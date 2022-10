LG C2 OLED (OLED42C2) review

(opens in new tab)

De LG C2 OLED is een fantastische tv met een van de beste schermen die je kan vinden. Je krijgt een hoog contrast, uitstekende helderheid, levendige kleuren, een uitgebreid smart tv-platform en minimalistisch, strak ontwerp. Er is misschien niet veel veranderd tegenover de C1 OLED, maar als iets goed werkt, dan hoef je het ook niet ingrijpend te veranderen.

Review in één minuut

De LG C2 OLED heeft heel wat verwachtingen om waar te maken. Zijn voorganger, de C1 OLED, stond hoog in onze lijst met de beste tv's die je in 2021 kon kopen. We kunnen alvast zeggen dat de LG C2 OLED niet teleurstelt en dat er intussen voor ieder huishouden een geschikt model is. LG heeft namelijk recent de line-up uitgebreid met een kleiner (en goedkoper) 42-inch model, waarmee wij aan de slag zijn gegaan voor deze review. Mag het een beetje meer zijn voor jou? Geen nood want de formaten lopen op tot maximaal 83 inch voor filmfanaten die een geweldige home cinema willen.

Je krijgt hier de beste OLED-technologie met uitstekende contrasten, intense helderheid en levendige kleuren. Op welk moment van de dag we ook keken naar de LG C2 OLED, elk detail kwam goed naar voren. Ook donkere scènes zoals de grotten van de dwergen in Rings of Power waren uitstekend zichtbaar en erg detailrijk.

(Image credit: Future)

Binnenin vinden we de nieuwe Alpha a9 Gen 5-processor en 'virtueel surround sound', waarbij de tv stereo opwaardeert naar 7.1.2-kanaals geluid. Een soundbar gaat het niet vervangen, maar met de verschillende audio-opties krijg je een bovengemiddelde ervaring voor een tv van dit formaat.

Het vernieuwde webOS 22 smart tv-platform van de LG C2 OLED heeft alles wat je nodig hebt en meer. Je krijgt niet alleen alle streamingdiensten die je maar wil, maar ook een startscherm dat kan aangepast worden aan elke gebruiker. Toch vonden we hier en daar nog kleine bugs terug.

Zoek je een nieuwe OLED tv, dan is er vast wel een LG C2 die bij je past. Welk formaat je ook kiest, je krijgt uitstekende OLED-technologie, contrastrijke beelden en een hoge helderheid.

LG C2 OLED prijs en beschikbaarheid

42 inch tot en met 83 inch

Vergelijkbare prijzen als vorig jaar

Inmiddels beschikbaar in elk formaat in de Benelux

De LG C2 OLED werd in maart 2022 onthuld in vier basisformaten (48, 55, 65 en 77 inch). In april verscheen de gigantische 83-inch versie en in mei zagen we de kleine 42-inch versie, die wij getest hebben.

De zijn de verschillende prijzen voor elk schermformaat:

42-inch OLED42C24LA kost 1249 euro

48-inch OLED48C24LA kost 1399 euro

55-inch OLED55C24LA kost 1699 euro

65-inch OLED65C24LA kost 2299 euro

77-inch OLED77C24LA kost 3799 euro

83-inch OLED83C24LA kost 4499 euro

(Image credit: LG)

LG C2 OLED design en connectiviteit

Dun, minimalistisch ontwerp

4x HDMI 2.1, 3 x USB, eARC, Optical out, LAN

42-inch versie heeft een andere voet

Afhankelijk van welke maat je kiest, krijg je een verschillende voet mee. Alleen de 42-inch versie heeft twee losse voetjes aan de linker- en rechterkant. De andere formaten hebben één grote centrale voet. Dat kan lastiger zijn als je een soundbar recht voor je tv wil zetten, aangezien die dan een stuk naar voren geschoven moet zijn. Wil je een meer unieke optie? Dan kan je de LG C2 OLED ook aan de muur bevestigen of een van de twee statieven van LG (Gallery Stand of Floor Stand) kiezen.

De voetjes van de 42-inch LG C2 OLED. (Image credit: LG)

Het eigenlijke scherm is flinterdun, maar achteraan zit nog een dikker stuk met alle onderdelen, de luidsprekers en aansluitingen. Net als zijn voorganger komt de LG C2 OLED uit de doos met vier HDMI 2.1-poorten die allemaal 4K/120Hz ondersteunen. Er is ook ondersteuning voor G-Sync, FreeSync en gewone VRR, plus een upgrade van de gamebar.

Een mogelijk minpuntje voor de kabelmanagementfanaten is dat je alle kabels in de zijkant moet stoppen en die vervolgens nergens subtiel kan laten verdwijnen. In onze geval konden we de kabels achter het tv-meubel laten verdwijnen, maar als je de tv in zijaanzicht bekijkt, dan oogt het wel slordig.

We zijn erg blij met het 42-inch formaat, aangezien niet iedereen evenveel plaats (en geld) heeft voor grotere televisies. Je krijgt hier namelijk exact dezelfde technologie als in de grotere modellen, maar op een kleiner scherm.

(Image credit: Future)

LG C2 OLED smart TV (webOS 22)

webOS 22

Nieuw homescherm

Eenvoudige navigatie

De LG OLED C2 draait webOS 22, de opvolger is van webOS 6.0, aangezien LG de naamgeving heeft omgegooid.

Het homescherm bestaat uit widgets die je kan personaliseren en je rechtstreeks naar een bepaalde app kunnen brengen. Daaronder zie je een carrousel van 'trending' shows en films, gevolgd door een lijst met apps. Hier krijg je toegang tot vrijwel alle grote streaming platforms, waaronder Netflix, Disney Plus, Apple TV, Prime Video, evenals LG's eigen Sports Alerts, Web Browser en Media Player.

Daaronder zie je een overzicht van je connectiviteitsopties en je aangesloten apparaten. Tot slot vind je onderaan de homepage een overzicht van enkele van de belangrijkste streamingplatforms, zodat je snel content kunt vinden zonder de apps afzonderlijk te openen.

(Image credit: LG)

Goed nieuws voor grote huishouden, want je kan nu profielen instellen voor elke gebruiker, waardoor je unieke startschermen kan zien. Er zijn ook nieuwe gezinsinstellingen, waarmee je de schermtijd kunt controleren en, indien nodig, beperken. Always Ready is een andere leuke feature. Wanneer je niet actief naar de tv kijkt, toont deze functie kunstwerken of weer- en nieuwsberichten.

Over het algemeen is webOS 22 volledig en toch eenvoudig, maar niet geheel foutloos. Zo stond onze televisie nog in de winkelmodus, waardoor we demovideo's te zien krijgen wanneer de tv zo'n vijf minuten niet gebruikt werd. Op verschillende online fora vonden we mensen met hetzelfde probleem, die niet vonden hoe ze dit konden uitzetten in de instellingen. Dat mag bijvoorbeeld iets duidelijker. Daarnaast wilde de YouTube-app maar niet werken, zowel als we hem op de tv zelf bedienden als wanneer we een telefoon (zowel Apple als Android) koppelden. Gelukkig hadden we een Chromecast die wel YouTube-video's wilde afspelen.

Tot slot hadden we soms een eigenaardig probleem met de Chromecast-verbinding. Wanneer we streamden via de World of Wonder-app viel de verbinding gemiddeld drie keer weg tijdens een aflevering van 50 minuten. Op onze eigen tv gebeurde dat soms ook, maar niet vaker dan één keer per aflevering. Het kan natuurlijk aan iets anders liggen, maar we wilden het voor de volledigheid vermelden.

(Image credit: LG)

LG C2 OLED beeldkwaliteit

Geweldige helderheid en contrast

Dolby Vision, HDR10 en HLG

Goede AI-upscaling

De LG C2 OLED is een geweldig uitziende tv, met een uitstekende helderheid en contrast. Er wordt gebruik gemaakt van LG's OLED Evo-technologie, die extra helderheid toevoegt door een nieuw verlichtingselement in de zelfoplichtende pixels. In vergelijking met het vorige model was de toename in helderheid en kleur meteen duidelijk. Als de zon heel fel schijnt, reflecteerd het scherm wel, maar we gaan ervan uit dat de meeste mensen wel een gordijn of rolluik in de buurt hebben.

Belangrijke specs Schermformaten: 42, 48, 55, 65, 77 en 83 inch Resolutie: 4K Type paneel: OLED Smart TV: webOS 22 HDR: HDR10, Dolby Vision, HLG

De kleurverzadiging is ook verhoogd met het nieuwe Evo-paneel, tot ongeveer 100% van de DCI-P3-kleurruimte. We merkten wel dat de kleuren een beetje vervaagden afhankelijk van de kijkhoek. Als je recht voor de tv zit, heb je hier gelukkig geen last van.

Een andere nieuwe functie voor de C2 OLED is de Alpha a9 Gen 5-processor, die is ontworpen om betere objectverbetering en dynamische tone mapping te bieden. In behapbare taal krijg je dan zoiets: het beeld ziet er realistischer uit, met verbeterd contrast en details.

(Image credit: LG)

Je hebt ondersteuning voor HDR, HDR10 Pro, HLG en Dolby Vision, maar niet voor HDR10+. Om extra duidelijk te maken dat deze ondersteuning er is, zal je ook een klein icoontje in de bovenhoek van het scherm zien wanneer de LG OLED C2 compatibele content begint af te spelen.

Gamers zullen verder FreeSync, G-Sync en standaard VRR waarderen. Met een native 120Hz verversingssnelheid en HDMI 2.1 kunnen eigenaars van een PS5 en Xbox Series X de maximale resolutie én framerate uit hun nieuwe console halen. Je krijgt zelfs een unieke gaming balk die aangeeft wat het framerate van je huidige game is als je die naar boven haalt. Zo kan je makkelijk de instellingen aanpassen zonder door allerlei menu's te navigeren.

Er zijn verschillende vooraf aangemaakte beeldinstellingen en in ons geval stond de Vivid-optie aan. Dat was meteen ook veruit onze minst favoriete optie. Deelnemers van The Circle met een donkere huid zagen er eerder oranje uit en de Werkroom in RuPaul's Drag Race werd zodanig kleurrijk gemaakt dat we er hoofdpijn van kregen. De Standard-optie was daarentegen stukken beter en voor het kijken van een serie of cartoon was dit onze go to modus.

Wanneer we begonnen aan een aflevering van The Rings of Power, die dus even lang duurt als een korte film, hebben we de Cinematic-optie ingeschakeld. Die maakt het beeld iets warmer en zorgt ervoor dat actiescènes er vloeiender uitzien. Ook hier ging onze voorkeur eigenlijk naar de Standard-optie, maar smaken verschillen nu eenmaal. Probeer dus zeker de verschillende opties en kies wat jij het beste vindt.

In geen van de gevallen gaan er details verloren en het is handig om te zien wanneer de LG C2 OLED een bepaalde beeldstandaard, zoals Dolby Vision, herkent. De korte verschijning van het bijbehorende logo in de bovenhoek gaf ons genoeg vertrouwen om niet te veel met de instellingen te prutsen. Dat is vooral handig als je niet genoeg van tv's weet om zelf zaken als contrast en scherpteniveaus aan te passen in de Pro-instellingen.

LG C2 OLED audio

Upscaling van stereo tot 7.1.2

Dolby Atmos

Clear Voice Pro voor duidelijkere dialoog

De nieuwe a9 Gen 5 AI Processor kan stereogeluid upscalen naar virtuele 7.1.2-kanaals surround sound. Dat zit verpakt onder de naam LG AI Sound Pro.

In werkelijkheid zit er een 2.2-kanaals systeem, met 40W aan vermogen, in de tv. Toch levert de LG C2 OLED goed werk voor een heldere en vrij ruimtelijke luisterervaring. Welke instellingen we ook gebruikten, we bleven teruggrijpen naar de AI Sound Pro. Maak je geen illusies, want dit is geen alternatief voor een soundbar. We durven wel te zeggen dat dit het beste geluid is dat je kan krijgen uit een tv van dit formaat zonder extra speakers.

Er is nog één modus die we in specifieke scenario's zouden aanzetten, met name Clear Voice Pro, die dialogen verbetert. Niet elke serie of film die je kijkt heeft ondertitels en in sommige actiefilms kan dat voor problemen zorgen. Acteurs die door elkaar schreeuwen middenin een slagveld, terwijl je misschien de droger op de achtergrond hoort draaien, is niet ideaal. Clear Voice Pro komt hier goed van pas en legt ook echt de nadruk op dialogen. De rest van het geluidskwaliteit verdwijnt vrij letterlijk op de achtergrond, dus AI Sound Pro krijgt nog steeds op de voorkeur.

Al bij al is het geluid erg goed voor een flatscreen en je zult niet teleurgesteld worden door de helderheid en het volume. Een soundbar aansluiten is tot slot helemaal geen probleem, aangezien je meer dan voldoende HDMI-aansluitingen en eARC-ondersteuning krijgt.

Moet ik de LG OLED C2 kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je op zoek bent naar je eerste OLED tv

De LG OLED C2 geeft je het beste van OLED-technologie met uitstekende helderheid en contrasten.

Je een eenvoudige smart tv wilt

Het webOS 22 besturingssysteem is eenvoudig en ondersteunt nu verschillende gebruikersprofielen zodat iedereen een eigen ervaring krijgt.

Je enorm veel HDMI 2.1-aansluitingen nodig hebt

Met vier volwaardige HDMI 2.1-aansluitingen die elk 4K/120Hz ondersteunen, heb je meer dan voldoende opties om je consoles, streaming dongle en soundbar te connecteren.

Koop hem niet als...

Je alle kabels netjes wil opbergen

Het is geen gigantisch probleem, maar het minimalistische design botst enorm met de loshangende kabels aan de zijkant. Het was fijn geweest als we die beter konden groeperen en verstoppen.

Je écht HDR10+ nodig hebt

Er is bijna voor elke mainstream beeldstandaard ondersteuning. Alleen HDR10+ ontbreekt en dat is zonde als je vaak streamingdiensten met die standaard gebruikt.