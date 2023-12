Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

OLED TV's zijn zonder twijfel de beste tv's van het moment, maar dan moet je ze wel kunnen betalen. Zelfs de kleinere formaten en goedkopere modellen kosten vaak ongeveer 1.000 euro en niet iedereen heeft dat budget. Wil je een grotere OLED TV van 55 inch of meer, dan ben je al snel tussen de 1.500 en 2.000 euro kwijt.

Gelukkig is de kwaliteit van QLED TV's sterk verbeterd en vormen ze een goedkoper alternatief voor mensen met een klein budget die een grote tv willen. TCL staat bekend om zijn grote tv's aan aantrekkelijke prijzen en voor deze review zijn we aan de slag gegaan met de TCL C745. Dit model zit bovenaan het aanbod QLED TV's van het merk en is beschikbaar in drie formaten, waarvan de grootste "slechts" 1.499 euro kost. Hoeveel tv krijg je precies voor dat geld?

TCL C745 QLED TV review: prijs en beschikbaarheid

Sinds midden 2023 beschikbaar in Nederland en België

55 inch voor 799 euro

65 inch voor 999 euro

75 inch voor 1.499 euro

Over het algemeen maakt TCL zijn tv's in grotere formaten en dat is ook zo bij de TCL C745. Hij is namelijk beschikbaar in drie groottes, 55 inch, 65 inch en 75 inch. Zoek je een kleinere tv, bijvoorbeeld voor in de slaapkamer of het tuinhuis, dan kijk je beter naar LG of Samsung. Het is wel handig dat de tv een centrale standaard heeft en geen voetjes aan de zijkanten. Hierdoor past hij sowieso ook op kleinere tv-meubels.

De adviesprijzen voor de drie formaten zijn erg interessant. De versie van 55 inch kost 799 euro, die van 65 inch kost 999 euro en de grootste versie van 75 inch kost 1.499 euro. Een 65-inch QLED TV met 4K-resolutie en 120Hz refresh rate kost gewoonlijk meer dan dat en dit zijn zelfs nog maar de adviesprijzen. Als de TCL C745 korting krijgt, zijn er weinig redenen om hem niet in huis te halen.

Kijken we verder dan de formaten, dan zien we een uitgebreide lijst specificaties. De TCL C745 ondersteunt vrijwel elk HDR-formaat, Dolby Atmos-audio, Auto Low Latency Mode (ALLM) en heeft zelfs een 4K/144Hz-modus voor pc-gamers, inclusief een virtuele Game Accelerator die een 240Hz refresh rate kan simuleren. Een concurrent met gelijkaardige specificaties is de Samsung Q80C, maar daar ontbreekt Dolby Vision-ondersteuning en die kost ook bijna twee keer zoveel.

Prijs-kwaliteit score: 5/5

TCL C745 QLED TV review: specs

Swipe to scroll horizontally Paneeltype: QLED Refresh rate: 144Hz HDR-ondersteuning: HDR10+, HDR10, Dolby Vision, HLG Audio-ondersteuning: Dolby Atmos Smart tv: Google TV HDMI-poorten: 4 x HDMI 2.1 (waarvan 1x 4K/144Hz, 1x 4K/120Hz en 2x 4K/60Hz))

TCL C745 QLED TV review: design

(Image credit: TechRadar)

Erg dunne schermranden

Fijne afstandsbediening

Standaard in het midden

Voor deze review hebben we de 55-inch versie van de TCL C745 getest (TCL 55C745) en op het eerste gezicht ziet de tv er duurder uit dan hij is. De schermranden zijn flinterdun en alleen onderaan zit een iets dikker randje met het TCL-logo in het midden. 55 inch is helaas wel het kleinste formaat en daarmee vallen sommige geïnteresseerden zeker buiten de boot. Mensen die een grotere tv willen, kunnen daarentegen nog kiezen voor een versie van 65 inch en 75 inch.

De montage van de centrale standaard was eenvoudig en met de gemiddelde kruisschroevendraaier is de klus in vijf minuten geklaard. De standaard is het enige onderdeel dat goedkoper aanvoelt, want hij is gemaakt van plastic. Er is wel een soort geborstelde afwerking die lijkt op geborsteld aluminium, dus het ziet er tenminste niet goedkoop uit.

De stroomkabel zit vervolgens links achterin de tv, terwijl alle andere aansluitingen rechts zitten. Op dat vlak kom je echt helemaal niets tekort. Er zijn vier HDMI-aansluitingen: eentje voor 4K/144Hz, eentje voor 4K/120Hz en twee voor 4K/60Hz. Verder is er nog een ethernetpoort, optische poort en een USB-A-aansluiting. De TCL C745 is wel iets dikker dan sommige alternatieven, maar dat is over het algemeen niet storend.

De afstandsbediening is ten slotte compact en eenvoudig, zonder cijfers. We hebben hier zelf geen problemen mee, aangezien we alleen maar content kijken via streamingdiensten en geen live tv kijken. Als je cijfers moet ingeven, gebeurt dat gewoon via het virtuele toetsenbord en dat vinden we prima.

Design score: 4,5/5

TCL C745 QLED TV review: features

(Image credit: TCL)

QLED met Full Array Local Dimming

Uitgebreide HDR-ondersteuning

Veel gaming features

De Google TV-interface van de TCL C745 is gebaseerd op Android 11 en na een vijftal minuten was alles ingesteld met onze smartphone. Onze eigen tv, een Philips OLED808, gebruikt dezelfde versie van Google TV, dus wij zagen meteen een vertrouwde interface met onze favoriete apps, streamingdiensten en meer. TCL heeft ook een eigen "zender" toegevoegd, die in feite bestaat uit enkele live kanalen en honderden on-demand programma's.

Het voordeel van Google TV is dat je weinig last hebt van eigen aanbevelingen voor apps, features en services van de fabrikant. De eigen zender van TCL is in feite het enige deel van de interface die prijsgeeft dat we hier te maken hebben met een TCL en niet met een Philips of Sony.

Zoals hierboven aangegeven, zijn er meer dan genoeg aansluitingen. Het is fijn om twee high-speed HDMI-poorten (4K/144Hz en 4K/120Hz) te hebben, hoewel het nog fijner was geweest als die andere twee HDMI-poorten ook 120Hz ondersteunden, maar die zijn beperkt tot 4K/60Hz. Een van de 4K/60Hz-HDMI-poorten biedt tot slot nog ondersteuning voor eARC. Draadloze connectiviteit is eveneens top. Er is een ingebouwde Chromecast dankzij Google TV, maar ook AirPlay 2 en Bluetooth.

Dit brengt ons bij de enorm uitgebreide gaming features van de TCL C745. Ten eerste krijg je het volledige pakket met Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), AMD Freesync en Nvidia G-Sync. Daarnaast heeft deze tv TCL's Game Master 2.0, inclusief een snelle Game Bar met de belangrijkste instellingen voor games. Er is zelfs een Game Accelerator die de refresh rate virtueel kan verhogen tot 240Hz.

Vervolgens zullen filmfanaten meer dan tevreden zijn met de uitgebreide HDR-ondersteuning. De TCL C745 ondersteunt namelijk HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision en zelfs Dolby Vision IQ. Welke streamingdienst je ook gebruikt, de content zal er geweldig uitzien. Dolby Atmos is eveneens aanwezig, hoewel dat effect natuurlijk beperkt blijft met de ingebouwde speakers.

Zoals je waarschijnlijk wel doorhebt nu, is er een QLED-paneel aanwezig. De beeldkwaliteit van QLED hangt niet alleen af van het paneel, maar ook van de lokale dimming. De TCL C745 maakt gebruik van Full Array Local Dimming met 120 dimzones in het 55-inch model, 160 zones in het 65-inch model en 220 zones in het 75-inch model. Dit zijn zeker geen recordcijfers want sommige duurdere tv's hebben meer dan 1.000 dimzones. De beeldkwaliteit van content in lagere resoluties dan 4K wordt daarnaast verbeterd door de AiPQ 3.0 Processor, die eveneens aanwezig is in duurdere tv's van TCL.

Features score: 4,5/5

TCL C745 QLED TV review: beeldkwaliteit

(Image credit: TCL)

Goede helderheid en rijke kleuren

HDR-weergave is niet perfect

Beeldinstellingen aanpassen is een must

Tijd voor het belangrijkste onderdeel van een tv, met name de beeldkwaliteit. Op papier doet de TCL C745 alvast veel goed met zijn uitgebreide HDR-ondersteuning, QLED-paneel met lokale dimming en geadverteerde maximale helderheid van 1.000 nits. Het zou weliswaar niet de eerste keer zijn dat iets op papier niet helemaal overeenkomt met de realiteit.

Het eerste dat opvalt, is dat de 120 lokale dimzones op onze 55-inch TCL C745 best wel moeite hebben om de HDR-weergave en het contrast juist te krijgen. Bij donkere scènes met witte ondertitels zie je bijvoorbeeld meteen een soort witte schijn rond de ondertitels omdat er niet voldoende dimzones zijn. Hoe meer dimzones, hoe beter lichte en donkere delen gescheiden kunnen worden en zoals aangegeven, zijn 120 dimzones in een tv van 55 inch zeker geen record. Dezelfde witte schijn zie je terug bij andere scènes waar een hoog contrast tussen licht en donker aanwezig is.

We merkten daarnaast dat we geregeld de beeldmodus moesten aanpassen. Standaard is hier bijna nooit de ideale optie. Toen we naar het tropische strand van Good Luck Guys keken, merkten we dat er wat pit ontbrak in de standaardmodus. Filmmodus was hier ook niet echt ideaal en uiteindelijk bleek de HDR-modus de beste prestaties op te leveren met rijke, levendige kleuren, terwijl Good Luck Guys niet eens ondersteuning heeft voor HDR10+. De redelijke bloederige anime Parasyte zag er dan weer beter uit in de Filmmodus en in de praktijk waren we heel de tijd tussen die twee opties aan het wisselen. Wat je ook doet, laat de TCL C745 niet in de standaardmodus staan.

De helderheid van 1.000 nits op papier is verder indrukwekkend, maar laat je niet misleiden, want in de praktijk ga je dat cijfer niet halen. Bij een volledig wit venster haal je namelijk ongeveer 650 nits helderheid, terwijl dit bij een venster van 50 procent kan oplopen tot iets meer dan 800 nits. Dat laatste cijfer is bovengemiddeld voor deze prijsklasse en moet helpen bij de HDR- en contrastweergave, maar dit kan de beperkte hoeveelheid dimzones niet helemaal goedmaken.

Het is wel mogelijk om in een felverlichte ruimte donkerdere content te kijken zonder je af te vragen wat er nu precies gebeurt. Fel zonlicht kan nog steeds roet in het eten gooien en je hebt ook wel wat last van reflecties in het scherm met ongelukkig geplaatste lampen. Voor deze prijs verwachten we sowieso geen vlekkeloze prestaties en over het algemeen zijn de prestaties van de TCL C745 bovengemiddeld.

Beeldkwaliteit: 4/5

TCL C745 QLED TV review: audio

(Image credit: TCL)

Dolby Atmos en DTS:X

Dubbele, neerwaartse 15W-speakers

Audio is oké, maar overweeg toch een soundbar

De TCL C745 is uitgerust met twee neerwaartse speakers met elk een vermogen van 15W. Er ontbreekt dus sowieso een middenkanaal en een aparte speaker voor de bas. Ook hier klinken Dolby Atmos en DTS:X weer mooi op papier, maar met deze twee ingebouwde speakers ga je daar weinig van merken. Je merkt dat er een poging wordt gedaan om een ruimtelijk gevoel te creëren en de nadruk ligt hier zeker op poging. De speakers slagen er zeker niet in om een overtuigend ruimtelijk effect te creëren.

Vooral bij hogere volumes merk je het gebrek aan bas en kan de audio soms wat schel klinken. Actiescènes met veel explosies hebben daarom geen geweldige impact en ook dialogen kunnen soms onduidelijk worden door het gebrek aan een middenkanaal. De equalizer en het adaptieve volume zijn wel mooi meegenomen en werken goed. Er moet nu eenmaal ergens op bespaard worden om een QLED TV voor deze prijs te kunnen aanbieden en de TCL C745 bespaart duidelijk op geluidskwaliteit. Overweeg daarom zeker een soundbar, want er is wel een HDMI-poort met eARC.

Audio score: 3/5

TCL C745 QLED TV review: gaming

(Image credit: TCL)

Game Master 2.0 en Game Bar

1x HDMI voor 4K/144Hz en 1x HDMI voor 4K/120Hz

Lage input lag

Gamers zullen ongetwijfeld tevreden zijn met de TCL C745. Hij is uitgerust met Game Master 2.0 en daarin zit ook een snelmenu in de vorm van de Game Bar. Die balk kan je snel naar boven halen tijdens games door de instellingenknop ingedrukt te houden om zo de belangrijkste instellingen te bekijken en aan te passen. Je ziet meteen zaken zoals de huidige fps, resolutie en hebt de mogelijkheid om bijvoorbeeld een crosshair weer te geven. Daarnaast wordt de helderheid automatisch verhoogd zodat je geniet van optimale zichtbaarheid.

Gameconsoles en pc's worden normaal automatisch gedetecteerd, waarna ALLM, VRR en Nvidia G-Sync of AMD FreeSync worden geactiveerd. We hebben dit uitgeprobeerd met de Nintendo Switch en zelfs daar had de TCL C745 meteen door dat hij de gamemodus moest inschakelen. Toen we een laptop met GPU van Nvidia koppelden, werd de gamemodus eveneens meteen ingeschakeld. Wat wel enigszins jammer is, is dat de tv een 4K/144Hz-poort heeft maar dat er geen high-speed HDMI-kabel in de doos zit. Die zal je dus zelf moeten aanschaffen.

We kunnen het TCL niet kwalijk nemen dat twee van de vier HDMI-poorten beperkt zijn tot 4K/60Hz. Er zijn namelijk concurrenten die twee keer duurder zijn en ook maar twee HDMI-poorten met ondersteuning voor 4K/120Hz hebben. De input lag van de TCL C745 is zelfs lager dan bij sommige duurdere tv's. Bij gaming in 1080p bij 120fps zakte dit cijfers soms tot 6ms en zelfs bij games in 4K bij 60fps haalde hij nog een degelijke 12ms. Dolby Vision is eveneens beschikbaar, maar dan ben je beperkt tot 4K/60Hz.

Gaming score: 4,5/5

TCL C745 QLED TV review: software en menu's

Google TV

Eigen kanaal van TCL voegt weinig toe

Handig snelmenu

Google TV zorgt voor een vertrouwde en goed georganiseerde interface, met eenvoudige toegang tot alle belangrijke streamingdiensten en apps. Het is de bedoeling om het startscherm op een slimme manier te vullen met inhoud van de door jou geselecteerde services en dat is hier gelukt met een minimum aan YouTube-promoties, zoals in de begindagen van Android TV. Google TV betekent natuurlijk ook een ingebouwde Google Assistant. Druk even op de Assistent-knop op de afstandsbediening, houd deze ingedrukt en geef het gewenste commando. Je kan de TCL C745 dus ook naadloos integreren in je smart home met Google Home en vanaf een afstand bedienen.

Navigatie door menu's gaat verder vlot en apps worden snel opgestart. Er was geen enkel moment waarop de interface haperde en ook bij het opstarten van de tv hoefden we niet lang te wachten. Op de homepagina worden verder automatisch series en films van verschillende streamingdiensten aanbevolen die je meteen kan beginnen te kijken.

Een minpunt van Google TV is dat er standaard geen snelmenu met beeldinstellingen aanwezig is, maar daar heeft TCL zelf voor gezorgd. Je kan makkelijk onderaan het beeld een balk naar boven halen met de belangrijkste instellingen. Die kan je gewoon aanpassen terwijl je serie op de achtergrond verder speelt (of op pauze staat) zodat je de impact van de nieuwe instellingen meteen kan zien.

Software en menu's score: 5/5

Moet je de TCL C745 QLED TV kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Geen enkele concurrent weet deze features voor deze prijs aan te bieden, zeker bij de grotere formaten. 5/5 Design Premium ontwerp met dunne schermranden en toegankelijke aansluitingen. Helaas niet beschikbaar in kleinere schermformaten. 4,5/5 Features Alle mogelijke features zijn aanwezig, van volledige HDR-ondersteuning tot uitgebreide draadloze connectiviteit. Het aantal dimzones is echter niet super hoog. 4,5/5 Beeldkwaliteit Kleurenweergave is goed met de juiste instellingen. Contrast en HDR-weergave zijn niet optimaal vanwege de beperkte dimzones. 4/5 Audio De twee neerwaarste speakers zorgen voor zwakke audio, waarvan de kwaliteit snel afneemt bij hogere volumes. Niet rampzalig, maar zeker ook niet geweldig. 3/5 Gaming Zolang je kan leven met twee high-speed HDMI-aansluitingen in plaats van vier, zal je niets tekortkomen op vlak van gaming. 4,5/5 Software en menu's Google TV werkt goed, vooral als je al in dit ecosysteem zit, en TCL heeft zelf een snelmenu toegevoegd. 5/5

Koop hem als...

Je een PS5, Xbox Series X of gaming pc hebt

Hij mag dan geen OLED-paneel hebben, maar twee high-speed HDMI-poorten in combinatie met een QLED-paneel zijn erg indrukwekkend voor deze prijs. Elke gamefunctie die je maar wil is aanwezig en de Game Master 2.0 is enorm handig.

Je een degelijke grote tv wil voor weinig geld

De TCL C745 van 75 inch kost 1.499 euro en voor dat geld heb je soms niet eens de 65-inch versie bij concurrenten.

Je veel verschillende streamingdiensten gebruikt

Door de uitgebreide HDR-ondersteuning weet de TCL C745 content van elke streamingdienst optimaal weer te geven.

Koop hem niet als...

Je geen geld aan een soundbar uit wil geven

De ingebouwde speakers zijn van lage kwaliteit en we raden je aan om te investeren in een soundbar.

Je echt topklasse HDR en contrast wil

Door de beperkte dimzones zie je snel een witte schijn rond felle objecten in donkere scènes.