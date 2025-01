Honor lanceert de Honor Magic 7 Pro met 'Deepfake Detection' en een 200MP ‘Super Zoom’-camera

Januari is een goede maand voor fans van Android-telefoons, want niet alleen de OnePlus 13-serie is deze maand gelanceerd, maar ook de nieuwe flagship van Honor voor 2025, de Honor Magic 7 Pro, heeft nu een internationale lancering gekregen.

Het nieuwe toestel is voorzien van de krachtige Snapdragon 8 Elite-chip chipset, een grote 5.270mAh-batterij (van 'silicon-carbon') en een 6,8-inch display dat erg comfortabel is voor je ogen. De Magic 7 Pro kan met zijn indrukwekkende specs concurreren met de beste Android-smartphones op de markt, waaronder de nieuwe OnePlus 13. Zoals beloofd is het echter Honors aanbod van unieke software-features (waaronder veel AI-features) dat dit jaar de show steelt.

Een van de meest interessante features die we tijdens het lanceringsevenement in Slovenië te zien kregen, was Deepfake Detection. De feature is bij de lancering nog niet beschikbaar, maar we zagen wel een demo van deze veiligheidstool die AI gebruikt om te scannen voor nepgezichten tijdens videogesprekken en het werkte daar ook verrassend snel. Helaas hebben we dus nog geen precieze releasedatum voor deze feature en kon Honor ook nog niet aangeven in welke apps hij straks gebruikt kan worden. Honor hintte vorig jaar ook al naar de innovatieve nieuwe feature, maar hij moet dus wel op de Magic 7 Pro gaan verschijnen, naast andere handige AI-tools, zoals 'AI Translation', 'Real-time Transcript' en 'Magic Portal 2.0'.

Ook de camera's van de Magic 7 Pro zijn voorzien van de nodige AI-ondersteuning. We hebben hier te maken met een 50MP-hoofdcamera (f/1.4-2.0, 23 mm), een 50MP-ultrawide (f/2.0, 12 mm) en een 200MP-telefotocamera (f/2.6, 69 mm). Honors 'AI Image Engine' brengt dus verschillende AI-features naar al deze camera's.

De Honor Magic 7 Pro in de Lunar Shadow Grey-kleurvariant. (Image credit: Honor)

De 'Harcourt Portrait'-modus van het merk, die belooft portretfoto's van studiokwaliteit te leveren bij alledaagse belichting, is nu ook naar de Magic 7 Pro gebracht en werkt bij de hoofd- en telefotocamera. Deze nieuwe flagship introduceert echter ook wat nieuwe softwaretrucjes voor de camera's: 'AI Motion Sensing Capture', 'HD Super Burst' en 'AI Super Zoom'.

Met die eerste twee features kan je snelle bewegingen vastleggen en als eindresultaat van erg scherpe beelden genieten. De AI Super Zoom moet daarnaast met behulp van generatieve AI meer details toevoegen aan foto's die gemaakt zijn met 30x zoom of meer (tot 100x).

We kijken ernaar uit om deze features (en veel van de andere nieuwe software-features) uitgebreid te testen voor onze review.

Magic Portal 2.0 op de Honor Magic 7 Pro. (Image credit: Honor / Future)

Andere belangrijke features van de Magic 7 Pro zijn onder andere de indrukwekkende duurzaamheid, met IP68- én IP69-certificeringen voor stof- en waterbestendigheid, en Google Gemini-integratie. Qua kleuropties heb je hier de keuze uit Lunar Shadow Grey, Breeze Blue en Black.

Honors nieuwste flagship wordt dus vandaag gelanceerd en heeft een adviesprijs van 1.299 euro, net als de Honor Magic 6 Pro van vorig jaar. Er is maar één configuratie en je krijgt dus standaard 12GB aan RAM en 512GB aan opslagruimte.

Naast de Magic 7 Pro heeft Honor ook al iets eerder deze maand de goedkopere Honor Magic 7 Lite gelanceerd. Dat model heeft dus ook minder krachtige specs, maar is ook indrukwekkend robuust. Het Lite-model is te koop vanaf 369 euro (8GB aan RAM en 256GB aan opslagruimte), maar heeft ook een iets duurdere configuratie van 399 euro (8GB aan RAM en 512GB aan opslagruimte). Hou onze website in de gaten voor onze aankomende review van de Honor Magic 7 Pro.