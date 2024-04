Dell lanceert vier nieuwe Inspiron-laptops

Met de nieuwe Inspiron-lijn lanceert Dell een reeks veelzijdige laptops voor de echte multitaskers. Deze 2-in-1 laptops zijn draagbaar en toch krachtig genoeg voor zowel entertainment als creatief werk. Het 360°-beeldscherm maakt deze Inspiron-laptops ook geschikt om je creatief werk te presenteren, waar je ook bent.

Inspiron 16 2-in-1

De Inspiron 16 2-in-1 wordt aangedreven door Intel Core Ultra-processors met AI-functies en optionele ingebouwde Intel Arc graphics. Dankzij het ruime beeldscherm kan je productiever werken en multitasken. Een optioneel QHD+ Mini-LED beeldscherm met 90Hz verversingssnelheid is ideaal voor ontwerpers en studenten. De Inspiron 16 2-in-1 is verkrijgbaar in Ice Blue en Midnight Blue vanaf 1.098,99 euro.

Inspiron 14 2-in-1

De Inspiron 14 2-in-1 is zowel verkrijgbaar met Intel Core-processors (verkrijgbaar in Ice Blue) als met AMD Ryzen 8040-serie processors (verkrijgbaar in zowel Ice Blue als Midnight Blue) vanaf 869 euro. Dit veelzijdige en lichte apparaat is ideaal voor mensen die altijd en overal naadloos willen overschakelen van werkprojecten naar entertainment.

Zowel de Inspiron 16 als de Inspiron 14 beschikken over een 360°-scharnier en bieden vier verschillende modi om aan verschillende behoeften te voldoen. Belangrijke kenmerken zijn een beeldverhouding van 16:10, ComfortView en ComfortView Plus, en een optionele actieve pen die consumenten een natuurlijke en nauwkeurige schrijfervaring biedt.

Inspiron 16 Plus

De Inspiron 16 Plus is verkrijgbaar in Ice Blue vanaf 1.149 euro en is uitgerust met Intel Core Ultra-processors met geïntegreerde AI, ingebouwde AI Intel Arc Graphics, tot DDR5-geheugen en optionele NVIDIA RTX Graphics (tot de GeForce RTX 4060) die je prestaties naar een hoger niveau tillen. Met het ruime 16" beeldscherm kun je haarscherpe videocontent bekijken met de 120Hz verversingssnelheid op het optionele 2,5K-beeldscherm.

Inspiron 14 Plus

De Inspiron 14 Plus combineert draagbaarheid met betrouwbare prestaties met Intel Core Ultra-processors met geïntegreerde AI, ingebouwde AI Intel Arc Graphics en tot DDR5-geheugen. Deze laptop weegt slechts 1,60 kilo en heeft een uitstekende batterijlevensduur en ExpressCharge. Deze laptop is gemaakt voor werken op verplaatsing. De Inspiron 14 Plus is verkrijgbaar in Ice Blue vanaf 1.229 euro.