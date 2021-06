'Honor 50 lijkt verdacht veel op de Huawei P50'

Bij het Harmony OS launch event op 2 juni teasde Huawei zijn aankomende vlaggenschip, waardoor we onze eerste blik hebben gekregen van de Huawei P50. Slechts een dag later duiken er gelekte beelden op van de Honor 50. Opvallend genoeg lijken ze ontzettend veel op elkaar.

De afbeeldingen zijn afkomstig van GSMArena en tonen naar verluidt de achterkant van de Honor 50 en 50 Pro. De bron van de renders is niet bekend, daarom kunnen we het nieuws voorlopig beter met een korrel zout nemen.

Zowel de afbeelding van de Huawei P50 als de onofficiële render van de Honor 50 tonen een soortgelijk design. De camera's aan de achterkant zijn te vinden in twee boven elkaar gestapelde cirkels. De Honor 50 heeft een grote lens in de bovenste cirkel. Daaronder zijn twee lenzen te vinden in de onderste cirkel. Bij de P50 zijn er juist drie lenzen te zien in de bovenste cirkel en maar één in de onderste. Er wordt echter wel gespeculeerd dat het om de P50 Pro Plus gaat, en dat er minder camera's in de standaard modellen terechtkomen.

Het is moeilijk te ontkennen dat er flinke gelijkenissen zijn tussen de smartphones als je kijkt naar deze afbeeldingen. Dat is best vreemd, aangezien we verwacht hadden dat Huawei en Honor hun wegen voorgoed hebben gescheiden.

Scheiding of toch niet?

Honor was tot december 2020 een dochtertak van Huawei, waarna het is verkocht aan een Chinees conglomeraat. De Honor 50-reeks wordt het eerste vlaggenschip van het bedrijf sinds het er alleen voor staat.

Voor de scheiding brachten Honor en Huawei vaker soortgelijke producten uit, al hadden ze wel vaak enkele verschillen. Toen was het vrij normaal dat de toestellen eenzelfde design hadden, nu is het echter een beetje vreemd.

Het is mogelijk dat gestapelde cirkels de toekomst zijn op het gebied van smartphonedesign. Het zou kunnen dat Huawei en Honor op hetzelfde moment met hetzelfde soort design aankomen, maar we vinden dat wel heel toevallig.