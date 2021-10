Beste Black Friday PlayStation-deals 2021: de beste deals voor PS4- en PS5

Het is weer bijna Black Friday, en dat betekent dat er weer wordt gestrooid met flinke kortingen op PlayStation-games, -accessoires en -consoles. Of je nu op zoek bent naar deals voor de nieuwste PS5 of als je het nog even bij je PS4 houdt; wij hebben de beste Black Friday PlayStation-deals verzameld.

Dit jaar vindt Black Friday plaats op vrijdag 26 november. Als we de voorgaande jaren bekijken, blijkt dat er al ruim voor die dag met aanbiedingen wordt gesmeten door (online) verkopers. Alle actie begint dit jaar waarschijnlijk al op de maandag ervoor (22 november).

Ben je op zoek naar een gloednieuwe PS5-game, nieuwe accessoires voor bij je next-gen console óf wil je de beste PS4-games of zelfs een PS4-console in huis halen? Tijdens Black Friday 2021 vind je voor elk wat wils.

Black Friday PlayStation-deals: verwachtingen

De PS5 is nog altijd redelijk nieuw te noemen. De laatste console van Sony verscheen in november 2020 en op dit moment heeft nog niet iedereen die er een wil een exemplaar van de PS5 in huis. Houd onze PS5-voorraadpagina in de gaten voor de laatste updates om alsnog een PlayStation 5 te bemachtigen.

Aangezien de PS5 nog steeds lastig verkrijgbaar is, is het zeer onwaarschijnlijk dat de next-gen console van Sony al een korting mag ontvangen. Echter zagen we afgelopen zomer tijdens Amazon Prime Day al dat enkele PS5-games van een korting mochten genieten. Zo was onder meer de next-gen versie van Assassin's Creed Valhalla al voor minder dan 25 euro verkrijgbaar. We verwachten zelfs nóg meer PS5-games in de aanbieding tijdens Black Friday 2021.

Ook accessoires van Sony zoals de Pulse 3D-headset, de DualSense-controller en het oplaadstation voor de controllers verwachten we dit jaar met enige kortingen te zien tijdens Black Friday. We sluiten daarnaast zeker niet uit dat PS5-headsets van derden ook in de aanbieding zullen zijn.

Het is daarnaast zeker denkbaar dat een selectie SSD's om je PS5-opslag mee uit te breiden dit jaar een prijsverlaging krijgt. Let er wel op dat niet iedere SSD geschikt is. Zo moet het formaat passen en heb je een snelle SSD nodig mét heatsink. De SSD-vereisten van de PS5 vind je hier, evenals een selectie van de beste opties.

De PlayStation VR-bril is mogelijk voor onder de 200 euro te verkrijgen, vooral aangezien de PlayStation VR 2 voor de PS5-console in de maak is. In november krijgen PlayStation Plus-leden overigens drie PSVR-games gratis, om te vieren dat de PSVR nu 5 jaar oud is.

Natuurlijk mogen we de PS4-console niet vergeten. Dit jaar verwachten we dat de PlayStation 4 Slim-versie op te pikken zal zijn voor minder dan 200 euro. Ook de PS4 Pro zal waarschijnlijk flink in prijs zakken. Als je op zoek bent naar een console die 4K aankan (voor bij je nieuwe 4K-televisie), maar niet de volle mep voor de PS5 wil betalen, is de PS4 Pro een goed alternatief om te overwegen tijdens Black Friday.

Ook verwachten we veel gamebundels. PS4-bundels met een game zijn niet heel verrassend, maar we zien steeds meer pakketten die een tweetal of zelfs drietal aan topspellen meeleveren. Bij acties gaat het vaak om een console met 500GB, maar ook de variant met 1TB vind je vrij makkelijk in een deal vandaag de dag. Uiteraard verwachten we ook een hoop hoge kortingen op games en accessoires voor de last-gen console van Sony.

Beste Black Friday 2020 PlayStation-deals

We hebben de beste PlayStation-deals tijdens Black Friday 2020 hieronder voor je verzameld. Zo heb je een globaal idee van wat voor deals je kunt verwachten. Vorig jaar werd de PS5 in november uitgebracht, waardoor er nog geen games en accessoires voor de next-gen console meededen aan het kortingsfestijn.

Belangrijk: Sommige winkels hebben gescheiden webshops en verschillende prijzen. Let goed op of de juiste landafkorting in het deal-vakje staat. Voor Nederlanders is dit NL en voor België is dit BE.

Beste Black Friday 2020 PS4-deals

Image Sony PS4 500GB + Spider-Man, Horizon: Zero Dawn en Ratchet & Clank voor €299,- i.p.v. €339,- (NL) Naast een PS4 krijg je in deze bundel ook nog eens de drie populaire spellen Spider-Man, Horizon: Zero Dawn en Ratchet & Clank.

Image Sony PS4 Slim 500GB + FIFA 21 + 14 dagen PlayStation Plus voor €289,- i.p.v. €339,- (NL+BE) In deze bundel krijg je niet enkel een PS4 Slim, maar ook nog eens FIFA 21 en twee weken gratis PlayStation Plus om samen met je vrienden te spelen.

Image Sony PlayStation VR Megapack 3 + 5 Games voor €229,- i.p.v. €329,99,- (NL) Op zoek naar een manier om je eerste stappen te zetten in de wereld van VR? Dan is deze bundel perfect voor jou. De PlayStation VR-headset is een geweldige VR-bril die je volledig in jouw favoriete games onderdompelt. Naast de bril krijg je er ook de games VR Worlds, Astro Bot, Everybody's Golf VR, Moss en Blood & Truth bij, dus plezier gegarandeerd!

Image Sony PlayStation VR Megapack 3 + 5 Games voor €229,- i.p.v. €329,- (BE) Op zoek naar een manier om je eerste stappen te zetten in de wereld van VR? Dan is deze bundel perfect voor jou. De PlayStation VR-headset is een geweldige VR-bril die je volledig in jouw favoriete games onderdompelt. Naast de bril krijg je er ook de games VR Worlds, Astro Bot, Everybody's Golf VR, Moss en Blood & Truth bij, dus plezier gegarandeerd!

Image Watch Dogs: Legion Resistance Edition voor €43,99,- i.p.v. €69,99,- In Watch Dogs Legion, het nieuwste spel uit de reeks, ga je opnieuw als hacker aan de slag in het zwaarbewaakte Londen en probeer je de allesziende overheid omver te werpen met een arsenaal aan wapens en trucs. In deze open wereld is iedereen een mogelijk speelbaar personage, met zijn of haar eigen krachten, klaar om aan het hacken te slagen.

Image Watch Dogs: Legion voor €39,99,- i.p.v. €57,99,- (BE) In Watch Dogs Legion, het nieuwste spel uit de reeks, ga je opnieuw als hacker aan de slag in het zwaarbewaakte Londen en probeer je de allesziende overheid omver te werpen met een arsenaal aan wapens en trucs. In deze open wereld is iedereen een mogelijk speelbaar personage, met zijn of haar eigen krachten, klaar om aan het hacken te slagen.

Image Star Wars - Squadrons voor €24,99,- i.p.v. €39,99,- (NL+BE) Star Wars - Squadrons is hét spel bij uitstek voor iedereen die zich altijd al eens een X-Wing-piloot heeft willen voelen, of achter het stuur van een Tie-Fighter wou zitten. Je kruipt hier in de cockpit van de beroemdste ruimteschepen in de Star Wars-saga om met elkaar de strijd aan te gaan en grote ruimtegevechten te houden. Meer Star Wars wordt het bijna niet.

Image FIFA 21 voor €39,- i.p.v. €59,99,- (NL) In FIFA 21 kan je genieten van de beste spelervaring ooit in deze spelreeks. Je hebt niet alleen toegang tot alle nieuwste spelers, maar dankzij de verbeterde controle kan je nu jouw teams naar nieuwe hoogtes brengen en de strijd aangaan met jouw vrienden op het grasveld, of op straat met VOLTA.

Image FIFA 21 voor €34,99,- i.p.v. €54,99,- (BE) In FIFA 21 kan je genieten van de beste spelervaring ooit in deze spelreeks. Je hebt niet alleen toegang tot alle nieuwste spelers, maar dankzij de verbeterde controle kan je nu jouw teams naar nieuwe hoogtes brengen en de strijd aangaan met jouw vrienden op het grasveld, of op straat met VOLTA.

Image Marvel's Spider-Man voor €19,99,- i.p.v. €39,99,- (NL) In Marvel's Spider-Man kruip je in de huid van Peter Parker en slinger je van gebouw tot gebouw in New York, en free run door de omgeving. Probeer je ook een weg te banen doorheen je eigen sociale leven dat af en toe mee in de klappen kan delen. O ja, er zijn nog een boel boeven die je moet verslaan, maar probeer vooral van je eigen acrobatie te genieten.

Image Marvel's Spider-Man voor €20,09,- i.p.v. €39,99,- (BE) In Marvel's Spider-Man kruip je in de huid van Peter Parker en slinger je van gebouw tot gebouw in New York, en free run door de omgeving. Probeer je ook een weg te banen doorheen je eigen sociale leven dat af en toe mee in de klappen kan delen. O ja, er zijn nog een boel boeven die je moet verslaan, maar probeer vooral van je eigen acrobatie te genieten.

Image The Last of Us Part II voor €26,99,- i.p.v. €59,99,- (NL) Duik voor de tweede keer in de gevaarlijke post-apocalyptische wereld van The Last of Us, en ga als Ellie op zoek naar de mensen die jou en andere overlevenden het leven zuur willen maken. Word geconfronteerd met jezelf en de keuzes die je zal moeten maken in moeilijke omstandigheden. Sluip tussen het hoge gras, maar zorg er vooral voor dat je niet wordt opgemerkt door andere overlevenden of geïnfecteerden.

Image The Last of Us Part II voor €27,99,- i.p.v. €59,99,- (BE) Duik voor de tweede keer in de gevaarlijke post-apocalyptische wereld van The Last of Us, en ga als Ellie op zoek naar de mensen die jou en andere overlevenden het leven zuur willen maken. Word geconfronteerd met jezelf en de keuzes die je zal moeten maken in moeilijke omstandigheden. Sluip tussen het hoge gras, maar zorg er vooral voor dat je niet wordt opgemerkt door andere overlevenden of geïnfecteerden.

Image Just Dance 2021 voor €32,89,- i.p.v. €59,98,- Just Dance 2021 is het nieuwste spel uit de bekende reeks dansspellen van Ubisoft. Met 40 nieuwe tophits is er voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar een manier om jouw moves wat meer up to date te krijgen of een goede work-out, je zal je hiermee niet gauw vervelen.

Image Ghost of Tsushima voor €49,99,- i.p.v. €59,99,- (NL) In Ghosts of Tsushima vecht je als Japanse samoeraikrijger tegen de Mongoolse invasie in de 13e eeuw. Door middel van sluipen, vakkundig boogschieten en het uitschakelen van je vijanden met je katana probeer je de veroveraars een halt toe te roepen om zo je thuisland te beschermen. Vergeet ook niet om tijdens jouw sluiptochten ook wat van de prachtige omgevingen te genieten.

Image Ghost of Tsushima voor €44,99,- i.p.v. €59,99,- (BE) In Ghosts of Tsushima vecht je als Japanse samoeraikrijger tegen de Mongoolse invasie in de 13e eeuw. Door middel van sluipen, vakkundig boogschieten en het uitschakelen van je vijanden met je katana probeer je de veroveraars een halt toe te roepen om zo je thuisland te beschermen. Vergeet ook niet om tijdens jouw sluiptochten ook wat van de prachtige omgevingen te genieten.

Image Doom Eternal voor €16,99,- i.p.v. €26,99,- (BE) In Doom Eternal kruip je nogmaals in de huid van Doom Guy om met jouw gigantische arsenaal flink wat keet te gaan schoppen op Mars dat overspoeld is met demonen. Daarna ga je in de Hel gewoon hetzelfde doen.

Image Death Stranding voor €19,99,- i.p.v. €59,99,- (NL) Death Stranding, de langverwachte game van Hideo Kojima met Norman Reedus als gezicht voor de hoofdrolspeler, neemt je mee op reis door een verlaten Amerika waarin de mensheid wordt bedreigd door het mysterieuze Death Stranding. Probeer de verschillende plaatsen met elkaar te verbinden, en breng hoop in de desolate, duistere wereld.

Image Death Stranding voor €17,99,- i.p.v. €59,99,- (BE) Death Stranding, de langverwachte game van Hideo Kojima met Norman Reedus als gezicht voor de hoofdrolspeler, neemt je mee op reis door een verlaten Amerika waarin de mensheid wordt bedreigd door het mysterieuze Death Stranding. Probeer de verschillende plaatsen met elkaar te verbinden, en breng hoop in de desolate, duistere wereld.

Image Need For Speed: Heat voor €27,99,- i.p.v. €59,99,- (NL) In deze versie van het befaamde racespel Need For Speed kruip je achter het stuur van een auto naar keuze om de straten van Palm City onveilig te maken met jouw al dan niet verfijnde rijstijl. Bouw je eigen auto uit, maar weet dat er overal concurrentie op de loer ligt, samen met politie die je het leven zuur wil maken. Beetje terecht, maar in NFS: Heat even niet.

Image Need For Speed: Heat voor €27,99,- i.p.v. €59,99,- (BE) In deze versie van het befaamde racespel Need For Speed kruip je achter het stuur van een auto naar keuze om de straten van Palm City onveilig te maken met jouw al dan niet verfijnde rijstijl. Bouw je eigen auto uit, maar weet dat er overal concurrentie op de loer ligt, samen met politie die je het leven zuur wil maken. Beetje terecht, maar in NFS: Heat even niet.

Image Star Wars Jedi: Fallen Order voor €29,- i.p.v. €59,99,- (NL) Ga in Star Wars Jedi: Fallen Order op pad als gevluchte Jedi om jouw training verder te zetten en delen van je verloren beschaving bij elkaar te puzzelen. Probeer te overleven in een wereld die wordt geregeerd door het boosaardige Empire, en let goed op tijdens je gevechten met je tegenstanders om de juiste tactieken te kunnen bepalen.

Image Star Wars Jedi: Fallen Order voor €27,99,- i.p.v. €58,99,- (BE) Ga in Star Wars Jedi: Fallen Order op pad als gevluchte Jedi om jouw training verder te zetten en delen van je verloren beschaving bij elkaar te puzzelen. Probeer te overleven in een wereld die wordt geregeerd door het boosaardige Empire, en let goed op tijdens je gevechten met je tegenstanders om de juiste tactieken te kunnen bepalen.

Image DualShock 4 + FIFA 21 voor €69,- i.p.v. €99,99,- (NL) Ga de strijd aan in het nieuwe voetbalseizoen met FIFA 21. Dankzij de nieuwe DualShock 4 heb je tevens optimale controle over je spelers.

Image PS Plus 12 maanden voor €44,99,- i.p.v. €59,99,- (NL+BE) Met deze leuke korting kan je nu voor een zeer voordelige prijs voor een jaar lang online spelen met je vrienden. Je krijgt er elke maand een aantal gratis games bovenop die je bij kan houden en krijgt kortingen op bestaande games.

Image PlayStation Draadloze controller PS4 DualShock 4 V2 Zwart voor €39,- i.p.v. €59,99,- (NL) Dankzij de PS4 controller heb je altijd de volledige controle over jouw spel en de bijhorende ervaring. Plug jouw hoofdtelefoon in en geniet van de feedback die je bij elk schot krijgt. Leg leuke momenten vast om snel te kunnen delen met je vrienden, en laat tegen deze prijs nu ook jouw broertje of zusje meespelen.

Image PlayStation Draadloze controller PS4 DualShock 4 V2 Zwart voor €39,99,- i.p.v. €54,95,- (BE) Dankzij de PS4 controller heb je altijd de volledige controle over jouw spel en de bijhorende ervaring. Plug jouw hoofdtelefoon in en geniet van de feedback die je bij elk schot krijgt. Leg leuke momenten vast om snel te kunnen delen met je vrienden, en laat tegen deze prijs nu ook jouw broertje of zusje meespelen.

Image LOGITECH Stuurwiel G29 Driving Force PS3 / PS4 / PS5 voor €199,- i.p.v. €289,- (NL) Dit stuur van Logitech brengt je race-ervaring naar ongekende hoogtes, mede dankzij de indrukwekkende forcefeedback die je elke verandering laat voelen. Het strakke ontwerp van het stuur, voorzien van de nodige kwalitatieve materialen, brengt je van je sofa thuis direct op de racebaan, en zorgt ervoor dat je je geen minuut zal vervelen.

Image LOGITECH Stuurwiel G29 Driving Force PS3 / PS4 / PS5 voor €229,- i.p.v. €289,- (BE) Dit stuur van Logitech brengt je race-ervaring naar ongekende hoogtes, mede dankzij de indrukwekkende forcefeedback die je elke verandering laat voelen. Het strakke ontwerp van het stuur, voorzien van de nodige kwalitatieve materialen, brengt je van je sofa thuis direct op de racebaan, en zorgt ervoor dat je je geen minuut zal vervelen.

Image Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 PlayStation voor €89,99,- i.p.v. €99,99,- (NL) De Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 geeft je een uiterst accuraat geluid waarmee je jouw tegenstanders al van mijlenver hoort aankomen. Omdat hij draadloos is, kan je er ook gewoon mee rondwandelen en praten met je vrienden terwijl je aan het respawnen bent.

Image Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 PlayStation voor €89,99,- i.p.v. €97,- (BE) De Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 geeft je een uiterst accuraat geluid waarmee je jouw tegenstanders al van mijlenver hoort aankomen. Omdat hij draadloos is, kan je er ook gewoon mee rondwandelen en praten met je vrienden terwijl je aan het respawnen bent.

Image Razer Kraken X Gaming Koptelefoon voor €36,90,- i.p.v. €59,99 Deze ultralichte hoofdtelefoon van Razer geeft je een geweldig 7.1 surround-geluid dat elke soundtrack tot zijn recht laat komen. Dankzij de buigbare microfoon blijf je ook steeds in contact met je vrienden, en de hoofdtelefoon is ook op de PC, PS4 en Nintendo Switch bruikbaar.

Image Astro A40 TR Zwart + MixAmp Pro TR PS4 voor €199,- i.p.v. €249,- (NL) De Astro A40 TR is een bedrade headset die je een hoogstaande ervaring geeft als het om de beleving van je geluid aankomt, met een 7.1 surround sound. Dankzij de MixAmp Pro kan je de geluidsbalans voortdurend bijwerken, zodat je soms meer focus kan leggen op de communicatie met jouw teamgenoten, of op het horen aankomen van je vijanden.

Image Astro A40 TR Zwart + MixAmp Pro TR PS4 voor €189,- i.p.v. €279,- (BE) De Astro A40 TR is een bedrade headset die je een hoogstaande ervaring geeft als het om de beleving van je geluid aankomt, met een 7.1 surround sound. Dankzij de MixAmp Pro kan je de geluidsbalans voortdurend bijwerken, zodat je soms meer focus kan leggen op de communicatie met jouw teamgenoten, of op het horen aankomen van je vijanden.

Image Astro A50 Wireless + Base Station PS4 Edition voor €229,- i.p.v. €319,- (NL) De Astro 50 is met zijn 7.1 een strakke draadloze hoofdtelefoon die lekker comfortabel zit en je niet zal storen tijdens het gamen. Je hoort alles en iedereen kraakhelder, en na het gamen plaats je hem terug op zijn oplaadstation en ben je weer klaar om te gaan voor jouw volgende sessie.

Image Astro A50 Wireless + Base Station PS4 Edition voor €229,- i.p.v. €254,- (BE) De Astro 50 is met zijn 7.1 een strakke draadloze hoofdtelefoon die lekker comfortabel zit en je niet zal storen tijdens het gamen. Je hoort alles en iedereen kraakhelder, en na het gamen plaats je hem terug op zijn oplaadstation en ben je weer klaar om te gaan voor jouw volgende sessie.