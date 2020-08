Samsung Galaxy Note 20 Ultra review

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra tikt de juiste vakjes aan voor nieuwe smartphones in 2020. Hij is uitgerust met topklasse camera's, heeft een prachtig display en natuurlijk is de handige S Pen weer van de partij met enkele upgrades. Je moet diep in de buidel tasten voor deze smartphone, maar dat is hij waard... grotendeels althans.

De nieuwe Galaxy Note 20 Ultra heeft een camera die klaar is om een close-up van je te nemen... en het volledige bedrag op je spaarrekening. De business telefoon van Samsung is zeker een grote investering geworden, tot het punt waarop je je afvraagt of je hem echt nodig hebt.

Het is de beste camera smartphone dankzij zijn 5x optische zoom, 50x digitale zoom, leuke portretfilters en de gebruiksvriendelijke interface van de camera-app. Samsung's S Pen stylus maakt het weer mogelijk om op afstand foto's te maken en de 960fps super slow-mo video's blijven verbazen.

Onze Amerikaanse collega's uit New York hebben alvast veel tijd doorgebracht bij het Vrijheidsbeeld om zo ver mogelijk in te zoomen.

How close can you zoom in on the State of Liberty? On Samsung Galaxy Note 20 Ultra, this is the view from Governors Island: 0.5x / 10x (the best) / 20x / 50x zoom. pic.twitter.com/wwJnHucJsWAugust 15, 2020

Onze eigen hoofdredacteur kreeg dan weer geen genoeg van de selfiecamera en de camerabediening met de S Pen.

Google Foto's heeft een collage gemaakt van mijn idiote selfies met de S Pen en I can't even pic.twitter.com/BwxXjurwjzAugust 18, 2020

Deze leuke eigenschappen compenseren voor het feit dat deze camera niet altijd pixel-perfect is in vergelijkingen met de iPhone 11 Pro Max en Google Pixel 4 XL. De fotoverwerking van Samsung maakt de texturen bij weinig licht nog steeds agressief glad als je goed kijkt, hoewel de Night Mode in zijn geheel wel beter is geworden.

Onze grootste problemen met de Samsung Galaxy S20 Ultra zijn aangepakt met de Note 20 Ultra. De camera voegt namelijk laser-autofocus toe. De S20 Ultra nam zoveel slecht gefocuste foto's dat we de S20 Plus zijn gaan aanbevelen vanwege zijn stabielere autofocus. Het nieuwe Note-ontwerp ziet er beter uit dan de S20 Ultra en voelt ook beter aan.

De Note 20 Ultra is het complete pakket van Samsung: hij heeft een 6,9-inch 120Hz display dat vloeiend beweegt, 12GB RAM, 5G-ondersteuning en een degelijke batterij. De S Pen wordt ook voorzien van nieuwe functies, zoals het synchroniseren van spraakopnames met je geschreven notities. Power-users zullen alvast geen klachten hebben.

De gewone Note 20 heeft een aantal van deze functies, maar schiet tekort op andere vlakken. Er is geen microSD-kaartslot, de camera kan max 3x zoomen en de achterkant is niet gemaakt van echt glas. Als je meer dan 1000 euro aan een smartphone gaat geven, dan kies je beter meteen voor het beste van het beste.

Er zijn dingen die de Note 20 Ultra niet kan doen, maar de meeste doen er niet toe. Hoewel de telefoon een QHD resolutie ondersteunt, stelt Samsung deze standaard in op 1080p en kan hij nog steeds niet de 120Hz verversingsfrequentie en QHD tegelijk doen, terwijl de OnePlus 8 Pro en Oppo Find X2 Pro dat wel kunnen.

Ook de 100x 'Space Zoom' gimmick van de S20 Ultra, die Samsung hier heeft laten vallen, hebben we niet gemist. De iets betere 40MP-selfies (die fijnere details bieden bij het bijsnijden op foto's) zijn ook weggehaald. Selfies zijn 10MP op de Note 20 Ultra, maar de bestandsgroottes en de punch-hole van de frontcamera zijn beide kleiner.

Samsung wil dat je denkt dat de Note 20 Ultra het allemaal heeft, maar met 25W-snelladen staat het ver achter op de concurrentie (en zichzelf aangezien de S20 Ultra 45W ondersteunde).

Om terug te komen op de vraag die we aan het begin van deze review stelden: heb je deze Samsung echt nodig? Als je niet alles nodig hebt - de S Pen, de 5x optische zoom, en de snelle chipset - dan is de "goedkopere" Galaxy S20 Plus de betere keuze. Als je dit alles wel ten volste zal benutten, is het antwoord ja.

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra lanceringsdatum en prijs

De Galaxy Note 20 Ultra gaat in de verkoop op vrijdag 21 augustus. Dat betekent pre-orders, die live gingen nadat Samsung officieel de telefoon aankondigde op 5 augustus, nog steeds open zijn. In de Benelux kan je bij een pre-order van de Note 20 Ultra gratis Galaxy Buds Live krijgen of een Xbox Game Pass abonnement van drie maanden met bijbehorende controller.

De Galaxy Note 20 Ultra kost 1.299 euro en daarvoor krijg je 12GB RAM met 512GB uitbreidbare opslag. Dat is 250 euro duurder dan de iets kleinere Note 20 met 8GB RAM en 256GB (niet uitbreidbare) opslag. Beide smartphones verschijnen hier uitsluitend in 5G-versies.

(Image credit: TechRadar)

Design

Met zijn display van 6,9 inch is de Galaxy Note 20 Ultra even groot als de S20 Ultra. Dit is geen smartphone die je met één hand kan gebruiken en gezien zijn prijs ga je dat uit voorzorg waarschijnlijk ook nooit doen.

De koperen Mystic Bronze kleur valt vooral op met zijn frosted glazen achterkant, terwijl het minder stijlvolle Mystic Black mensen een subtielere keuze geeft.

Samsung's nieuwste Note blijft de trend negeren dat telefoons met afgeronde hoeken worden uitgerust. Hij heeft een meer vierkant frame, dat alleen aan de rechter- en linkerkant wordt afgerond door het gebogen Infinity Display.

Is dit vierkante frame beter dan een afgerond frame? Dat is zeer subjectief, maar het zorgt ervoor dat de S Pen gemakkelijk recht omhoog kan worden geschoven in de linkerzijde van de telefoon. Voorheen zat de S Pen aan de rechterkant, maar wij hadden er alvast geen problemen meet dat dit veranderd is.

Er zit een enorm grote camerabult op de achterkant van de telefoon, maar daarin zit de 5x optische zoom die erg goed werkt. De meeste Galaxy Note 20 Ultra hoesjes zullen die bult gelukkig afvlakken en ervoor zorgen dat de telefoon niet heel de tijd wiebelt.

(Image credit: TechRadar)

Display

De Galaxy Note 20 Ultra heeft het beste display dat je kan vinden. Samsung heeft dan ook de gewoonte het beste display in handen te hebben tot ze zichzelf weten te overtreffen met hun volgende vlaggenschip.

Samsung heeft ons al getrakteerd op een 6,9-inch 120Hz display op de S20 Ultra, maar het compromis is hier hetzelfde als bij die telefoon: je moet kiezen tussen 120Hz in 1080p, of zakken naar 60Hz om te genieten van de QuadHD.

De beslissing is eenvoudig: 120Hz met 1080p. Het 6,9-inch scherm is niet groot genoeg om individuele pixels te zien, dus de meerwaarde van QuadHD blijft minimaal. De 120Hz bij het spelen van games en het bekijken van films wint hier makkelijk. De acties zijn soepeler en omdat Samsung een adaptieve verversingssnelheid gebruikt, is het scherm niet altijd ingesteld op 120Hz. Als je een mail leest of een game speelt die geen 120Hz ondersteunt, wordt automatisch een lagere verversingssnelheid gebruikt om batterij te besparen.

(Image credit: Future)

Camera

Afstand. Vroeger was het een probleem voor smartphonecamera's, die niet in staat waren om onderwerpen in de verte scherp in beeld te brengen.

De Note 20 Ultra pakt dit probleem aan met een camera die inzoomt op scènes met een 5x optische zoom en maximaal 50x digitale zoom. De 2x optische zoom van de iPhone verdwijnt hier als sneeuw voor de zon.

We vonden de foto's van Samsung duidelijk tot 10x zoom afhankelijk van de lichtomstandigheden en hoe we de foto's bekeken (op het telefoonscherm vs. een grotere computermonitor). Nee, deze telelens heeft niet die 100x 'Space Zoom' functie, maar het kwaliteitsverlies tussen 50x en 100x maakte die foto's grotendeels onbruikbaar.

50x zoom is meer dan genoeg en de 5x optische zoom is erg welkom. De telefooncamera heeft ook een iets groter diafragma dan die van de S20 Ultra: f/3 in plaats van f/3.5, om meer licht op de camerasensor te laten schijnen, en een 0,8-micron pixelgrootte tegenover 1,0, opnieuw om meer licht op te vangen.

We zagen nog steeds dat sommige foto's met de iPhone 11 Pro Max en Google Pixel 4 meer detail behielden in situaties met weinig licht, hoewel Samsung het afgelopen jaar zijn Night Mode lijkt te hebben verbeterd. De telefotocamera verslaat beide concurrenten en hier doet eigenlijk alleen de Huawei P40 Pro het beter.

Samsung komt als winnaar uit de bus hier. Hoewel de foto's voor pixelspecialisten niet altijd "de beste" zijn, is de camera-app van Samsung erg fijn in gebruik. De app is erg duidelijk vormgegeven en we zijn blij dat de Single Take-modus weer aanwezig is. Hiermee kan je enkele seconden je smartphone richten op verschillende (bewegende) onderwerpen en vervolgens wordt er automatisch een selectie van foto's en video's gemaakt.

Video op de Note 20 Ultra gaat tot 8K in een 16:9 beeldverhouding of het nieuwe 21:9 bioscoopformaat. Maar dat klinkt beter dan wat je eigenlijk krijgt. Dit is niet de scherpe 8K die je krijgt van zoiets als de Canon EOS R5, en zowel 8K als 4K werken nog steeds niet met de ultra-steady stabilisatie. Voor die functie moet je helaas in 1080p opnemen.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 15 Hoofdcamera met nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 15 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 15 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 15 Hoofdcamera met nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 15 4x zoom met nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 15 10x zoom met nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 15 5x zoom met nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 15 20x zoom met nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 15 5x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 15 10x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 15 groothoek (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 15 hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 13 van 15 10x zoom zonder nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 14 van 15 10x zoom met nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 15 van 15 5x zoom met nachtmodus (Image credit: Future)

Batterijduur

De Note 20 Ultra hield het net een volledige dag vol op een enkele lading. Met zijn batterij van 4.500mAh moet hij onderdoen voor de S20 Ultra's batterij van 5.000mAh. Als je tussendoor graag games speelt of veel foto's neemt met je smartphone, dan kan je voor het einde van de dag op zoek moeten naar een oplader.

Naast de degelijke batterijduur is er 25W-snelladen met kabel, 15W draadloos laden en Wireless Power Share aanwezig. Die laatste optie kan je gebruiken om andere apparaten draadloos op te laden op de achterkant van de Note 20 Ultra.

Hoewel de Note 10 Plus evenals de volledige S20-reeks 45W-snelladen ondersteunden, is die optie hier niet teruggekomen. We snappen zelf niet goed waarom de keuze is gemaakt, aangezien de voorganger van deze smartphone deze laadsnelheid wel kon bereiken.

Met de 25W-oplader in de doos heb je ongeveer anderhalf uur nodig om hem volledig op te laden en dat blijft erg traag gezien zijn prijspunt. De OnePlus Nord kan bijvoorbeeld 30W-snelladen en kost amper een derde van de Galaxy Note 20 Ultra.

Zou ik de Samsung Galaxy Note 20 Ultra kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als

je een alleskunner wilt

De Note 20 Ultra is bijna het volledige pakket: groot scherm, sterke camera's, hoge ververssnelheid, S Pen, krachtige specs, 5G en een aflopend display. Deze smartphone is gemaakt voor power-users die alles willen... behalve de beste batterij en laadsnelheid.

je de beste camerazoom wilt

Afstand doet er niet meer toe. De Note 20 Ultra en zijn 5x optische zoom en 50x digitale zoom brengen je ongelooflijk dichtbij. De fotokwaliteit nam af bij meer dan 5x optisch zoom bij weinig licht en 10x bij goed licht, maar wat hier beschikbaar is, overtreft menig concurrent.

je de S Pen gaat gebruiken

De S Pen is nuttiger dan ooit tevoren met functies zoals audionotities die synchroniseren met je geschreven notities. De stylus stelt je ook in staat om selfies op afstand te nemen en handige air gestures te gebruiken. Daarvoor moet je de S Pen natuurlijk wel gebruiken.

Koop hem niet als...

je de allerbeste batterij wilt

Samsung heeft hier enkele steken laten vallen bij de batterij. 4.500mAh klinkt indrukwekkend, maar power-users zullen mogelijk een stopcontact nodig hebben voor het einde van de dag. We snappen ook niet waarom de Note 20 Ultra slechts 25W-snelladen ondersteunt terwijl de Note 10 Plus 45W had.

je het meeste waar voor je geld wil

Er zijn tal van vlaggenschip smartphones die je kunt kopen met geweldige camera's, snelle chipsets, geweldige schermen en 5G, en zelfs sommige die een 120Hz verversingssnelheid en QHD-resolutie op hetzelfde moment aankunnen. Samsung voegt hier nog een stylus aan toe... en een torenhoge prijs.