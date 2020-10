De Samsung Galaxy Watch 3 biedt een van de beste smartwatch-ervaringen op de markt, met een oogverblindend design en high-end specificaties voor een soepel en vloeiend lopend geheel. De Galaxy Watch 3 is niet foutloos, en de verbeteringen ten opzichte van de originele Galaxy Watch zijn beperkt, maar als de gemiddelde batterijduur en relatief hoge prijs je niet afschrikken, dan is dit een perfect horloge voor jou.

De Samsung Galaxy Watch 3 is de opvolger van een van de beste smartwatches op de markt, namelijk de originele Samsung Galaxy Watch. Op diverse vlakken zijn er de nodige verbeteringen doorgevoerd.

De Galaxy Watch 3 is niet de perfecte smartwatch, maar beschikt wel over een indrukwekkend en innovatief design, een levendig display, en tal van nieuwe fitnessfuncties die helpen om jouw vooruitgang bij te houden.

Samsung houdt vast aan het traditioneel uitziende rondvormige display. De roterende rand eromheen stelt je in staat om fysiek door de menu's te scrollen. Het voelt stevig aan, en het klikgevoel terwijl je navigeert geeft ons een voldaan gevoel.

De Watch 3 ziet er beter uit dan de eerste generatie-versie. Het design is afgeslankt (en lichter), waardoor hij qua looks beter mee kan met bijvoorbeeld de Apple Watch 5.

De nieuwe fitnessfuncties verbeteren het tracken van activiteiten, iets wat je ook mag verwachten van een smartwatch anno 2020. Er zijn de nodige nieuwe features inbegrepen, waaronder een elektrocardiogram (nog niet beschikbaar bij de release), evenals valdetectie.

De batterijduur van de Galaxy Watch 3 had beter gekund, maar er is mee te leven. Zolang je elke dag de smartwatch enkele uurtjes kunt laten opladen, is er niets aan de hand. Verwacht je een apparaat dat het een week of meer volhoudt, dan ben je bij de Watch 3 aan het verkeerde adres.

Als je op zoek bent naar de beste smartwatch om te koppelen met je Android-telefoon, kan de Watch 3 zomaar eens je beste optie zijn. Zelfs iPhone-gebruikers kunnen de Galaxy Watch 3 verkiezen boven de Apple Watch, mits men de voorkeur geeft aan een cirkelvormig apparaat.

Samsung Galaxy Watch 3 releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy Watch 3 werd tegelijkertijd onthuld met de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra op het virtuele Unpacked-evenement in 2020. Dit alles vond plaats op 5 augustus.

Op 7 augustus is de Galaxy Watch 3 beschikbaar gekomen in de Benelux. En nee, we hebben geen idee waarom er geen Galaxy Watch 2 op de markt is gekomen.

De Galaxy Watch 3 is er in twee maten: 41mm en 45mm. In de Benelux zijn alleen de non-LTE versies beschikbaar en die kosten 429,99 euro (41mm) en 459,99 euro (45mm). Beide versies zijn beschikbaar in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze met een lederen polsbandje.

Design en display

Het design van de Samsung Galaxy Watch 3 is een stuk verfijnder dan het origineel. Het designteam heeft een waar meesterwerk geproduceerd. Het horloge is afgeslankt, lichter, en comfortabeler te dragen dan het origineel.

Je hebt de keuze uit twee verschillende maten. De smalste optie is een 41mm-versie, en de 45mm-variant is de grootste versie. Voor deze review hebben we gebruikgemaakt van de 45mm-versie. Elementen van de gebruikservaring kunnen verschillen met de kleinere variant.

Je krijgt een 1,2 inch (41mm) of een 1,3 inch (45mm) Circular Super AMOLED-paneel tot je beschikking, met een full colour always-on display. In onze tijd met het 45mm-model vonden we de schermgrootte ideaal.

Het scherm kent een resolutie van 360 x 360, wat ideaal is voor het kijken naar statistieken en het swipen door menu's. Het apparaat is beschermd door Corning Gorilla Glass DX; om de een of andere reden niet DX+ zoals bij het origineel.

Het scherm is helder en gemakkelijk af te lezen in alle lichtomstandigheden, dus je hoeft niet te worstelen om het display te zien, zelfs niet als je buiten aan het sporten bent.

De Galaxy Watch 3 is 14% slanker dan de originele Galaxy Watch, maar behoudt dezelfde aantrekkelijke ronde schermvorm en -grootte. De sierlijke draaibare ring, die dient als een manier om door de menu's op het scherm te navigeren, blijft ook behouden, zij het in een minder dikke staat.

Beide varianten van het horloge worden geleverd in roestvrij staal, met een gewicht van 53,8 gram bij 45mm en 48,2 gram bij 41mm. Er is ook een nieuw extra licht titanium model, dat alleen beschikbaar is in het 45mm formaat en 43g weegt. Dit model is momenteel nog niet te koop, maar we verwachten dat het extra zal kosten.

We vonden de Galaxy Watch 3 comfortabel om te dragen, zowel terloops als tijdens de training. Hij zit niet zo gegoten als een fitnesstracker, maar als je op zoek bent naar een smartwatch, dan is dit een comfortabele keuze.

Je kunt de Mystic Black afwerking zien in deze review, en de 45mm-Watch 3 wordt ook geleverd in een Mystic Silver versie die iets lichter is. Beide varianten worden geleverd met zwarte lederen banden.

Als je kiest voor het kleinere 41mm-apparaat heb je de keuze uit Mystic Silver of Mystic Bronze kleuren. Beide worden ook geleverd met lederen riemen, dus welke maat en kleurcombinatie je ook kiest, je zult extra moeten besteden aan een andere band als je een meer fitnessvriendelijk siliconenmateriaal wilt.

De 45mm is compatibel met alle 22mm-bandjes, en het 41mm-apparaat is ontworpen voor gebruik met 20mm-bandjes.

Prestaties en software

De Galaxy Watch 3 draait op dezelfde chipset als waar het origineel door aangedreven wordt van Samsung. Dit kan voor sommigen als een domper aanvoelen, maar tijdens ons gebruik hadden we hier geen problemen mee. Alles werkte vrij soepel en is meer dan snel genoeg.

Applicaties laden net zo snel als dat we willen, en dat komt mede door de 1GB RAM, wat in de praktijk meer dan genoeg lijkt te zijn. Een gek element is dat de LTE-versie van de originele Galaxy Watch 1,5GB RAM bedraagt. Blijkbaar is die extra 0,5GB RAM niet nodig.

Alle versies rust Samsung uit met 8GB opslag, en het OS inclusief de vooraf geïnstalleerde applicaties namen al een flinke 3,59GB aan ruimte in. Er blijft dus nogal weinig over voor eigen gebruik.

De Galaxy Watch 3 draait op Samsungs Tizen. Deze software is al een tijdje aanwezig op de smartwatches van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Het drijft steeds verder weg van Google's Android Wear-platform.

De smartwatch draait Tizen OS 5.5 uit de doos. Heb je al eens eerder een Samsung smartwatch gebruikt, dan weet je wat je krijgt: een prima en soepel werkende software, maar het ecosysteem is niet zo uitgebreid qua apps vergeleken met watchOS van Apple of Wear OS van Google.

In plaats daarvan gebruik je veel van de functies die al zijn opgenomen in de smartwatch, of download je enkele diensten van derden in de Tizen store. Sommige apps met een grote naam, zoals Google Maps, ontbreken hier, maar Samsung heeft een heleboel alternatieven opgenomen die ervoor zorgen dat de algehele ervaring nog steeds bevredigend is.

Navigeren door het horloge is gemakkelijk, en dankzij de roterende ring vonden we het scrollen door de menu's een waar genoegen. Je kunt met je vinger op het scherm tikken en vegen als je dat wilt, maar we denken dat je in plaats daarvan die ring vaak zult gebruiken.

Wat betreft de compatibiliteit werkt de Galaxy Watch 3 zowel met Android-apparaten als met iPhones. Bepaalde functies zijn geoptimaliseerd voor Samsung-telefoons, en ook sommige elementen werken beter op Android-toestellen dan op iPhones, maar over het algemeen werken Samsung horloges ook goed met iPhones.

De Galaxy Watch 3 zal niet zo goed integreren als een Apple Watch met een iPhone. Je mist bijvoorbeeld de mogelijkheid om te reageren op iMessages, alhoewel je deze berichten wel kunt zien op de wijzerplaat van het horloge. Functies als 'Zoek mijn telefoon' zijn niet mogelijk.

Je dient in het bezit te zijn van een iPhone 5 of nieuwer die op iOS 9 draait om overweg te kunnen met de Galaxy Watch 3. Android-gebruikers moeten een toestel hebben met minstens Android 5 en 1,5GB RAM of meer.

Fitness

Fitness is een belangrijk onderdeel van de Galaxy Watch 3, en hoewel dit geen vervolg is op de Galaxy Watch Active 2, brengt het wel veel fitnessgerichte functies met zich mee die we van de Active-variant kennen.

Zeven activiteiten zullen automatisch de Galaxy Watch 3 fitness bijhouden, of je nu wel of niet vergeet te beginnen met de bijhouden, wat enorm handig is. Dit zijn: rennen, lopen, zwemmen, fietsen, roeien, elliptische trainingen, en dynamische trainingen (in principe aerobics, of alles met grote bewegingen).

We hebben de Galaxy Watch 3 getest voor hardlopen, wandelen en fietsen en we hebben vastgesteld dat het elke keer werkte. Na een tiental minuten begon de Samsung Galaxy Watch 3 automatisch met een work-out, dus je zult met een gerust hart weten dat je horloge aan het tracken is, zelfs als je vergeet handmatig een work-out op te zetten.

De Galaxy Watch 3 is ook aanwezig bij het einde van automatische workouts. Het vraagt zich vrij snel na een workout af of je ook klaar bent. Het horloge is zelfs slim genoeg om te begrijpen dat we op een gegeven moment stopten en overgingen op wandelen. Ter vergelijking: de Apple Watch blijft gewoon doorrekenen als fietstochtje, waardoor onze statistieken van geen kant meer kloppen.

Tussen workouts door, als je bijvoorbeeld tijdens het rennen even wandelt en/of stopt om een foto te nemen, dan activeert de smartwatch een automatische pauze. In totaal zijn er 40 workouts die het horloge kan traceren; van yoga tot crunches, deadlifts en pilates, alles is aanwezig. Bovengenoemde oefeningen traceert de smartwatch niet automatisch. Deze kun je wel makkelijk via de Bixby spraakassistent melden.

Samsungs spraakassistent werkt goed voor het starten van workouts, maar het kan weleens voorkomen dat je twee pogingen nodig hebt om Bixby te activeren. Om ergernis te voorkomen, kun je ervoor kiezen om de oefeningen zelf op te zoeken.

Samsung heeft het horloge 3 uitgerust met een stress-tracking, waarbij rekening wordt gehouden met de piekhartslag en ook ademhalingsoefeningen worden gesuggereerd.

Gloednieuw hier is valdetectie, iets wat we hebben gezien op de Apple Watch 4 en Apple Watch 5, en on-demand VO2 Max metingen. De laatste berekent de maximale hoeveelheid zuurstof die je lichaam kan opnemen tijdens het sporten, en het is iets dat de laatste tijd naar beneden druipt van high-end fitness trackers naar mainstream smartwatches.

Houd er rekening mee dat deze functie nog niet aanwezig is bij de lancering. Zowel dat als de SpO2 monitor (een functie die slaapapneu helpt te detecteren) zijn nu aan het uitrollen in de VS, maar het is nog niet bekend wanneer het hier naartoe komt. Indien hier verandering in komt, voegen we dit toe aan onze review.

Verder is er een elektrocardiogram (ECG) en bloeddrukmonitor op dit apparaat. Buiten Korea zijn de functies echter nog niet bruikbaar. De technologie moet nog goedgekeurd worden door de instanties, en er is momenteel nog geen releasedatum hiervoor.

We moeten de Galaxy Watch 3 nog testen in een zwembad vanwege de beperkingen van het coronavirus, maar we hebben hem nat gemaakt in een gootsteen en hij heeft het overleefd. Met een ontwerp dat IP68 waterbestendig is, zou je met het apparaat in je gemiddelde zwembad moeten kunnen zwemmen, maar de Galaxy Watch 3 is niet gebouwd voor zout water, dus houd hem uit de oceaan.

Samsung levert enkel een leren bandje mee bij de Galaxy Watch 3. Wil je ander materiaal? Dan kun je kiezen voor een siliconen bandje in de Samsung-webshop of op zoek gaan naar een andere retailer.

Er is ook een slaaptracker aanwezig op de Galaxy Watch 3. Samsung werkt samen met het Amerikaanse National Sleep Institute, dat meer inzicht moet bieden in elementen als REM-cycli, waar we het meest in dromen. Het horloge volgt automatisch je slaapcycli en begroet je elke ochtend met een rapport over de kwaliteit van de slaap en tips voor een betere kwaliteit van de slaap.

We vonden dit in de praktijk goed werken, en je krijgt een 'slaapscore' om je te laten zien hoe goed je nachtrust was. Het splitst gegevens op in lichte, diepe en REM-slaap, evenals een totaal van je slaappatroon.

Het heeft ook een gezondheidsafdeling voor vrouwen om de menstruatiecycli en de effecten ervan op je conditie te monitoren.

Er is ook stress-tracking. Je stressniveaus worden standaard om de 10 minuten gecontroleerd. Je kunt het ook uitschakelen, of ervoor kiezen om deze constant te laten meten. Je horloge geeft je een waarschuwing als je stress hebt en stelt ademhalingsoefeningen voor die jij kunt doen om te proberen je stressniveau te verlagen.

Batterijduur

Samsung heeft een controversiële gezet gedaan met de Galaxy Watch 3; in plaats van een grotere batterij, is er nu juist een kleinere aanwezig. De nieuwe smartwatch kent een capaciteit van 340mAh, terwijl het origineel nog teert op 472mAh. Dit heeft Samsung waarschijnlijk gedaan om tot een slanker design te kunnen komen.

In de praktijk merkten we dat het nog altijd een redelijke batterijduur was. Zolang je er niet van uitgaat dat je op een cyclus vier tot vijf dagen het vol kunt houden, zit je goed. Verwacht eerder twee tot drie dagen bij de Galaxy Watch 3.

Dat is bij algemeen gebruik. Als je veel traint - en dus de gps en hartslagmeter nog meer gebruikt - zakt de levensduur van de batterij waarschijnlijk naar anderhalve dag. Laad jij je smartwatch bijvoorbeeld 's nachts graag op, dan moet dit niet voor problemen zorgen.

Gemiddeld gezien duurde het bij ons 2,5 uur voordat een lege Galaxy Watch 3 weer over een volle batterij beschikt.

We hebben momenteel nog niet de 41mm-versie in handen gehad, dus we weten ook niet of er verschil merkbaar is qua batterijduur tussen de twee. Bij de 41mm-versie is er een kleinere 247mAh aan accucapaciteit aanwezig. Op papier zou je verwachten dat de batterijduur minder is dan bij de grotere versie, maar vergeet niet dat er ook een kleiner scherm inbegrepen is.

Voor het opladen krijg je een laadkussen meegeleverd in de doos, en het apparaat is ook compatibel met draadloze Qi-laders als je een paar extra's wilt plaatsen in je huis of op je werk. Voor optimale oplaadprestaties raden we aan om de lader in de doos te gebruiken, maar andere laders werken ook prima.

Je kunt het apparaat ook opladen via bepaalde Samsung-telefoons met behulp van de draadloze PowerShare-functie. Leg je smartwatch gewoon op de achterkant van een compatibele telefoon en de Galaxy Watch 3 laadt langzaam op. We gebruikten deze technologie via de Galaxy Note 20 Ultra, en hoewel alles werkte, was het lang niet zo snel als een Qi-lader.

Zou ik de Samsung Galaxy Watch 3 kopen?

Koop hem als...

Je fan bent van een draaiende rand Geen enkele andere smartwatch biedt zo een unieke feature aan. Het is een heerlijke manier om de interactie aan te gaan met je wearable. Je hoeft je vinger niet op het scherm te plaatsen, waardoor je alles goed blijft zien.

Je erg gesteld bent op uiterlijk De Galaxy Watch 3 is een bijzonder elegante smartwatch, met een scherp en levendig display dat kan concurreren met andere high-end apparaten.

Je behoefte hebt aan veel gezondheidsfuncties Naast dat het een geweldig horloge voor algemeen gebruik is, zit de Galaxy Watch 3 vol met fantastische gezondheidsfuncties, zoals automatische tracking voor trainingen, en ondersteunt het een enorm scala aan trainingen. Als je zowel een slim horloge als een gezondheidstracker wil hebben, dan zit je goed bij de Galaxy Watch 3.

Koop hem niet als…

Je een flinke batterijduur nodig hebt De batterijduur van de Samsung Galaxy Watch 3 is oké gezien de nodige concurrenten, maar hij overleeft niet zo lang als een Fitbit of Garmin.

Je op zoek bent naar een betaalbare smartwatch Dit is niet de goedkoopste smartwatch op de markt, en het is bij lange na niet de meest betaalbare. Wil je een vergelijkbaar apparaat en hecht je niet veel waarde aan fitnessfuncties? Dan kun je voor een stuk minder de originele Galaxy Watch kopen.