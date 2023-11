Philips OLED808 Ambilight TV review

De Philips OLED808 is uitgerust met het kenmerkende Ambilight, wat een extra laag toevoegt aan een kijkervaring. Verder krijg je verbluffende beeldkwaliteit, geweldige gaming prestaties en een prachtig design. Hij is misschien niet de allerbeste tv op elk vlak, maar behoort zeker wel bij de top.

Philips OLED808 review: review in twee minuten

De Philips OLED808 is de goedkopere OLED TV met Ambilight van het merk. Hij is uitgerust met een OLED EX-paneel om de helderheid te verbeteren ten opzichte van standaard W-OLED-panelen en bevat natuurlijk Ambilight. Deze kleine ledlampjes die aan de achterkant van de tv zitten, creëren een extra meeslepende kijkervaring en zorgen ervoor dat het beeld zelf minder vermoeiend is voor je ogen.

Belangrijk punt: de OLED808 is verkrijgbaar in meerdere formaten, maar de kleinste twee (42 en 48 inch) gebruiken de minder geavanceerde W-OLED-panelen met lagere helderheid. Alle andere schermformaten (55 inch en groter) hebben wel het OLED EX-paneel met hogere helderheid.

Qua prijs is de Philips OLED808 een zeer scherp geprijsde OLED. De 65-inch versie, die wij getest hebben, kost momenteel ongeveer 2.500 euro. Hij is daardoor een stuk duurder dan de Samsung S90C, onze favoriete OLED TV van het moment. De tv van Philips is echter nieuwer en we verwachten wel dat zijn prijs zal zakken naar ongeveer 2.000 euro over een paar maanden.

De beeldkwaliteit van de OLED808 is geweldig. Kleuren zijn levendig en dynamisch, maar nog steeds natuurlijk en niet overdreven. Zwartniveaus zijn diep en schaduwdetails zijn uitstekend, wat zorgt voor een prima contrast. Het beeld is vervolgens scherp en kan texturen levensecht weergeven.

(Image credit: Future)

De geluidskwaliteit is ook goed, met een mooie balans en een bijzonder krachtige bas. Het geluid doet ook fantastisch werk door de actie op het scherm te volgen, zodat je helemaal in de actie opgaat. Hoewel de OLED808 Dolby Atmos ondersteunt, gaan deze effecten een beetje verloren en kunnen ze lastig te onderscheiden zijn. Er zijn momenten dat de audio een beetje vervormt als je hem onder druk zet. Toch is dit een van de (weinige) tv's waarbij een soundbar geen absolute must is.

Op papier heeft de Philips OLED808 alles om een goede gaming tv te zijn. Hij ondersteunt gaming in 4K/120Hz, VRR en ALLM. "Slechts" twee van de vier HDMI-poorten ondersteuning HDMI 2.1, wat nodig is om een 4K/120Hz-signaal door te sturen, maar dat is nog steeds voldoende voor een Xbox Series X en PS5 tegelijkertijd. Verwacht niet te veel van de gamemodus, aangezien die minder uitgebreid is dan bij concurrenten.

Philips gebruikt al een tijdje Google TV op zijn tv's en voegt zelf niets toe qua software. Dat heeft bepaalde voor- en nadelen. De integratie met andere Android-apparaten en je Google Account is uitstekend, hoewel het homescherm van de tv wat rommelig kan worden. Een snelmenu om eenvoudige aanpassingen te maken terwijl je tv kijkt, zou ook fijn zijn. De volledige instellingen zijn gelukkig wel uitgebreid genoeg zodat experts alles volledig naar hun smaak kunnen afstellen.

In het algemeen is de Philips OLED808 een fantastische tv. Het is misschien niet op elk gebied een topper, maar wel een uitstekende all-round tv met Ambilight als kers op de taart.

Philips OLED808 review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds oktober 2023

Vijf formaten: 42, 48, 55, 65 en 77 inch

Adviesprijs van 1.239 euro tot 4.099 euro

De Philips OLED808 is de goedkopere OLED met Ambilight in het aanbod van Philips uit 2023. Hij bevindt zich net boven de OLED708 en net onder de OLED908. De prijzen zien er als volgt uit:

42-inch: 1.239 euro

48-inch: 1.499 euro

55-inch: 1.799 euro

65-inch: 2.499 euro

77-inch: 4.099 euro

Momenteel zijn de prijzen nog niet enorm sterk gezakt, maar dat zal in de loop van 2024 zeker wel gebeuren. De LG C3 en Samsung S90C zijn voorlopig nog goedkoper en we raden dan ook aan om nog even te wachten voor je de Philips OLED808 koopt.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

Philips OLED808 review: Specs

Swipe to scroll horizontally Paneeltype W-OLED (42 en 48 inch), OLED EX (55, 65 en 77 inch) Refresh rate 120Hz HDR-ondersteuning Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG Audio Dolby Atmos, DTS:X HDMI-aansluitingen 4 (2x HDMI 2.1)

Philips OLED808 review: functies

De voet is aan de grote kant. (Image credit: Future)

Ambilight

Dolby Vision en HDR10+

Alle apps van streamingdiensten zijn beschikbaar

De Philips OLED808 heeft een OLED EX-paneel, hetzelfde paneel dat in andere OLED's zoals de LG C3 zit. Dit verhoogt de algehele helderheid in vergelijking met een standaard W-OLED-paneel. Aangezien er nog geen OLED EX-panelen van 42 of 48 inch bestaan, gebruiken de twee kleinste formaten het standaard W-OLED-paneel. De grotere versies (55, 65 en 77 inch) gebruiken wel OLED EX.

De meest unieke functie op de OLED808 is natuurlijk Ambilight. Drie zijden van de achterkant zijn uitgerust met ledlampjes die je zelf kan afstellen. Je kunt Ambilight instellen op een effen kleur die past bij de muur of aangeven dat de lampjes de kleuren volgen die op de tv worden getoond. Je kan de ledlampjes zelfs gebruiken als een soort audiovisualizer wanneer je muziek luistert. Je kan het Ambilight ook helemaal uitschakelen (al snappen we niet waarom je dan deze tv zou kopen).

De Philips OLED808 heeft twee gewone HDMI-poorten en twee HDMI 2.1-poorten die nodig zijn voor alle gaming functies zoals 120Hz, VRR, ALLM, AMD Freesync Premium Pro, Nvidia G-Sync en HGiG. Hij ondersteunt ook Dolby Vision gaming, zelfs bij 4K/120Hz. Er is ook een gamemodus inbegrepen die de gameprestaties maximaliseert door onnodige instellingen van de tv, zoals motion smoothing, uit te schakelen. De gamemodus is wel minder uitgebreid dan bij concurrenten.

De tv is uitgerust met een 2.1-kanaals audiosysteem en ondersteunt Dolby Atmos en DTS:X. Met vier middelhoog geplaatste luidsprekers en een ingebouwde subwoofer wil de OLED808 zijn configuratie gebruiken om het geluid zoveel mogelijk te verspreiden met 70W vermogen.

Google TV biedt tot slot veel personalisatiemogelijkheden en aanbevelingen voor tv-programma's en films die je volgens de tv wil bekijken. Er zijn genoeg instellingen voor het beeld en geluid, evenals een uitgebreid aanbod apps in de Play Store. In Nederland en België heb je ook toegang tot lokale streamingdiensten zoals Videoland en Streamz.

Functies score: 4,5/5

Philips OLED808 review: beeldkwaliteit

(Image credit: Future)

Levendige, dynamische kleuren

Rijk, diep contrast

Uitstekende details

De Philips OLED808 heeft een OLED EX-paneel, hetzelfde als de LG C3, dat de helderheid verbetert ten opzichte van conventionele W-OLED-panelen. Philips wil duidelijk kleur prioriteit geven boven al het andere. De tv ondersteunt namelijk 99% van het DCI-P3-kleurengamma. Voor deze review hebben we de 65-inch versie van de tv getest. Dit onderdeel over de beeldkwaliteit is daarom niet (volledig) van toepassing op de kleinste formaten (42 en 48 inch), aangezien die een W-OLED-paneel bevatten.

We hebben eerst de verschillende voorgeprogrammeerde beeldmodi doorlopen en kwamen uit bij Filmmaker Mode als onze favoriet. Standaard was verrassend ook een sterke keuze, vooral voor SDR-inhoud omdat die een beetje extra kleur krijgt. Voor films en series met HDR is Filmmaker zonder twijfel de beste keuze.

Bij films en series in SDR (480p) en HD (720p) werkte de upscaling van de Philips OLED808 prima. Ook mensen die graag hun oude dvd's gebruiken, hebben daarom baat bij deze tv. Live tv-programma's zien er eveneens goed uit, hoewel sommige texturen wazig kunnen worden. Dat laatste gebeurt vaker bij grotere tv's zoals deze, dus dit was voor ons geen verrassing.

Vervolgens was de content in 4K met HDR aan de beurt. De OLED808 leverde over het algemeen een prachtig, helder en krachtig beeld. In de specificaties claimt Philips 99% DCI-P3-kleurbereik (de kleurruimte die wordt gebruikt om 4K Blu-ray en digitale bioscoopreleases te masteren). Toen we de dekking van DCI-P3 en BT.2020 controleerden met de Calman-kalibratiesoftware van Portrait Displays, leverde dit resultaten op van respectievelijk 99,2% en 74%. Hiermee verslaat Philips zowel de LG C3 als de premium LG G3.

Elke test met de Spears & Munsil UHD HDR Benchmark 4K Blu-ray om kleur, contrast, scherpte, zwartniveaus en nog veel meer te meten, kon de Philips OLED808 moeiteloos aan. Scènes in de natuur zagen er helder uit, met kleuren die van het scherm spatten. Het contrast was uitstekend, met het zwart van de nachtelijke hemel en de felle lichten van een stad die perfect in balans waren.

Om schaduwdetails en zwartniveaus te testen, keken we vervolgens naar The Batman. Bij het bekijken van verschillende scènes legde de OLED808 de donkere toon van de film perfect vast. De zwartniveaus waren zo diep als gehoopt en de schaduwdetails waren super. In de openingsscène van het metrogevecht was er een perfect contrast tussen het sombere perron en de lichten van de omringende stad zonder ontbrekende details. Toen we de grijswaarden van de OLED808 controleerden met Delta-E (de foutmarge tussen een testpatroon en wat er op het scherm wordt weergegeven), was de score van 4,1 onverwacht. We hopen namelijk meestal op een resultaat onder de 3. Ondanks deze gemiddelde score zagen donkere en felle kleuren er nog steeds fantastisch uit.

Voor de testen met Dolby Vision gebruikten we scènes uit Star Wars: The Last Jedi en Godzilla vs Kong. Tijdens het lichtzwaardgevecht in de troonzaal in Star Wars: The Last Jedi waren de lichtzwaarden krachtig en dynamisch terwijl ze over het scherm flitsten. Rood is een prominente kleur in de scène en het zag er opvallend uit zonder te overdrijven. In een van de spannende scènes in Godzilla vs Kong, waarin Godzilla door de straten van Tokio raast, schitterden de neonreclames met rijke details en een verbluffende levendigheid. In beide scènes waren huidtinten en texturen ongelooflijk nauwkeurig en zagen er zo levensecht uit als je maar kon hopen.

De piekhelderheid van de Philips OLED808 bedraagt volgens de Calman-metingen 789 nits op een 10% HDR-venster in standaardmodus en 808 nits in Filmmakermodus. Dit was niet verrassend omdat de Philips OLED808 hetzelfde paneel gebruikt als de LG C3, die een vergelijkbare score van 830 nits behaalde in de Filmmakermodus. Hiermee blijft hij onder de Samsung S90C en LG G3 zitten.

Voor bewegingstests gebruikten we Top Gun: Maverick, waarbij we vooral focusten op de trainingsoefening en de eindmissie. In beide scènes, met intense luchtgevechten en bewegingen zoals loopings en snelle duiken, verwerkte de OLED808 deze ongelooflijk snelle bewegingen uitstekend, zelfs in de Filmmaker-modus met alle bewegingsverwerking uitgeschakeld.

Beeldkwaliteit score: 4,5/5

Philips OLED808 review: audio

(Image credit: Future)

Breed bereik

Goede balans

Vervorming bij hogere volumes

De Philips OLED808 heeft 2.1 audiokanalen verdeeld over vier hoge tot middelhoge luidsprekers en een enkele subwoofer, met een totaal vermogen van 70W. Hoewel hij niet het krachtigste geluid produceert, is het alsnog bovengemiddeld. Alleen de Sony A80L en Panasonic MZ2000 doen het beter.

Toen we voor het eerst een geluidsmodus kozen met behulp van een van de ingebouwde presets van de Philips OLED808, werd het duidelijk dat de beste modus Entertainment was. Eerst keken we de achtervolgingsscène van de Batmobile uit The Batman. Het geluid van de rommelende motoren was krachtig en gaf de nodige trilling die je verwacht van een film met een sterke bas. De brede soundstage zorgde ervoor dat de scène nog dynamischer aanvoelde, want het geluid weerspiegelde perfect wat er op het scherm te zien was.

Vervolgens keken we Top Gun:Maverick en opnieuw volgde het geluid de actie op het scherm. De motoren van de straaljagers klonken voldoende zwaar en het virtuele surroundsound pakte ons helemaal in. Hoewel de OLED808 Dolby Atmos ondersteunt, waren de Atmos-effecten in beide films wel aanwezig, maar leken ze een beetje verloren te gaan in de mix. Tijdens Top Gun: Maverick begonnen de luidsprekers een beetje te vervormen bij hogere volumes, maar dit was geen probleem in The Batman. Over het algemeen is het ingebouwde geluid van de Philips evenwichtig en krachtig, met een goede, gelijkmatige mix van hoge tonen, middentonen, lage tonen en spraak.

Audio score: 4,5/5

Philips OLED808 review: design

(Image credit: Future)

Ambilight is top

Metalen, draaibare standaard

Iets dikkere zwarte rand dan concurrenten

Een van de belangrijkste redenen waarom je de Philips OLED808 in huis haalt, is zijn Ambilight. Door de mogelijkheid om licht in een reeks kleuren uit de achterkant van de tv te stralen, voegt de OLED808 een nieuwe laag aan films en games toe die geen enkele andere tv heeft. Je kunt de ledlampjes de content op het scherm laten volgen, statische kleuren zoals blauw, rood of groen projecteren om een sfeer te creëren of audio laten volgen wanneer je muziek luistert. Dit is al jaren de unieke functie waarmee Philips zich onderscheidt van de rest van de tv-markt.

De meegeleverde standaard voor de OLED808 is een slanke, zwarte metalen voet die zwaar en duur aanvoelt (zelfs in vergelijking met andere OLED's zoals de LG C3 en Sony A80L) en mooi past bij het ontwerp van de tv zelf. De voet kan ook draaien, wat een zeer welkome extra functie is. De tv zelf is verder slank en aantrekkelijk, hoewel de rand rond het scherm iets dikker is dan bij andere OLED's.

De meegeleverde afstandsbediening van de OLED808 is gelukkig niet meer dezelfde als vorig jaar. Philips heeft gekozen voor een slanker ontwerp met zwarte afwerking. Toch is dit een van de grotere afstandsbediening en komt hij niet in de buurt van de kleine smart remote van Samsung.

Design score: 5/5

Philips OLED808 review: smart tv en menu's

(Image credit: Future)

Google TV

Veel instellingen...

...maar geen snelmenu

De Philips OLED808 is uitgerust met Google TV en dat zorgt voor verdeelde meningen. Enerzijds krijg je veel aanbevelingen op het homescherm van verschillende streamingdiensten die je hebt gebruik. Zo kan je vanaf het homescherm meteen een film of serie kijken zonder eerst de app in kwestie te openen. Anderzijds kan de homepagina hierdoor rommelig en onoverzichtelijk worden. Er is gelukkig nog een apart tabblad met uitsluitend apps zonder aangeraden films en series.

Qua instellingen en menu's zijn er genoeg opties om het beeld aan je wensen aan te passen, met voldoende voorgeprogrammeerde beeldmodi die kunnen worden aangepast. Er zijn ook opties om het geluid aan te passen aan je omgeving. Hij heeft misschien niet dezelfde mogelijkheden als de Panasonic MZ2000, maar de gemiddelde gebruiker heeft zeker en vast genoeg opties.

Een functie die ontbrak en die een welkome aanvulling zou zijn geweest, is een snelmenu zoals in webOS 23 op de tv's van LG. Daarmee druk je gewoon op de instellingenknop op de afstandsbediening voor een menu in de bovenhoek om de beeldmodus, geluidsuitvoer en meer aan te passen. Bij Google TV moet je echter de Home-knop ingedrukt houden, naar de beeldinstellingen scrollen en het beeld zelf verdwijnt dan ook totdat je een instelling wijzigt.

Smart tv en menu's score: 3,5/5

Philips OLED808 review: gaming

(Image credit: Future)

4K/120Hz en Dolby Vision gaming

Gamemodus mag uitgebreider

Slechts twee HDMI 2.1-aansluitingen

De Philips OLED808 heeft meer dan genoeg gaming functies, waaronder 4K/120Hz, Dolby Vision gaming, VRR, ALLM, AMD Freesync Premium en Nvidia G-Sync. Ook veeleisende games met geavanceerde graphics zijn geen probleem en de beeldkwaliteit blijft steeds scherp, helder en gedetailleerd.

Tijdens Battlefield V op de Xbox Series X speelden we een herfstachtige missie in de bossen en waren de herfstkleuren weelderig, levendig en netjes afgewerkt. De texturen van het landschap waren scherp en de gelaatstrekken van personages en zelfs de wapens (die een groot deel van het scherm in beslag nemen) waren tot in detail uitgewerkt.

Gamen met 120Hz voelde snel en vloeiend aan, waardoor de adrenaline van de missie werd vastgelegd. Snel schakelen tussen doelwitten ging moeiteloos en het scannen van de omgeving ging soepel. Een interessante functie in de HDMI-instellingen (om 120Hz in te schakelen) toonde verrassend genoeg twee 120Hz-instellingen: Game modus VRR en Game modus 120Hz Pro. 120Hz Pro was bedoeld voor 'professioneel gamen'. Bij het schakelen tussen de twee modi voelde 120Hz Pro sneller aan wanneer je in verschillende richtingen bewoog, maar de VRR Game modus voelde alsnog intuïtief aan.

Met behulp van de Leo Bodnar 4K HDMI input lag tester werd de input lag op de OLED808 gemeten op 12,8ms bij 4K/60Hz. Dat is een goed resultaat, maar kan niet helemaal kan tippen aan de input lag van minder dan 10ms op LG OLED TV's.

De OLED808 heeft tenslotte een speciale gamemodus die alle beeldverbeteringen uitschakelt en de beste instellingen voor gaming activeert. Er waren een aantal instellingen om mee te experimenteren, maar de gamemodus was mager tegenover de gamemodi van LG, Samsung, Sony en TCL. Er is ook geen gamebalk om instellingen ter plekke aan te passen.

Gaming score: 4,5/5

Moet je de Philips OLED808 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Functies Goede mix van functies voor zowel filmfanaten als gamers. 4,5/5 Beeldkwaliteit Dynamische kleuren, diepe zwartniveaus en natuurlijke texturen. 4,5/5 Audio Krachtig en nauwkeurig, maar niet zo goed als sommige anderen. 4/5 Design Dankzij het Ambilight snelt Philips de concurrentie voorbij. 5/5 Smart tv en menu's Google TV is zeker uitgebreid genoeg, maar ook zeker rommelig. 3,5/5 Gaming Goede gaming prestaties zolang je kan leven met twee HDMI 2.1-aansluitingen. 4,5/5 Prijs-kwaliteit Een goede adviesprijs die de komende maanden nog zal zakken. 4,5/5

Koop hem als...

Je dynamische en rijke kleuren wil

De kleuren van de OLED808 zijn rijk en levendig en spatten van het scherm. HDR is een echt hoogtepunt.

Je helemaal weg bent van Ambilight

De Ambilight-technologie van Philips zal niet bij iedereen in de smaak vallen, maar voegt een extra laag en zelfs plezier toe aan de kijkervaring.

Je wil gamen op je tv

Met tal van gaming functies, waaronder 4K, 120Hz, VRR en Dolby Vision, is de Philips OLED808 zeker geschikt voor games.

Koop hem niet als...

Je een overzichtelijke smart tv-platform wil

Google TV biedt veel instellingen, maar het startmenu is een beetje onoverzichtelijk en de navigatie gaat niet zo soepel.

Je meer dan twee HDMI 2.1-aansluitingen nodig hebt

De Philips OLED808 heeft twee HDMI 2.1-poorten (en twee gewone HDMI-poorten), terwijl andere opties zoals de LG C3 en Samsung S90C er vier hebben.

Je een uitgebreide gamemodus wil

Er is een gamemodus aanwezig en daarmee is ook alles gezegd. Er is bijvoorbeeld geen gamebar met snelle instellingen. Elke concurrent biedt meer mogelijkheden en vaak wel een gamebar.

Philips OLED808: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 LG C3 Sony A80L Samsung S90C Adviesprijs (65 inch) 2.199 euro 2.699 euro 2.399 euro Paneeltype OLED (Evo) OLED QD-OLED Refresh rate 120Hz 120Hz 144Hz HDR Dolby Vision, HDR10, HLG Dolby Vision, HDR10, HLG HDR10+, HDR10, HLG Smart tv webOS 23 Google TV Tizen HDMI-aansluitingen 4x 2.1 4 (2x 2.1) 4x 2.1

LG C3 OLED

De LG C3 is een van de grootste rivalen van de Philips OLED808, met een vergelijkbare piekhelderheid, kleurrijk beeld en slank design. De LG C3 is beter geschikt voor gaming met vier HDMI 2.1-poorten, maar de Philips OLED808 heeft natuurlijk Ambilight als extra bonus. Lees de LG C3 review

Sony A80L OLED

Het ingebouwde geluid van de Philips OLED808 is sterk, maar de Sony A80L is beter dankzij de positie van de luidsprekers. Qua beeld, functies en prestaties liggen de Philips OLED808 en de Sony A80L dicht bij elkaar, maar Philips heeft dan weer Ambilight. Lees de Sony A80L review