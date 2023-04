Moet je een Samsung OLED TV kopen?

Samsung is relatief nieuw in de wereld van de beste OLED-tv's. Het bedrijf bracht in 2022 zijn eerste OLED-tv uit, de indrukwekkende Samsung S95B, en heeft nu zijn zinnen gezet op het opeisen van een groter stuk van de markt door in 2023 twee nieuwe OLED-tv's te lanceren.

Dit is echter geen normale OLED-technologie. Dankzij de quantum dot-technologie die een hogere helderheid mogelijk maakt dan traditionele OLED-schermen in het verleden aankonden, combineren de QD-OLED-tv's van Samsung het beste van de bestaande OLED-technologie met de levendigheid van de QLED-toestellen van het bedrijf. Het eerste QD-OLED toestel werd al snel een van de beste Samsung TV's op de markt.

Hieronder leggen we alles uit wat je moet weten over Samsung OLED TV's, waarbij we de prijzen en functies bespreken, en hoe ze zich verhouden tot de beste OLED TV's van LG.

Welke OLED TV modellen heeft Samsung?

Samsung heeft vorig jaar zijn allereerste OLED-tv uitgebracht, en dat is de uitstekende Samsung S95B; een prachtige QD-OLED die we zeer waarderen en die alleen in 55-inch en 65-inch formaten wordt geleverd.

Er zijn twee nieuwe Samsung OLED TV's voor 2023. De eerste is de duurdere Samsung S95C. Dan is er de iets goedkopere Samsung S90C. Beide QD-OLED panelen komen in 55-inch en 65-inch formaten. Degenen die veel te veel ruimte hebben, zullen blij zijn te horen dat beide modellen ook in een nieuw 77-inch formaat komen. Deze versie heeft veel indruk op ons gemaakt tijdens de tests die we tot nu toe hebben gedaan voor onze eerste hands-on Samsung S95C review.

(Image credit: Future)

Welke functies krijg je met een Samsung OLED TV?

Als het gaat om de functies van beide nieuwe Samsung OLED TV's, heeft de S95C voorspelbaar een streepje voor op de S90C OLED. Voordat we ingaan op de verschillen, zijn hier de belangrijkste kenmerken die de twee tv's gemeen hebben.

Beide toestellen zijn 4K-tv's met een quantum dot OLED-paneel en de nieuwste generatie beeldprocessor van Samsung. Beide panelen hebben een verversingssnelheid van 144Hz en HDMI 2.1 ondersteuning voor 120Hz gaming vanaf consoles, of 144Hz gaming vanaf PC's. Er is AMD FreeSync Premium Pro en gewone VRR voor vloeiende framerates. Beide ondersteunen HDR10+ en Dolby Atmos, maar geen Dolby Vision.

Qua verschillen komt de S95C met een One Connect-box waarbij alle externe aansluitingen in een apart kastje zitten dat weggewerkt kan worden, terwijl de S90C aansluitingen op de tv zelf heeft, waardoor de tv dikker is.

De S95C is ook beter dan de S90C op het gebied van audio. De OLED in het hogere segment beschikt over een 4.2.2-kanaals Dolby Atmos luidsprekersysteem, terwijl de S90C slechts over een 2.2.2-kanaals systeem beschikt.

Het is ook de moeite waard om te vermelden dat Samsung beweert dat zowel de S95C als de S90C tot 25% minder energie verbruiken dan de S95B van vorig jaar, wat uiteraard welkom nieuws is met de nog steeds torenhoge elektriciteitsrekeningen.

Als je enorm veel ruimte hebt, zul je blij zijn te horen dat zowel de Samsung S95C als de Samsung S90C ook in een nieuw 77-inch formaat komen. (Image credit: TechRadar/Future)

Zijn Samsung OLED tv's beter dan die van LG?

Of Samsung OLED TV's beter zijn dan gelijkwaardige LG OLED's is subjectief, maar beide fabrikanten bieden functies die van invloed kunnen zijn op je aankoopbeslissing.

Als we de Samsung S95B OLED vergelijken met de LG C2 OLED, twee van de beste OLED-toestellen die je momenteel kunt kopen, dan zijn ze vergelijkbaar. Beide hebben vier HDM1 2.1-poorten die 4K bij 120Hz ondersteunen, en ze hebben ook functies met variabele verversingssnelheid en modi met lage vertraging om te profiteren van de nieuwste PS5- en Xbox Series X-games.

Als je een hardcore gamer bent, hebben de OLED's van LG een klein voordeel ten opzichte van de Samsung S95B. Waar het Samsung model alleen FreeSync ondersteuning biedt, ondersteunen de nieuwste LG OLED TV's zowel FreeSync als Nvidia's G-Sync frame-smoothing tools. De toevoeging van een speciale 'Game Optimizer' (waarmee je kunt schakelen tussen verschillende RPG- en FPS-presets) op o.a. de LG B2, C2 en G2 OLED's geven LG OLED TV's nog een voorsprong op het gebied van games, hoewel Samsung zijn eigen equivalent hiervan heeft.

Samsung OLED TV's hebben echter een voorsprong als het gaat om helderheid. Tijdens onze Samsung S95B OLED review vonden we dat hij in alle modi 10% helderder was dan de LG G2 OLED. Dit is voornamelijk te danken aan de uitstekende quantum dot-technologie van Samsung die zowel de kleuren als het contrast helpt te verbeteren, hoewel de S95B moeite heeft met diepe zwarttinten in lichtere kamers.

De toekomst zal alleen nog maar mooier worden voor Samsung OLED TV's, met de S95C die het model van vorig jaar met meer dan 30% in helderheid verslaat in onze tests. De LG C3 van 2023 zal niet helderder worden dan de LG C2 die hij vervangt, hoewel de LG G3 OLED er licht uitziet en zal concurreren met de helderheid van de S95C dankzij het gebruik van een versie van Micro Lens Array technologie.

Dit is de Samsung S95B, de prachtige QD-OLED van Samsung die in 2022 werd uitgebracht en zowel in 55-inch als 65-inch formaat verkrijgbaar is. (Image credit: Jeremy Kaplan / TechRadar)

Zijn Samsung OLED TV's beter dan QLED?

Voordat het zich met OLED-technologie ging bezighouden, verbeterde Samsung de traditionele LED-technologie door QLED-tv's te lanceren. Met zijn nieuwste 'Neo QLED'-modellen die worden aangedreven door een Mini-LED-reeks van lokale dimlichten, kunnen QLED-panelen een helderheid en kleuren leveren die veel verder gaan dan gewone LED-schermen en zelfs vaak premium OLED-panelen.

Hoewel de zwarttinten van QLED TV's misschien niet zo overtuigend zijn als die van de beste OLED TV's, kunnen QLED panelen helderder zijn dan traditionele OLED sets.

Daarom is QD-OLED zo spannend: het combineert het beste van zowel OLED- als QLED-technologieën in één scherm. Net als bij gewone QLED TV's hebben QD-OLED panelen een quantum dot-laag in het OLED scherm verwerkt. Terwijl de OLED-pixels blauw licht produceren, genereert de quantum dot-laag groen en rood licht om full-color, meer levendige beelden weer te geven dan gewone OLED-panelen.

Hoewel QLED TV's diepe zwarttinten en brede kijkhoeken bieden, zijn ze nog steeds niet zo donker of breed als wat een Samsung QD-OLED kan bieden. Door quantum dot-technologie te implementeren, is Samsung er eindelijk in geslaagd om de belangrijkste tekortkoming van de bestaande OLED-technologie te omzeilen: een gebrek aan helderheid.

De beste Samsung QLED TV's hebben echter wel enkele voordelen ten opzichte van QD-OLED's. Aangezien de technologie al langer bestaat, zijn er veel meer QLED-tv's op de markt dan QD-OLED's. QLED-schermen zijn over het algemeen goedkoper, komen in een veel groter scala aan maten en omvatten zelfs enkele van de beste 8K-tv's.

Ter vergelijking, QD-OLED's staan nog in hun kinderschoenen, dus als je op zoek bent naar een kleiner scherm dat goed zou passen in een kantoor aan huis of je kijkt alleen inhoud in een lichte kamer, kan het kopen van een QLED-tv boven een QD-OLED de verstandigere, geldbesparende keuze zijn.

Moet je een Samsung OLED TV kopen?

Als je op zoek bent naar een nieuwe TV, is de aanschaf van een Samsung OLED een goede keuze. Het aanbod en de formaten van de eerdere S95B mogen dan beperkt zijn, maar hij maakte een onmiddellijke impact op de hele markt.

De aankomende S95C en S90C zullen vrijwel zeker een nog helderder beeld en een 144Hz verversingsfrequentie bieden. We zijn ook blij dat beide modellen een 77-inch versie krijgen.

Terwijl LG OLED's nog steeds de weg wijzen in termen van gamingfuncties en aangeboden formaten (van 42 inch tot 97 inch), is de helderheid van Samsung's quantum dot-technologie een echte zegen voor zijn QD-OLED-schermen, vooral als de modellen van 2023 na kortingen ongeveer dezelfde prijs hebben als de S95B uit 2022.