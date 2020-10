Het is makkelijk om geïnteresseerd te raken in de Galaxy Note 20, onder meer vanwege de S Pen en de multifunctionele camera-opzet. De middelmatige batterijduur is echter jammer. Op aspecten zoals het scherm en en de behuizing lijkt flink bezuinigd te zijn, en dat maakt de Note 20 moeilijk aan te raden voor de adviesprijs.

Review in een notendop

De Galaxy Note 20 is het goedkope alternatief voor de Note 20 Ultra. Het is een zeer goede smartphone, beschikt over Samsungs beste processor, maakt gebruik van een levendig OLED-scherm, en komt uit de doos met de S Pen-stylus.

De Galaxy Note 20 mag dan de goedkopere van de twee Note-telefoons zijn, goedkoop is hij zeker niet. Samsung heeft bovendien veel meer compromissen gesloten bij de Note 20 vergeleken met de goedkopere Galaxy S20 ten opzichte van de Galaxy S20 Ultra.

De Note 20 heeft geen glazen achterzijde, ultrahoge schermresolutie of gebogen voorzijde. Hoewel geen van deze gebreken een gigantische impact hebben op het gebruiksgemak van de Note 20, vinden we de smartphone nogal duur voor wat je ervoor terugkrijgt.

Het kopen van een smartphone in de prijsregio van boven de duizend euro is niet heel rationeel te noemen eigenlijk, maar daar mag je zeker wel het beste van het beste voor verwachten (of iets wat in de buurt komt). Bij de Samsung Galaxy Note 20 is dat echter niet het geval. Wat heet; zelfs in het eigen Samsung-vaarwater lijkt ons de goedkopere Galaxy S20 Plus met betere specificaties ook de betere deal.

De S Pen beschikt daarentegen niet over een S Pen, en dat is een belangrijk voordeel voor stylusliefhebbers. Het is een prettige accessoire in gebruik en leent zich uitstekend om mooie schetsen en tekeningen mee te maken.

Er is nog een ander probleem met de Galaxy Note 20, en dat is de chipset. Hoewel de Exynos 990 snel genoeg is, blijkt uit enkele tests dat de Snapdragon 865-versie van de Note 20 (die in de VS wordt verkocht) niet alleen sneller is, maar ook een stuk zuiniger omgaat met de batterij. Verwacht bij intensief gebruik niet dat je met de Europese Exynos-versie het langer dan een dag volhoudt.

Als je een lichte of gematigde telefoongebruiker bent die niet de allerlaatste technologie op elk gebied nodig heeft van zijn smartphone, en die niet de allerhoogste prijs wil betalen (maar wel een hoge), dan is de Galaxy Note 20 een interessante optie.

Samsung Galaxy Note 20 prijs en releasedatum

(Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy Note 20 is sinds augustus wereldwijd beschikbaar in 4G- en 5G-versies. Ook in de Benelux worden beide varianten verkocht.

De startprijs van de reguliere Samsung Galaxy Note 20 bedraagt 949 euro voor de 4G-versie met 256GB aan opslaggeheugen. De 5G-versie kent een adviesprijs van 1049 euro en beschikt eveneens over 256GB aan opslaggeheugen.

De beschikbare Samsung Galaxy Note 20 kleuren zijn: Mystic Bronze, Mystic Gray, en Mystic Green.

Design

Plastic achterzijde, metalen zijkanten

Kleiner dan de Note 20 Ultra

IP68 waterbestendigheid

De Samsung Galaxy Note 20 is misschien wel de duurste plastic telefoon die je kunt kopen. Samsung heeft plastic op de achterkant van deze telefoon gebruikt om te besparen op de kosten van gebogen glas.

Is het brutaal om te proberen ons een plastic telefoon van 1.000 euro te verkopen? Absoluut.

Samsung heeft er in ieder geval wel werk gestoken om de achterkant van de Note 20 zo dicht mogelijk bij het matte glas van de Note 20 Ultra te laten lijken. Het heeft dezelfde stijl, en het ziet er precies uit als gestructureerd glas. Totdat je de telefoon vasthoudt, dan doorbreekt het plastic de truc. Samsung zelf noemt het 'Glasstic'. De Samsung Galaxy Note 20 is echter niet volledig van plastic, want de zijkanten zijn van metaal.

(Image credit: TechRadar)

Op veel manieren is de Note 20 te zien als een afgeslankte Note 20 Ultra, maar dat is niet altijd slecht. Zo steekt de camera-opzet een stuk minder ver uit, en is de telefoon significant kleiner, iets wat menig broekzak op prijs zal stellen. De exacte afmetingen bedragen 161,6 x 75,2 x 8,3 millimeter.

De Note 20 heeft ook veel minder zwaar gekromde hoeken dan de Note 20 Ultra, wat het uiterlijk verzacht. Verder is het scherm plat gehouden, iets wat ook vaak weg is gelegd voor minder dure smartphones. De Galaxy Note 20 Ultra en andere top Samsungs hebben gebogen glas aan de voor- en achterkant, en dat ziet er wat eleganter uit.

De Note 20 heeft een vrij snelle in-screen vingerafdrukscanner en een goede gezichtsontgrendeling. Hij is ook IP68 water/stofbestendig, gemaakt om tot 30 minuten in 1,5 meter water of minder te worden ondergedompeld.

Er zijn stereoluidsprekers, één boven het scherm en één aan de onderkant van de telefoon. Deze klinken luid en duidelijk, en missen slechts een deel van de lage tonen van de luidsprekers van de Note 20 Ultra, wat misschien alleen maar te maken heeft met de grotere telefoon met een grotere behuizing.

S Pen

Tekenen met de S Pen voelt geweldig

Air Actions Bluetooth-bewegingsgebaren

18 ms latentie (lag)

Net als bij andere Note-telefoons is een van de highlights van de Note 20 de S Pen van Samsung. De stylus zelf is precies zoals de Note 20 Ultra's. Haal hem uit de gleuf aan de linkerkant van de behuizing van de smartphone en het interface-icoon van de S-Pen verschijnt op je scherm.

Dit is een eenvoudig menu met snelkoppelingen die je naar alle essentiële S-Pen-functies brengen. Dit zijn onder andere de Notities-app, de schermschrijffunctie, de doodler-app PENUP, vertalingen en Live Berichten.

(Image credit: TechRadar)

Wat Live Berichten zijn? De Note 20 kan een minivideo van je acties terwijl je tekent over de camerabeelden, een afbeelding uit de galerij, of over een kleurrijke achtergrond van de app zelf.

PENUP is dé plek om te starten met écht tekenen. Het is een app van Samsung die je de tools geeft om digitaal te kunnen tekenen. De basis is vrij simpel, maar er zitten ook diverse geavanceerde features in, waaronder semi-realistische modellen van wat er gebeurt als je een laag verf legt over een andere.

Tekenen op de Note 20 voelt prettig aan en werkt goed. Het gevoel wat de S Pen geeft als je over het scherm gaat (met of zonder screenprotector) geeft voldoening. Het is ook een veel leukere manier om te scrollen door je feeds.

PENPU ondersteunt echter niet lagen zoals Photoshop. Autodesk SketchBook en Adobe Photoshop Sketch ondersteunen de S Pen en zijn 4.096 drukgevoelige niveaus bijvoorbeeld wel.

Een schetssessie onthult een ander verschil tussen de standaard Note 20 en de Note 20 Ultra. Deze telefoon heeft niet de snelle 9ms responstijd, wat betekent dat de invoer iets achterblijft bij de penpunt. We merkten dit het meest bij het invullen van kleine details, alhoewel 18ms nog steeds vrij snel is. Ook kan de app die je gebruikt voor extra vertraging zorgen.

De Note 20 S Pen ondersteunt de draadloze besturingsfuncties van Samsung. Er zit een kleine batterij in de S-Pen en bewegingssensoren die de in de lucht getrokken cirkels kunnen onderscheiden van opwaartse en neerwaartse veegbewegingen.

(Image credit: TechRadar)

Dit maakt het mogelijk om Samsungs Air-acties te kunnen maken. Je kunt met specifieke gebaren liedjes selecteren en het volume regelen bij het afspelen van muziek, en er zijn nog vijf andere gebaren die kunnen worden geprogrammeerd. Je kunt ook de knop aan de zijkant van de pen gebruiken om de camera te activeren.

Bijna niemand zal waarschijnlijk volledig gebruik maken van de Air Actions, maar de camera en de muziekbediening kunnen zeker meer dan eens van pas komen. Zoals altijd is de S-Pen de beste reden om een Note-toestel te kopen in plaats van een van S-serie smartphone.

Display

2400 x 1080 AMOLED paneel

60Hz ververssnelheid

570 nits helderheid

De Samsung Galaxy Note 20 maakt gebruik van een 6,64 inch OLED scherm. Op het eerste gezicht lijkt het bijzonder veel op dat van de Note 20 Ultra. Het OLED-paneel toont kleuren levendig en contrastrijk. Je kunt kiezen voor de standaard 'levendige' kleursetting, of terugschakelen naar de iets natuurlijkere weergave. HDR-video wordt eveneens ondersteund.

Helaas moet de Note 20 enkele high-end features van de Galaxy Note 20 Ultra missen. Het grootste gemis is zonder meer de hoge ververssnelheid. Het is in 2020 vrij standaard geworden dat high-end toestellen uitgerust worden met een 90Hz of 120Hz display, iets wat het geval is ook bij de Galaxy S20-serie. Ook de Note 20 Ultra maakt gebruik van een 120Hz display, maar de reguliere Note 20 gaat niet verder dan 60Hz.

Alles ziet er dankzij de hogere ververssnelheid net dat beetje soepeler uit, en ook is het prettiger voor je ogen om ernaar te kijken. Eenmaal gewend aan de hogere ververssnelheid wil je ook niet snel meer terug naar 60Hz.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

De resolutie van het Galaxy Note 20 display is eveneens een stuk lager dan de Ultra en Galaxy S20-serie. De exacte resolutie bedraagt 2400 x 1080 pixels, wat neerkomt op Full HD+ in 20:9 verhouding. Het is zeker scherp genoeg voor dagelijks gebruik, en wellicht dat de meeste consumenten het niet eens opvalt, maar het is wel schrijnend dat zo een duur toestel het moet doen met een lagere resolutie dan de honderden euro's goedkopere Galaxy S20-serie.

Helderheidsniveaus zijn ook minder goed bij de reguliere Galaxy Note 20. Waar de Note 20 Ultra standaard 600 nits haalt in alledaags gebruik en in turbomodus 1600 nits, moet de Note 20 het doen met 370 nits bij standaard daglicht en maximaal 568 nits in extreem felle omstandigheden. Dat is doorgaans nog altijd voldoende, maar in zomerse dagen moet je zeker wat meer met je ogen knijpen bij de Note 20 vergeleken met zijn grote broer. Zelfs de standaard S20 produceert een feller beeld indien nodig.

Camera

Primaire 12MP-camera f/1,8

12MP-groothoekcamera f/2,2

64MP-telefotocamera met 3x optische zoom

De Samsung Galaxy Note 20 beschikt over drie camera's aan de achterzijde, en zowel de hardware als afbeeldingskwaliteit zijn vergelijkbaar met die van de Galaxy S20-serie.

De primaire 12MP-camera met een f/1,8 diafragma presteert alleszins redelijk. Het verval in scherpte rondom de hoeken is niet al te slecht. De 12MP-groothoeksensor met f/2,2 diafragma is eveneens een prima camera. In daglicht is er wat meer ruis te vinden dan bij de reguliere sensor, maar in de nachtmodus verdwijnt dat verschil als sneeuw voor de zon.

(Image credit: TechRadar)

Als we al een zwak punt moeten uitlichten, dan is het wel de zoomcamera. Er is geen 'echte' optische zoomcamera aanwezig zoals bij de Note 20 Ultra. Er is een 64MP-sensor aanwezig met slechts een iets langer brandpuntafstand dan de primaire camera, 27mm tegen 26mm.

Samsung spreekt over 3x hybride zoom, wat in principe een heel klein stukje optische zoom waarborgt, plus een crop in een sensor die een hogere resolutie kent dan de standaard sensor. Dezelfde technologie zit in de S20 en S20 Plus.

Hoewel het geen echte optische zoom is, werkt de Note 20 Ultra telefotosensor nog altijd goed. Het detail bij 3x is veel beter dan bij de hoofdcamera. Samsung laat je foto's maken met maximaal 30x zoom, om je wat van dezelfde flexibiliteit te geven als de S20 Ultra en Note 20 Ultra. Het is echter niet verrassend dat deze foto's er slecht uitzien; voor het maken van 30x foto's met een 1,1x lens is een enorme hoeveelheid digitale zoom nodig. Zelfs 3x foto's zien er alleen goed uit als je ze niet op pixelniveau gaat inspecteren.

30x zoom foto's zijn niet erg praktisch, laat staan mooi. (Image credit: TechRadar)

Doordat Samsung grotere sensorpixels gebruikt, betekent dit dat er minder intense processing plaats hoeft te vinden om het eindresultaat te bewerkstelligen. Heb je een oudere Samsung-smartphone in huis, dan ben je wellicht bekend met het oil painting-effect, waarbij vooral bladeren en gras last van hebben. Bij de Note 20 is dat nauwelijks tot niet aanwezig.

De fotosoftware is daarentegen op andere vlakken weer net iets te extreem. Zo ziet de lucht er vaak wat 'te' blauw uit, of je nu een scèneoptimalisatiefunctie gebruikt of niet. Ook gras lijkt vrijwel altijd een kleurboost te krijgen. Ondanks het excellente dynamische bereik hebben alle drie de camera's de neiging om de wolken iets te veel 'op te blazen', met als gevolg dat het geschoten kiekje er relatief helderder uitziet dan in het echt. Dat is jammer, want dit effect kun je niet goed tegengaan achteraf.

De smartphone blinkt ook niet uit wanneer het aankomt op macrofoto's. Op kleine afstanden lukt het geen van de drie camera's om een mooie, scherpe foto te maken. Live Focus daarentegen, met de vervagingseffecten, werkt bijzonder goed. Ook de nachtmodus is een serieuze stap vooruit. Niet alleen details komen naar voren uit schaduwen, maar ook de algehele helderheid en het detailniveau is beter dan voorheen.

Afbeelding 1 van 2 Nachtfoto gemaakt met automatische modus (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 Nachtmodus aan (Image credit: TechRadar)

De Note 20 videomogelijkheden komen overeen met de Galaxy S20's. Je kunt opnemen met een resolutie van maximaal 8K en de 8K-modus biedt extra detail over 4K-opname. Er wordt gebruik gemaakt van de 1.1x 64-megapixel telefotocamera, omdat de resolutie van 8K video veel groter is dan 12MP (dat is 33MP).

Je moet de 8K-optie echter meestal negeren, omdat deze vrij onstabiel is en de bewegingen er schokkerig uitzien door de lage framerate (24 frames per seconde).

De resultaten bij 4K 60p en lager zijn veel consistenter. De Note 20 biedt een goede elektronische stabilisatie bij deze instelling, hoewel bewegingen er vaak schoner uitzien bij 30 fps. Houd vast aan 30 fps als je ook bij weinig licht wilt fotograferen, want 60 fps beperkt op natuurlijke wijze de belichtingstijd die voor elk frame mogelijk is.

Crop van een @lukedrozd poster met de Note 20: 8K, 4K and 1080p videomodi om detailniveaus te vergelijken (Image credit: TechRadar)

Je kunt het meeste plezier hebben met de mid-shoot editor op 4K 30fps en lager. Met deze instellingen kun je tijdens de opname tussen de 3x, 1x en 0,5x zoom (dit is uitgeschakeld bij 4K 60p), en kun je de filmregisseur afspelen terwijl je een video vastlegt.

De Samsung Galaxy Note 20 10MP-frontcamera is top. Foto's gemaakt bij goed en matig licht zitten vol met fijne gezichtsdetails, en terwijl er maar één lens is, biedt de app twee gezichtsvelden. De smallere maakt gebruik van een 6,5MP beelduitsnede, en is waarschijnlijk wat je zult willen gebruiken voor solo selfies; de grote beeldhoekmodus maakt het aanzicht van dichtbij er niet bepaald beter op.

Bij extreem weinig licht kun je je gezicht nog steeds duidelijk zien. De details zijn echter zo goed als weggevaagd, dus overweeg om dan de displayflitser aan te zetten.

Camera: voorbeeldfoto's

Afbeelding 1 van 12 Kijk hoe de groene kleuren er wat oververzadigd uitzien (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 12 De hoofdcamera maakt goede foto's, maar de opgeblazen highlights in de wolken zijn wat teleurstellend... (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 12 Hier is dezelfde scène opgenomen met de groothoekcamera, die ondanks de kleinere sensor dezelfde problemen kent. Een softwareprobleempje dus (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 12 Foto's zien er over het algemeen echt goed uit, maar verwacht geen superscherpe details (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 12 De Note 20 presteert best goed in de avonduren (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 12 Macrofoto's maken is lastig met de Note 20 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 11 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 12 van 12 De groothoekcamera is van hoge kwaliteit (Image credit: TechRadar)

Specificaties en prestaties

Exynos 990 in Europa

8GB RAM / 256GB storage

Prima prestaties in gaming en bij regulier gebruik

De Note 20 is in veel opzichten een mindere telefoon dan de Note 20 Ultra, maar niet qua processor. Net als bij de Note 20 Ultra en de S20 serie draait de Note 20 in Europa op de Samsung Exynos 990 processor, terwijl de Amerikaanse modellen de Qualcomm Snapdragon 865 Plus CPU hebben.

We geven de voorkeur aan de Snapdragon, die een betere GPU en een superieure energie-efficiëntie heeft.

Er is echter geen duidelijk tekort aan prestaties van dag tot dag. De Note 20 voelt snel aan en kan heel goed games aan. Fortnite spelen op 60 frames per seconde is zeker mogelijk, terwijl de meeste telefoons niet verder gaan dan 30 frames per seconde. Heel solide gaat 60 fps lang niet altijd, met dips onder 30fps als er veel geladen moet worden. Hoe dan ook is de Note 20 nog steeds een toptelefoon voor veeleisende spellen.

(Image credit: TechRadar)

De telefoon behaalt een score van 2701 in Geekbench 5, wat hetzelfde soort resultaat is dat je zou zien van de Note 20 Ultra, S20 Ultra, S20 Plus of S20; dezelfde CPU, ongeveer hetzelfde vermogen.

De Galaxy Note 20 kan op sommige plaatsen iets langzamer aanvoelen dan de Note 20 Ultra vanwege het 60Hz scherm, maar hij is niet minder krachtig als smartphone.

De software is ook hetzelfde. De Galaxy Note 20 draait op Android 10 met Samsungs One UI eroverheen. Het is een schattige doch stijlvolle interface. De UI heeft ook een extra startscherm, genaamd Samsung Daily. Dit wordt bevolkt door widget-achtige panelen die het laatste nieuws laten zien, en updates van apps zoals Spotify. De meeste zullen Samsung Daily negeren, maar het is niet verschrikkelijk.

Batterijduur

(Image credit: TechRadar)

Zoals gezegd heeft de Europese markt te maken met de Exynos-variant van de Samsung Galaxy Note 20. Deze chipset is merkbaar minder zuinig dan de Snapdragon 865, en dat merk je in de algehele batterijduur.

De Galaxy Note 20 maakt gebruik van 4300mAh aan accucapaciteit, 200mAh minder dan de Note 20 Ultra. Het jammere aan de Note 20 is dat we niet met volledige zekerheid kunnen zeggen 's ochtends of een volledig opgeladen exemplaar ons de hele dag bij kan staan. Bij een hele dag intensief gebruik was er in de avonduren vaak niets meer over. Bij zo een duur vlaggenschip mag je toch iets meer verwachten.

Bij het afspelen van een video 90 minuten lang op maximale helderheid slurpte 11 procent van de batterij op. Dat is een prima resultaat, wat erop wijst dat het scherm zelf vrij efficiënt is. In de echte wereld is waar het probleem zit; de vele dagelijkse taakjes wegen zwaarder op het totaalverbruik en maken de Note 20 in de praktijk een stuk minder indrukwekkend.

Je krijgt een 25W oplader meegeleverd. De Note 20 laadt hiermee 38 procent op binnen 30 minuten. Daarmee is het niet de snelste op de markt, maar er is meer: de telefoon ondersteunt 15W draadloos opladen én omgekeerd draadloos opladen. Handig wanneer jouw oortjes draadloos oplaadbaar zijn bijvoorbeeld (via Qi-standaard); leg ze op de Note 20 en de oortjes laden langzaam op.

Moet ik de Samsung Galaxy Note 20 kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop het als...

Je een kleinere, goedkopere Note wil hebben De Galaxy Note 20 Ultra mag dan wel de 'ultieme' 2020-telefoon van Samsung zijn, maar de omvang en kostprijs ervan zijn intimiderend. De Note 20 is kleiner, veel goedkoper, en net zo krachtig. Ook is de S Pen gewoon aanwezig.

Je graag kliedert op je smartphone De S Pen is met zijn jarenlange ontwikkeling een prachtig tekengereedschap dat 4.096 drukniveaus ondersteunt. Het voelt geweldig, en hoewel de latentie van het scherm hoger is dan bij de Ultra, voelt het tekenen nog steeds natuurlijk aan.

Je er meteen een hoesje op plakt De meest frustrerende designkeuze is zonder meer de plastic achterzijde. Voor een toestel van meer dan duizend euro is dat vrij bizar. Gezien de populariteit van hoesjes zal een groot deel hier echter weinig tot geen last van ondervinden.

Koop het niet als...

Je waarde hecht aan een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding Als je graag op zoek gaat naar de meest waardevolle telefoon in de buurt, dan is de Note 20 niet voor jou. De manier waarop Samsung de S20 serie heeft gelaagd was volkomen logisch, maar hier zijn wel erg veel compromissen gesloten.

Je elke dag je smartphone intensief gebruikt Bij regulier gebruik houdt de Note 20 het wel een dag vol, maar bij dag in dag uit intens gebruik merk je al snel dat de batterijduur niet top is, en vaak niet het einde van de dag redt.