadar)

De batterijduur is verhoogd tot 30 uur, kan niet tippen aan horloges van Garmin of Amazfit die soms meer dan een week mee kunnen. Dit is te vooral te wijten aan het display van de Apple Watch Ultra, dat veel meer energie nodig heeft. De smartwatch vraagt daarom om enige vorm van planning zodat je niet op een vervelend moment met een lege batterij achterblijft.

Alles bij elkaar genomen, raden we Apple Watch Ultra aan als je de beste smartwatch voor je iPhone in huis wil halen. De combinatie van verbeterde hardware en watchOS 9 is gewoon enorm krachtig.

Prijs-kwaliteit: 3,5/5

Apple Watch Ultra prijs en lanceringsdatum

Veel verpakking, voor veel Apple Watch (Image credit: TechRadar)

Dit is geen goedkope Apple Watch. Als je geïnteresseerd bent in alle features van watchOS 9 (workouts, gezonheidstracking en low-power modus...), ga dan voor de Apple Watch SE 2.

Heb je nood aan de premium features van de Apple Watch Ultra? Dan mag je daarvoor 999 euro neertellen. Er zijn geen versies met meer of minder features, dus dit is de enige prijs.

Tot slot werden pre-orders van de Apple Watch Ultra op vrijdag 9 september geopend en ligt hij vanaf vrijdag 23 september in de winkel.

Apple Watch Ultra horlogebandjes

Drie stijlen: Alpine, Trail en Oceanic

Werkt met 44mm en 45mm bandjes

(Image credit: TechRadar)

We hebben de Watch Ultra getest met de gele Oceanic Band (hij is er ook in grijs en wit). Het ontwerp ziet er wat Lego-achtig uit, hoewel hij wel erg stevig zit.

De Trail band, aangeboden in grijs met blauwe, zwarte of gele accenten, is een soort klittenband die je makkelijk kan aandoen.

De Alpine band, verkrijgbaar in het groen, oranje en starlight, heeft een haakje dat je kan vastmaken in bepaalde uitsparingen in de band. Dit was voor ons moeilijk om aan te doen en het lijkt ook voor mensen met grotere armen/polsen te zijn.

Apple Watch Ultra design en display

Nieuw, robuust ontwerp

Helder display

Dubbele piekhelderheid van Watch 8

(Image credit: TechRadar)

Eerst waren we niet overtuigd van het nieuwe titanium frame, maar het ziet er nog best aantrekkelijker uit in vergelijking met de slankere lijnen van de Apple Watch 8.

Het eerste is dat dit een 49mm Watch is met een display van bijna twee inch. Als je de kleinere Watch gewend bent, zal de Ultra gigantisch en zwaar aanvoelen. Wij raakten echter snel gewend aan het formaat.

De digitale kroon en extra knop aan de ene kant van de Watch Ultra zijn wat steviger gemaakt met metaal zodat ze minder snel schade oplopen. De draaiende kroon is nu groter met diepere ribbels. Dit maakt gebruik met handschoenen bijvoorbeeld makkelijker.

(Image credit: TechRadar)

Het display van de Watch Ultra is een klein beetje verhoogd ten opzichte van de behuizing van het apparaat, met kleine plastic strips onder het scherm aan de boven- en onderkant - dit draagt bij aan het stoere uiterlijk van de nieuwe Watch, maar het zorgt ook voor betere GPS-prestaties door het metalen omhulsel.

Aan de andere kant van de Watch Ultra zit de nieuwe Actieknop. Daarmee kan je training starten, stoppen, de zaklamp aanzetten hardlopen te starten, trainingen te activeren, de zaklamp aanzetten... Hij is aanpasbaar en maakt het mogelijk om een training nauwkeuriger te starten en te stoppen.

(Image credit: TechRadar)

Een van de dingen die we echt leuk vinden is dat de actieknop trainingin pauzeren veel makkelijker maakt. Nu kun je het zo instelling dat de actieknop een training start en dat de knop aan de andere kant de training pauzeert. Heerlijk!

Toch willen we meer instellingen voor de Actieknop. Je kunt hem nu alleen gebruiken om workouts te starten, de zaklamp te gebruiken, een stopwatch te starten en het kompas aan te zetten. Er zijn enkele Shortcuts die je kan instellen, maar die selectie is eveneens beperkt.

Aan dezelfde kant als de actieknop zitten de gloednieuwe luidspreker en microfoon. Het geluid dat uit de Watch Ultra komt is 40% luider dan op de Watch 8 en er zijn nu drie "straalvormende" microfoons. Die zorgen ervoor dat ruis en achtergrondgeluid verminderd wordt bij telefoongesprekken.

(Image credit: TechRadar)

We hebben dit getest door te bellen langs een drukke weg en bij een luide airco. De Watch Ultra maakte onze stem telkens duidelijk en zuiver, terwijl de luidspreker goed genoeg was om de andere persoon te horen. Dit is handig, maar meestal heb je je telefoon bij, waardoor je zelden zal bellen vanop de Apple Watch Ultra.

Apple de piekhelderheid van het scherm van de Watch Ultra verhoogd tot 2000 nits, wat twee keer meer is dan de reguliere Apple Watch 8. Dit zorgde ervoor dat we zelfs in de felle zon perfect konden zien wat er op het scherm stond.

(Image credit: TechRadar)

Apple heeft het grotere scherm nuttig gebruikt en toont nu meer informatie van Workouts. Dat maakt het voor sommigen wel onoverzichtelijker. Het is fijner als je slechts een paar belangrijke statistieken hebt en gelukkig kan je dit zelf instellen.

Het Always On-display is hetzelfde gebleven en dankzij het OLED-display krijg je kleurrijke beelden met voldoende contrast.

Design score: 4,5/5

Display score: 5/5

Apple Watch Ultra fitness- en gezondheidstracking

Verbeterde GPS

Nieuwe opties voor intervaltraining

Mogelijkheden voor duiken moeten verbeterd worden

(Image credit: TechRadar)

Hoewel het horloge van Apple altijd al fitnesstracking had, wordt die met de Watch Ultra nog beter. Er is nu betere satelliet-tracking voor nauwkeurigere hardloopafstanden, een grotere batterij, betere monitoring van overgangen tussen triatlononderdelen en een dieptesensor om info te geven tijdens het duiken.

Het doel is om de Watch Ultra aantrekkelijk te maken voor mensen die echt willen dat hun horloge hun actieve levensstijl bijhoudt. Met dit in gedachten hebben we de Watch Ultra een week lang omgedaan en verschillende keren hardgelopen om te zien hoe hij het deed in vergelijking met de speciale hardloophorloges.

Een van de grote claims van Apple met de Watch Ultra is dat hij de beste GPS-tracking zal bieden in dichtbevolkte omgevingen in de stad, dus gingen we naar het stadscentrum om deze theorie te testen.

(Image credit: TechRadar)

Apple heeft meer frequentiebanden toegevoegd (GPS L5, naast L1 die de meeste horloges gebruiken) die bedoeld zijn om beter te worden opgepikt in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daarnaast gebruikt Apple machine learning, gegevensverbindingen en je paslengte om beter in te schatten waar je bent.

We hebben de Watch Ultra vergeleken met de Garmin Fenix 7X Solar, die over geijkaardige satellietnavigatie beschikt en ons ook zou moeten kunnen volgen. Na een rondje van 4,5km begonnen de Apple Watch Ultra en de Fenix uit elkaar te lopen, waarbij de Garmin eerder nieuwe rondewaarschuwingen activeerde dan de Ultra.

Toen we achteraf de route bekekn, was het duidelijk dat de Watch Ultra nauwkeuriger was. Hoewel er een paar momenten waren waarop we blijkbaar door gebouwen doken, plaatste hij ons meestal nauwkeurig op het voetpad.

Garmin slaagde daar niet in. Hoewel je kon zien dat er pogingen gedaan werden, sprong hij van de ene kant naar de andere kant van de weg of ging hij dwars door gebouwen.

Het duidelijkste voorbeeld van het verschil tussen de Watch Ultra en de Fenix 7X was toen we door een tunnel gingen: de Watch Ultra zag het gebrek aan GPS en schakelde over op de versnellingsmeter. De Fenix 7X wankelde gewoon en pikte ons enkele tientallen meters niet op. De Apple Watch Ultra is hier de duidelijke winnaar.

Nu we het toch over tracking hebben, moeten we de functie vermelden die Apple na 8 jaar eindelijk in een Watch heeft gestopt: een GPS lock indicator. Dit betekent dat je een specifieke afstand kunt aangeven voor je trainingen. De verbinding zelf is ook erg snel. Als je de Watch aansluit op een telefoon, duurt het minder dan 10 seconden om te activeren. Ter vergelijking: de Garmin Fenix 7X deed er 16 seconden over.

De toevoeging van intervaltraining is een schot in de roos: je kunt nu een sessie instellen die je opdeelt in een aantal snellere en langzamere stukken, zodat je weet dat je een bepaalde tijd moet pushen voordat je een herstel krijgt.

(Image credit: TechRadar)

Dit is een belangrijke functie als je je conditie wil verbeteren. Deze feature is echter voor alle Apple Watches die de update naar watchOS 9 krijgen en geen unieke eigenschap van de Watch Ultra.

Je kunt helaas geen tempo of hartslagdoel instellen tijdens deze intervallen, maar de Watch Ultra vertelt je gewoon dat je een bepaalde hoeveelheid tijd moet pushen en dan weer moet vertragen. Gezien de eenvoudige verbinding tussen de Apple Watch en AirPods, die naadloos aansluiten en audiofeedback geven tijdens je training, zou dit een mooie upgrade zijn geweest om te zien.

We waren echter onder de indruk van de Watch Ultra tijdens een langere sessie. Tijdens een 90 minuten durende tocht langs de kust, waar de hoogteveranderingen minimaal waren, hadden we een work-out met goede audiobegeleiding die ons elke kilometer lieten weten wat ons huidige tempo was.

Ook de hartslagmeter op de Watch Ultra is heel nauwkeurig. Hij deed het perfect in vergelijking met alle concurrenten. Hoewel je pols een vreselijke plek is om een hartslag te meten, gaf de Apple Watch Ultra ons veruit de meest nauwkeurige meting van elke Apple Watch.

(Image credit: TechRadar)

Terug naar de langere sessie: we gebruikten hier het nieuwe virtuele tempo, waarbij je een afstand en een voorkeurstijd of -tempo invoert. De Watch Ultra vertelt je hoe ver je voor of achter ligt zodat je je inspanningen kan aanpassen.

De actieknop heeft ook de 'segmenten' op de Watch verbeterd (die de meeste gebruikers van andere hardloophorloges zullen herkennen als 'rondjes'), waarbij je nu op de grote oranje knop kunt drukken om een nieuw onderdeel te starten.

Hoewel deze functie algemeen beschikbaar is in watchOS 9, is het kunnen indrukken van een knop zonder naar de wijzerplaat te kijken een grote verandering voor Apple Watch-gebruikers.

Apple Watch Ultra: andere activiteiten

(Image credit: TechRadar)

Er zijn talloze andere activiteiten die de Watch Ultra kan tracken. Toegegeven, elke andere Apple Watch kan dat ook, maar we vermelden het voor de volledigheid.

Of het nu gaat om wat yoga met Apple Fitness+, dansen met familie of fietsen naar het station als je te laat bent voor je werk, de Apple Watch Ultra houdt het allemaal bij.

Eén ding is niet verbeterd, hoewel dat eigenlijk had gemoeten: zwemmen. Bij het testen van de duikfunctie (wat in feite neerkomt op je adem inhouden onder water en naar de bodem van het zwembad zinken) hebben we de zwemtracking ook getest. Dat gaf teleurstellende resultaten. Een zwemsessie van vijf lengtes, onderbroken door een paar stops van meer dan 10 seconden, werd niet goed bijgehouden.

Tegelijkertijd kon de Garmin zonder problemen vijf lengtes registreren. Het lag dus niet aan onze beweging, maar aan het feit dat de zwemgevoeligheid van de Apple Watch Ultra nog steeds niet op het juiste niveau zit.

Duiken met de Apple Watch Ultra

(Image credit: TechRadar)

Apple was duidelijk trots op de nieuwe duiksensor in de Watch Ultra. Je kan nu zien hoe diep je gaat, hoe lang je duikt en wat de temperatuur van het water is.

Nuttig? Misschien. Duikers die een geïntegreerde, gedetailleerde duikcomputerwillen voor diepte- en drukwaarschuwingen, controle op gevaarlijke gassen... zullen weinig hebben aan die ene nieuwe sensor.

Wat Apple momenteel heeft, is een functie die wordt geactiveerd wanneer je onder water bent en vertelt hoe diep je bent gegaan en hoe lang je daar bent geweest. Er is zelfs geen gedetailleerde duikweergave op de Watch of iPhone als je klaar bent met je sessie.

(Image credit: TechRadar)

Er komt een nieuwe app Oceanic+, die allerlei duikfuncties heeft, zoals informatie over de gasmix, decompressie en meer. Dit is wél waar mensen naar op zoek zijn.

Maar dit gaat extra kosten en het is vreemd dat dit niet beschikbaar is bij de lancering. Toch komt de Apple Watch Ultra zelfs met Oceanic+ nog niet in de buurt van wat professionele duikers nodig hebben. De Garmin Descent Mk2 heeft dezelfde hardloop- en fitnessgegevens, maar kan worden aangesloten op luchttanks en beschikt standaard over gedetailleerde duikinformatie... zonder extra abonnementskosten.

Gezondheid

(Image credit: TechRadar)

De Apple Watch Ultra brengt dezelfde functies als je op de Watch 8 vindt, maar met een iets langere batterij. Denk aan het monitoren van de omgeving op lawaai met meldingen dat je je oren moet beschermen of je moet verplaatsen.

Hoewel de meeste mensen de ECG of de bloedzuurstofmonitor nooit zullen gebruiken, is hun aanwezigheid geruststellend. De temperatuursensor van de Watch 8 zit ook in de Watch Ultra, wat betekent dat vrouwen met terugwerkende kracht hun menstruatiecyclus kunnen volgen en analyseren.

Iedereen zal ook hun temperatuur kunnen tracken, zodat je de effecten van alcoholgebruik of een jetlag kunt zien. Pas als andere apps beter gebruik kunnen maken van deze gegevens, wordt dit een nuttige sensor.

Fitness score: 4/5

Apple Watch Ultra veiligheidsfuncties

De sirene is zeker luid genoeg

Backtrack is wat beperkt

Crashdetectie is een nuttige toevoeging

Een functie waar de meeste merken veel aandacht op willen vestigen is de backtrackfunctie, waarbij je de afgelegde route kunt volgen op een kaartje, zodat je je niet verloren loopt. Vreemd genoeg doet Apple, ondanks zijn eigen Kaarten-app, niet hetzelfde en vertrouwt het in plaats daarvan op een klein kompas om je in de juiste richting te sturen. Dit is handig in stedelijke gebieden, maar in een bos of veld wordt het wel erg moeilijk om alleen met een kompas je route terug te volgen.

De Backtrack-functie vereist ook enige set-up. Je moet meestal een vlag neerzetten of het horloge laten weten dat je Backtrack wilt starten om het te laten werken. Er zouden automatisch vlaggen worden gedropt, maar die verschenen niet toen wij de test uitvoerden.

(Image credit: TechRadar)

Een functie die ons wel bevalt, is de sirene. Deze is ontworpen zodat mensen in een straal van 600 meter je kunnen horen als je verdwaald bent of hulp nodig hebt. Hij maakt niet gewoon lawaai, maar maakt een reeks luide alarmen met toenemend volume en gaat zelfs over op de SOS-morsecode.

De Apple Watch Ultra doet zijn werk als je een avonturier bent, hoewel er enkele vreemde keuzes zijn gemaakt (zoals bij de navigatie). Er is goed nagedacht over de gezondheidstracking en noodfuncties kunnen letterlijk je leven redden.

Er is tot slot nog één belangrijk punt...

Veiligheidsscore: 4,5/5

Apple Watch Ultra batterij

Batterij moet beter

48 uur is haalbaar met meerdere work-outs

Low-power mode is zeker handig

(Image credit: TechRadar)

Apple Watches staan bekend om hun slechte batterijduur. Gewoonlijk gaan ze niet meer dan 24 uur mee voor ze aan de lader moeten, zeker als je work-outs wil tracken. Elke dag opladen is de boodschap.

De Apple Watch Ultra gaat veel langer mee. De gemiddelde batterijduur van de Watch 8 wordt geschat op 18 uur, terwijl Apple een geschatte duur van 30 uur geeft voor de Ultra. Dat betekent dat je met gemak een paar zware of langere trainingen kunt doen.

De Watch Ultra concurreert met Garmin, Polar of Suunto die weken kunnen meegaan op één lading. In onze tests ontdekten we dat je zeker 2 à 3 uur met de GPS kunt lopen in een periode van 48 uur zonder weer op te hoeven laden. Elke dag opladen hoeft niet meer, maar Apple heeft nog een lange weg voor het de concurrentie heeft ingehaald.

Tijdens de hardloopsessie van 90 minuten verloor de Watch Ultra slechts 8% batterij, wat een geweldig resultaat is. We hebben wel gemerkt dat de batterij tijdens ons hardlooprondje in de stad iets sneller leegliep. Daar verloren we 16% na 35 minuten joggen, wat ons doet vermoeden dat Apple zelf beslist wat het beste GPS-systeem is en niet altijd het energieslurpende multi-bandsysteem gebruikt.

(Image credit: TechRadar)

Voor het eerst biedt de nieuwe reeks Apple Watches ook een low-power stand, waarbij de batterij slechts 2% per uur zakt. Dit schakelt het always-on display, een deel van de hartslagmonitoring en andere minder gebruikte functies uit.

Het heeft geen dramatisch effect op de efficiëntie. We haalden daardoor ongeveer drie dagen gebruik. Dan mag je wel geen muziek streamen, mobiele data verbruiken of training opstarten. Je kunt de Watch Ultra gelukkig vrij snel opladen, met meer dan 70% na ongeveer een uur. Hou er rekening mee dat slaaptracking een belangrijke feature van de Watch Ultra is, dus 's nachts opladen is niet de beste beslissing.

Totdat Apple erin slaagt een horloge te maken dat minstens een week meegaat tussen twee oplaadbeurten, zal het blijven achterlopen op de concurrentie. Er komt nog een verbeterde modus die een batterijduur van 60 uur mogelijk maakt, maar zelfs daarmee blijft Apple achterop lopen.

Hou er tot slot rekening mee dat de oplader een USB-C-kabel gebruikt en dat je mogelijk een nieuwe oplader moet kopen.

Batterij score: 3/5

Moet ik de Apple Watch Ultra kopen?

Categorie Opmerking Score Design Het verbeterde ontwerp is gigantisch, maar elegant. 4,5/5 Display Een duidelijk, helder en leesbaar display in alle omstandigheden. 5/5 Fitness Een goed pakket fitness opties en nauwkeurige GPS tracking zijn welkome toevoegingen. 4/5 Veiligheid Apple heeft enkele belangrijke veiligheidsfuncties geïntroduceerd. 4,5/5 Batterij Nog steeds veel te kort in vergelijking met andere premium smartwatches. 3/5 Prijs-kwaliteit Dit is de krachtigste Apple Watch, maar de adviesprijs blijft enorm hoog voor wat je terugkrijgt. 3,5/5

Koop hem als...

Je meer wil van een Apple Watch Alles aan het horloge is verbeterd. Er zijn een betere GPS, langere batterijduur, nieuw ontwerp en meer.

Veiligheid een prioriteit is



Van de hartslagmonitoring tot de sirene en crashdetectie, wat je ook doet, de Apple Watch Ultra staat klaar om je te redden.

Koop hem niet als...

Je op je geld moet letten



De Watch Ultra is een luxe accessoire. Er zijn nieuwe functies, maar die wegen op niet tegen de hoge adviesprijs.