Waarom onze verwachtingen voor de LG B4 OLED TV erg hooggespannen zijn

LG heeft inmiddels zijn line-up OLED TV's voor 2024 onthuld en hoewel er zeker een aantal interessante upgrades aanwezig zullen zijn op de premium en midrange modellen, zijn we het meest geïnteresseerd in het instapmodel, de LG B4. Dat komt vooral door twee aankondigingen.

Wij vonden dat de LG B3 eigenlijk een beetje de underdog in de wereld van OLED TV's was in 2023. Hij wist ons allemaal te verrassen met zijn uitstekende beeldkwaliteit, geweldige gaming prestaties en competitieve prijs. Het is een van de beste tv's die je vandaag de dag kan kopen en een van onze favoriete tv's van 2023.

Helaas heeft hij wel een aantal minpunten. Zo is de ingebouwde audio redelijk gebrekkig (wat je eventueel wel kan oplossen met hulp van een soundbar), is hij maar in een beperkt aantal schermformaten beschikbaar (van 55 t/m 77 inch), mist hij de hoge helderheid van andere OLED TV's en heeft hij maar twee HDMI 2.1-poorten voor gaming. Ondanks deze minpunten vonden we de B3 toch een fantastische tv. We hebben zelfs overwogen om er zelf een te kopen.

Nu er meer details beschikbaar zijn over de LG B4, zijn we nog benieuwder naar het aankomende model, omdat twee van de bovenstaande minpunten lijken te zijn opgelost. De LG B4 heeft namelijk vier HDMI 2.1-poorten én hij zal beschikbaar zijn in een kleiner 48-inch formaat (naast de bestaande formaten). Dat is ideaal voor mensen met kleinere ruimtes. Daarnaast beschikt de B4 over LG's nieuwe Alpha 8 AI-processor.

Natuurlijk zijn er ook nog wel een aantal andere features die we graag willen zien en andere features die nog zullen worden aangekondigd, maar voor nu zijn onze verwachtingen voor de LG B4 erg hooggespannen.

De LG B3 (hierboven) levert een uitstekende beeldkwaliteit en hopelijk kan de LG B4 deze nog verder verbeteren. (Image credit: Future)

Prestaties en handige features gaan hand in hand

De LG B3 is een van de beste gaming tv's die je momenteel kan kopen, dankzij zijn geweldige beeldkwaliteit, uitstekende aanbod gaming features, waaronder LG’s 'Game Optimizer' en HDMI 2.1-features zoals VRR en AMD FreeSync.

Helaas heeft hij, net als veel andere gaming tv's die verder ook fantastisch zijn, maar twee HDMI 2.1-poorten. Dat terwijl de meer premium modellen zoals de LG C3 en de Samsung S90C vier van deze poorten hebben. Als een tv maar twee HDMI 2.1-poorten heeft, kan dat voor problemen zorgen bij gamers die allebei de nieuwste consoles gebruiken, de PS5 en de Xbox Series X, én een soundbar. Meestal heeft één van die twee poorten namelijk ook ondersteuning voor eARC voor de verbinding met je soundbar en kan je dus maar via een van je consoles genieten van alle voordelen die HDMI 2.1 biedt, zoals de refresh rate van 120Hz.

LG heeft nu gelukkig aangekondigd dat de B4 vier HDMI 2.1-poorten zal hebben en dat betekent dat hij niet meer voor problemen zal zorgen bij gamers. Dat is dus een erg fijne toevoeging aan de bestaande gaming-features die de LG B4 waarschijnlijk zal overnemen van de B3.

De LG B3 (hierboven) had maar twee HDMI 2.1-poorten, maar de LG B4 lost dit probleem op en dat is geweldig nieuws voor sommige gamers. (Image credit: Future)

Verder moet de nieuwe Alpha 8 AI-processor in de B4 (die volgens LG vergelijkbare specs heeft als de Alpha 9 Gen 7 in de LG C3 uit 2023) zorgen voor een verbeterde beeld- en geluidskwaliteit. De B4 zal beschikken over veel van dezelfde 'AI Picture Pro'-features als de C4, waaronder 'Dynamic Tone Mapping Pro' en 'AI scaling' voor betere texturen. Hij zal zelfs dezelfde mogelijkheid hebben om geluid te 'upmixen' naar een virtueel 9.1.2-kanaals surroundsound (terwijl je op de B3 maximaal van virtueel 5.1.2-kanaals geluid kon genieten). Dit betekent waarschijnlijk dus dat we te maken krijgen met nog meer verbeteringen voor de fantastische beeldkwaliteit en degelijke audio van de B3.

Nog een zeer welkome aankondiging is de introductie van een 48-inch model aan de B-serie. Een van de grootste beperkingen van de LG B3, zeker voor een instapmodel, was zijn beperkte selectie schermgroottes (55, 65 en 77 inch). Onder veel consumenten is 48 inch echter ook een erg populair formaat en het was jammer dat de B3 niet in deze kleinere maat beschikbaar was. De introductie van dit 48-inch formaat moet er dus voor zorgen dat ook mensen met kleinere kamers terecht kunnen bij LG's B-serie. Het betekent hopelijk ook dat er dit jaar dus een nog goedkopere optie beschikbaar zal zijn dan de 55-inch B3 van vorig jaar.

Hoewel de LG B3 (hierboven) een geweldige beeldkwaliteit heeft, mag de helderheid wel iets verhoogd worden. Zal de LG B4 dit probleem oplossen? (Image credit: Future)

Mogelijke gevaren

Nu we het toch hebben over een goedkopere prijs, er zijn een aantal dingen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de LG B4 en één daarvan is de prijs. Toen de LG B3 vorig jaar werd gelanceerd, waren de 55-inch en 77-inch modellen maar 200 euro goedkoper dan dezelfde formaten van de C3 en die tv had meer features en een betere helderheid. Daardoor werd de B3 dus een beetje over het hoofd gezien. Gelukkig daalden zijn prijzen uiteindelijk wel... voor een tijdje. Helaas zien we een beetje een jojo-effect tussen de prijzen van de B3 en C3 en dat betekent dat de B3 af en toe in vergelijking een fantastische prijs-kwaliteit heeft en af en toe niet echt een geweldige deal is vergeleken met de C3.

Als LG voor de B4 meteen de juiste prijs kiest, zeker voor het kleinere 48-inch model, dan kan dit wel eens een van de tv's met de beste prijs-kwaliteit worden. LG heeft nog geen officiële prijzen aangekondigd voor zijn OLED TV's van 2024, maar we hopen in ieder geval dat de B4 een betere prijs-kwaliteitverhouding krijgt bij zijn release dan zijn voorganger.

Het volgende punt waar het mis kan gaan voor de B4 is bij zijn helderheid. Toen we metingen deden op de LG B3, zagen we een piekhelderheid van 619 nits (bij een 10% venster) en dat is meer dan 200 nits lager dan de piekhelderheid van de LG C3. Veel andere OLED TV's zitten inmiddels minimaal rond de 1.000 nits, dus de LG B4 moet wel echt een betere helderheid leveren om nog competitief te blijven met de andere OLED TV's in 2024. Helaas heeft LG nog niet zoveel gezegd over de helderheid van de B4 in vergelijking met de helderheid van de andere modellen uit de line-up. Dankzij de geüpgradede chip, die volgens LG vergelijkbare specs heeft als de chip uit de C3, kan de helderheid van de B4 hopelijk toch wel verbeterd worden, ook al weten we wel al dat de Alpha 8 AI-chip niet beschikt over dezelfde 'brightness booster'-technologie die je in de Alpha 9 of 11 terugvindt.

De LG B4 is nog niet perfect

Ondanks deze mogelijke minpunten denken we toch dat de LG B4 een erg populaire tv zal zijn in 2024. De LG B3 was bovendien al een fantastisch instapmodel voor mensen die graag een OLED TV wilden kopen in 2023 en niet te veel op beeldkwaliteit wilden inleveren. Die mogelijke negatieve gevolgen die we hierboven hebben genoemd, kunnen echter een probleem vormen voor de LG B4. Als LG deze dingen echter weet te ontwijken, dan kan de LG B4 zomaar eens een van de beste tv's van 2024 worden.