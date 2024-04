Wij hebben LG's nieuwe webOS getest en dit zijn onze 3 favoriete upgrades

LG’s smart tv-platform, genaamd webOS, is inmiddels al erg lang een bekend onderdeel van elke LG-tv en blijft ook elk jaar weer enigszins evolueren. Het is een van de beste smart tv-platforms die je momenteel kan vinden, maar dit platform heeft op sommige vlakken ook zeker wel kritiek gehad.

De versie van vorig jaar, webOS 23, was beschikbaar op een aantal van de beste tv's op de markt, waaronder de LG C3, LG G3 en LG B3. We hebben het platform vaak geprezen voor al zijn aanpassingsmogelijkheden, gemakkelijk te navigeren interface (dankzij de nieuwe 'Quick Cards' en het snelmenu) en algehele lay-out. Over het algemeen was webOS 23 een grote verbetering ten opzichte van webOS 22.

We zijn recentelijk bezig geweest met het testen van een van LG's nieuwe mini-LED TV's voor 2024, de LG QNED91T, en deze tv is dus ook voorzien van de nieuwste versie van webOS, webOS 24. Deze versie van het smart tv-platform zal ook beschikbaar zijn op de LG C4, LG G4 en op de rest van de tv's van 2024. Op het eerste gezicht lijkt het niet alsof er veel is veranderd, maar toch zijn er wel een aantal nieuwe features en upgrades geïntroduceerd die dit waarschijnlijk toch wel het beste smart tv-platform maken dat we in jaren hebben gebruikt. Hieronder vind je de drie features waar we het meest van onder de indruk waren.

1. Een nettere, versimpelde lay-out

Het onderste gedeelte van de homepagina ziet er bij webOS 24 iets netter en overzichtelijker uit. (Image credit: Future)

Hoewel het hier gaat om een vrij simpele verandering, is de vernieuwde lay-out van de homepagina in webOS 24 toch wel een van de beste features van het nieuwe platform. Vorig jaar wist webOS 23 al flink te verbeteren ten opzichte van webOS 22. Toen werden er al minder advertenties en aanbevelingen vertoond op het homescherm, maar webOS 24 gaat nog een stapje verder.

Bij Quick Cards, een feature die vorig jaar werd toegevoegd aan webOS 23, worden relevante apps verzameld in categorieën zoals 'Game', 'Sports' (verderop meer over deze Quick Card), 'Music' en meer. Zo verzameld de Game Quick Card bijvoorbeeld alle cloud gaming-diensten die beschikbaar zijn op webOS, zoals Nvidia GeForce Now, Utomik en meer. In webOS 24 zien deze kaarten er nog subtieler uit op de homepagina en zijn ze ook nog intuïtiever geworden.

Wanneer je nu naar beneden scrolt op de homepagina wordt je niet meer geconfronteerd door een overvloed aan advertenties en aanbevelingen. Je krijgt nu gewoon een relatief subtiel overzicht van menu's te zien. LG heeft vooral voor een simpelere aanpak gekozen, zoals te zien is in de 'Now Streaming'-sectie op de afbeelding hierboven. Nu heeft niet meer elke streamingdienst zijn eigen rij, maar kies je boven de rij met content uit een rij met alle verschillende streamingdiensten de dienst waarvan je het aanbod wil bekijken.

Verder is er ook nog een gids voor live tv en een 'Life's Good Hub' met aanbevelingen van LG, maar deze dingen kan je gelukkig ook van het homescherm verwijderen als je ze niet wil gebruiken. Op die manier hou je verder een mooi compact homemenu over met alleen nog maar je favoriete apps.

2. 'Sports' Quick Card en 'My Team'

De My Team-sectie van de Sports Quick Card in webOS 24 kan erg handig zijn voor sportfans. (Image credit: Future)

De Quick Cars genaamd Sports is ook wat veranderingen ondergaan en er zit een feature in genaamd My Team die erg handig kan zijn voor sportfans. Bij My Team kan je je favoriete team selecteren uit een redelijk uitgebreide lijst en vervolgens biedt de tv je een overzicht van live scores, het schema van het team, recente resultaten en zelfs relevante video's.

Voor sommige sporten zijn er meerdere opties dan voor andere, maar vooral voetbalteams uit de grote competities worden goed door LG ondersteund. Ook als je geïnteresseerd bent in de grote Amerikaanse sporten, kan je teams uit onder andere de MLB, NBA, NFL en NHL volgen.

Het kan soms redelijk ingewikkeld of overweldigend zijn om alle wedstrijden en resultaten van één of zelfs meerdere sportteams bij te houden en deze feature van LG kan dus zeker goed van pas komen. Wij hebben deze feature van webOS 24 dan ook even getest door een van onze favoriete teams te selecteren in My Team. Vervolgens kregen we meteen een overzicht te zien van alle recente scores en de recente en aankomende wedstrijden. We kregen zelfs te zien dat we een van de aankomende wedstrijden via Prime Video zouden kunnen streamen in combinatie met de Discovery Plus-uitbreiding.

De hoofdpagina van de Sports Quick Card is natuurlijk wel iets algemener en bevat bijvoorbeeld populaire video's zoals highlights van grote wedstrijden en scores van meerdere sporten. Deze Quick Card was in combinatie met de My Team-feature een van onze favoriete webOS 24-features.

3. Verbeterde toegankelijkheidsfeatures

De Quick Card voor 'Accessibility' geeft je toegang tot veel toegankelijkheidsopties en toont zelfs previews van wat ze precies doen. (Image credit: Future)

Steeds meer tv-fabrikanten beginnen hun tv's toegankelijker te maken voor iedereen. Dit zien we onder andere aan dingen zoals stemassistenten, audiobeschrijvingen, ondertiteling en nog veel meer. In webOS 24 heeft LG nu ook een speciale Quick Card met toegankelijkheidsfeatures toegevoegd. Deze kaart maakt het gemakkelijker voor mensen die dit soort features nodig hebben om ze snel te kunnen activeren of gebruiken. Je vind deze Quick Card namelijk gewoon op de homepagina. In het verleden werden toegankelijkheidsfeatures vaak verborgen in allerlei submenu's van de instellingen (en soms zien we dat helaas nog steeds gebeuren).

Via deze Quick Card zijn de toegankelijkheidsfeatures niet alleen binnen handbereik, maar je ziet hier ook duidelijk wat ze precies doen via demonstraties. Zo zie je bijvoorbeeld een visuele representatie van hoe de ondertiteling eruit zal zien als je deze inschakelt en dat maakt alles veel overzichtelijker voor gebruikers.

Als laatste is er ook nog een AI-chatbot geïntroduceerd. Deze tool is ontworpen om te helpen bij problemen die mensen ervaren met de tv's, zoals een te donker scherm of te zacht geluid. Je kan via stembediening communiceren met die chatbot of gewoon via de afstandsbediening en menu's op het scherm. Het is een erg handige feature die gebruikers in ieder geval een indicatie kan geven van hoe ze simpele problemen kunnen oplossen en hoewel het nu nog niet heel uitgebreid is, zal de feature waarschijnlijk via toekomstige updates nog wel worden verbeterd.