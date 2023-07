De Samsung S90C QD-OLED TV is weer een prachtige OLED TV van Samsung met een geweldige Quantum Dot-helderheid en alle sterktepunten van OLED. Hij levert ook echt een fantastische prijs-kwaliteit in vergelijking met de flagship S95C. Samsung's Tizen-besturingssysteem laat wel wat te wensen over en we storen ons nog steeds aan het feit dat er geen Dolby Vision-ondersteuning is, maar als je de prachtige beelden ziet, dan vergeet je die dingen ook al gauw.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Samsung S90C QD-OLED TV: review in een notendop

De Samsung S90C QD-OLED TV behoort tot Samsung's tweede generatie van QD-OLED TV's. Vorig jaar bracht Samsung maar één OLED TV uit, namelijk de Samsung S95B QD-OLED TV, maar dit jaar zijn er twee verschillende modellen gelanceerd: de flagship Samsung S95C QD-OLED TV en deze S90C.

De S95B van vorig jaar was al erg indrukwekkend voor zo'n nieuwe technologie, maar de modellen van dit jaar zijn natuurlijk nog beter. De S90C is eigenlijk het beste te vergelijken met die S95B van vorig jaar, want deze twee tv's hebben veel dezelfde specs, terwijl de S95C wel echt een grotere upgrade is. Er zit echter niet zo belachelijk veel verschil tussen de S95C en de S90C, tenminste geen grote verschillen die er echt veel toe doen. De S90C is eigenlijk vergeleken met de S95C wat de LG C3 OLED is vergeleken met de LG G3 OLED.

De S95C kan nóg helderder worden dan de S90C bij de meest felle highlights in HDR-beelden, terwijl de S90C een vergelijkbare helderheid heeft als de S95B van vorig jaar. Toch valt dat verschil bij de meeste content niet echt op en de S95B had al een zeer indrukwekkende helderheid voor een OLED TV. Ook de audiokwaliteit is wat minder indrukwekkend op de S90C dan op de S95C, maar ook dat is niet zo'n groot probleem en de reden daarvoor zal je straks lezen. Verder beschikt de S90C natuurlijk over alle kwaliteiten die OLED zo geweldig maken, zoals een prachtige kleurweergave, vrijwel perfecte zwartwaardes en over het algemeen gewoon een fantastisch contrast.

Dit is ook een uitstekende tv om op te gamen vanwege de ondersteuning voor 4K/144Hz (verbonden met een pc) of 4K/120Hz (verbonden met een PS5 of Xbox Series X), verschillende technologieën voor variabele refresh rates (VRR) en zijn eigen 'Game Bar' en een 'Auto Low Latency Mode' (ALLM).

We hadden deze tv bijna vijf sterren gegeven, omdat hij zeker gezien zijn prijs-kwaliteitverhouding echt geweldig is, maar er zijn toch een aantal kleine minpunten die de score iets omlaag hebben gehaald, zoals het gebrek aan Dolby Vision (nog steeds, Samsung?) en de redelijk onhandige interface.

(Image credit: Samsung)

Samsung S90C QD-OLED TV review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs vanaf 2.499 euro (55-inch)

Beschikbaar in drie verschillende formaten: 55, 65 en 77 inch

Inmiddels bij alle gebruikelijke retailers in de Benelux te krijgen

De Samsung S90C QD-OLED TV is dan wel niet Samsung's duurste OLED TV, maar hij is ook niet echt heel goedkoop met een minimale adviesprijs van 2.499 euro. Dat betaal je voor het 55-inch model, maar er zijn ook nog 65-inch en 77-inch modellen.

Hier zie je de adviesprijzen voor elke schermgrootte:

De 55-inch Samsung S90C QD-OLED TV kost 2.499 euro

De 65-inch Samsung S90C QD-OLED TV kost 3.199 euro

De 77-inch Samsung S90C QD-OLED TV kost 4.199 euro

Er is overigens ook een kans dat er binnenkort nog een 83-inch model uitkomt. Die zal echter waarschijnlijk geen QD-OLED-paneel hebben, maar een WOLED-paneel.

Hierboven zie je de adviesprijzen van Samsung's eigen website, maar de S90C is inmiddels ook al bij vrijwel alle gebruikelijke retailers in de Benelux te krijgen en vaak ook al voor iets lagere prijzen.

Samsung S90C QD-OLED TV review: specs

Swipe to scroll horizontally Paneeltype: Quantum Dot OLED Verversingssnelheid: 120Hz (tot 144Hz) HDR-ondersteuning: HDR10, HDR10+, HLG Audio-ondersteuning: Dolby Atmos, Samsung's Object Tracking Sound Lite Smart tv: Tizen HDMI-poorten: 4x HDMI 2.1

(Image credit: Future)

Samsung S90C QD-OLED TV review: features

Helder QD-OLED-paneel

Geen Dolby Vision

Allerlei handige next-gen gaming-features

De Samsung S90C is een QD-OLED TV en dat betekent dat hij de helderheid van Quantum Dot-technologie combineert met de zelfverlichtende pixels van OLED-technologie. Dit betekent dat je met de 'Quantum HDR OLED' van het bedrijf een nog beter contrast krijgt dan op veel "normale" OLED-schermen, omdat het scherm dus een hogere helderheid levert, maar ook nog steeds de vrijwel perfecte zwartwaardes waar de beste OLED TV's bekend om staan. Voeg daar ook nog eens Samsungs 'Neural Quantum Processor 4K' aan toe en je kan genieten van prachtige heldere beelden.

Aangezien we hier te maken hebben met een Samsung tv, is er helaas geen Dolby Vision aanwezig en dat jammer, Dolby Vision is een premium HDR-format dat meer data, waaronder een groter kleurbereik, toevoegt aan de standaard HDR10-ervaring. HDR is op zichzelf al een fantastische technologie die eigenlijk een groter verschil maakt dan een 4K-resolutie (vergeleken met oudere Full HD tv's), maar premium formats zoals Dolby Vision en HDR10+ zorgen voor nog mooiere, levendigere beelden.

Gelukkig ondersteunt Samsung in ieder geval wel HDR10+, wat dus het andere bekende premium HDR-format is, maar er is maar relatief weinig content die geoptimaliseerd is voor HDR10+ in vergelijking met de grote hoeveelheid content met Dolby Vision-ondersteuning. Toch levert HDR10+ ook fantastische resultaten en er is hier dan ook specifiek sprake van HDR10+ Adaptive. Dit 'Adaptive'-gedeelte zorgt ervoor dat je de optimale beeldkwaliteit krijgt voor de lichtomstandigheden in de ruimte waar jouw tv staat.

Je vindt op deze tv vrijwel al de gebruikelijke beeldmodi die je op de meeste moderne tv's vindt, waaronder een Film-modus, Filmmaker-modus, Game-modus en ook een 'Ambient Mode'. Met die laatste modus kan je een mooie afbeelding op je tv laten weergeven voor wanneer je hem niet actief gebruikt, zodat je tegen iets anders aankijkt dan een grote zwarte rechthoek.

Samsung maakt hier gebruik van zijn eigen smart-tv-interface genaamd Tizen (OS). We gaan hier straks nog wat verder op in, want we zijn niet de grootste fans van deze interface, maar het is wel belangrijk om te weten dat je bij Tizen wel gewoon toegang krijgt tot vrijwel alle gebruikelijke streamingdiensten.

De Samsung S90C is ook uitermate geschikt om op te gamen, dankzij allerlei handige features zoals de vier HDMI 2.1-poorten, de 'Super UltraWide GameView' (waarmee je kan wisselen naar een 21:9- of 32:9-beeldverhouding), de Game Bar (met allerlei handige instellingen om het beeld aan te passen aan de game die je speelt), een variabele refresh rate (VRR), een 'Auto Low Latency Mode' (ALLM) en de 'Motion Xcelerator Turbo Pro' (waarmee je kan gamen in 4K/144Hz op een pc met een goede grafische kaart). Ook is er HDR10+ Gaming-ondersteuning om ook bij het gamen te kunnen genieten van een hogere helderheid en een prachtige kleurweergave. Deze tv heeft dus vrijwel alle gaming-features die je ook vindt op de beste gaming-tv's.

Features: 4,5/5

(Image credit: Future)

Samsung S90C QD-OLED TV review: beeldkwaliteit

Fantastische helderheid

Spectaculaire kleurweergave

Goede kijkhoeken en bijna geen last van weerspiegelingen

De Samsung S95B was een van de allerbeste OLED TV's van vorig jaar en de QD-OLED-technologie die op deze tv werd geïntroduceerd zorgde dan ook voor een grote verandering binnen de wereld van OLED TV's. QD-OLED bracht namelijk een veel hogere helderheid met zich mee dan we tot dan toe hadden gezien op OLED-schermen en nu proberen allerlei merken verschillende soorten technologieën toe te voegen aan hun OLED-panelen om ook te kunnen concurreren op het gebied van helderheid.

Samsung's flagship QD-OLED TV van dit jaar, de S95C, levert een nog hogere piekhelderheid dan de S95B van vorig jaar, maar de S90C levert een redelijk vergelijkbare helderheid als de S95B, alleen heeft hij geen flagship prijs, dus dat maakt hem een zeer aantrekkelijke optie. Het verschil in helderheid tussen de S90C en de S95C merk je overigens over het algemeen ook alleen maar bij specifieke content die beschikt over enorm felle highlights. Bij de meeste content (zelfs HDR-content) zien ze er allebei gewoon heel indrukwekkend uit.

Die hoge helderheid was bij ons thuis ook erg handig, want onze tv-beugel hangt tegenover een hele wand vol grote ramen, waar soms dus veel direct zonlicht doorheen kan komen. Dat is geen ideale plek voor een tv natuurlijk, maar soms zijn er nou eenmaal weinig andere opties. Met zijn fantastische helderheid hebben we op de S90C echter nooit echt last gehad van weerspiegelingen op het scherm (bij verschillende kijkhoeken). Zelfs bij donkere scènes waarbij de OLED-technologie ervoor zorgt dat veel pixels gewoon zwart zijn, merkten we indrukwekkend genoeg dat we niet zo snel onze eigen reflectie aan het aanstaren waren.

We hebben een aantal verschillende films en series in HDR op de tv bekeken om de geweldige helderheid en de levendige kleuren te kunnen bewonderen. We hebben onder andere een gedeelte van seizoen 3 van The Witcher op Netflix gekeken en daarbij konden we vooral erg genieten van het prachtige OLED-contrast, omdat er veel donkere scènes in deze serie zitten. We hebben ook de 4K Blu-ray van Avatar: The Way of Water bekeken en bij zo'n soort film zie je pas echt hoe prachtig HDR-beelden kunnen zijn. Dit is een enorm kleurrijke film, maar hij bevat ook een aantal nachtscènes waardoor je tegelijkertijd staat te kijken van de enorm levendige kleuren en de perfecte zwartwaardes. De S90C heeft overigens ook door PANTONE-gevalideerde kleuren, wat enorm realistische en levendige kleuren oplevert, waaronder ook realistische huidtinten.

The Witcher en Avatar: The Way of Water hebben allebei geen ondersteuning voor HDR10+ (wel voor Dolby Vision), dus dat betekent dat we ze gewoon in standaard HDR10 hebben gekeken en zelfs toen zagen de beelden er al prachtig uit. Het is dus niet alsof je Dolby Vision nodig hebt voor een mooie HDR-weergave, maar het is wel jammer dat we niet kunnen zien hoeveel mooier dit scherm er nog zou kunnen uitzien met Dolby Vision-content.

We merkten bij het kijken van Avatar: The Way of Water (via een Xbox One X) trouwens wel dat het beeld in de Standaard-modus niet helemaal gelijk leek te lopen met het geluid. Het is dus zeker aan te raden om ook echt gebruik te maken van de verschillende beeldmodi, want toen we tv op de Film-modus zetten, liep alles wel weer gelijk. Je kan ook voor de Filmmaker-modus kiezen, die samen met filmmakers is ontwikkeld, maar dan ziet het beeld er neutraler uit en is de kleurweergave dus ook iets minder indrukwekkend.

Beeldkwaliteit: 5/5

(Image credit: Samsung)

Samsung S90C QD-OLED TV review: audio

Dolby Atmos

Niet heel indrukwekkend

'OTS Lite' 40W 2.1-kanaals speakersysteem

Laten we eerlijk zijn, de meeste tv's, zeker enorm dunne OLED TV's, hebben over het algemeen geen fantastisch klinkende ingebouwde speakers. De meest premium tv's klinken vaak wel prima, maar je kan het niet vergelijken met een echt goed speakersysteem of zelfs met een van de beste soundbars.

De Samsung S90C heeft een 40W 2.1-kanaals speakersysteem ingebouwd en dit klinkt in principe nog wel prima voor een ultradunne tv, maar het geluid is ook weer niet echt heel indrukwekkend. Je krijgt bijvoorbeeld niet echt veel bas uit de speakers. Audio is dan ook een van de weinige dingen die op de S95C duidelijk beter zijn. Dat flagship model geeft een veel voller geluid.

Hoe dan ook, als je zo'n mooie tv koopt als deze (of de S95C), dan is het sowieso aan te raden om je geluid te upgraden met een van de beste Dolby Atmos-soundbars of een heel Dolby Atmos-geluidssysteem. Als je kiest voor een soundbar van Samsung zelf met ondersteuning voor de 'Q-Symphony'-feature, dan kan je het geluid van de ingebouwde speakers en de soundbar combineren voor een nog ruimtelijker geluid.

De tv heeft zelf overigens ook Dolby Atmos-ondersteuning, dus je krijgt daardoor wel een enigszins ruimtevullend geluid, dus dat is toch wel fijn als je nog even wil wachten voordat je je audio upgradet. Samsung's 'Object Tracking Sound Lite'-technologie (OTS Lite) zorgt er ook nog voor dat bepaalde geluiden echt gepositioneerd worden op een realistische plaats in het beeld, namelijk bij de bron van het geluid. Dit effect is echter iets minder indrukwekkend op deze tv dan op de S95C.

Het geluid is dus niet heel indrukwekkend, maar wel prima voor een dunne OLED TV en in ieder geval zijn er meerdere handige features die ervoor zorgen dat je in combinatie met een goede soundbar een prachtig geluid kan creëren voor bij de prachtige beelden.

Audio: 4,5/5

(Image credit: Future)

Samsung S90C QD-OLED TV review: design

'LaserSlim Design'

Geen 'One Connect'-box

Afstandsbediening op zonne-energie

Een ander belangrijk verschil tussen de Samsung S90C en de Samsung S95C is het design. De S95C maakt gebruik van een 'Infinity One Design', terwijl de S90C beschikt over een 'LaserSlim Design'.

Wat is dan het verschil tussen deze nietszeggende termen? Bij het Infinity One Design zitten alle aansluitingen niet meer achterop de tv zelf, maar op de losse 'One Connect'-box die je met één kabel verbindt met de tv. Dat zorgt ervoor dat de S95C over de hele achterkant flinterdun is en dat je hem dus eventueel ook echt strak tegen je muur aan kan hangen en maar één kabel uit de tv hoeft te hangen (de rest kan je eventueel samen met de One Connect-box ergens in de buurt verbergen). Het LaserSlim Design van de S90C houdt in principe gewoon in dat de aansluitingen wel op de tv zelf zitten en dat de tv iets dikker is onderop aan de achterkant. Het paneel zelf is nog steeds flinterdun en ook bij de aansluitingen is de tv niet extreem dik.

Als je de S90C niet per se helemaal strak tegen de muur wil hangen en als je de kabels die uit de tv steken niet zo vervelend vindt, dan is de S95C zeker geen must en krijg je nog steeds een heel mooi design bij de S90C. Zelf hebben we hem aan een bewegende beugel gehangen die je naar voren kan halen en waarmee je de tv ook verder naar links of rechts kan positioneren aan de hand van waar je zelf gaat zitten. Daardoor zou de tv toch nooit strak tegen de muur hangen. Als dat echter wel mooier vindt, dan weet je dat de S95C wel een iets betere optie is op dat vlak.

Verder krijg je bij deze tv ook Samsung's vernieuwde afstandsbediening die wordt opgeladen via zonne-energie. Dit is een vrij kleine afstandsbediening met heel weinig knoppen erop. Dat is tegenwoordig over het algemeen niet zo'n heel groot probleem, want vaak heb je toch al andere afstandsbedieningen voor de settopbox van je tv-provider of gebruik je gewoon streamingdiensten waar je wel gemakkelijk doorheen kan navigeren met deze afstandsbediening. Het is wel jammer dat er niet eens een losse knop is voor de instellingen (er is een soort multifunctionele knop waarmee je onder andere bij een beknopt overzicht van de instellingen kan komen), maar dat is vooral jammer, omdat de gebruikersinterface niet heel overzichtelijk is, maar daar lees je zo meer over.

Design: 5/5

(Image credit: Future)

Samsung S90C QD-OLED TV review: smart tv en menu's

Tizen is vrij onhandig en enigszins onoverzichtelijk

Aangesloten apparaten worden automatisch herkend

Toegang tot alle gebruikelijke streamingdiensten

Samsung maakt op zijn smart-tv's gebruik van zijn eigen Tizen-besturingssysteem. Om te beginnen kunnen we in ieder geval zeggen dat dit besturingssysteem door de jaren heen al flink verbeterd is, maar het is nog steeds niet perfect.

Qua apps zal je niet gauw iets missen. Tizen beschikt over alle gebruikelijke streamingdiensten zoals Netflix, Disney Plus, HBO Max, Prime Video en Apple TV Plus, maar ook regionale apps zoals NLZIET in Nederland en Streamz in België kan je installeren op de Samsung S90C.

Zoals we eerder al aangaven toen we het hadden over de features, beschikt de tv alleen al over enorm veel gaming-features, laat staan hoeveel andere features er nog te vinden zijn... of eigenlijk juist niet te vinden zijn. Tizen is namelijk nog steeds echt een vrij onoverzichtelijk en onhandig besturingssysteem. Zo is het vinden van het overzicht van alle instellingen bijvoorbeeld erg omslachtig. Je kan de S90C helemaal naar wens instellen en hij beschikt over vrijwel alles wat je nodig hebt, maar je moet soms wel even grondig zoeken voordat je het kan vinden. Op een gegeven moment zal je wel aan het besturingssysteem gewend raken en zal je weten waar de belangrijkste features te vinden zijn, maar het is in ieder geval niet de meest gebruiksvriendelijke interface.

Wat overigens wel heel handig is, is dat de tv automatisch sommige aangesloten apparaten (via HDMI) herkent. Wij sloten bijvoorbeeld een Xbox One X en een Chromecast met Google TV aan op de tv en deze werden allebei herkend. Deze apparaten konden we vervolgens ook besturen via de afstandsbediening van de tv. Dat werkte net iets minder soepel dan met de afstandsbedieningen (of controllers) die speciaal voor die apparaten gemaakt zijn, maar het is wel handig dat je niet per se altijd drie of vier afstandsbedieningen naast je neer hoeft te leggen.

(Image credit: Future)

Als je trouwens ook geen fan bent van Samsung's Tizen-interface, dan kan je natuurlijk altijd een Chromecast met Google TV aansluiten op de tv, zoals wij ook hebben geprobeerd, voor een overzichtelijkere ervaring dankzij Google's interface (zie de afbeelding hierboven).

Smart tv en menu's: 4/5

Moet je de Samsung S90C QD-OLED TV kopen?

Swipe to scroll horizontally Samsung S90C QD-OLED TV Categorie Opmerking Score Features Deze tv beschikt over vrijwel alle handige (gaming) features die je kan verwachten op een premium tv, alleen mist hij wel ondersteuning voor Dolby Vision. 4,5/5 Beeldkwaliteit Beelden zien er enorm helder en levendig uit, zeker met de juiste HDR-content, en de tv heeft gelukkig ook weinig last van weerspiegelingen. 5/5 Audio De ingebouwde speakers klinken prima voor een stel ingebouwde speakers op een superdunne tv, maar we hebben dan ook geen hoge verwachtingen op dit vlak. Wel zijn er gelukkig handige features zoals Dolby Atmos en Q Symphony, waardoor je een beter geluid kan creëren in combinatie met een goede soundbar. 4,5/5 Design De S90C is niet net zo dun als S95C, maar hij is nog steeds heel erg dun en een prima optie als je je tv niet per se strak tegen de muur aan wil hangen. 5/5 Smart tv en menu's Tizen is nog altijd vrij onoverzichtelijk, maar beschikt wel over alles wat je nodig hebt. Vind je het niet geweldig? Dan kan je altijd een Chromecast met Google TV aansluiten. 4/5

Koop hem als...

Je de QD-OLED met de beste prijs-kwaliteit wil

De Samsung S95C is technisch gezien beter dan de S90C, maar niet veel beter. Als je niet per se het superdunne Infinity One Design nodig hebt en je toch een goede soundbar toe gaat voegen aan je setup, dan is de S90C duidelijk een betere deal (zeker bij de grotere schermformaten).

Je niet alleen van films, maar ook van games wil genieten

Dankzij zijn grote aanbod aan gaming-features, zijn Game-modus en zijn vier HDMI 2.1-poorten, is de S90C niet alleen maar geschikt voor het bekijken van films en series, maar is hij ook uitermate geschikt om op te gamen.

Koop hem niet als…

Je per se Dolby Vision wil hebben

Samsung biedt helaas nog steeds geen ondersteuning voor Dolby Vision en aangezien de meeste premium HDR-content beschikbaar is in Dolby Vision, is het erg jammer dat de S90C daar niet mee overweg kan.

Je graag een overzichtelijk smart tv-interface wil

Tizen is door de jaren heen wel beter geworden, maar het is nog steeds een onoverzichtelijk interface en het moet natuurlijk niet per se nodig zijn om een extra apparaat, zoals een Chromecast toe te voegen voor een fijne gebruikerservaring.

Samsung S90C QD-OLED TV: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Vergelijking: 55-inch OLED TV's Samsung Q90C QD-OLED TV Samsung S95B QD-OLED LG C3 OLED Samsung S95C QD-OLED Prijs (55 inch) 2.499 euro 1.899 euro 2.099 euro 2.699 euro Paneeltype Quantum Dot OLED Quantum Dot OLED (W)OLED Quantum Dot OLED Refresh Rate 120Hz (tot 144Hz) 120Hz 120Hz 120Hz (tot 144Hz) HDR-ondersteuning HDR10, HDR10+, HLG HDR10+, HDR10, HLG Dolby Vision, HDR10, HLG HDR10+, HDR10, HLG Smart tv Tizen Tizen webOS 23 Tizen HDMI-poorten 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1

Samsung S95B QD-OLED

Samsung’s eerste QD OLED TV is inmiddels nog steeds te verkrijgen en deze kost nu (bij Samsung zelf) "maar" 1.449 euro (55 inch). Hij levert op allerlei gebieden natuurlijk net iets minder goede prestaties dan de S90C, maar het is over het algemeen nog steeds een erg krachtige, indrukwekkende tv en al helemaal voor zijn huidige prijs.

LG C3 OLED

De Samsung S90C en de LG C3 zien over het algemeen erg vergelijkbaar, alleen is de S90C misschien iets beter geschikt voor mensen die ook op hun tv willen gamen (dankzij bijvoorbeeld de 144Hz refresh rate), maar de LG is met ondersteuning voor DTS-audio en Dolby Vision dan weer net iets beter voor filmliefhebbers. De S90C is wel helderder dan de LG C3, dus dat kan in sommige ruimtes ook een verschil maken. Wel ligt de adviesprijs van de C3 inmiddels lager dan die van de S90C.