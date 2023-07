Samsung heeft eindelijk zijn langverwachte 83-inch OLED TV gelanceerd

Samsung heeft officieel zijn eerste 83-inch OLED TV gelanceerd en het is veel eerder dan we hadden verwacht. Vorige maand gaven we al aan dat Samsung's volgende OLED TV misschien dit jaar nog zou lanceren en dat was al eerder dan we in de eerste instantie verwacht hadden, maar nu is de tv toch al verschenen... tenminste, in de VS.

Het nieuwe 83-inch model is een variant van de Samsung S90C OLED TV en hij wordt inmiddels naar verschillende retailers verstuurd en heeft een adviesprijs van 5.399,99 dollar gekregen. Momenteel is de europrijs bij de duurste modellen van de S90C ongeveer 600 euro hoger dan de dollarprijs, dus het zou kunnen dat als deze tv in Europa verschijnt, dat hij dan rond de 5.999,99 euro zal kosten (maar bij zulke formaten kan het prijsverschil soms ook nóg groter worden). Het 83-inch model is inmiddels ook al op de Amerikaanse website van Samsung te vinden.

Helaas is het nog niet bekend of deze variant van de Samsung S90C OLED TV ook in Nederland en België zal verschijnen en wanneer dat eventueel het geval zou zijn, maar aangezien er steeds meer enorm grote tv's verschijnen van verschillende merken, lijkt het ons logisch dat Samsung uiteindelijk toch wel wereldwijd wil concurreren op dat vlak.

Samsung heeft niet aangegeven om wat voor paneel het precies gaat bij deze tv. Dat kan betekenen dat het hier gaat om een WOLED-paneel in plaats van een QD-OLED-paneel (zoals je terugvindt op de kleinere formaten). Samsung houdt er normaal gesproken erg van om het te hebben over zijn Quantum Dots en als dit een QD-OLED-paneel was, dan hadden we daar al lang meer over gehoord. WOLED beschikt over witte pixels die worden gefilterd om de benodigde kleuren en indrukwekkende helderheid te produceren. Het nadeel van WOLED is echter dat het gevoeliger is voor inbranden, ook al kan dat wel heel erg goed worden tegengewerkt met software.

Samsung OLED S90C QD-OLED TV: belangrijkste features en specs

De S90C is ontwerpen om bijna geen bezels te hebben en hij beschikt ook over een bijna volledig platte achterkant, waardoor hij ook nog erg strak tegen de muur kan worden bevestigd, net als een aantal van de andere beste Samsung-tv's. Er wordt hier (zoals altijd) gebruikgemaakt van Samsung's eigen Tizen-besturingssysteem en daarmee krijg je toegang tot alle gebruikelijke streamingdiensten en Samsung's eigen Samsung TV Plus-hub.

De tv beschikt ook over een Samsung Gaming Hub met HDMI 2.1. De S90C kan een 4K-resolutie aan met een 120Hz-verversingssnelheid en je kan gebruikmaken van 'Game Motion Plus' voor een vrijwel 'lag-vrije' game-ervaring op je pc met een verversingssnelheid tot 144Hz. Hij beschikt ook over de inmiddels gebruikelijke afstandsbediening (voor Samsung) die zichzelf oplaadt via zonne-energie. Dat is fijn, want daardoor hoef je zelf eigenlijk nooit meer batterijen in de afstandsbediening te veranderen.

Deze Samsung-tv draait op Samsung's 'Neural Quantum Processor'. Die processor bedient de 8,3 miljoen zelfverlichtende pixels om te zorgen voor diepe zwartwaardes, een levendig contrast en door Pantone gevalideerde kleuraccuraatheid. Hij kan ook HD-beelden upscalen naar 4K en bij het kijken van films kan je ook genieten van 4K HDR OLED.

De S90C heeft ook een redelijk indrukwekkend audiosysteem. Hij heeft ondersteuning voor Dolby Atmos en Samsung's eigen 'Object Tracking Sound Lite'. Als je deze tv samenvoegt met een van Samsung's beste soundbars uit de Q- of S-serie, dan kan hij ook deel uitmaken van een uitgebreider geluidssysteem.

Zoals we in eerdere artikelen ook al hebben aangegeven, zijn er nog maar weinig 83-inch OLED TV's beschikbaar, maar dat komt ook omdat er maar één fabrikant is die dit soort panelen op grote schaal produceert: LG. Dat betekent in ieder geval dat deze Samsung-tv een sterke concurrent is in de strijd voor de titel van de beste grote OLED TV op onze lijst van de beste tv's van 2023.