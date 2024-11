PS5 Slim blijft de beste keuze met Black Friday: "Laat de korting op de PS5 Pro links liggen"

Gelieve je adblock uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

Tijdens Black Friday zien we natuurlijk deals verschijnen voor allerlei soorten apparaten en soms zelfs voor apparaten die pas net uit zijn. Die kortingen behoren dan meestal niet tot de beste deals die je kan vinden, maar in sommige gevallen kunnen ze wel interessant zijn als je toch al van plan was om het apparaat in kwestie aan te schaffen.

Zo is nu ook de nieuwe PS5 Pro al in de aanbieding na zijn release op 7 november. Als je al aan het overwegen was om deze extra krachtige console te kopen, dan maakt elke korting hem natuurlijk iets interessanter.

De PS5 Pro is echter niet de enige PS5 die momenteel van Black Friday-deals geniet. Ook de standaard PS5 (Slim) is nu in de aanbieding en de kortingen op de Disc en Digital Editions van deze console zijn toch wel veel beter dan de korting op het nieuwe Pro-model.

Hieronder vind je dan ook een aantal van de beste PS5 Black Friday-deals, plus onze redenen voor waarom je de PS5 Pro-deals misschien beter kan overslaan en in plaats daarvan gewoon voor een van de PS5 Slim-deals moet kiezen.

Waarom geen PS5 Pro?

(Image credit: Future)

De PS5 Pro is momenteel bij verschillende retailers te vinden met 50 euro korting. Dat betekent dat je hem nu voor 749 euro in huis kan halen in plaats van 799 euro. Elke korting is natuurlijk mooi meegenomen wanneer een apparaat net uit is, maar 750 euro is nog steeds erg veel geld.

Maar wat krijg je dan voor die 750 euro dat je niet krijgt bij een PS5 Slim van ongeveer 400 euro minder? Ten eerste heeft de PS5 Pro een veel krachtigere GPU en dat maakt de console ook wel merkbaar sneller dan de standaard PS5. Er zijn features aanwezig die ervoor moeten zorgen dat (een selectie van) PS4- en PS5-games beter moeten draaien. Er is onder andere geavanceerdere raytracing aanwezig, maar ook een nieuwe AI-upscalingtechnologie genaamd PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

Over het algemeen betekent dit dat je in principe vaker 120fps moet kunnen halen in games of in ieder geval de performance- en fidelity-modi van de standaard PS5 kan combineren, zodat je van een goede framerate én resolutie kan genieten. De grafische verbeteringen zijn echter wel minimaal en dat maakt de prijs dus voor velen lastig te verantwoorden.

Verder krijg je wel nog 2TB aan opslagruimte in plaats van 1TB en is er nu ondersteuning voor Wi-Fi 7, al zullen nog niet veel mensen momenteel iets aan die ondersteuning hebben. Wel mist er trouwens een diskdrive bij de PS5 Pro, dus als je een fysieke gamecollectie hebt (of wil starten), moet je ook nog de losse diskdrive van PlayStation aanschaffen.

Je mag dus wel degelijk van betere prestaties genieten bij ondersteunde games en er zijn een paar kleine andere upgrades, maar over het algemeen is het prijsverschil tussen de PS5 Slim en PS5 Pro lastig te verantwoorden, laat staan nu de PS5 Slim ook in de aanbieding is. Daarbij is het ook handig om in gedachten te houden dat de PS5 Pro een tussentijdse upgrade is. We weten natuurlijk niet precies wanneer de PS6 zal verschijnen, maar misschien is het voor velen beter om nu wat geld te besparen door voor de PS5 Slim te gaan en maar alvast te sparen voor de PS6 die ongetwijfeld ook vrij prijzig zal zijn, maar hopelijk nog meer upgrades met zich meebrengt.

PS5 Black Friday-deals in Nederland

PS5 Black Friday-deals in België

PS5-accessoires

(Image credit: Future)

Aangezien je dus wat geld kan besparen door voor een PS5 Slim te kiezen in plaats van een PS5 Pro, is het misschien wel het overwegen waard om te kijken wat voor andere PS5-accessoires er in de aanbieding zijn.

Natuurlijk kan je altijd wat geld achter de hand houden voor aankomende games (of alvast voor die PS6), maar tijdens Black Friday zijn er ook zeer aantrekkelijke deals op accessoires voor de PS5.

Ben je geïnteresseerd in VR, dan is de hoge korting op de PSVR 2 aantrekkelijk. Deze headset werd gelanceerd voor meer dan wat de PS5 zelf kostte, maar kost je nu minder dan wat de PS5 Slim Disc Edition kost.

Black Friday is ook een uitstekende periode om een nieuwe controller, headset of SSD voor je PS5 aan te schaffen. Hieronder vind je een aantal van de beste deals op PS5-accessoires die we tot nu toe tijdens Black Friday zijn tegengekomen. Dit is een selectie van de deals die je ook in ons artikel met de beste Black Friday PS5-deals kan vinden.

PS5 accessoires Black Friday-deals

Sony PlayStation VR2 van €599 voor €399 [NL & BE] Sony's VR-headset heeft nu ook een flinke korting gekregen. Je speelt met deze headset VR-games in 4K HDR dankzij de kracht van de PS5. De headset biedt enorm scherpe displays, een gezichtsveld van 110 graden en onder andere oogtracking en twee speciale controllers met alle bekende DualSense-features. Je kan de headset tegenwoordig ook met een gaming-pc gebruiken via een optionele adapter.

Sony PS5 DualSense controller van €69 voor €54,99 [NL & BE] Ook de DualSense-controller is natuurlijk weer in de aanbieding tijdens Black Friday. Als je dus op zoek bent naar een nieuwe controller (met een mooi nieuw kleurtje) of een extra controller voor co-op multiplayer games, dan is dit een uitstekend moment om die controller aan te schaffen.

SteelSeries Arctis Pro Wireless van €349,99 voor €169 [NL] De SteelSeries Arctis Pro Wireless werkt met je pc, PS4 en PS5. De koptelefoon zelf is draadloos, maar er is een basisstation dat je met je console verbindt. Via het basisstation kan je allerlei audio-instellingen aanpassen. De batterijduur is 20 uur, maar er zit een extra batterij in de verpakking die je kan opladen in het basisstation, zodat je gemakkelijk kan wisselen als je batterij leeg is. Verder is er ook een ingebouwde microfoon met ruisonderdrukking aanwezig. (Ook in BE)

PS5 Pro: beter nog maar even overslaan

Momenteel zijn we dus van mening dat je de Black Friday-deal voor de PS5 Pro beter maar kan overslaan en dat je veel meer waar voor je geld krijgt bij de PS5 Slim-deals.

Het geld dat je overhoudt kan je alvast opzij leggen voor de volgende generatie, voor interessante games die binnenkort naar de PS5 komen of voor wat handige accessoires.

Misschien dat de PS5 Pro wat interessanter wordt op het moment dat de kortingen wat hoger zijn, maar ook dan is het zeker verstandig om je af te blijven vragen hoeveel je over hebt voor een tussentijdse upgrade.

Mocht je met dit alles in gedachten toch liever voor het krachtigere Pro-model willen gaan, dan zie je hieronder wat momenteel de beste deal is in onze prijsvergelijker.