Wij hebben een Sennheiser-koptelefoon van 69.000 euro getest en dit was onze ervaring

Wij zijn recentelijk uitgenodigd door Sennheiser/Sonova om een kijkje te nemen in hun fabriek in Tullamore, Ierland, waar ze hun bedrade, 'audiophile' koptelefoons maken. We zeggen hier Sennheiser/Sonova, omdat Sennheisers divisie van consumentenaudio in 2021 werd overgenomen door Sonova. De producten komen echter nog steeds onder de merknaam Sennheiser uit.

Naast de enorm dure HE 1-koptelefoon waar we het hier vooral over zullen hebben, focust deze fabriek zich vooral op de productie van de bedrade koptelefoons en oortjes die je in de afbeelding hieronder kan zien (en hun losse onderdelen). Het gaat dus onder andere om de HD 820, de HD 800 S, de HD 600, de HD 650, de HD 660S2, de IE 600 en de IE 900.

(Image credit: Future / Cas Kulk)

In een kleine groep met journalisten uit verschillende landen kregen we in Tullamore onder andere een rondleiding van de fabriek. Tijdens deze rondleiding kregen we te zien hoe bepaalde onderdelen van de Sennheiser-apparaten die hier worden geproduceerd automatisch in elkaar worden gezet door speciaal ontworpen machines en hoe andere onderdelen door medewerkers met de hand in elkaar worden gezet.

We hebben ook de kans gekregen om zelf een handje te helpen bij de ‘final assembly’ van de koptelefoon van de HD 6NN-serie waar op het moment van ons bezoek aan gewerkt werd in de fabriek, de HD 660S2. Dit waren erg interessante onderdelen van ons bezoek, maar het onderdeel van ons bezoek aan Sennheiser waar we eerlijk gezegd het meest naar uitkeken, was de luistersessie met de HE 1-koptelefoon.

De Sennheiser HE 1

De Sennheiser HE 1 is een bedrade koptelefoon die maar liefst 69.000 euro kost en waarover Sennheiser op zijn website zegt dat hij een “buitenaards geluid” en “tijdloze schoonheid” biedt.

Natuurlijk kan je bij een koptelefoon van deze prijs verwachten dat je te maken hebt met sommige van de beste en nieuwste audiotechnologieën ("de eerste elektrostatische hoofdtelefoon met geïntegreerde hoogspanningsversterkers"), maar een deel van de kosten zie je ook terug in de presentatie van dit totaalpakket. Je krijgt namelijk niet alleen een koptelefoon (met bijbehorende kabel), maar ook een speciale versterker met een behuizing die bestaat uit deels glas en “een massief blok van Carrara marmer”.

Dat blok van marmer wordt dus gedeeltelijk uitgehold om daar de versterker in te verstoppen en in het filmpje hieronder zie je dan ook het totaalpakket dat je krijgt voor 69.000 euro en de persoon die elke HE 1-bestelling in zijn eentje handmatig in elkaar zet: Damian. Hij zet dit totaalpakket, bestaande uit meer dan 3.500 onderdelen, voor elke klant in elkaar en dit kost Damian ongeveer twee weken voor één HE 1.

Making the Best Headphones in the World - HE 1 | Sennheiser - YouTube Watch On

De premium presentatie zit hem niet alleen in de hoogwaardige materialen, die er overigens wel prachtig uitzien en ook heel erg premium aanvoelen. In de bovenstaande video zie je ook de versterker wanneer deze uit- en aanstaat en dat ziet er niet hetzelfde uit.

Op het moment dat je het systeem aanzet, zie je dat de draaiknoppen (voor de bediening) en de buizen van de versterker langzaam verder uit de behuizing komen en zie je hoe de kist van de koptelefoon ook automatisch opengaat. Elk onderdeel van de ervaring met deze koptelefoon voelt dus zo luxueus mogelijk aan.

De luistersessie

Bij de luistersessie kregen de aanwezige journalisten in tweetallen de kans om een naar een paar liedjes te luisteren met de HE 1 uit een selectie van verschillende platen en cd’s die in de speciale luisterruimte aanwezig waren.

Eerst kregen we echter even de tijd om de HE 1 van dichtbij te bekijken en om dus ook te zien wat er zo speciaal is aan is vergeleken met de andere koptelefoons die we in de fabriek hadden gezien.

Vervolgens konden we plaatsnemen in een aantal zeer aangename stoelen om te aanschouwen wat er gebeurt wanneer de HE 1 wordt aangezet en om te beginnen met onze luistersessie.

We kregen per tweetal zo'n 15 à 20 minuten om kennis te maken met deze indrukwekkende koptelefoon en na het aanschouwen van het apparaat zelf en het maken van wat foto's en video's, konden we twee nummers beluisteren met de HE 1.

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Het eerste nummer werd voor ons gekozen en dat was The Chain van Fleetwood Mac. Dat kwam voor ons wel goed uit, want sinds de release van Guardians of the Galaxy Vol. 2 staat dit nummer op meerdere van onze afspeellijsten en hebben we er dus ook al met veel verschillende koptelefoons en oortjes naar geluisterd.

Het is lastig om te omschrijven hoe indrukwekkend de Sennheiser HE 1 in de praktijk klinkt. Maar we kunnen in ieder geval zeggen dat het de best klinkende koptelefoon is die we ooit hebben getest. We merkten tijdens het luisteren naar The Chain dat alle verschillende onderdelen van het nummer enorm goed van elkaar te onderscheiden waren, dat de soundstage heel breed was (wat dus zorgde voor een mooi ruimtelijk effect) en dat de bas die je kan horen, maar ook de 'sub-bass' die je kan voelen, erg krachtig was. Toch was het basgeluid niet overdreven en lag er niet te veel nadruk op, zoals we gewend zijn bij veel draadloze koptelefoons. Het geluidsprofiel klonk nog erg neutraal, maar alles was enorm gedetailleerd en daardoor kon je op een uitstekende wijze genieten van alle onderdelen van het nummer.

De keuze voor het tweede nummer lieten we over aan de andere journalist in de luistersessie en hij koos voor Risingson van Massive Attack. Over het algemeen kwam de ervaring hier overeen met de ervaring bij The Chain, maar dit nummer had wel verschillende momenten waarbij geluiden op een interessante manier om je hoofd heen bewegen en dat wist de HE 1 met zijn brede soundstage uitstekend weer te geven. Het surround-effect was dus ook fantastisch.

Is de HE 1 69.000 euro waard?

Sennheiser noemt dit de beste koptelefoon ter wereld en hoewel we natuurlijk niet elke koptelefoon in de wereld hebben getest en deze claim dus niet kunnen bevestigen, is het wel de best klinkende koptelefoon die we ooit hebben gebruikt.

Maar is hij zijn prijs van 69.000 euro waard? Dat is lastig te zeggen. Je koopt hier niet gewoon een koptelefoon die premium aanvoelt en die je vervolgens met de bijbehorende kabel aansluit op je pc, smartphone (helaas natuurlijk via een dongle) of platenspeler. Er zit ook een versterker met buizen bij, alles is van hoogwaardige materialen gemaakt (met de hand) en het gaat ook om de premium ervaring die je krijgt elke keer dat je de HE 1 aanzet.

De HE 1 is natuurlijk niet echt te verantwoorden voor de gemiddelde consument en zelfs niet voor veel mensen die zichzelf een audioliefhebber zouden noemen, maar mocht je wel bereid zijn om een koptelefoon te kopen voor een prijs waarvoor je ook een zeer mooie auto zou kunnen kopen, dan krijg je in ieder geval wel een topgeluid en een premium luisterervaring.

(Image credit: Sennheiser/Sonova)

De Sennheiser HE 1 is niet de enige koptelefoon die we konden testen in de fabriek in Tullamore. Het bedrijf maakt daar namelijk ook andere koptelefoons voor audioliefhebbers, die gelukkig voor meer mensen te betalen zijn. De HD 660S2, die we dus ook gedeeltelijk in elkaar hebben gezet tijdens ons bezoek, heeft bijvoorbeeld een adviesprijs van 599,99 euro (en is ook goedkoper te vinden).

We kunnen je in ieder geval wel zeggen dat de HE 1 niet 68.400 euro beter klinkt dan de HD 660S2 en deze koptelefoon van 600 euro weet ook nog steeds een veel betere luisterervaring te bieden dan de meeste draadloze koptelefoons die je misschien gewend bent.

Als je echter ooit een kans krijgt om de HE 1 uit te proberen in een Hi-Fi-audiowinkel of tijdens een evenement, dan raden we je zeker aan om die kans te grijpen en van de zeer unieke ervaring te genieten.