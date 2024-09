MSI lanceert meerdere AI-laptops en nieuwe versie van de Claw gaming handheld

MSI heeft met trots verschillende next-gen AI+ gaming en business productivity laptops gelanceerd met de nieuwe Intel Core Ultra-processor (Serie 2) en AMD Ryzen AI 300-serie op IFA 2024. Deze laptops bieden meer AI-rekenkracht, waardoor het het meest robuuste platform is voor AI PC-ontwikkeling, met meer AI-modellen, frameworks en runtimes die mogelijk zijn.

Daarnaast heeft MSI officieel het nieuwe Claw 8 AI+ Windows 11 gaming handheld apparaat gelanceerd, aangedreven door Intel Core Ultra-processors (Serie 2) en een 8-inch scherm, wat zorgt voor een soepelere en bredere mobiele game-ervaring.

MSI kondigde ook de geheel nieuwe Venture-serie laptops aan, die de combinatie van dun, licht en krachtig opnieuw definiëren. Deze laptops zijn uitgerust met Intel Core Ultra-processors (Serie 2) en zijn verkrijgbaar in verschillende maten, variërend van 14, 15,6, 16 tot 17 inch.

Nieuwe business laptops in de Prestige- en Summit-series

Op IFA 2024 zal MSI als eerste de leidende next-gen AI+ business en productivity laptops, Prestige en Summit, lanceren die worden aangedreven door Intel Core Ultra-processors (Serie 2). In vergelijking met de vorige generatie biedt de nieuwste processor tot drie keer meer TOPs. Met geïntegreerde GPU, CPU en NPU kan deze tot 120 totale platform TOPS van AI-prestaties bieden, die meer AI-software of -diensten lokaal kunnen aandrijven. In combinatie met uitgebreide software en diensten die zijn geoptimaliseerd voor de silicium van meer dan 100 onafhankelijke softwareleveranciers, biedt het een meer directe en veilige gebruikerservaring.

Daarnaast heeft het meer dan 500 AI-modellen geoptimaliseerd, wat het het ideale platform maakt voor het ontwikkelen van AI-gerelateerde diensten. Naast zijn toonaangevende AI-prestaties biedt de Intel Core Ultra-processor (Serie 2) ook een uitstekende energie-efficiëntie, wat resulteert in lichtere, dunnere business en productivity laptops met een langere batterijduur, zoals de Prestige en Summit.

De Prestige-serie laptops zijn verkrijgbaar in drie maten: 13, 14 en 16 inch. Naast de nieuwste processors zijn alle laptops uit de Prestige-serie voorzien van ultralichte behuizingen, grote batterijen en een lange batterijduur. Bijvoorbeeld, vergeleken met de vorige Prestige-serie, biedt de nieuwe serie een langere batterijduur; alle formaten kunnen een hogere productiviteit bieden tot wel 20 uur bij videoweergave en kantoorproductiviteit. Daarnaast is er een upgrade naar een 5-megapixel webcam, wat zorgt voor hoogwaardige livestreaming en online vergadermogelijkheden.

De Summit 13 AI+ Evo, ook onderdeel van de business en productivity-serie, is nu voorzien van de nieuwe Intel Core Ultra-processors (Serie 2), een lichtgewicht behuizing, uitgebreide beveiliging en de MSI Pen 2 stylus die MPP 2.6 ondersteunt, waardoor het de meest veelzijdige 13-inch flip-laptop is

AI-laptops met AMD-processoren

Op IFA 2024 zal MSI de geheel nieuwe laptops presenteren met de AMD Ryzen AI 300-serie processors, waaronder de Stealth A16 AI+, Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+ en Creator A16 AI+. Door gebruik te maken van de nieuwste AMD Ryzen AI-processors, kunnen deze laptops 2,8 keer meer TOPs bieden dan de vorige generatie, wat de AI-rekenkracht optimaliseert en generatieve AI en grote taalmodellen rechtstreeks op de laptops kan laten draaien.

De Stealth A16 AI+ en Creator A16 AI+ zijn specifiek ontworpen voor gamers en creators. Met de nieuwste NVIDIA GeForce RTX 40-serie graphics, die ongekende rekenkracht bieden in een opmerkelijk dunne en lichte magnesium-aluminium behuizing, kunnen gebruikers genieten van een soepele en opmerkelijke ervaring.

Aan de andere kant zullen de Summit A16 AI+ en Prestige A16 AI+ ook worden getoond met AMD Ryzen AI 300-serie processors, met de exclusieve door MSI aangestuurde AI-software, MSI AI Engine en MSI AI Noise Cancellation Pro. Het verfijnde laptopontwerp en de geoptimaliseerde AI-gestuurde software maken de Summit A16 AI+ en Prestige A16 AI+ ideale laptops voor de zakelijke omgeving.

MSI Claw 8 AI+: eerste Windows 11 gaming handheld Intel Core Ultra-processor (Serie 2)

MSI's gaming handheld Claw is het hele jaar 2024 een hoogtepunt op de markt geweest. Voortbouwend op dit succes kondigt MSI met trots de eerste Windows 11 gaming handheld ter wereld aan, aangedreven door Intel Core Ultra-processors (Serie 2), de Claw 8 AI+, op IFA, waarmee het wederom de aandacht trekt van fans van gaming handhelds wereldwijd. Deze keer kunnen gamers de handheld persoonlijk ervaren op de beurs.

Naast de verbeterde energie-efficiëntie van de next-gen processor, heeft MSI actief naar gebruikersfeedback geluisterd en verschillende hardware-specificaties dienovereenkomstig geüpgraded, zoals het toevoegen van een extra Thunderbolt 4-ondersteunde USB-C-poort, het verbeteren van het tastgevoel van de LB/RB-knoppen, het vergroten van de batterijcapaciteit en het vervangen van de oplader door een lichtere oplader voor wandmontage. Claw 8 AI+ wordt verwacht de meest geavanceerde 8-inch gaming handheld op de markt te zijn. Na de officiële release wordt een gratis proefperiode van één maand voor Xbox Game Pass aangeboden, zodat gebruikers kunnen genieten van de populairste AAA-games van het moment.

Introductie van de Venture-laptops

MSI biedt al lange tijd verschillende soorten business & productivity laptops aan en breidt nog steeds het portfolio uit. Voortbouwend op dit succes is MSI trots om de release van de nieuwe Venture-serie laptops aan te kondigen, beschikbaar in maten van 14, 15,6, 16 en 17 inch. De Venture-serie zal worden uitgerust met Intel Core Ultra-processors (Serie 2) en beschikt over prachtige 16:10 OLED-schermen met 100% DCI-P3 kleurgamut dekking voor levensechte visuele perfectie.

Bovendien verbetert de Venture-serie de batterijduur aanzienlijk en ondersteunt het 100W USB-C PD-opladen, wat gebruikers eindeloze productiviteit biedt. Met de exclusieve AI-oplossing van MSI is de Venture-serie in staat om aan elke situatie op en buiten het werk te voldoen. De MSI AI Engine kan automatisch opties aanpassen op basis van AI-intelligentie (inclusief prestaties, licht, audio, visueel).