LG B4 vs LG C4: welke OLED TV uit 2024 is beter?

Dit wordt waarschijnlijk weer een belangrijk jaar voor LG-tv's. LG onthulde in januari, tijdens CES 2024, zijn OLED TV's voor 2024, met onder andere de innovatieve, draadloze LG M4 en nieuwe versies van zijn bekende OLED TV's: de G4, C4 en B4. Welke van deze LG OLED TV's past er dan het beste bij jou? In dit artikel zullen we de twee meest betaalbare OLED TV's, de LG B4 en de LG C4, tegenover elkaar zetten om erachter te komen welke de beste keuze is.

De LG B4 (het instapmodel) is een upgrade voor de LG B3 uit 2023. We waren vorig jaar erg onder de indruk van de uitstekende beeldkwaliteit, geweldige gaming prestaties en competitieve prijs van die B3. Gezien die sterktepunten zal de LG G4 ongetwijfeld ook weer een uitstekende keuze zijn voor mensen die een mooie OLED TV willen kopen in 2024, maar er geen fortuin aan willen uitgeven.

Hoewel de LG B4 het instapmodel van LG's OLED TV's in 2024 is, hij krijgt alsnog een nieuwe versie van de Alpha 8 AI-processor en dat moet zorgen voor een flinke prestatieboost. Verder zal de LG B4 ook vier HDMI 2.1-poorten krijgen, plus een nieuw, kleiner 48-inch model.

Dit is de LG B3 OLED, het model dat zal worden vervangen door de B4. We verwachten een aantal belangrijke upgrades, waaronder aan de processor van de tv. (Image credit: Future)

Het iets duurdere model, de LG C4, kunnen we zien als LG's middenklasse OLED TV. Dit model is de opvolger van de LG C3 uit 2023. De C3 vonden we een geweldige tv voor films en gaming. De LG G4 zal voorzien zijn van een nieuwe generatie van de Alpha 9 AI-processor en dat moet onder andere fellere beelden opleveren.

De LG C4 zal ook beschikken over de verbeterde gaming features die aanwezig zullen zijn op de duurdere M4- en G4-modellen. De tv krijgt dus onder andere een refresh rate van 144Hz. Dankzij alle upgrades en verbeterde specs is er een grote kans dat de LG C4 een van de beste tv's van 2024 wordt. De grote vraag is echter: moet je kiezen voor het instapmodel, de LG B4, of kan je beter wat extra geld bij elkaar sparen voor de middenklasse LG C4?

LG B4 vs LG C4: prijs en releasedatum

LG heeft nog geen officiële details onthuld over de prijzen van de LG B4 of LC C4. Dat gebeurt vaak ook pas net voor de lancering en in voorgaande jaren werden de nieuwe OLED-modellen rond de lente uitgebracht. We verwachten de B4 en C4 dus ook weer ergens in de lente van 2024, waarschijnlijk rond maart of april.

In de tussentijd kunnen we er in ieder geval wel van uitgaan dat de LG B4 het goedkopere model van de twee zal zijn. Het B-model is altijd al wat budgetvriendelijker geweest, terwijl de C-serie geavanceerder is en de G- en M-modellen echt tot de categorie van premium OLED TV's behoren.

Hoewel de LG B4 dus ongetwijfeld goedkoper zal zijn dan de LG C4, hebben we nog geen idee hoeveel goedkoper hij zal zijn. Dat zal echter wel een grote rol spelen bij het bepalen welke de beste LG-tv van 2024 is, maar ook welke de beste prijs-kwaliteit biedt.

Om een idee te krijgen van de mogelijke prijzen, zie je hieronder de adviesprijzen van de LG B3:

OLED55B3: 1.899 euro

OLED65B3: 2.599 euro

OLED77B3: 3.799 euro

Hieronder de prijzen van de LG C3:

OLED42C3: 1.599 euro

OLED48C3: 1.699 euro

OLED55C3: 2.099 euro

OLED65C3: 2.898,96 euro

OLED77C3: 4.099 euro

OLED83C3: 6.299 euro

De LG C3 (hierboven) was een van onze favoriete tv's van 2023. Zal de LG C4 ook weer een van onze favorieten kunnen worden? (Image credit: LG )

Zoals je kan zien, zat er een verschil van een paar honderd euro tussen de prijzen van de B3 en C3. Het is het echter ook waard om te vermelden dat de prijzen van de LG B3 en de LG C3 vrij snel daalden nadat ze gelanceerd werden. We kunnen dus waarschijnlijk weer ongeveer hetzelfde verwachten bij de aankomende B4 en C4. Dat is goed nieuws als de adviesprijzen buiten je budget vallen.

Wat ook een belangrijk verschil was vorig jaar, was dat de LG C3 een aantal extra beeldformaten had. Zo kon je de LG C3 in drie extra formaten krijgen die de LG B3 niet had, met name 42, 48, en 83 inch. We weten inmiddels echter al dat de LG B4 dit jaar ook een 48-inch model zal krijgen. Dat is een ideaal formaat voor in kleinere kamers en dit betekent ook dat je voor nog minder geld een LG OLED TV kan kopen dan de huidige 55-inch B3. Dit wordt dus een ideaal model voor mensen met een wat strakker budget en/of kleinere kamer.

LG B4 vs LG C4: features

We kregen de LG C4 al te zien tijdens een demo van LG. (Image credit: Future)

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen deze twee tv's. Ten eerste krijgt de LG B4 een Alpha 8-processor, terwijl de LG C4 voorzien zal zijn van een next-gen versie van de Alpha 9-processor die ook in de C3 van vorig jaar zat. Dit zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de C4 beter presteert dan de B4 en de C4 zal ook een aantal AI-verbeteringen hebben, zoals AI Sound Pro, waarmee de geluidsinstellingen automatisch geoptimaliseerd worden aan de hand van wat je afspeelt.

De C4 heeft ook nog een mooie gaming upgrade gekregen in de vorm van een refresh rate van 144Hz, terwijl de B4 het bij een refresh rate van 120Hz zal houden. De B4 en C4 zullen wel beide over vier HDMI 2.1-poorten beschikken en dat is ook een verbetering voor de B-serie, want de B3 had er maar twee. Ook features zoals VRR en ALLM kan je op beide toestellen verwachten. De B4 en C4 zullen dus allebei uitstekende keuzes voor gamers zijn. Beide tv's zijn verder ook voorzien van de nieuwste versie van LG's webOS (webOS 24) en ingebouwde Chromecast-technologie.

Op papier is de LG C4 duidelijk de indrukwekkendere tv. Hij heeft betere specs en features, maar heel veel scheelt het ook weer niet. De twee tv's verschillen op papier dus ook niet gigantisch veel van elkaar en we zijn benieuwd om te zien of dat in de praktijk ook zo zal voelen.

LG B4 vs LG C4: beeldkwaliteit

We moeten zelf eerst nog de nuances van de beeldkwaliteit van de LG B4 en de LG C4 kunnen ervaren, voordat we kunnen zeggen welke de beste keuze is. Aan de hand van wat we nu al weten, lijkt het er wel op dat de LG C4 betere beeldkwaliteit zal leveren. Dat komt grotendeels door het next-gen OLED Evo-paneel dat op de C4 zit en niet op de B4.

De B4 zal wel duidelijk een stuk feller zijn dan de B3, maar LG’s nieuwe OLED Evo-paneel beschikt over een nieuwe generatie van zelfoplichtende pixels en Brightness Booster-technologie. Dat betekent dat de LG C4 geavanceerdere algoritmes gebruikt om zijn helderheid te versterken. We kunnen dus een fellere en levendigere beeldkwaliteit verwachten van de LG C4. Dat geldt nu overigens voor alle formaten van de LG C4, waaronder dus ook de kleinere 42- en 48-inch modellen.

De LG C4 zal een nog beter en feller beeld hebben dan de C3 van vorig jaar. (Image credit: Future)

Zoals we eerder al aangaven, heeft de LG C4 ook nog eens een betere processor en LG zegt dat deze next-gen chip de verwerkingskracht zal verbeteren en ook de piekhelderheid ten opzichte van de LG C3. De nieuwe chip is namelijk energie-efficiënter. De LG C4 zal hierdoor dus een betere beeldkwaliteit hebben dan de LG B4, maar ook de LG C3 van vorig jaar.

We hebben momenteel nog niet veel tijd kunnen doorbrengen met de B4 en C4, maar we hebben de prestaties van de LG C4 wel al in het echt kunnen zien. We kunnen dan ook bevestigen dat de extra helderheid er indrukwekkend uitziet. Zo zijn HDR-highlights bijvoorbeeld duidelijk veel feller. We konden de duurdere LG G4 ook al in het echt bekijken en hoewel dat model duidelijk meer premium is, zag het beeld er niet eens zo heel erg anders uit dan dat van de LG C4. We zullen tijdens het testen van beide tv's nog moeten zien of dat het geval is bij allerlei verschillende soorten content.

LG B4 vs LG C4: geluidskwaliteit

De LG B3 was al een zeer indrukwekkende tv voor zijn prijs, maar de prijs van de LG B4 moet dit jaar toch wel echt flink lager zijn dan die van de LG C4 om hem een betere prijs-kwaliteitverhouding te geven. (Image credit: Future)

De Alpha 9-chip in de LG C4 geeft overigens niet alleen de prestaties en de beeldkwaliteit een boost, maar deze chip voegt ook LG's AI Sound Pro-technologie toe aan het nieuwe paneel. Met deze technologie kan elke audiotrack worden omgezet naar een track met verschillende virtuele kanalen en vervolgens wordt het geluid ook geoptimaliseerd aan de hand van wat voor soort content je aan het afspelen bent.

De nieuwe chip in de LG C4 zorgt er ook nog voor dat je de tv kan verbinden met een compatibele LG-soundbar voor een draadloos, lossless Dolby Atmos-geluid. Je kan de LG C4 dus via Wi-Fi (en zonder kabels) verbinden met een soundbar en nog steeds genieten van dit indrukwekkend, ruimtelijke geluid en dat zonder compressie.

We moeten ook deze upgrades natuurlijk nog zelf in de praktijk testen om te zien of ze echt zorgen voor een groot verschil tussen de C4 en de B4. We vonden de geluidskwaliteit van de LG C3 bijvoorbeeld ook maar redelijk gemiddeld, dus we kunnen de upgrades pas echt beoordelen als we het geluid in het echt kunnen horen. Op papier lijkt de C4 in ieder geval wel beter te gaan klinken. We verwachten een krachtiger en helderder geluid, natuurlijk al helemaal als je hem verbindt met een goede soundbar.

LG B4 vs LG C4: oordeel

De LG C4 (hierboven te zien) is merkbaar feller dan de C3. (Image credit: Future)

Als je simpelweg op zoek bent naar de best presterende tv van deze twee modellen, dan kunnen we je vertellen dat dit de LG C4 zal zijn. Dit zal het duurdere model zijn met de betere specs en hij zal dan ook een indrukwekkendere beeld- en geluidskwaliteit leveren.

Dat is natuurlijk ook wel logisch. De LG B4 is namelijk echt het instapmodel en mist daarom natuurlijk een aantal van de beste features van de C4. Als de B4 echter uiteindelijk een stuk goedkoper is dan de C4, betekent dit wel dat hij misschien een betere prijs-kwaliteitverhouding zal hebben. Dat kan de B4 dus ook een betere keuze maken voor mensen met een kleiner budget.

We weten natuurlijk nog niet zeker of de LG B4 of de LG C4 de betere tv zal zijn op het gebied van beeld, geluid, design en prestaties, totdat we beide modellen zelf hebben kunnen testen.

Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat we meer details ontvangen over de prijzen en voordat we de modellen zelf kunnen gaan testen. Aan de hand van de prijzen en onze tests kan je vervolgens bepalen wat voor jou de beste keuze afhankelijk van je voorkeuren en je budget.