De tops en flops van tv's in 2023: van OLED tot 8K

Het is een belangrijk jaar geweest voor tv's. Van OLED en QLED tot mini-LED, de technologie in tv's is alleen maar beter geworden. Nu de jaarwisseling bijna daar is, kunnen we besluiten dat sommige tv's het beter hebben gedaan dan andere. De verwachtingen van consumenten lijken opnieuw de drijfkracht achter al deze ontwikkelingen.

Zo neemt de gemiddelde grootte van nieuwe tv's steeds verder toe, zijn er tal van technologieën die de helderheid verbeteren en is er één categorie die een stille dood lijkt te sterven. We gaan je niet langer in spanning laten: dit zijn de tops en flops van tv's in 2023.

Top: OLED en MLA

(Image credit: Future)

De diepe zwarttinten en het oneindige contrast van OLED overheersen al het hele jaar ons overzicht met de beste tv's. Zelfs Samsung is bezweken en heeft OLED-panelen gebruikt voor zijn nieuwe tv's, nadat het de jarenlang bij QLED heeft gezworen.

De grootste evolutie van OLED in 2023 is MLA (voluit: Micro Lens Array). Dit is een laag van miljarden minuscule bolle lenzen boven de pixels van een OLED-paneel, die de helderheid helpen verhogen. Het grootste minpunt van OLED was de beperkte helderheid en het feit dat MLA dit probleem zo snel van de kaart heeft geveegd, is indrukwekkend.

Deze technologie is momenteel alleen te vinden in de allerduurste OLED TV's en het zal nog even duren voor de adviesprijzen van OLED TV's met MLA zullen dalen. Twee tv's die hiervan gebruikmaken zijn de LG G3 OLED en Panasonic MZ2000. Bij beide tv's heb je niet eens professionele metingen nodig om te zien dat de helderheid verhoogd is tegenover hun voorgangers. Tijdens onze test van LG G3 OLED toonden onze metingen een piekhelderheid van 1.400, terwijl de LG C2 van het jaar daarvoor amper 800 nits haalde.

Het is duidelijk dat de grootste zwakte van OLED in vergelijking met LCD of mini-LED gericht is aangepakt. Zodra de prijzen van OLED TV's met MLA beginnen te dalen, zal het moeilijk worden voor de concurrentie om tv-liefhebbers te overtuigen.

Top: QD-OLED

(Image credit: Samsung Display)

Dit is het tweede jaar dat Samsung en Sony een QD-OLED-serie hebben uitgebracht, die de helderheid van QLED combineert met de levendige kleuren en diepe contrasten van OLED. Deze hybridetechnologie was jarenlang een bron van speculatie en vorig jaar zagen we eindelijk de eerste tv's met QD-OLED. Het OLED-paneel zorgt voor diepe zwarttinten en contrast, terwijl de QD-filter (quantum dot) de helderheid opdrijft, waardoor de kleurenweergave ongeziene hoogtes bereikt. QD-OLED weet in de praktijk hetzelfde te doen als MLA, met name OLED TV's helderder maken.

De Samsung S95C uit 2023 is de tweede generatie met QD-OLED-paneel en pakt de weinige pijnpunten van zijn voorganger aan. De concurrentie was pittig, maar toch was de sprong voorwaarts groot genoeg ten opzichte van de eerste generatie QD-OLED-televisies. Klein addertje onder het gras: de versie van 83 inch laat stiekem de QD-filter achterwege en heeft een gewoon OLED-paneel.

De Sony A95L (de opvolger van de A95K uit 2022) gebruikt dezelfde technologie in een duurder scherm. Sony's verwerking is daarentegen iets subtieler en effectiever dan die van Samsung. We verwachten ook dat we in 2024 nog meer tv's met QD-OLED-panelen gaan zien op meer verschillende prijspunten. Zo was de Samsung S90C de goedkopere versie van de S95C met QD-OLED, die een bijna identieke beeldkwaliteit wist af te leveren voor aanzienlijk minder geld.

Flop: 8K

(Image credit: Samsung)

Er was heel wat te doen rond de eerste tv's met 8K-resolutie. Die hype was weliswaar even snel weer verdwenen. De prijzen van 8K-tv's zijn torenhoog terwijl er amper native 8K-content beschikbaar is. Je zou kunnen zeggen dat het een toekomstgerichte investering is, maar zelfs in dat opzicht zijn 8K-tv's geen aanrader.

Het aanbod tv's met 8K-resolutie is zelfs afgenomen. Hoewel TCL bekend staat om zijn gigantische tv's en ook een 8K-model had gelanceerd, heeft het in 2023 bewust geen nieuwe 8K-tv gemaakt. De verkoop gaat namelijk erg traag en de 8 in 8K zou zomaar kunnen wijzen op het aantal tv's dat verkocht is dit jaar. Geen enkele grote streamingdienst biedt 8K aan en van de nodige internetsnelheid om stabiel 8K te streamen, krijgt het gemiddelde thuisinternet een beroerte.

Ten slotte zijn er geen (nieuwe) 8K-televisies met OLED-panelen meer, terwijl dat type paneel overduidelijk het populairst is. De belangrijkste evoluties gebeuren bij de 4K-televisies, die wel jaarlijks grote upgrades krijgen. Samsung heeft nog steeds zijn gebruikelijke trio Neo QLED 8K TV's (QN900C, QN800C QN700C) voor wie per se deze ultrahoge resolutie in huis wil halen. Als je budget hoog genoeg is voor 8K, raden we echter aan om voor een premium OLED TV met 4K-resolutie te gaan.

Top: gigantische tv's

(Image credit: Future)

Het is geen geheim dat de gemiddelde grootte van tv's elk jaar toeneemt. Grote schermen worden door productieverbeteringen steeds goedkoper en als mensen hun tv's upgraden, kiezen ze snel voor een groter formaat. Weet je nog dat een 40-inch plasma-tv het toppunt van entertainment was? Tegenwoordig is 42 inch het kleinste formaat waarin je nieuwe tv's kan vinden.

OLED TV's van 77 inch en 83 inch komen steeds vaker voor, terwijl tv-fabrikanten duidelijk de "groter is beter" mentaliteit volgen. Zowel TCL als Samsung hebben enkele 98-inch tv's aan hun aanbod toegevoegd, hoewel dat in slechts een fractie van de woonkamers zal passen. Is 98 inch de nieuwe 55 inch? Totaal niet. Maar fabrikanten worden alleen maar beter in deze formaten en dat is goed nieuws voor mensen die een groter scherm (75 inch of meer) willen.