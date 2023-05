Goedkopere Samsung OLED TV's zijn onderweg dankzij deal met LG

Samsung lijkt eindelijk goedkopere OLED TV's te kunnen gaan aanbieden, na een baanbrekende deal met LG Display. LG Display zal namelijk miljoenen OLED-panelen aan Samsung gaan leveren en dit is dan momenteel ook eigenlijk de enige fabrikant van meer betaalbare OLED-schermen, die we bijvoorbeeld ook kunnen terugvinden in de LG C3 OLED. Deze deal biedt Samsung dus nieuwe mogelijkheden.

Volgens Reuters (opens in new tab), gaat LG Display naar verwachting in 2024 2 miljoen panelen aan Samsung leveren en dat aantal zal in de jaren daarna worden verdubbeld. De precieze deal is nog niet publiekelijk bekend, maar meerdere bronnen hebben het wel bevestigd tegen Reuters en wij kunnen dat ook niet echt zeggen dat we heel erg verbaasd zijn.

Samsung is nog relatief nieuw binnen de wereld van de beste OLED TV's. Het bedrijf betrad deze markt met zijn high-end QD-OLED-schermen. Deze schermen combineren een OLED-paneel met Quantum Dot-technologie (QLED). De resultaten zijn tot nu toe geweldig geweest, zoals je ook kan zien in onze Samsung S95C review, waarin we deze tv vijf sterren gaven. Deze tv levert het perfecte contrast dat we gewend zijn van OLED TV's, samen met de helderheid en het kleurbereik van QLED.

Dat maakt de Samsung QD-OLED TV's echter wel erg duur, dus aan de hand van deze overeenkomst met LG Display voor nieuwe panelen, zou Samsung binnenkort ook een aantal goedkopere OLED-schermen kunnen gaan aanbieden en hun productlijn dus ook verder kunnen uitbreiden. Daarmee krijgt de consument iets meer om uit te kiezen, naast alleen een paar high-end tv's.

Het zou ook zo kunnen zijn dat Samsung LG's nieuwste en beste 'Micro Lens Array OLED'-panelen wil kopen, die worden gebruikt in de LG G3 OLED, maar dat lijkt ons onwaarschijnlijk. De tv's met deze technologie kosten ongeveer hetzelfde als Samsung's eigen QD-OLED-panelen. Het enige wat ons dus logisch lijkt, is dat Samsung op zoek is naar goedkopere OLED-panelen, omdat het deze zelf momenteel niet aanbiedt.

Als deze deal op dit moment wordt gesloten, dan zullen nieuwe tv's met deze OLED-panelen waarschijnlijk volgend jaar al verschijnen. We verwachten dus zeker meerdere Samsung OLED TV's tijdens CES 2024.

Is dit een stap achteruit?

Samsung is altijd in strijd geweest met OLED TV's en verklaart zijn eigen QLED-technologie dan ook (nog steeds) als superieur. Zelfs zijn eigen QD-OLED-modellen gebruiken een specifiek soort OLED-technologie met een blauw licht als basis, dat wordt gemixt met Quantum Dot-technologie. Daardoor kan Samsung ook nog steeds claimen dat deze tv's anders zijn dan de standaard OLED-schermen.

Zijn succes door de jaren heen heeft Samsung echter ook grotendeels te danken aan het feit dat het bedrijf tv's aanbiedt binnen vrijwel elke prijsklasse, van goedkope LCD-tv's tot de verblindend heldere mini-LED-tv's zoals de Samsung QN95C. OLED lijkt toch wel echt de meest favoriete tv-technologie te zijn binnen de huidige markt. Je vindt deze technologie bijvoorbeeld dan ook op veel plekken terug in onze lijst van de beste tv's en het heeft ook simpelweg de reputatie gekregen van de meest premium tv-technologie (of je het daar nou mee eens bent of niet). Als Samsung dus de grootste tv-producent in de wereld wil blijven, dan is het waarschijnlijk dus slim om OLED ook volledig te omarmen.

Het is echter wel de vraag hoe deze mogelijke goedkopere modellen zich gaan onderscheiden. Samsung's QD-OLED=schermen zijn nog duidelijk anders dan "gewone" OLED TV's, maar waarom moet je straks voor een goedkopere Samsung OLED gaan in plaats van een van de vele uitstekende LG OLED TV's (waar ook goedkopere modellen tussen zitten)? Dat wordt zeker een probleem als Samsung nog steeds geen ondersteuning gaat bieden voor Dolby Vision HDR, een sterk verkooppunt voor veel OLED TV's.

We zullen dus nog even moeten afwachten om te zien wat Samsung hiermee precies van plan is. Zal het bedrijf gewoon een agressief prijsbeleid gaan hanteren of vertrouwt het in zijn eigen reputatie om de OLED-displays te verkopen? We vragen ons ook af wat dit gaat betekenen voor de Samsung mini-LED-modellen. Samsung heeft in ieder geval dus nog veel om uit te vogelen voor we de nieuwe OLED TV's te zien krijgen.