Sennheiser introduceert de bedrade HD 550-koptelefoon voor audioliefhebbers en gamers

Iets langer dan een maand geleden kondigde Sennheiser nog de nieuwe HD 505 aan. Nu heeft het bedrijf ook de nieuwe HD 550 geïntroduceerd. Op het eerste gezicht zie je qua design misschien niet echt opvallende verschillen, los van wat andere kleuraccenten, maar het zijn vooral de verschillen aan de binnenkant die dit nieuwe model onderscheiden van de HD 505 (en de andere bestaande modellen uit de HD 500-serie).

Deze bedrade koptelefoon is dus de nieuwste toevoeging aan Sennheisers HD 500-serie van instapmodellen. We hebben hier te maken met een open-back koptelefoon met brede stereo-imaging en een lichtgewicht design (237 gram zonder kabel). Deze aspecten moeten ervoor zorgen dat je urenlang van je favoriete muziek en games moet kunnen genieten met de HD 550.

De koptelefoon wordt dan ook vooral gepromoot voor audioliefhebbers en gamers. Tijdens een briefing van Sennheiser over de nieuwe HD 550 gaf 'Audiophile Product Manager' Klaus Hanselmann aan dat het bedrijf zich bewust is van het feit dat veel gamers ook gebruikmaken van zijn koptelefoons voor audioliefhebbers. Vandaar dat het bedrijf zich bij het promoten van zijn nieuwe producten ook iets meer op die doelgroep begint te richten.

Aan de binnenkant van de HD 550 wordt er gebruikgemaakt van een 38 mm transducer die Sennheiser zelf heeft ontwikkeld en deze moet voor een "uitstekende helderheid" zorgen bij het frequentiebereik van 6Hz tot 39,5kHz.

Sennheiser geeft aan dat je met de HD 550 van lag-vrije, meeslepende audio met een mooi ruimtelijk effect kan genieten. Dit nieuwe model moet ook iets meer bas leveren dan de HD 505, maar het blijft een koptelefoon voor audioliefhebbers met een neutrale tuning om geluiden op een redelijk waarheidsgetrouwe manier weer te geven.

Naast zijn tuning en de samenstelling van de interne onderdelen die hem zijn onderscheidende neutrale klank geven, past de HD 550 natuurlijk wel bij de rest van de HD 500-serie. Net als bij de andere koptelefoons uit deze serie kan je bij dit model gemakkelijk zelf wisselen van kabels en oorkussens. Hij wordt standaard geleverd met een kabel van 1,8 meter die je aan de ene kant met een 2,5mm-aansluiting vastdraait in de koptelefoon en die je aan de andere kant via de bekende 3,5mm-aansluiting met je audiobronnen kan verbinden. Er wordt ook een 6,35mm-adapter meegeleverd die je over de 3,5mm-aansluiting heen kan draaien. De koptelefoon heeft een impedantie van 150Ω, maar moet volgens Sennheiser nog steeds prima te gebruiken zijn in combinatie met mobiele apparaten, zonder dat je een losse versterker nodig hebt.

(Image credit: Sennheiser)

Hoewel Sennheiser zich op het gebied van marketing iets meer op gamers lijkt te willen focussen met zijn nieuwe koptelefoons, is het wel belangrijk om te weten dat de HD 550 niet specifiek voor gamers is ontworpen. Het is nog steeds voornamelijk een koptelefoon voor audioliefhebbers en je vindt hier dus bijvoorbeeld ook geen ingebouwde microfoon. Toch blijft het wel een interessante optie voor gamers die op zoek zijn naar een goede audiokwaliteit en bereid zijn om gewoon zelf een losse microfoon aan te schaffen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Sennheiser heeft in het verleden wel een aantal specifieke gaming-headsets gemaakt. Tijdens de briefing voor de HD 550 had het bedrijf niets te delen over mogelijke toekomstige producten die echt ontworpen zijn voor gaming, maar gezien deze focus op gamers bij de marketing gokken we dat dit in ieder geval overwogen wordt (of is).

Hoe dan ook zijn we voor nu in ieder geval erg benieuwd naar wat de HD 550 te bieden heeft voor audioliefhebbers en gamers. We zullen hem binnenkort dan ook zelf testen bij het luisteren naar muziek en tijdens het gamen.

De Sennheiser HD 550 is vanaf vandaag (19 maart) te pre-orderen bij Sennheiser voor 299,90 euro en zal vanaf 2 april officieel in de verkoop gaan bij verschillende retailers.