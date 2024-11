Grote tv met grote korting: deze 85-inch mini-LED TV is goedkoper dan ooit tijdens Black Friday

Gelieve je adblock uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

Technisch gezien valt Black Friday dit jaar op 29 november, maar daar trekken de meeste winkels zich niets van aan en de Black Friday-deals stromen inmiddels dan ook al een aantal weken lang binnen. Niet alle deals zijn echt goede deals, maar we hebben wel al gemerkt dat wel een aantal zeer interessante aanbiedingen te vinden zijn op tv's.

Eerder hebben we dan ook al een aantal deals op de Samsung S95D belicht, maar in dit artikel zullen we het hebben over de flinke korting die de Hisense 85UXKQ 4K mini-LED TV heeft gekregen. Dit is een gigantische 85-inch mini-LED TV met een piekhelderheid van 2.500 nits, een 144Hz refresh rate, 5.000 dimzones, ondersteuning voor onder andere Dolby Vision én HDR10 en twee HDMI 2.1-poorten, plus twee HDMI 2.0-poorten.

Er is overigens ook een 65-inch variant van deze tv beschikbaar, die tevens in de aanbieding is, maar de deal op het 85-inch model is toch wel het meest aantrekkelijk. Je vindt namelijk niet gauw een mini-LED TV van dit formaat voor onder de 2.000 euro.

Het mini-LED-display met zijn hoge piekhelderheid moet ervoor zorgen dat deze tv ook in een wat fellere ruimte goed tot zijn recht komt en niet al te veel last moet hebben van reflecties. Het 65-inch model heeft een iets minder hoge piekhelderheid en minder dimzones, maar geniet ook nog van een zeer mooie korting en past misschien iets beter in de gemiddelde woonkamer.

Hieronder vind je een overzicht van de Black Friday-kortingen op de Hisense UXKQ in Nederland en België. De beste deals op deze tv vind je momenteel bij bol.com en MediaMarkt.

Hisense UXKQ Black Friday-deals in Nederland

Hisense UXKQ Black Friday-deals in België

Mini-LED of OLED?

Over het algemeen hoor je ons hier bij TechRadar vooral vaak OLED TV's aanprijzen, want die leveren over het algemeen wel gewoon het beste contrast, de diepste zwartwaardes en simpelweg een prachtig beeld... onder de juiste omstandigheden.

Hoewel OLED TV's wel steeds helderder worden door de toevoeging van nieuwe technologieën zoals Quantum Dot en MLA (Micro Lens Array), zijn ze over het algemeen (in ieder geval de betaalbare modellen) nog steeds het meest geschikt in wat donkerdere ruimtes. Zoek je een tv voor in een felverlichte ruimte, dan is mini-LED over het algemeen een betere keuze. Zeker als je een mini-LED-paneel met veel dimzones kiest, want dan komen de zwartwaardes nog enigszins in de buurt van die van OLED-panelen.

Daarnaast is mini-LED over het algemeen ook wel wat goedkoper bij dezelfde formaten dan OLED. De 55-inch Samsung S95D QD-OLED TV is ondanks de Black Friday-korting maar net iets goedkoper dan de 85-inch mini-LED van Hisense. Dat is dan wel weer een van de duurdere OLED TV's met een relatief hoge helderheid en antireflectielaag. Als je een OLED TV in een felverlichte ruimte wil zetten, laat het dan de Samsung S95D zijn.

Beide tv's zijn momenteel aantrekkelijk geprijsd en het is in dit geval dus de vraag of je liever een gigantische mini-LED TV wil of een flagship OLED TV van een wat meer bescheiden formaat.

De Samsung S95D is overigens niet het enige interessante alternatief rond dit prijspunt. Is zelfs 85-inch niet groot genoeg voor je? Dan haal je nu voor dezelfde prijs als deze Hisense mini-LED TV ook een 98-inch QLED TV van TCL in huis. Dat model mist wel de mini-LED-verlichting, maar als je simpelweg naar het grootste model op zoek bent dat je voor deze prijs kan krijgen, dan is dat zeker een interessante keuze.

Vind je toch OLED misschien wel iets interessanter? Ook dan is de S95D niet het enige model dat momenteel van mooie kortingen geniet. Zoals je in ons artikel met de beste Black Friday tv-deals kan zien, haal je nu voor een paar honderd euro meer dan de Hisense 85UXKQ ook de 65-inch LG G4 in huis. Dat flagship model van LG heeft ook een hogere helderheid dan de gemiddelde OLED TV, maar Samsungs antireflectielaag is wel effectiever.