Huawei P50 verschijnt later dit jaar

De Huawei P50 werd gisteren niet onthuld tijdens de lancering van Harmony OS 2, maar het bedrijf gaf ons wel een eerste blik op de aankomende smartphone met een teaser die de achterkant van de smartphone toonde.

We zagen in eerdere leaks al gelijkaardige beelden, maar dit is de eerste keer dat Huawei het ontwerp van de P50 zelf bevestigde.

Een korte trailer onthulde tijdens de aankondiging de P50 vanuit enkele hoeken, maar de meeste beelden waren gericht op de achterkant van de smartphone. De grootste focus lag op het nieuwe grote camerablok op de achterzijde.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Huawei) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Huawei)

Zoals je op de bovenstaande beelden kan zien, heeft het bedrijf zijn ontwerp voor de volgende smartphone aangepast met twee opvallend grote cirkels achterop de smartphone. Deze bevatten de vrij grote cameralenzen. De bovenste cirkel bestaat uit drie lenzen, en de onderste komt met een grote lens met flash.

We weten nog niet veel van de specificaties of waarom deze camera's zo groot zijn. Er zijn geruchten dat minstens een van hen een 1 inch sensor gebruikt, wat veel zou verklaren. Hoe dan ook, deze tease suggereert een focus op de camera, wat steeds vaker een hoogtepunt is van veel Huawei smartphones.

Een inscriptie op de achterzijde van de smartphone bevestigt de voortzetting van het partnerschap met Leica. Het suggereert tevens dat een van de lenzen een f/1.8 diafragma heeft, en een ander f/3.4.

Het is nog onduidelijk naar welke camera-elementen dit verwijst, maar we verwachten dat de eerstgenoemde voor de groothoeklens is, en de laatste voor de telefotolens.

Wat weten we nog?

Het bedrijf stelde dat de smartphone "mobiele fotografie naar een nieuw niveau zal tillen", maar gaf verder geen specificaties. Een van die teaserbeelden bevestigt dat de samenwerking met Leica aanhoudt.

Het is ook niet duidelijk welk model zichtbaar is. Dit kan mogelijk op de topklasse Huawei P50 Pro Plus (of wat de naam ook moge zijn) duiden, met de goedkopere versies die een ander ontwerp krijgen.

Richard Yu, CEO van de Huawei Consumer Business Group, zei het volgende: "Ik spreek over de Huawei P50-reeks die deze lente moet lanceren. Het is een prachtig toestel met een ultradun en licht ontwerp en een iconische ontwerptaal".

We zullen in de komende maanden meer vernemen over de Huawei P50. Het is waarschijnlijk dat de smartphone met de nieuwe Harmony OS-software van het bedrijf komt, maar dat is nog niet bevestigd.

Gisteren onthulde Huawei zijn nieuwe software, samen met een reeks nieuwe toestellen, waaronder de nieuwe Huawei MatePad Pro 12.6 en de Huawei Watch 3.