LG C4 vs LG G4: belangrijkste verschillen tussen de twee OLED TV's

LG heeft aan het begin van het jaar zijn OLED TV's voor 2024 aangekondigd. Zoals verwacht, zijn de LG C4 (LG's middenklasse OLED TV) en de LG G4 (LG's premium OLED TV) van de partij.

De voorgangers van de LG C4 en G4, de LG C3 en LG G3, waren twee van de beste tv's van vorig jaar. Beide tv's kregen van ons 4,5 sterren in hun reviews en we vonden de LG G3 dan ook de beste tv voor films. Laten we dus maar hopen dat de LG C4 en G4 minstens net zo indrukkend zijn.

Tijdens CES 2024 konden we deze twee tv's alvast bekijken en we kunnen dus ook bevestigen dat beide modellen een aantal upgrades hebben gekregen ten opzichte van van vorig jaar. De verbeterde helderheid die LG beloofde voor de C4 was dan ook meteen te zien.

Maar hoe verschillend zijn de LG C4 en LG G4? Is de middenklasse LG C4 een grotere upgrade vergeleken met zijn voorganger dan de LG G4 vergeleken met zijn voorganger?

LG C4 vs LG G4: prijs en releasedatum

De LG C4 (hierboven) heeft een helderheidsboost gekregen vergeleken met de LG C3 en dat is duidelijk merkbaar. (Image credit: Future)

Tot nu toe hebben we nog geen officiële releasedata of prijzen gezien voor de LG C4 of LG G4. We kunnen dus momenteel alleen nog maar speculeren aan de hand van de modellen van vorig jaar.

Qua releasedatum is er een redelijk grote kans dat we de tv's in maart kunnen verwachten. De LG C3 en LG G3 kwamen ook allebei in maart 2023 uit, nadat ze tijdens CES 2023 in januari werden onthuld. Dat was ook al het geval bij de C2 en C1 in de jaren daarvoor.

Op het gebied van schermgroottes verwachten we dat de LG C4 weer in dezelfde maten tussen 42 en 83 inch beschikbaar zal zijn als de LG C3 en de LG G4 weer in dezelfde maten tussen 55 en 83 inch, net als de G3. Misschien kunnen we dit jaar zelfs weer een 97-inch model van de G-serie krijgen. Die zagen we niet bij de vorige generatie, maar wel bij de LG G2 uit 2022.

Zoals we hierboven al aangaven, zijn er nog geen officiële prijzen bekendgemaakt. Daarover kunnen we momenteel dus alleen nog maar gokken aan de hand van de prijzen van vorig jaar.

OLED55G3: 2.599 euro

OLED65G3: 3.499 euro

OLED77G3: 4.999 euro

OLED83G3: 7.299 euro

De verwachte prijs voor een mogelijk 97-inch model moeten we baseren op de prijs van de 97-inch LG G2, die we in mei 2023 eindelijk zelf konden zien. De prijs van dat model zie je hieronder:

OLED97G2: 25.999 euro

Hieronder vind je de adviesprijzen van de LG C3:

OLED42C3: 1.599 euro

OLED48C3: 1.699 euro

OLED55C3: 2.099 euro

OLED65C3: 2.899 euro

OLED77C3: 4.099 euro

OLED83C3: 6.299 euro

We weten nog niet echt zeker wat we kunnen verwachten van de prijzen van de LG C4 en G4, maar we hopen dat ze vergelijkbaar zullen zijn met de prijzen die je hierboven ziet. Wanneer we de officiële prijzen weten, zullen we dit overzicht updaten.

LG C4 vs LG G4: features

De LG G4 was al te zien tijdens CES 2024. (Image credit: Future)

De LG C4 en G4 zullen allebei beschikken over nieuwe en verbeterde processoren. De C4 zal de nieuwe Alpha 9 Gen7-chip bevatten. Die chip moet zorgen voor een hogere helderheid en meer AI-features voor beeldverwerking introduceren. De LG G4 zal de Alpha 11-chip bevatten. Ook die chip introduceert meer AI en een hogere helderheid. De interessantste nieuwe feature van deze tv's is dat ze nu een draadloos (lossless) Dolby Atmos-signaal kunnen doorgeven aan een compatibele LG-soundbar. Wij denken dat dit dan ook de volgende grote ontwikkeling is voor thuisbioscopen.

De LG C4 en de G4 zullen allebei voorzien zijn van een OLED Evo-paneel, net als de modellen van vorig jaar. Wel zal de G4 weer beschikken over MLA-technologie (micro-lens array) dat zorgt voor een verhoogde helderheid. Nu we het toch over MLA hebben: LG heeft bevestigd dat het 83-inch model van de G4 dit jaar ook gebruikmaakt van MLA-technologie. Dat is een mooie ontwikkeling, want het 83-inch model van vorig jaar had een minder fel OLED-scherm.

We weten nog niet precies wat de piekhelderheid van deze nieuwe modellen zal zijn, maart tussen de LG C3 en G3 van vorig jaar zat toch wel een groot verschil. De LG C3 had een piekhelderheid van 830 nits en de LG G3 had een piekhelderheid van 1.449 nits.

Dit jaar heeft LG beloofd dat beide tv's een verbeterde helderheid zullen hebben. Toen we de tv's in actie zagen, was vooral de helderheidsboost voor de LG C4 erg opvallend. Bij een korte demo van de C4 merkten we meteen dat het beeld er duidelijk extra levendig uitzag. De heldere HDR-highlights hadden een fantastisch effect op de algehele beeldkwaliteit. Dat viel het meeste op bij witte scènes, die er extra puur uitzien.

De LG C4 was ook te zien tijdens CES 2024. (Image credit: Future)

Na onze demo van de LG C4 gokten we dat hij een piekhelderheid ergens rond de 900 of 1.000 nits heeft en LG zei toen dat we in de juiste richting zaten. Dat is een flinke verbetering is ten opzichte van de LG C3. LG gaf vervolgens aan dat de helderheid van de twee kleinste modellen (42 en 48 inch) dit keer is verbeterd. Toch zijn ze nog steeds niet zo helder als de modellen van 55 inch en groter.

Toen we de twee modellen tijdens CES konden bekijken, zagen we dat de LG G4 een nog betere beeldkwaliteit had. De reden daarvoor is de MLA-technologie, die dankzij een hogere helderheid voor een beter contrast zorgt. De LG C4 heeft echter de grootste upgrade van de twee toestellen gekregen. We waren over het algemeen meer onder de indruk van dat model. HDR-content komt hier nu duidelijk meer tot zijn recht.

LG's OLED TV's van 2024 hebben ook verbeterde gamefeatures gekregen. De LG C4 en G4 ondersteunen nu allebei een refresh rate van 144Hz. Dat zal voor console gamers niet echt uitmaken (de huidige consoles halen maximaal 120Hz), maar is goed nieuws voor pc-gamers. Beide tv's zijn daarnaast gecertificeerd voor AMD FreeSync en Nvidia G-Sync, en beschikken over de Game Optimizer.

Het ingebouwde geluidssysteem was een van de zwakke punten van de LG C3 en op dit moment weten we nog niet of dit verbeterd is. We hebben zelf nog niet naar de ingebouwde speakers kunnen luisteren. Op papier hebben beide tv's AI Sound Pro, waarmee ze geluiden kunnen upmixen naar 11.1.2 kanalen. Vorig jaar waren de ingebouwde speakers van de LG G3 duidelijk beter en we verwacht wel dat de LG G4 opnieuw beter zal klinken dan de LG C4.

Hoewel de LG G4 de beste tv van het duo is, lijken de grootste updates dit jaar bij de LG C4 te zitten. De vraag is natuurlijk wat de adviesprijzen zullen zijn en of deze grote updates van de LG G4 al dan niet gepaard gaan met een grote prijsstijging.

LG C4 vs LG G4: design

De LG G4 is weer mooi dun. (Image credit: Future)

De LG C4 en G4 zijn allebei niet veel veranderd op het gebied van design. Dat is niet per se een minpunt, want de LG C3 en G3 waren al erg stijlvol en dun. We vonden het vorig jaar wel heel jammer dat er geen standaard in de doos van de LG G3 zat.

We snappen wel dat de LG G3 speciaal ontworpen was om strak tegen de muur te hangen en dat er daarom een muurbeugel in de doos zat. Het nadeel was dat gebruikers die de tv op een tv-meubel wilden plaatsen extra moesten betalen voor een standaard.

Gelukkig heeft LG geluisterd naar de kritiek op dat model van vorig jaar en zit er dit jaar een standaard in de doos bij de LG G4. Of ja... LG heeft ongeveer geluisterd. Er zit een standaard bij de versies van 55 en 65 inch, maar opnieuw een muurbeugel bij de grotere formaten. De specifieke beschikbaarheid is echter nog niet bevestigd buiten de VS, dus we weten nog niet 100 procent zeker of we in Nederland en België ook een standaard in de doos krijgen bij die kleinste twee modellen.

LG C4 vs LG G4: oordeel

Momenteel kunnen we deze twee tv's alleen nog maar beoordelen aan de hand van hun specs en wat we tijdens CES te zien kregen. De LG G4 is dit jaar weer superieur dankzij zijn hogere helderheid (dankzij MLA-technologie) en meer geavanceerde AI-features. De LGC4 lijkt dit jaar daarentegen de interessantere upgrade te worden dankzij zijn verbeterde piekhelderheid en betere beeldkwaliteit. Verder is de LG C4 wederom als enige verkrijgbaar in 42 en 48 inch.

Hopelijk kunnen we de twee OLED TV's over een paar maanden uitgebreider testen en zien wat ze in de praktijk leveren. Tot nu toe lijkt de LG C4 het meeste waar voor je geld te bieden.