Onze tv-expert maakte drie thuisbioscopen voor verschillende budgetten op basis van Black Friday-deals

Niemand ontsnapt nog aan Black Friday nu. Alle retailers pakken uit met topdeals en sommigen hebben hun prijzen nog verder verlaagd nu het einde van de kortingsperiode nadert. Zowel tv's als soundbars krijgen aantrekkelijke kortingen dit jaar en je kan daarom eenvoudig een volledige thuisbioscoop samenstellen. Over het algemeen raden we iedereen aan om hun tv in ieder geval te combineren met een soundbar, want zelfs de ingebouwde speakers van dure tv's komen niet in de buurt van de audiokwaliteit van een soundbar.

Ondanks de Black Friday-kortingen kan niet iedereen zomaar de beste tv met de beste soundbar combineren. Daarom is onze tv-expert op zoek gegaan naar de interessantste kortingen op zowel tv's als soundbars om daarmee een thuisbioscoop samen te stellen. Of je nu het neusje van de zalm wil of een budgetvriendelijke set-up, hieronder vind je meerdere opties in verschillende prijsklassen, samen met algemeen aankoopadvies in het geval dat onze set-ups niet helemaal bij jouw eisen passen.

Thuisbioscoop onder 1.000 euro

(Image credit: TCL)

We beginnen met de goedkoopste thuisbioscoop en hiervoor hanteren we een maximumbudget van 1.000 euro. Met dit budget kan je geen OLED TV en soundbar aanschaffen, waardoor je meteen bij de QLED en mini-LED TV's terechtkomt. Qua formaat kijk je hier naar tv's van 55 inch of kleiner, waarbij een kleinere tv natuurlijk goedkoper is. Tegenwoordig kan je met dit budget al een soundbar met subwoofer aanschaffen, als je plaats hebt om die correct te installeren.

De tv die we voor deze set-up hebben uitgekozen is de TCL C745 van 55 inch, een QLED TV met hoge helderheid, 144Hz refresh rate en Google TV als besturingssysteem. Die kost nu 599 euro. Dankzij de hoge helderheid is het niet erg als je de tv neerzet in een woonkamer met veel natuurlijk licht en gamers met een PS5 of Xbox Series X kunnen genieten van een soepele ervaring met de 144Hz refresh rate. Aangezien dit een QLED TV is, zitten de HDR-weergave en contrast niet op het niveau van mini-LED of OLED TV's.

De audio van de TCL C745 is niet om over naar huis te schrijven, maar om dat te verhelpen, hebben we een soundbar uitgezocht. Onze aanrader is de Sonos Beam (Gen 2). Die kost nu 359 euro. Dit is een losse soundbar zonder meegeleverde sub of achterspeakers. Ook zonder extra speakers in de set-up krijg je hier toch ruimtelijke audio en Dolby Atmos-ondersteuning. De hoogte-effecten zijn echter beperkt, maar de zijwaartse effecten zijn best overtuigend. Dialogen blijven daarnaast helder. Als je op een later moment je set-up wil uitbreiden, kan dat eenvoudig met een Sonos Era-speaker en/of Sonos Sub.

Ten slotte biedt MediaMarkt nu een bundelvoordeel als je zowel je tv als Sonos-soundbar bij hen aanschaft. Combineer je de TCL C745 met de Sonos Beam (Gen 2), dan gaat er nog eens 50 euro van het totaalbedrag af, bovenop de Black Friday-korting. We komen hierdoor uit op een prijs van 908 euro voor deze home cinema.

TCL C745 (55 inch) van €799 voor €599 [NL] Onze favoriete betaalbare tv wordt nu nog goedkoper. Je krijgt hier een helder QLED-paneel met 120Hz refresh rate. Je hebt wel wat last van backlight bleeding maar afgezien daarvan is dit een uitstekende tv met gebruiksvriendelijke software en een indrukwekkend beeld. (Ook in BE voor €585)

Sonos Beam (Gen 2) van €459 voor €359 [NL] De Sonos Beam (Gen 2) is een enorm compacte soundbar met ondersteuning voor (virtuele) Dolby Atmos. Deze kleine soundbar biedt nog een verrassend diep basgeluid en heldere dialogen. Je kan hem bedienen via de Sonos-app, Apple AirPlay 2 of spraakbesturing. Dankzij de Trueplay-technologie van Sonos wordt het geluid ook aangepast aan jouw ruimte. (Ook in BE)

Thuisbioscoop onder 1.500 euro

(Image credit: Future)

We verhogen ons budget nu naar 1.500 euro en dat geeft ons meer mogelijkheden dan je misschien zou denken. We kunnen nu namelijk kiezen uit enkele middenklasse OLED TV's van 55 inch of kleiner of QLED TV's van 65 inch en die combineren met een soundbar met subwoofer. Toch gaan we hier voor een bijzondere combinatie die in geen van beide categorieën past.

Ons getrainde oog viel hier op de Samsung QN90D. Dit is geen OLED TV, maar wel het topmodel binnen de mini-LED TV's van Samsung in 2024. De beeldkwaliteit van mini-LED is inmiddels zo sterk verbeterd dat een dure mini-LED TV op sommige vlakken beter presteert dan een goedkopere OLED TV. Dit is een van de helderste tv's ooit en je zal geen problemen hebben om alles goed te zien in felverlichte ruimtes. We vinden hem vooral goed voor sportwedstrijden en games door de uitstekende bewegingsverwerking. Om binnen ons budget van 1.500 euro te blijven, hebben we hier de 50-inch versie uitgekozen die nu 999 euro kost bij MediaMarkt.

We combineren deze tv met de Samsung HW-Q800D, onze favoriete soundbar van het jaar, die ook met een sub wordt geleverd. Zoals bij elke soundbar met sub, maakt de sub draadloos verbinding met de soundbar. Het 5.1.2-kanaals geluid klinkt uitstekend en de Dolby Atmos is zo krachtig dat je zou denken dat je in de bioscoop zit. Voor muziekliefhebbers zijn er betere opties, maar in elk ander scenario zijn er weinig soundbars die dezelfde ervaring bieden. In combinatie met de Samsung QN90D geniet je van nog beter geluid dank Q-Symphony. Normaal worden de speakers in je tv uitgeschakeld wanneer je een soundbar aansluit, maar met Q-Symphony worden de ingebouwde speakers gecombineerd met de soundbar. Ook voor de soundbar blijven we bij MediaMarkt, waar hij nu 449 euro kost.

Net zoals bij onze eerste set-up is er een reden waarom we beide producten bij MediaMarkt aanraden. Je geniet hier opnieuw van een bundelvoordeel van 100 euro, waardoor deze set-up nu 1.348 euro kost. Als je budget net boven 1.500 euro ligt, dan kan je de 55-inch Samsung QN90D aanschaffen en kom je uit op een totaalbedrag van 1.548 euro.

Samsung HW-Q800D van €599 voor €449 [NL] De HW-Q800D is een middenklasse soundbar met subwoofer die enorm krachtige en nauwkeurige audio kan leveren. Hij is een perfecte match voor recente Samsung-tv's, maar we vonden hem zo sterk, vooral bij filmaudio, dat we hem aanraden in combinatie met elke tv. (Ook in BE)

Thuisbioscoop onder 2.500 euro

(Image credit: Future)

We eindigen met het neusje van de zalm en daarvoor trekken we het budget op naar 2.500 euro. Voor deze ultieme home cinema hebben we onze nummer één tv van het jaar met onze favoriete premium soundbar gecombineerd. Dan hebben we het over de Samsung S95D QD-OLED TV en de Samsung HW-Q990D soundbar, met sub en achterspeakers.

De reden dat de Samsung S95D QD-OLED TV onze favoriete tv is, is de OLED Glare Free-technologie. Dit is een subtiele, matte antireflectielaag die alle soorten reflecties elimineert. Of er nu een lamp op de tv schijnt of de zon, je zal amper last hebben van reflecties. Verder geniet je hier van alle voordelen van OLED, waaronder diepe zwartwaarden en een onovertroffen contrast. Combineer dit met de hoge helderheid van het QD-OLED-paneel en je hebt een van de weinige OLED TV's waar je probleemloos naar kan kijken op een zonnige dag. Om binnen ons budget te blijven, hebben we hier de 55-inch versie genomen, die momenteel 1.649 euro kost bij bol.

De perfecte match voor deze hoogwaardige beeldkwaliteit is de Samsung HW-Q990D. Dit is het topmodel van 2024 dat geleverd wordt met sub en twee achterspeakers. Je krijgt hier 11.1.4-kanaals geluid en geweldige, ruimtelijke Dolby Atmos-audio. Door de achterspeakers hoor je bijvoorbeeld beter geluiden die van achteren komen dan bij een losse soundbar. Ook deze soundbar ondersteunt Q-Symphony, waardoor het geluid wordt samengevoegd met dat van de speakers in de tv. Ook voor de soundbar blijven we bij bol, waar je er nu 846 euro voor betaalt.

Bundelvoordeel is er niet bij bol en toch ben je momenteel goedkoper af als je de tv en soundbar los bij bol koopt dan wanneer je voor een bundeldeal gaat bij Coolblue of MediaMarkt. Tel de 1.649 euro voor de tv en de 846 euro voor de soundbar bij elkaar op en je komt uit op 2495 euro. Met de resterende vijf euro kan je nog een flesje frisdrank en zak chips kopen in de supermarkt voor je van je favoriete film gaat genieten alsof je in de bioscoop zou zitten.

Samsung S95D (55 inch) van €2.149 voor €1.649 [NL & BE] De Samsung S95D is onze favoriete premium tv van 2024 en geniet nu van een mooie korting die hem iets betaalbaarder maakt. Je geniet hier niet alleen van een extreem helder QD-OLED-paneel, maar ook van de beste antireflectiecoating die we ooit gezien hebben.

Samsung HW-Q990D van €1.099 voor €846 [NL & BE] Deze soundbar van Samsung wordt geleverd met een subwoofer en twee achterspeakers. In totaal heb je hier te maken met een 11.1.4-kanaals geluid. De HW-Q990D biedt ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X en weet dan ook een fantastisch, ruimtelijk geluid te produceren. Je kan de soundbar bedienen met de Google Assistant en streamen naar het apparaat dankzij de ingebouwde Chromecast en Apple AirPlay.

Thuisbioscoop aankoopadvies

Welke soort tv moet je kopen: QLED, mini-LED of OLED?

De drie soorten tv-schermen die momenteel het meest voorkomen zijn QLED, mini-LED en OLED. Elk type paneel komt met bepaalde voor- en nadelen. We doorlopen kort de belangrijkste kenmerken van elke type.

QLED TV's zijn de goedkoopste van het trio en zijn vooral interessant als je graag een zo hoog mogelijke helderheid voor zo weinig mogelijk geld wil. Je hebt hier wel last van een minder goed contrast, minder diepe zwartwaarden en het fenomeen dat bekendstaat als backlight blooming. Dit zie je bijvoorbeeld wanneer witte ondertitels op een zwarte achtergrond verschijnen en er een soort van witte schijn rond de ondertitels hangt.

Mini-LED TV's gaan een stapje verder dan QLED TV's en zijn nog helderder, terwijl ze een beter contrast en betere zwartwaarden hebben. Het mag geen verrassing zijn dat mini-LED TV's altijd duurder zijn dan QLED TV's. De helderheid van mini-LED is momenteel onovertroffen en door allerlei innovaties komt het contrast van een dure mini-LED TV dicht in de buurt bij het contrast van een goedkope OLED TV.

OLED TV's staan bekend om hun uitstekende contrast, diepe zwartwaarden en levendige beeldkwaliteit. Dit zijn dan ook de duurste tv's die je in de winkel zal vinden met prijzen vanaf 1.000 euro voor een formaat van 55 inch. Dit geweldige beeld kan helaas niet zo helder worden als mini-LED of zelfs QLED TV's. De voorbije jaren is de helderheid van OLED TV's wel beter geworden, maar toch kan je stellen dat het paneel van een dure OLED TV ongeveer zo helder kan worden als het paneel van een middenklasse mini-LED TV.

Heb je een soundbar met een sub en/of achterspeakers nodig?

(Image credit: Future)

Niet iedereen heeft voldoende ruimte voor een soundbar met sub en/of achterspeakers. Vooral voor de achterspeakers is het belangrijk dat ze op de juiste plaats staan, omdat ze een grote bijdrage leveren aan de ruimtelijke audio en Dolby Atmos-effecten. De plaats van een subwoofer maakt minder uit, want die zorgt uiteindelijk gewoon voor extra bas.

Als je de ruimte hebt om een soundbar met sub te installeren, raden we dat wel aan. Er zijn kleinere soundbars, zoals de Sennheiser Ambeo Mini, die een indrukwekkende hoeveelheid bas kunnen produceren gezien hun formaat, maar ze zullen nooit de kwaliteit halen van een losse subwoofer. Je hebt tegenwoordig al soundbars met sub voor 200 euro en sommige zijn zelfs niet veel duurder dan modellen waar je de sub los moet aankopen.

Voor degelijke soundbars met achterspeakers kijk je naar prijzen rond 700 euro of hoger. Zoals gezegd, zorgen die achterspeakers vooral voor nog betere ruimtelijke audio. Geluiden die achter de personages in beeld te horen zijn, zullen dan ook achter jou te horen zijn door deze speakers. Qua prijs-kwaliteit vinden we soundbars met een sub, maar zonder achterspeakers over het algemeen interessanter. De hoogte-effecten en zijwaartse effecten zijn vaak prominenter aanwezig in films en series dan de geluiden op de achtergrond. Wat je eventueel wel kan doen, is achteraf een setje achterspeakers toevoegen aan je set-up als je budget het toelaat.