Beats onthult Powerbeats Pro 2 oordopjes met hartslagsensoren

Het heeft lang geduurd, maar na talloze teasers en geruchten heeft Beats nu officieel de Powerbeats Pro 2 aangekondigd. Het is alweer zes jaar geleden sinds de originele Powerbeats op de markt kwamen en de opvolgers hebben ze in veel opzichten voorbijgestreefd.

De iconische oorhaakjes blijven, maar het ontwerp is wat moderner en slanker. Het belangrijkste zijn echter de verbeteringen onder de motorkap. Zo gebruiken de oordopjes de H2-chip van de AirPods Pro 2 en introduceren ze wat nieuwe technologie, waaronder een aangepaste driver met twee lagen en een hartslagsensor, een primeur voor Beats (en Apple).

Laten we Powerbeats Pro 2 eens van dichterbij bekijken. Als je een van de trouwe Beats-luisteraars bent die al een tijdje wacht op de volgende versie van de oordopjes met oorhaak, dan heb je hopelijk 299,95 euro aan de kant gehouden. De oordopjes zijn verkrijgbaar vanaf 21 februari en beschikbaar in vier kleuren: Jet Black, Quick Sand, Hyper Purple en Electric Orange.

Wat is er nieuw aan de Powerbeats Pro 2?

De Powerbeats Pro 2 zijn kleiner, maar de oorhaakjes zorgen ervoor dat ze niet uitvallen. De oorhaakjes, de oortjes zelf en de brug die de twee verbindt, zijn allemaal dunner. Dit alles zorgt ervoor dat ze nog steeds erg comfortabel op je oren zitten en mensen die een hekel hebben aan touchbediening zullen blij zijn dat het Beats-logo nog steeds fysiek ingedrukt moet worden.

In de Powerbeats Pro 2 zit de H2-chip van Apple, waarmee ze op gelijke hoogte staan met met AirPods Pro 2. De toevoeging van noise-cancelling, een Transparantie-modus en Adaptieve EQ zijn eveneens nieuw. Ondersteuning voor Spatial Audio met headtracking is een geweldige extra voor gebruikers van Apple Music. Ook bij content met Dolby Atmos-audio is dit fantastisch. De audio wordt aangedreven door een unieke driver van 9,5 mm in een dubbellaags ontwerp. Bovendien is hij getuned om het frequentiebereik van de originele driver te overtreffen. Dit wordt gecombineerd met herontworpen ventilatie op de oordopjes en een nieuw akoestisch gaas.

Hartslagsensoren op de oordopjes

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Maar wat echt nieuw is, is dat de Powerbeats Pro 2 de eerste oordopjes van Beats (en Apple) zijn met een hartslagsensor. De hartslagsensor heeft even op zich laten wachten en was iets wat Beats wilde voor de originele versie. Hij is afgeleid van de Apple Watch, maar is amper 1/16e van het formaat van de sensor in de Apple Watch Series 10. De sensor bevat een ledsensor, een fotodiode, een optische lens en een versnellingsmeter. De hartslagmetingen werken wel alleen als je beide oordopjes draagt.

De hartslagsensor is niet overal toegankelijk, maar bij de lancering met deze iOS-apps: Peloton, Slopes, Ladder, Open, Runna, YaoYao en Nike Run Club. De hartslagmetingen verschijnen ook in de Gezondheid-app op je iPhone. Als je een Apple Watch draagt, krijgen die metingen echter voorrang en er is geen manier om dit uit te schakelen. Verder werken de hartslagmetingen van de Powerbeats Pro 2 op Android met elke grote fitness- of workout-app.

Image 1 of 2 (Image credit: Future/Jacob Krol) Powerbeats Pro naast Powerbeats Pro 2 (Image credit: Future/Jacob Krol) Powerbeats Pro naast Powerbeats Pro 2

Naast de introductie van hartslagmetingen verbetert Beats eindelijk twee dingen die niet per se perfect waren aan de originele Powerbeats Pro. De case ondersteunt nu draadloos opladen, wat niet baanbrekend is, maar wel een functie die je verwacht in deze prijsklasse. Hoewel de oordopjes Vind Mijn-integratie krijgen op de iPhone en Find My Beats op Android, heeft het hoesje geen U1-chip zoals AirPods Pro 2 of een speaker in de case.

Wat betreft de batterijduur belooft Beats tot 45 uur in totaal, inclusief de case. Dit betekent dat de oordopjes 10 uur meegaan als ze volledig zijn opgeladen en nog drie en een halve keer opgeladen kunnen worden in de case. Met ANC of Transparantie kan je tot acht uur luistertijd uit de oortjes halen en tot 36 uur in totaal met de case. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het origineel. Ze zijn verder IPX4-gecertificeerd, wat wil zeggen dat zweet geen probleem mag zijn. Een hevige regenbui kan wel schade aanrichten en zwemmen is al helemaal geen goed idee.