Samsung claimt batterijduur tot negen dagen voor Galaxy Ring

De Samsung Galaxy Ring is momenteel nog een beetje een mysterie. We weten wel al dat hij officieel bestaat en we hebben dan ook al een korte hands-on met een prototype gehad, maar toch weten we nog niet heel veel over het apparaat. Gelukkig weten we nu wel iets meer over de mogelijke batterijduur.

Dr. Hon Pak van Samsung heeft in gesprek met FNNews (via 9to5Google) aangegeven dat de batterijduur ergens tussen de vijf en negen dagen zal zitten, afhankelijk van hoe je de ring gebruikt. Het is daarbij wel belangrijk om te vermelden dat de ontwikkeling van de Galaxy Ring nog niet helemaal klaar is, dus er kan nog van alles veranderen.

Die batterijduur klinkt wel vergelijkbaar met de week aan batterijduur die je bij de Oura smart ring krijgt. De Oura ring is een van de grootste concurrenten voor Samsung op het gebied van slimme ringen. Het is in ieder geval fijn om te weten dat je de Galaxy Ring niet elke avond hoeft op te laden. Dat betekent dat je hem ook gewoon voor slaaptracking kan gebruiken.

Samsung vertelt ons langzamerhand steeds weer iets meer over zijn Galaxy Ring. Een paar dagen geleden hoorden we nog dat het bedrijf er ook voor wil zorgen dat het apparaat met veel verschillende Android-toestellen zal werken, maar de ring zal niet werken in combinatie met een iPhone.

Slaaptracking en AI

De ring waar we vorige week al wat tijd mee konden doorbrengen tijdens MWC 2024 was een prototype wat nog niet functioneel was. Dat geeft ons dus ook een beetje een idee van hoe ver Samsung is in het ontwikkelingsproces. In ieder geval hebben we een redelijk goed idee gekregen van hoe de ring eruit zal zien.

Samsung heeft ons verder ook het een en ander verteld over wat de Galaxy Ring zal doen. Je kan hem gebruiken voor slaaptracking en dit zou hij op een intelligentere wijze moeten doen dan een smartwatch en daarnaast is een ring ook fijner om in bed te dragen dan een smartwatch. Verder zal hij natuurlijk allerlei statistieken verzamelen om je fysieke en mentale gezondheid in de gaten te houden.

Voor veel van de tracking zal er gebruik worden gemaakt van AI en aangezien de Galaxy Ring zelf natuurlijk geen display zal hebben, wordt alle data verstuurd naar de Samsung Health-app op je telefoon.

Aan de hand van alles wat we tot nu toe gehoord hebben, gokken we dat de Galaxy Ring ergens in juli tijdens een Unpacked-evenement zal worden gelanceerd. Waarschijnlijk verschijnt hij dan naast de Samsung Galaxy Z Fold 6, de Samsung Galaxy Z Flip 6 en de Samsung Galaxy Watch 7.