Nintendo Switch 2 officieel gelanceerd: specificaties, prijs, verkoopdatum en games

De Nintendo Switch 2 is volledig uit de doeken gedaan. Op 16 januari heeft het bedrijf de eerste officiële trailer voor de console gedeeld waarin we het ontwerp te zien kregen. Specificaties, prijzen en verkoopdata ontbraken toen nog. In de Nintendo Direct livestream van vandaag, 2 april 2025, werd (bijna) alle info over de console vrijgegeven, inclusief verkoopdatum en enkele games. Hoewel de prijs niet werd getoond in de livestream zelf, zijn we die inmiddels wel te weten gekomen via productpagina's van webshops.

Nintendo Switch 2: prijs en verkoopdatum

(Image credit: Nintendo)

De verkoopdatum van de Nintendo Switch 2 is 5 juni 2025 en vanaf 8 april 2025 kan je een pre-order plaatsen. De adviesprijs in de Nintendo Store voor de losse console bedraagt 469,99 euro en de bundel met Mario Kart World kost 509,99 euro. Ook bij Coolblue is de Switch 2 te koop voor 469 euro, al wordt daar wel vermeld dat de prijs nog niet definitief is.

De pre-orders zijn alleen beschikbaar bij de Nintendo Store op uitnodiging en je moet voldoen aan de volgende criteria: twee jaar ononderbroken Nintendo Online-abonnee (berekend op 31 maart 2025), een "bepaalde hoeveelheid" speeltijd aan gekochte/betaalde Nintendo-games besteed, gebruikersinfo met Nintendo delen, specifiek gebruikersinfo delen voor persoonlijke aanbiedingen én aanmelden voor promotionele mails van Nintendo.

(Image credit: Nintendo)

Ter referentie: Nintendo Switch OLED is momenteel het duurste model en werd tijdens de lancering voor een prijs van 349 euro verkocht. De originele Switch die in 2017 werd gelanceerd kostte op zijn beurt 299 euro.

Nintendo Switch 2: specificaties

(Image credit: Nintendo)

Over de specificaties geeft Nintendo nooit echt heel uitgebreide info. In de eerste plaats is de Nintendo Switch 2 fysiek groter geworden en heeft hij een groter scherm van 7,9 inch. Het gaat hier om een LCD-paneel met 120Hz refresh rate en resolutie van 1080p. Verder zijn de Joy-Cons nu niet meer met een schuifsysteem verbonden, maar met een nieuw magnetisch kliksysteem. Daarnaast zijn er nu twee USB-C-oplaadpoorten, eentje bovenaan en eentje onderaan.

De Nintendo Switch 2 heeft verder 256GB ingebouwde opslag die je weer kan uitbreiden met een microSD-kaart. Het is echter een ander type microSD-kaart, met name een "microSD Express-kaart". Nintendo verkoopt zelf dit type geheugenkaart (256GB opslag) voor 59,99 euro.

In docked modus kan de Nintendo Switch 2 nu maximaal een 4K-resolutie halen. Je kan ook nog steeds de instellingen aanpassen naar 720p, 1080p en 1440p (nieuw). We vermoeden trouwens dat je niet tegelijkertijd 4K én 120fps zal kunnen halen.

(Image credit: Nintendo)

Op de rechter Joy-Con zit verder een kleine C-knop onder de homeknop. De C staat hier blijkbaar voor (Game)Chat. Met deze knop kan je met vrienden en familie voice chatten terwijl je speelt. In de controller zit dan ook een microfoon met noise-cancelling zodat het achtergrondgeluid wordt geminimaliseerd. De functie werkt zowel in docked als in handheld modus. Er is zelfs een mogelijkheid om in docked modus je scherm te delen zodat iedereen elkaars scherm kan zien.

Alsof dat nog niet genoeg is, is er nog een camera-accessoire waarmee je jezelf in beeld kan laten verschijnen bovenop de game. De camera zal vervolgens automatisch jouw hoofd uitknippen zodat je een soort green screen-effect krijgt. Helaas zal GameChat op termijn alleen werken met een Nintendo Switch Online-abonnement. Omdat Nintendo iedereen de kans wil geven om de functie te gebruiken, zal het tijdelijk gratis beschikbaar zijn voor alle gebruikers (ook zonder abonnement) tot en met 31 maart 2026.

Nintendo Switch 2: exclusieve games

(Image credit: Nintendo)

De Nintendo Switch 2 is backwards compatible waardoor je elke game voor de oude Switch ook op deze nieuwe versie kan spelen, maar een nieuwe console is natuurlijk niets zonder nieuwe games. Nintendo heeft daarom al enkele nieuwe titels aangekondigd voor de Switch 2.

De eerste grote titel is Mario Kart World, dat exclusief is voor de Nintendo Switch 2. Het spel neemt je mee door verschillende werelddelen en elke track ziet er anders uit afhankelijk van het weer. Je kan voor de eerste keer van de baan afwijken en vrijwel overal rijden. De cups met vier races gaan nu naadloos in elkaar over, aangezien je van de ene track naar de andere rijdt. Elke race heeft nu ook standaard 24 racers in plaats van 12. Meer informatie over Mario Kart World wordt bekendgemaakt in een aparte Nintendo Direct op 17 april 2025.

Een tweede game is Nintendo Switch 2 Tour, waarin je rondloopt op een Nintendo Switch 2. Door rond te lopen kan je bepaalde onderdelen van de console van dichterbij bekijken om erachter te komen hoe hij precies in elkaar zit en hoe alles werkt. Er zijn ook enkele minigames die de nieuwe features benutten.

Ten derde is er nog Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. De game volgt de battle mechanics van de andere Hyrule Warriors-games en speelt zich af in het verre verleden waar Zelda naartoe reisde in Tears of the Kingdom. De game zal deze winter beschikbaar zijn.

(Image credit: Nintendo)

De vierde grote game die nu werd onthuld, is The Duskbloods. Die game is ontwikkeld door From Software en zal pas in de loop van 2026 beschikbaar zijn. De stijl heeft veel weg van andere bekende games van deze studio, waaronder Elden Ring en Elden Ring: Nightreign.

Kirby Air Riders (een remaster van de originele GameCube-game), werd nog kort getoond hierna zonder al te veel concrete info behalve dat de game "in 2025" gelanceerd zal worden. Als laatste zagen we nog een gloednieuwe 3D-platforming Donkey Kong-game, getiteld Donkey Kong Bananza, die op 7 juli 2025 beschikbaar wordt.

Andere games die naar Nintendo Switch 2 komen, maar niet van Nintendo zelf zijn, zijn onder andere Elden Ring (later in 2025), Hades II (later in 2025), Street Fighter 6, Daemon x Machine, Split Fiction (5 juni), EA Sports FC, Tony Hawk Pro Skater 3+4, Hitman World of Assassination (5 juni), Project 007, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, Yakuza Director's Cut, Borderlands 4, Sid Meier's Civilization VII (5 juni), Cyberpunk 2077 en de Final Fantasy 7 Remaster.

(Image credit: Nintendo)

Vervolgens zullen sommige games voor de originele Switch een update ontvangen zodat ze beter zullen werken en scherpere graphics hebben op de Nintendo Switch 2. Deze updates zijn helaas niet gratis en als je de originele game al hebt, zal je een upgrade pack moeten kopen (prijs voorlopig onbekend). Onder andere Mario Party Jamboree, Legend of Zelda: Breath of the Wild en Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land en Metroid Prime 4 Beyond zullen een enhanced versie krijgen. Pokémon Legend Z/A zal ten slotte zowel op de originele Switch als Switch 2 werken.

Nintendo Online wordt ten slotte verder uitgebreid met GameCube-games, waaronder Legend of Zelda: Wind Waker, Pokémon Colosseum en Pokémon XD Gale of Darkness. Ook deze games zullen meteen beschikbaar zijn bij de release van de Nintendo Switch 2.