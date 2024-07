Samsung zegt dat je magneten en gewichtheffen moet vermijden als je de Galaxy Ring draagt

Samsung Galaxy Ring is vanaf 24 juli te koop (helaas nog niet in Nederland en Belgie) en als je overweegt om de nieuwe wearable aan te schaffen, let dan op het officiële advies van Samsung: vermijd magneten en gewichtheffen.

Zoals opgemerkt door SamMobile heeft de ondersteuningspagina voor de Galaxy Ring een aantal tips om er het meeste uit te halen. Sommige zijn vrij voor de hand liggend, zoals watersporten met hoge snelheden en hogedrukreinigers die de waterbestendigheid van de ring tot het uiterste testen.

Samsung zegt dat “bepaalde functies, zoals het tellen van stappen, mogelijk niet goed werken als je een magneet of een magnetisch voorwerp vasthoudt in de hand die de ring draagt” dus misschien moet je je verzameling magneten op een behoorlijke afstand houden.

Je moet de ring ook afdoen tijdens “oefeningen waarbij machines worden gebruikt”, zegt Samsung: met name gewichten, dumbbells en ijzeren stangen, omdat dit “handletsels kan veroorzaken”. Ondertussen moet je ook het dragen van metalen ringen aan dezelfde vinger of aangrenzende vingers als de Galaxy Ring vermijden.

Eerste indrukken

We hebben al wat tijd doorgebracht met de ring (Image credit: Future)

Er is nog veel meer nuttig advies te vinden op de ondersteuningspagina en we raden je aan om deze volledig door te lezen als je er een gaat kopen. Er staan ook tips op over hoe je activiteiten de batterijduur van het apparaat kunnen beïnvloeden.

We kunnen geen melding van magneten vinden op de hulppagina's voor de Oura ring, maar er is wel een aanbeveling om “te overwegen” de ring te verwijderen in situaties waarbij wrijving een rol speelt, waarbij gewichtheffen als specifiek voorbeeld wordt genoemd.