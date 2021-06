Huawei lanceert nieuwe Watch 3 en Watch 3 Pro smartwatches

De Huawei Watch 3 is eindelijk verschenen, zo'n vier jaar na de Watch 2 (hoewel Huawei in de tussentijd ook andere smartwatches heeft uitgebracht). Daarnaast is er ook een Pro-versie van de wearable bekendgemaakt. De smartwatches zijn getoond tijdens een groot launch event.

Later in juni zal de Huawei Watch 3 verkrijgbaar zijn. Het gaat om redelijk dure smartwatches. Het standaard model bedraagt 349,99 Britse pond, de Huawei Watch 3 Pro is te koop voor 499,99 Britse pond. Er zijn nog geen definitieve Europese prijzen bekend.

Huawei Watch 3 en 3 Pro

De Huawei Watch 3 en 3 Pro hebben op sommige vlakken veel weg van andere smartwatches van het bedrijf. Ze beschikken over meer dan 100 fitnessmodi, hebben een 1,43 inch scherm en een circulair ontwerp.

Beide apparaten hebben een kroon en een knop aan de rechterzijde. Dit lijkt erg op het design van de Apple Watch. Er is ook een temperatuursensor aanwezig. Dat is iets wat we nog niet eerder in een smartwatch van Huawei hebben gezien. Je kunt hierdoor bijhouden hoe warm je huid door de tijd heen is.

De nieuwe smartwatches van Huawei draaien beide op HarmonyOS 2. Het besturingssysteem van Huawei verschilt van het Android-ecosysteem van Google. Het gaat voornamelijk om een designverandering voor de software. Het lijkt veel op watchOS van Apple.

HarmonyOS vervangt het Huawei LiteOS-platform waarop eerdere Huawei Watch-producten draaien. De voorganger gaat gebukt onder beperkte ondersteuning, maar HarmonyOS moet daar verandering in brengen. Een samenwerking met smartlock-fabrikant Nuki is daar een interessant voorbeeld van. Door de integratie met de Nuki-app kan je je slot openmaken met je horloge. De integratie bij wearOS werkt op eenzelfde manier.

De Huawei Watch 3 heeft volgens het bedrijf een batterijduur van 14 dagen. De Watch 3 Pro kan het echter zelfs tot 21 dagen (of drie weken) volhouden. Dit is erg indrukwekkend voor een smartwatch.