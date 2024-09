PS5 Pro lijkt per ongeluk onthuld te zijn in nieuw PlayStation artwork

Sony heeft mogelijk zojuist het bestaan van de PS5 Pro-console bevestigd en een teaser van het ontwerp laten zien in recente PlayStation-afbeeldingen die zijn gebruikt voor het 30-jarig jubileum van de console.

In een officiële PlayStation-blogpost waarin de aankomende vieringen voor het 30-jarig jubileum van de lancering van de PS1 worden beschreven, bevat de banner een aantal vage afbeeldingen van Sony-accessoires door de jaren heen, en het profiel van een console dat lijkt op het ontwerp dat te zien is in deze afbeelding komt overeen met eerdere gelekte beelden, met name een die is gepost door de bekende leaker 'Billbil-kun'.

Dit was een schets van het vermeende ontwerp van de console, die eruitzag als een PS5 Slim met een aantal zwarte groeven aan de buitenkant. Je kunt een close-up van het consoleprofiel zien in de kunstwerken voor het 30-jarig jubileum hieronder.

(Image credit: PlayStation/Sony)

Hoewel het moeilijk is om de afmetingen van het aankomende systeem af te leiden uit deze laatste afbeelding, geeft de afbeelding van de PS5 Slim ons wel een goed vergelijkingspunt. Je kunt dat hieronder zien ter referentie.

(Image credit: PlayStation/Sony)

Ze lijken ongeveer even groot, wat aangeeft dat de PS5 Pro inderdaad een vergelijkbare vorm zal hebben als de PS5 Slim. Omdat het hier alleen om een zijaanzicht gaat, kunnen we echter geen goed idee krijgen van de dikte of hoogte van de console. De gelekte informatie suggereerde dat de PS5 Pro dikker zou zijn dan de PS5 Slim, maar we moeten afwachten of dit echt het geval is.

Fans op sociale media zoals Twitter, waaronder commentator Wario64, hebben dit ook opgemerkt, terwijl steeds meer mensen de link leggen. PlayStation zelf onderschreef de afbeelding op Instagram met "Your first look 👀", dus misschien was het geen ongelukje.

Geruchten en lekken over de PS5 Pro zijn deze zomer steeds vaker verschenen, van aanwijzingen over krachtigere hardware tot meer opslag en betere koeling. Dit is echter de eerste ogenschijnlijk officiële verwijzing naar de console vanuit Sony. Zou er binnenkort een aankondiging komen, mogelijk rond de verjaardag van de originele PlayStation (3 december)? We moeten wachten op meer officieel nieuws, misschien (hopelijk) tijdens de volgende State of Play.