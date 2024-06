MEDION introduceert eerste Copilot+ laptop

Prijs en beschikbaarheid De MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite is vanaf medio juli verkrijgbaar tegen een adviesprijs van respectievelijk 1399 euro (1 TB PCIe SSD-opslag en 32 GB LPDDR5x RAM) of 1299 euro (512 GB PCIe SSD-opslag en 16 GB LPDDR5x RAM).

MEDION heeft een nieuwe AI-laptop binnen het gloednieuwe SPRCHRGD sub-merk gelanceerd. De MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite is uitgerust met een superefficiënte Qualcomm-processor, die versnelde productiviteit en creativiteit mogelijk maakt. Ook beschikt de laptop over unieke en toegankelijke Copilot+ pc-toepassingen en maakt het voor een breed publiek mogelijk deze innovatieve tools te gebruiken tegen een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding.

Innovatieve processoren

Het middelpunt van de ultradunne, extreem lichte MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite is een 12-core Qualcomm Snapdragon X Elite-processor, die werkt op basis van de ARM-architectuur. De innovatieve, speciaal gestructureerde processoren zorgen voor efficiëntere gegevensverwerking en garanderen een lager energieverbruik, minder warmteontwikkeling en een stillere laptop. Dankzij de ingebouwde Qualcomm Hexagon NPU maakt Qualcomm de weg vrij voor het uitgebreide gebruik van kunstmatige intelligentie. De AI-engine werkt onafhankelijk van een internetverbinding en stelt alle gegevens in staat om lokaal te worden verwerkt in plaats van in de cloud. Een functie die ook de privacybescherming bevordert.

AI-toepassingen

Dankzij de directe integratie van AI in de hardware beschikt de MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite over diverse intuïtieve, zelflerende technologieën die rekening houden met individuele werkgewoonten en voorkeuren. Het stelt de laptop in staat om routinetaken te automatiseren en zo de tijd die men op de laptop besteedt efficiënter te maken. Of het nu gaat om suggesties voor het optimaliseren van de dagelijkse routine op basis van de analyse van agenda's en takenlijsten, snellere en effectievere communicatie dankzij AI-ondersteunde tekstverwerking, of aanbevelingen voor films, series en muziek die zijn afgestemd op de smaak van de gebruiker − de lijst met mogelijkheden is eindeloos.

Copilot+ pc’s staan bekend als de snelste en intelligentste Windows-pc’s ooit gebouwd, en daar is de MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite geen uitzondering op. Zo maakt CoCreator het voor iedereen mogelijk om kunstwerken te genereren uit tekstinvoeren. Met Live Captions is het mogelijk om in realtime ondertiteling te ontvangen voor gesproken audio, vertaald naar het Engels uit meer dan 40 talen. Tot slot is het met de Recall-functie (preview) mogelijk om alles wat de laptop heeft gezien terug te vinden via een digitale tijdlijn, die fungeert als een ’fotografisch geheugen’. Alle functies worden geleverd met privacycontroles en de hoogste standaard van Windows-beveiliging om een veilige werkomgeving te garanderen.

Efficiënt energieverbruik en maximale batterijduur

Ook op het gebied van batterijduur biedt AI ondersteuning. De AI-geoptimaliseerde intelligente energiebeheeralgoritmen zorgen voor efficiënt energieverbruik op basis van gebruikersgedrag, waardoor de batterijduur gemaximaliseerd wordt. De 65W batterij werkt zonder stopcontact tot wel 17 uur lang, wat voldoende tijd is voor lange dagen onderweg in de trein, op de universiteit of tijdens productieve brainstormsessies.

Doordachte details in aluminium ontwerp

Naast alle AI-toepassingen beschikt de laptop verder over een 1 TB PCIe SSD-opslag en 32 GB LPDDR5x RAM-geheugen. Verder is de MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite voorzien van een 14-inch scherm met een beeldverhouding van 16:10, WQXGA+-resolutie (2880 x 1800) en een verversingssnelheid van 120Hz. Daarnaast levert de laptop een uitstekende kleurweergave (100% sRGB) en indrukwekkende audioprestaties. Dit alles is verpakt in een stijlvolle, klassieke aluminium behuizing.