Apple onthult eindelijk de MacBook Air met de M4-chip, maar het beste nieuws is de nieuwe prijs

De Apple MacBook Air, misschien wel de populairste Mac en een laptop die regelmatig bovenaan onze lijst met de beste laptops staat, krijgt eindelijk de M4-chip. Deze nieuwe Apple chip verscheen vorig jaar voor het eerst in de iPad Pro en later in de MacBook Pro. Verrassend genoeg krijgt de MacBook Air ook een prijsverlaging.

Hoewel de laptop in de basis hetzelfde is als de MacBook Air M3 van vorig jaar (en de Macbook Air M2 van het jaar daarvoor), zijn er een aantal upgrades en zelfs een kleine wijziging in het design. Naast de M4-chip krijgt de MacBook Air nu een 12MP FaceTime-camera met Center Stage-functionaliteit, en is hij uitgerust met twee Thunderbolt 4-poorten.

Deze poorten bieden ongeveer dezelfde snelheid als de Thunderbolt 3-poorten van vorig jaar (tot 40Gbps), maar met een belangrijk verschil: de MacBook Air M4 kan nu twee externe beeldschermen aansturen terwijl het Liquid Retina Display van de laptop zelf nog steeds actief blijft. Je kunt de laptop gewoon open laten staan tijdens het gebruik van meerdere schermen.

Er is ook een nieuwe kleur om te overwegen: Hemelsblauw. De andere kleuren zijn Zilver, Sterrenlicht en Middernacht. Deze updates gelden voor zowel de 13-inch als de 15-inch modellen, die nu, verrassend genoeg 100 euro goedkoper zijn dan vorig jaar. De 13-inch MacBook Air M4 begint bij 1.199 euro met 16GB geheugen, en het 15-inch model begint bij 1.499 euro.

Details

De M4-chip in de MacBook Air M4 biedt meer kracht met een 10-core CPU, een GPU met tot 10 cores en ondersteuning voor tot 32GB centraal geheugen. Dit maakt de laptop een betere keuze voor creatieve professionals en zakelijke gebruikers.

Dankzij Apple Intelligence kan de MacBook Air met M4 taken automatiseren, zoals gegevens uit documenten halen, tabellen genereren en teksten samenvatten. Volgens Apple zal Apple Intelligence pas in april beschikbaar zijn in Europa.

Een grote verbetering is de ondersteuning voor twee externe schermen, zonder dat het ingebouwde Liquid Retina Display uitgeschakeld hoeft te worden. Ook gaming krijgt een boost: Apple demonstreerde vloeiende AAA-gaming zonder haperingen of framedrops.

Tijdens een live-demo liet Apple zien hoe de M4-chip moeiteloos meerdere zware applicaties tegelijk draaide, waaronder 3D-rendering en AI-tools, zonder merkbaar prestatieverlies.

De batterijduur blijft indrukwekkend met een geclaimde 18 uur, en Apple toonde aan dat de prestaties consistent blijven, zelfs zonder stroomaansluiting.

Een vast design

Afgezien van de prijs en prestaties, zijn de MacBook Air M4 13-inch en 15-inch identiek aan de M3-modellen. Tijdens onze korte hands-on voelde alles vertrouwd aan. De 13-inch weegt nog steeds 1,24 kg, terwijl de 15-inch 1,5 kg blijft. Beide modellen voelen dun en licht aan.

Buiten de veranderde Center Stage-camera zijn de schermspecificaties ongewijzigd. Beide modellen hebben een Liquid Retina Display met een resolutie van 2560 x 1664 pixels en een helderheid van 500 nits. De notch voor de FaceTime-camera blijft behouden. Het scherm ziet er nog steeds geweldig uit met levendige kleuren en scherpe beelden, maar helaas heeft het niet het nano-textuurglas van de MacBook Pro dat reflecties vermindert.

Het toetsenbord, inclusief de Touch ID-powerknop, is ongewijzigd en voelt net zo prettig aan als bij de M3 MacBook Air. De nieuwe hemelsblauwe kleur heeft een bijna pastelachtige tint en ziet er fantastisch uit.

Met de komst van de M4 MacBook Air verdwijnen er enkele modellen uit het aanbod. De M3-versie wordt stopgezet, terwijl de M2 MacBook Air (het model dat het huidige design introduceerde) als goedkopere optie beschikbaar blijft.

De MacBook Air M4 13-inch en 15-inch zijn vanaf nu te pre-orderen en worden op 12 maart verzonden. De prijzen starten vanaf 1.199 euro voor de 13-inch en 1.499 euro voor de 15-inch.