Wij konden LG's nieuwe tv's al zien en dit zijn de drie interessantste modellen

Onlangs konden we een workshop van LG bijwonen en zagen we de volledige serie tv's voor 2024, die oorspronkelijk werd aangekondigd in januari, net voor CES 2024. LG's nieuwste serie zet zijn gebruikelijke trend voort, van een budget led-tv tot een peperdure draadloze OLED. Tijdens de workshop kregen we een preview van de tv's en een overzicht van wat we van elk model kunnen verwachten.

LG weet ons elk jaar te verbazen met zijn tv's en 2023 was geen uitzondering. De LG B3, LG C3 en LG G3 scoorden allemaal hoog in onze reviews en maakten deel uit van onze toplijsten met tv's. De lat ligt dus erg hoog.

We hadden de LG C4 en LG G4 al gezien op CES en waren onder de indruk van beide. Hoewel we de nieuwe toestellen niet volledig hebben kunnen testen, was het geweldig om ze in het echt te zien. Hieronder hebben we de drie LG-tv's opgesomd die voor ons het interessantst lijken.

1. LG B4

De LG B4 biedt meer helderheid dan de LG B3 van vorig jaar. (Image credit: Future)

Toen we informatie ontvingen over de LG B4, vielen verschillende specificaties en functies meteen op. Hij is uitgerust met vier HDMI 2.1-poorten die 4K/120Hz ondersteunen en er is ook een versie van 48 inch. Verder heeft hij LG's nieuwste Alpha 8 AI-processor, een upgrade van de Alpha 7-processor van vorig jaar. LG beweert dat de Alpha 8 AI de prestaties evenaart van de processor in de LG C3 van vorig jaar, wat betekent dat de LG B4 een hogere piekhelderheid kan bereiken van ongeveer 800 nits (tegenover 649 nits).

Toen we de B4 in het echt zagen, waren we blij met de rijke zwartwaarden en het contrast. Dit werd duidelijk aan de hand van een demo met beeldcontrast waarin niet alleen de indrukwekkende schaduwdetails van de LG B4 werden benadrukt, maar ook de weergave van fijne texturen.

Een andere demo toonde een voetbalwedstrijd, waarin de bewegingsverwerking en helderheid van de LG B4 goed tot hun recht kwamen terwijl hij probeerde het groen van het veld op het scherm constant te houden. Er was nog een demo van een bosrit en deze toonde een zichtbare toename in helderheid, waarbij het groen van de bomen en het gras een meer weelderige, dynamische kwaliteit had. Ook de weergave van texturen was weer goed.

Het zou leuk zijn geweest om meer te zien, maar de LG B4 blijft voor ons de meest veelbelovende OLED TV van 2024 en we kunnen niet wachten om hem grondig te testen.

2. LG G4

(Image credit: Future)

Aan de andere kant van het aanbod, zien we de de LG G4, een van de premium OLED TV's. Die is uitgerust met dezelfde MLA-technologie (micro-lens-array) als zijn voorganger, maar LG zegt dat hij een piekhelderheid van meer dan 1.600 nits kan halen. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van de LG G3 en een stijging van 150 procent ten opzichte van de B-serie van vorig jaar.

De LG G4 zal ook voorzien zijn van LG's nieuwste processor, de Alpha 11 AI. Naast een heleboel AI Picture Pro-instellingen en -upgrades, zal de LG G4 ook in staat zijn om draadloos, lossless Dolby Atmos-audio door te sturen naar compatibele LG-soundbars. De LG G4 zal ook een 144Hz refresh rate ondersteunen, zodat pc-gamers net dat beetje extra krijgen.

In de eerste instantie waren we enthousiaster om de LG C4 in actie te zien, omdat we op CES 2024 hebben bevestigd dat de helderheid wel degelijk hoger is. Toen we de LG C4 en G4 naast elkaar zagen, was het echter duidelijk wat de verbeterde processor in de LG G4 deed. Bij het bekijken van dezelfde beelden op beide tv's waren de HDR-highlights aanzienlijk helderder en de contrastniveaus veel dieper op de LG G4. Dit was natuurlijk te verwachten, maar het was indrukwekkend om met onze eigen ogen te zien.

3. LG QNED90

(Image credit: Future)

De QNED TV-serie van LG is een mix van led en mini-LED, met zowel lokaal als precisie dimmende achtergrondverlichting. De LG QNED80 en de QNED85 zijn led-tv's met lokale dimming en een QLED-paneel om de helderheid te verhogen. De meest opvallende tv was daarentegen de 4K mini-LED TV.

LG heeft op de mini-LED-markt niet alleen te maken met stevige concurrentie van Samsung en Sony, maar ook van Hisense en TCL, die allebei goedkope mini-LED TV's verkopen die qua prestaties hun eersteklas rivalen aan het inhalen zijn. Desondanks vonden we het interessant om te zien hoe LG's mini-LED TV's omgingen met een aantal valkuilen waar de technologie mee kampt, zoals backlight blooming.

Toen we een paar demo's zagen, had de LG QNED90 extreem levendige en heldere kleuren, met een oogverblindende helderheid, vooral in een demo met een groen bos. In een scène met extreme contrastniveaus, waar een goed verlicht reuzenrad tegen een zwarte lucht wordt geplaatst, was het beeld rijk en gedetailleerd, zelfs voor een mini-LED. We merkten echter wel wat blooming op in één scène, waar een helder centraal object werd getoond met een halo-effect eromheen.

Toch was de QNED90 erg indrukwekkend. Het krachtige en heldere beeld was opvallend en suggereert dat dit wel eens een van de helderste mini-LED's ooit zou kunnen zijn. Dit soort tv's is in opmars en we zijn benieuwd of LG de concurrentie kan overtreffen.