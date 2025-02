Sennheiser kondigt nieuwe bedrade HD 505-koptelefoon aan

Sennheiser heeft vandaag een nieuwe bedrade koptelefoon aangekondigd: de HD 505. Dit model richt zich op luisteraars die hun geluidservaring naar een nieuw prestatieniveau willen tillen. De koptelefoon maakt deel uit van de HD 500-serie van open-back instapmodellen. Dit nieuwe model biedt een mix van analytische tuning, precieze details en langdurig comfort. Hij biedt de essentiële Sennheiser-ervaring voor verschillende (beginnende) luisteropstellingen en gaming-installaties.

"De HD 505 is er voor iedereen die de audio-openbaring wil beleven waar een geweldige Sennheiser-hoofdtelefoon om bekendstaat”, zegt Klaus Hanselmann, Sennheiser Audiophile Product Manager. “Hier hebben we echt iets speciaals, waarmee serieus luistergenot binnen bereik komt van de opkomende audiofiel of gamer.”

In zijn geavanceerde audiofabriek in Tullamore, Ierland, waar wij eerder ook kennis hebben gemaakt met een koptelefoon van 69.000 euro, heeft Sennheiser de speciale 12Ω-transducer ontworpen die centraal staat in deze open-back koptelefoon. De koptelefoon heeft een frequentiebereik van 12Hz tot 38.500Hz en de gemeten harmonische vervorming van minder dan 0,2% betekent dat de muziek dus weergegeven wordt met rijke details en integriteit. Je krijgt hier de mooie balans tussen krachtige basgeluiden, moeiteloze middentonen en onvermoeibare hoge tonen waar het merk bekend om staat.

De speciale transducers zijn ietwat schuin gericht om de plaatsing van een set nearfield-speakers na te bootsen. Het resultaat hiervan is een breed geluid bij je favoriete muziek, films en games.

(Image credit: Sennheiser)

Het design is gefocust op comfort en de koptelefoon is ook gebouwd om lang mee te gaan. De koptelefoon wijkt dan ook niet ver af van het vertrouwde design van de behuizingen van de HD 500-serie. Deze serie bestaat uit comfortabele, lichtgewicht koptelefoons.

De HD 505 heeft een kunstlederen hoofdband en oorschelpen met metaalgaascovers. Er worden dus hoogwaardige materialen gebruikt om de koptelefoon tegelijkertijd lang mee te laten gaan en een verfijnd ontwerp te geven. Hij weegt daarnaast maar 237 gram en dat lichte gewicht maakt hem ideaal voor lange luistersessies.

Je krijgt bij deze koptelefoon een afneembare kabel van 1,8 meter, een 3,5mm-stekker en een 6,3mm-adapter om de HD 505 op zoveel mogelijk apparaten te kunnen aansluiten. Er zijn ook, net als bij vrijwel alle andere koptelefoons uit de HD 500-serie, allerlei reserve-onderdelen te krijgen, in de vorm van kabels en oorkussens. Deze kan je als gebruiker ook zelf vervangen. Zo kan je hem aanpassen aan de hand van jouw voorkeuren en specifieke setup.

De Sennheiser HD 505 is vanaf vandaag beschikbaar bij Amazon en heeft een adviesprijs van 279,90 euro.