Apple's AirPods Max 2 komt mogelijk vandaag toch met USB-C en verbeterde ruisonderdrukking

Hier is onverwacht nieuws: de AirPods Max 2, waarvan vrijwel iedereen dacht dat er geen update van zou komen tijdens het grote Apple-evenement van vandaag, krijgt blijkbaar toch een update. Verwacht geen dramatische veranderingen, maar de nieuwe AirPods Max zullen naar verluidt verbeterde ANC (Active Noise Cancellation) en Adaptive Audio krijgen, evenals de nu verplichte USB-C-poort.

Dit meldt Bloomberg's Mark Gurman. En ja, dat is dezelfde Mark Gurman die zei dat er geen nieuwe AirPods Max zouden komen tijdens het Apple-evenement. Gurman zei zowel een paar dagen geleden als in februari dat AirPods Max 2 dit jaar "niet mogelijk" zou zijn. Hij verklaarde toen: "Er komt geen AirPods Max 2. Het is hetzelfde als het huidige model, maar dan met USB-C. Dat is de enige verandering." Je weet nooit wat er in de techwereld gaande is.

Gurman deelde dit nieuws gisteravond op X, waar hij ook zei dat de nieuwe Max-hoofdtelefoon samen met de "low-end" AirPods 4 zou worden gelanceerd. Dus, wat kunnen we verwachten?

Apple AirPods Max 2: wat kan je verwachten

Om eerlijk te zijn tegenover Gurman, is zijn Apple-nieuws gebaseerd op wat zijn bronnen hem vertellen. Als die informatie onvolledig, onjuist of verouderd is, kan hij natuurlijk niet zomaar Tim Cook bellen om de juiste details te krijgen. Hoewel de updates meer zouden zijn dan alleen een USB-C-poort, gaat het nog steeds om een relatief kleine upgrade. Persoonlijk hopen we dat de vreselijke AirPods Max-case verdwijnt, want dat is een van de slechtst ontworpen producten van Apple.

De AirPods Max is een uitstekende koptelefoon, maar upgrades zijn zeker nodig. USB-C zou sowieso onderdeel zijn van de tweede generatie AirPods Max, aangezien dit verplicht is in de EU. Het lijkt er echter op dat Apple ook de gelegenheid heeft aangegrepen om de audioprocessor te upgraden voor betere ANC-functies. Dat is welkom, want in de drie jaar sinds de lancering van de AirPods Max is de technologie en de concurrentie aanzienlijk verbeterd.

De nadelen van de AirPods Max blijven waarschijnlijk bestaan: hij zal nog steeds zwaar en duur zijn en blijft geen geweldige optie voor Android-gebruikers. De nieuwe Max zal waarschijnlijk de beste koptelefoon van Apple zijn, maar dat betekent niet per se dat hij de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt.