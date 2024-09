Acer onthult nieuwe Swift Go 14 AI: de Copilot+ PC voor iedereen

Prijs en beschikbaarheid De Acer Swift Go 14 AI (SFG14-01) is in september verkrijgbaar in de Benelux voor een prijs vanaf 1199 euro.

Acer introduceert vandaag een uitbreiding van zijn Copilot+ PC's in de vorm van de nieuwe Swift Go 14 AI met de nieuwe Snapdragon X Plus-processor en is volledig gericht op draagbaarheid. Deze Copilot+ PC stroomlijnt dagelijkse werkzaamheden en workloads nog efficiënter.

De laptop is voorzien van maximaal 32 GB LPDDR5X-geheugen en een NVMe PCIe Gen 4-SSD van 1 TB, wat naadloos multitasken garandeert en ruim voldoende opslagruimte biedt. Dankzij de Snapdragon X Plus 8-core processor en compatibiliteit met honderden hoogwaardige apps die zijn geoptimaliseerd voor de Snapdragon-architectuur, kan de Swift Go 14 probleemloos tot 28 uur aan video afspelen, ook tijdens het uitvoeren van zware workloads.

Voor entertainment is de Swift Go 14 AI voorzien van een 14,5-inch WQXGA (2560x1600) IPS-beeldscherm met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en ondersteuning voor 100% van het sRGB-kleurengamma. Het scherm voldoet aan de RPF 50-norm, wat inhoudt dat het 50% minder blauw licht uitstraalt en daarmee ruim 20% minder schadelijk is. Gebruikers zullen ook zeker te spreken zijn over de geluidskwaliteit van de twee luidsprekers, die geschikt zijn voor DTS:X Ultra-audio. De laptop biedt daarnaast een 1440p QHD IR-camera met privacysluiter, die garandeert dat online interacties kristalhelder zijn en dat de privacy van de gebruiker ook veilig is wanneer de camera niet in gebruik is.

Al deze functies maken onderdeel uit van het slanke en stijlvolle ontwerp van de nieuwe laptop. Om duidelijk te maken dat het apparaat geschikt is voor de vele mogelijkheden van AI, is het voorzien van een AI-symbool boven op de aluminium behuizing. Ook laat een AI-indicator op het touchpad zien dat de NPU of Copilot actief is. Dankzij het 180-graden scharnier is het apparaat onder vele hoeken te gebruiken en kan het eenvoudig met één hand worden geopend. Het biedt diverse connectiviteitsopties met twee USB-C 4.0-poorten die geschikt zijn voor snelladen, twee USB-A-poorten en Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4 voor snelle en betrouwbare verbindingen.