LG onthult OLED TV's van 2024, inclusief fellere LG C4 en next-gen beeldverwerking

LG heeft zijn line-up van OLED TV's voor 2024 onthuld en één van de nieuwe modellen is een nieuwe versie van zijn draadloze flagship: de LG M4. Daarnaast krijgen we dit jaar ook nog upgrades voor de bestaande standaard OLED TV's in de vorm van de G4, C4 en B4. Er zijn nog geen officiële prijzen of releasedata bevestigd, maar we verwachten dat de release ergens in maart of april zal plaatsvinden, zoals in voorgaande jaren ook het geval was. Alle modellen zullen te zien zijn van 9 t/m 12 januari tijdens CES 2024 in Las Vegas. We zullen de nieuwe tv's binnenkort dus in het echt zien.

De LG M4, LG’s (ware) flagship OLED TV voor 2024, zal beschikken over een 'Zero Connect'-box, waardoor je geen kabels meer met de tv zelf hoeft te verbinden voor je beeld en geluid. De 'WOWCAST'-draadloze mogelijkheden van de nieuwe ingebouwde Alpha 11 AI-processor kan draadloos Dolby Atmos-geluid versturen naar ondersteunde LG-soundbars. De M4 zal ook voor het eerst beschikbaar zijn in een 65-inch formaat.

De LG G4, de opvolger van een van de beste OLED TV's die je momenteel kan kopen (de LG G3), beschikt ook over diezelfde Alpha 11 AI-processor, heeft vergelijkbare helderheidsniveaus als de M4 en toegang tot dezelfde draadloze audio via WOWCAST. De G4 gebruikt ook weer dezelfde 'micro lens array'-technologie (MLA) die vorig jaar in de LG G3 werd gebruikt, maar dit jaar zal deze technologie ook aanwezig zijn in het 83-inch model (de 83-inch G3 beschikte namelijk niet over MLA). Een andere fijne toevoeging is die van een meegeleverde standaard in sommige landen, in plaats van alleen een muurbevestigingssysteem (zoals het geval was bij de LG G3). LG heeft alleen nog niet bevestigd in welke regio's dit model met een meegeleverde standaard beschikbaar zal zijn.

De LG C4, de middenklasse OLED uit de 2024-reeks van LG en de opvolger van de LG C3, zal beschikken over een nieuwe LG Alpha 9 AI-processor en belooft een betere helderheid te bieden bij alle formaten vergeleken met de C3. Daarnaast krijgt dit model ook een aantal gaming-upgrades. Als laatste hebben we dan nog de LG B4, het instapmodel uit LG's OLED-line-up voor 2024 (er is weer geen A-serie aangekondigd, net als in 2023). Deze tv krijgt een nieuwe Alpha 8 AI-processor en deze moet zorgen voor vergelijkbare prestaties als de oude Alpha 9-processor uit de LG C3. Daarnaast krijgt de B-serie ook voor het eerst vier HDMI 2.1-poorten en is hij ook voor het eerst beschikbaar in een 48-inch formaat.

De M4, G4 en C4 zullen nu ondersteuning bieden voor een refresh rate tot 144Hz en dat is een nieuwe toevoeging voor LG OLED TV's. Als je geïnteresseerd bent in meer gedetailleerde informatie en specs over elk model, lees dan vooral verder.

De LG G4 zal beschikbaar zijn in schermgroottes van 55 inch tot 97 inch. (Image credit: LG )

LG’s OLED TV's van 2024

LG M4

De LG M4 lijkt een van de meest indrukwekkende OLED TV's tot nu toe te worden, dankzij zijn draadloze mogelijkheden. Dankzij de Zero Connect-box hoeft de LG M4 zelf niet meer verbonden te zijn met kabels voor video en audio. In plaats daarvan verbind je je kabels met de externe box die vervolgens 4K/144Hz-beelden in volledige kwaliteit draadloos naar het scherm verstuurt. Deze tv beschikt ook over LG's nieuwste chip, de Alpha 11 AI-processor en ‘brightness booster max’-technologie (alleen niet op het 97-inch model) die ervoor moet zorgen dat de helderheid 150% hoger is dan die van de B-serie bij kleine HDR-highlights. Dankzij de Alpha 11-processor kan je niet alleen met WOWCAST draadloos je audio versturen naar ondersteunde LG-soundbars, maar je kan ook nog eens draadloos Dolby Atmos-signalen versturen.

De Alpha 11 AI-processor belooft ook meer 'AI Picture Pro'-features te leveren vergeleken met de chips van vorig jaar. Zo zou de upscaling voor gedetailleerdere beelden moeten zorgen en komen er nieuwe modi zoals ‘Director Tone’. Via die modus krijg je volgens LG beelden te zien "zoals de regisseur wil dat je ze ziet". Verder zullen de 'AI Sound Pro'-features zorgen voor een virtueel 11.1.2-kanaals geluidssysteem via zijn ingebouwde speakers (of dit in ieder geval proberen).

De M4 zal ook voor het eerst een kleiner 65-inch model introduceren binnen de M-serie. Daarnaast verschijnen er ook weer de 77-, 83- en 97-inch modellen die de LG M3 ook had. Hij wordt echter niet geleverd met een standaard, want hij is echt bedoeld om aan de muur te hangen. De M4 heeft ook nieuwe features voor gaming, zoals 4K-beelden met een maximale refresh rate van 144Hz, ondersteuning voor AMD FreeSync en Nvidia GSync.

LG G4

Dit model heeft bijna dezelfde specs als de LG M4. De LG G4 zal beschikbaar zijn in schermgroottes van 55 tot 97 inch. Dit jaar zal het grote 83-inch model ook beschikken over de MLA-technologie die vorig jaar alleen in de kleiner modellen zat (het 97-inch model zal nog steeds niet over deze technologie beschikken). De Alpha 11 AI-processor in de G4 (dezelfde als in de M4) zal ook dezelfde brightness booster max-technologie gebruiken als de M4. Daarmee kunnen deze tv's fellere beelden creëren dan de G3 kon bij zijn piekhelderheid. In de meeste situaties lijken de tv's echter niet veel feller te worden dan de G3.

Een andere handige toevoeging aan de G4 is de meegeleverde standaard in de doos. Een van de minpunten van de LG G3 was zijn dure optionele standaard. Het is dus fijn om te zien dat er nu een standaard in de doos zal zitten voor de mensen die hun tv niet willen ophangen aan de muur. Zoals we hierboven al benoemden, weten we helaas nog niet zeker in welke regio's het model met de standaard beschikbaar zal zijn. Verder zal de G4 ook een aantal van dezelfde gaming-upgrades krijgen, zoals die refresh rate van 144Hz (bij alle formaten t/m 83 inch).

LG C4

De LG C4 maakt gebruik van een nieuwe generatie van de Alpha 9 AI-processor. Deze processor moet fellere beelden mogelijk maken dan bij de voorgaande modellen, zoals de LG C3, en LG zegt dat dit geldt voor alle formaten, waaronder de kleinere 42- en 48-inch modellen. Die formaten kregen de vorige keer dat LG de C-serie een helderheidsboost gaf niet deze boost. De LG C4 beschikt ook weer over dezelfde gaming-upgrades zoals de refresh rate van 144Hz.

De C4 zal weer beschikbaar zijn in veel verschillende formaten, van 42 tot 83 inch. De nieuwe Alpha 9-chip heeft overigens ook ondersteuning voor dezelfde lossless draadloze audio die de Alpha 11 in de G4 en M4 heeft.

LG B4

De LG B4, het instapmodel voor LG's OLED-reeks van 2024, zal gebruikmaken van een nieuwe Alpha 8 AI-processor. Deze moet zorgen voor verbeterde prestaties (volgens LG zijn de AI-verbeteringen voor de beelden vergelijkbaar met die van de Alpha 9 Gen 7-chip uit de LG C3 van vorig jaar).

Een van de minpunten van zijn voorganger, de LG B3, was dat hij maar twee HDMI 2.1-poorten had. Gelukkig heeft LG dit probleem nu opgelost en krijgen we vier HDMI 2.1-poorten op de B4. Deze tv zal nu ook beschikbaar zijn in een kleiner formaat van 48 inch. Dat maakt de instapprijs natuurlijk nog lager. We verwachten dat dit een van de beste gaming-tv's van dit jaar zal worden.