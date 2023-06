Samsung's 83-inch OLED TV met een LG paneel verschijnt misschien eerder dan verwacht

Samsung is van plan om later dit jaar zijn eerste 83-inch OLED TV te lanceren en deze kan misschien al vanaf september verschijnen volgens een aantal nieuwsberichten. Het feit dat deze release dus misschien eerder zal plaatsvinden dan gedacht, kan het gevolg zijn van een deal met LG die in mei werd gemaakt. Die deal zou ervoor zorgen dat LG WOLED-panelen gaat leveren aan Samsung voor gebruik in nieuwe Samsung-tv's.

Dankzij die deal kan het bedrijf nu misschien dus ook eerdere zijn 83-inch OLED TV uitbrengen. Volgens een aantal verslagen heeft Samsung deze tv de productcode 'KQ83SC90' gegeven en dat betekent misschien dus ook dat hij deel zal uitmaken van de S90C-reeks. Dat maakt hem ongetwijfeld ook een concurrent voor de titel van de beste tv van 2023, aangezien de Samsung S90C QD-OLED TV (hierboven te zien) misschien wel de beste tv-deal van 2023 lijkt te worden. Het is namelijk een iets budgetvriendelijker alternatief voor Samsung's topmodel, de Samsung S95C.

Momenteel zijn er nog niet bepaald veel 83-inch OLED TV's beschikbaar, omdat er ook maar een bedrijf is dat deze panelen op grote schaal produceert: LG. Na Samsung's deal met LG voor de levering van miljoenen panelen per jaar, wordt het 83-inch model ook wel wat interessanter. Hij is namelijk niet alleen interessant vanwege zijn formaat, maar ook vanwege het feit dat hij misschien zal beschikken over een WOLED-paneel in plaats van een QD-OLED-paneel.

Wat betekent WOLED voor Samsung OLED TV's?

Wat voor specifieke technologie er ook wordt gebruikt, een 83-inch tv is hoe dan ook te groot voor in mijn woonkamer. Maar als jij wel de ruimte hebt en je je afvraagt: "moet ik een 83-inch OLED TV kopen?", dan kan je het beste even wachten om te zien of die 'W' in 'WOLED' een goed teken is en om te zien of Samsung's aanwezigheid binnen deze nichemarkt zal zorgen voor een prijzenoorlog.

WOLED is een iets ander soort OLED dan QD-OLED, de technologie die Samsung zelf tot nu toe heeft gebruikt. In plaats van rode, witte en blauwe sub-pixels, straalt WOLED witte pixels uit. Die pixels worden vervolgens gefilterd om alle vereiste kleuren te creëren. Het duidelijkste voordeel hiervan is een verbeterde helderheid, maar het nadeel is dat WOLED sneller last kan hebben van het inbranden van het paneel, ook al kan dat (grotendeels) verholpen worden door middel van software.

WOLED-panelen vind je onder andere in een aantal van Sony's recente tv's, zoals in de Sony A80K. We vinden dat een erg goede tv, ook al is hij ondanks het gebruik van WOLED niet net zo helder als de beste OLED TV's, waaronder de LG G2 en LG C2-series. Eerder schreven we ook al dat het einde van gewone OLED TV's nabij is en WOLED kan dus in de vergetelheid raken door de volgende generatie paneeltechnologieën.

Volgens Business Korea (via FlatPanelsHD), wordt de nieuwe Samsung 83-inch OLED voorbereid voor een lancering in september. Waarschijnlijk zal die lancering samenvallen met IFA 2023 in Berlijn. Volgens het verslag moeten LG en Samsung de panelen "nog een beetje moeten finetunen". Het idee dat het nieuwe model deel zal uitmaken van de S90C-serie (bekend als de SC90A-serie in Korea), klinkt ook een beetje vreemd, want dan zou er ineens een ander soort paneel (WOLED) worden toegevoegd aan een serie die verder alleen nog maar uit QD-OLED-panelen bestaat.