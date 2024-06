Dit heb ik geleerd na een jaar met de Samsung Galaxy Z Fold 5

Vorig jaar heeft de Samsung Galaxy Z Fold 5 mij eindelijk weten te overtuigen om voor een vouwbare smartphone te kiezen. Zoals gebruikelijk had ik me aangemeld bij Samsung voor het Unpacked-evenement van de zomer om meer informatie (en speciale aanbiedingen) te ontvangen over de nieuwe apparaten.

Ik was al wel langer geïnteresseerd in de vouwbare toestellen van Samsung, maar het feit dat er bij de Z Fold 4 nog een flinke opening zat bij het scharnier, waardoor er gemakkelijk stof en allerlei andere kleine dingen tussen de telefoon konden komen, was een beetje ontmoedigend. Daarnaast waren de extreem hoge prijzen van de Z Fold-toestellen ook niet bepaald aantrekkelijk. Dat zeg ik als iemand die hiervoor de Samsung Galaxy S22 Ultra had en dat toestel was al flink prijzig.

Toen ik bij de onthulling eenmaal zag dat de Z Fold 5 nu helemaal plat kon vouwen en dat hij ook dunner, lichter en krachtiger was, werd het toch wel interessanter om naar dit toestel te upgraden. Of moet ik "sidegraden" zeggen? Ik ging er namelijk wel op achteruit qua camera's en batterijduur. Toen kreeg ik ook nog eens erg overtuigende kortingen aangeboden dankzij mijn aanmelding voor het Unpacked-evenement en toen ik eens ging kijken hoeveel inruilwaarde mijn S22 Ultra nog had, was de keuze uiteindelijk snel gemaakt.

Ik vond dan ook dat er nog maar weinig innovatie was bij de hardware van Samsungs Ultra-modellen en het vouwbare scherm klonk alsof het werkelijk een nieuwe smartphone-ervaring zou bieden of in ieder geval een leuke gimmick zou zijn. Om gebruik te maken van de aanbiedingen van Samsung, moest ik wel besluiten om te pre-orderen voordat ik ons testmodel in handen had. Dat was dus wel een beetje een gok, maar je leest hieronder hoe die gok heeft uitgepakt.

Dit zijn namelijk een aantal dingen die ik heb geleerd na ongeveer een jaar door te hebben gebracht met de Samsung Galaxy Z Fold 5:

Je zal het meest het coverscherm gebruiken

Natuurlijk is het vouwbare binnenste display van de Z Fold 5 het meest interessante display. Het gaat hier namelijk om een foldable. In de praktijk zal je echter niet overal de telefoon voor willen openklappen. In mijn geval komt het binnenste scherm vooral tevoorschijn wanneer ik video's wil bekijken, games wil spelen, wil multitasken of gewoon de tijd wil nemen om even uitgebreid door Reddit te scrollen. Dit is ook het scherm dat ik gebruik als ik bijvoorbeeld een document wil bewerken met de S Pen (die ik helaas los moest aanschaffen), want de S Pen werkt ook niet op het coverscherm.

De rest van de tijd gebruik ik vooral het coverscherm. Die heb je tenminste altijd meteen tot je beschikking en werkt natuurlijk ook gewoon prima als je even je berichten wil checken of Spotify wil aanzetten. Merk ik dat ik ergens wat langer mee bezig ben of wat meer overzicht of ruimte wil, dan vouw ik de telefoon gewoon alsnog open en kan ik meteen verder op het grote scherm.

Ik moet hier ook even ingaan op de beeldverhouding van dit coverscherm, want dat is voor velen een kritiekpunt. Het coverscherm is namelijk vrij dun en langwerpig en dat maakt het binnenste display ook automatisch wat meer rechthoekig in plaats van vierkant. Typen op het coverscherm is inderdaad wel een beetje lastig in het begin als je een bredere telefoonscherm gewend bent, maar aan de andere kant is dit toestel dankzij deze beeldverhouding wel vrij gemakkelijk met één hand te bedienen.

Ik heb dan ook gemerkt dat ik bijvoorbeeld vaker swipe over het toetsenbord om te typen dan dat ik individuele toetsen aantik. Dat lost het probleem met typen grotendeels op. Toch denk ik dat een kleine verandering naar een iets breder en iets minder langwerpig scherm wel positief kan uitpakken op de Galaxy Z Fold 6. Zolang het binnenste display maar niet te vierkant wordt, want dat is niet geweldig bij het bekijken van video's.

Hij is geweldig voor films, series en multitasking

Zoals ik hierboven al aangaf, gebruik ik het binnenste scherm onder andere wanneer ik video's wil bekijken of wil multitasken op mijn telefoon. Voor die taken is een vouwbare smartphone natuurlijk uitermate geschikt.

Aangezien het coverscherm zo dun en langwerpig is, worden video's met een beeldverhouding van 16:9 vaak vrij klein weergegeven met flinke zwarte balken aan de linker- en rechterkant. Maar waarom zou je dat scherm gebruiken voor het bekijken van films en series als je ook een groter scherm tot je beschikking hebt? Voor films en series geldt voor mij toch wel: hoe groter het scherm, hoe beter. Dankzij het ontwerp van de Z Fold 5 heb je eigenlijk tegelijkertijd een smartphone en een kleine tablet op zak en dat vind ik dan ook ideaal als ik even een aflevering van een serie wil kijken als ik na mijn werk in de bus naar huis zit. Het kijkt toch comfortabeler dan op een normaal smartphonedisplay.

Nou heeft het vouwbare display geen 16:9-beeldverhouding, dus hou je bij video's wel zwarte balken aan de boven- en onderkant over (de beeldverhouding is vierkanter dan 16:9). Dat vind ik echter nooit heel erg storend, want dankzij het AMOLED-display zijn die balken tenminste ook echt zwart en vallen ze dus niet zo op.

Voor multitasking is dit dan ook wel een erg geschikte beeldverhouding. Als het scherm meer rechthoekig zou zijn in landschapsmodus, dan mis je in portretmodus bij het multitasken ruimte op apps in de breedte naast elkaar te zetten. Met deze beeldverhouding werkt het uitstekend om twee apps naast of boven/onder elkaar te zetten en zelfs met drie apps tegelijk open, kan je ze allemaal nog redelijk comfortabel gebruiken.

Ik denk dat Samsung over het algemeen dus een redelijk goede compromis heeft gevonden, al zou een iets breder en minder langwerpig scherm dus een positief effect kunnen hebben op het coverscherm.

Je went wel aan de vouwlijn

Eén ding waar veel mensen bang voor zijn, voordat ze het vouwbare display in het echt hebben gezien, is dat ze de vouwlijn in het scherm vervelend of afleidend gaan vinden. Die angst had ik zelf ook. Het leek mij in de eerste instantie erg afleidend en ik had dan ook het idee dat ik de hele tijd naar die vouwlijn zou staren bij bijvoorbeeld het bekijken van een video.

Gelukkig merkte ik al gauw dat die vouwlijn in de praktijk niet zo afleidend is, behalve als de zon direct op het scherm schijnt, want dat weerkaatst het licht natuurlijk anders bij de vouw dan bij de rest van het display. Als je er echt op gaat letten, dan zie je hem wel, maar ik me gelukkig ook gewoon optimaal genieten van mijn favoriete films en series.

Wat me wel opviel, is dat die vouwlijn iets prominenter wordt naarmate je het toestel wat langer gebruikt en dan ga je hem ook meer voelen als je er met je vingers overheen gaat. Dat is nog steeds niet echt een groot probleem, maar het kan wel een beetje irritant zijn als je bijvoorbeeld wil tekenen of notities wil maken met de S Pen.

Nu we het trouwens toch hebben over dingen op het scherm die je kunnen afleiden, ik vind de under-display camera bij het binnenste scherm misschien nog wel meer afleiden dan de vouwlijn. Ook hier merk je grotendeels niets van als je er niet op let en bij de meeste videocontent valt hij onder de zwarte balken. Toch kan hij heel duidelijk zichtbaar zijn wanneer je in een felverlichte ruimte bent en dan valt het ook op hoeveel minder scherp dit kleine rondje in het display is.

De camera's zijn prima, alleen de under-display camera is overbodig

Naast het feit dat de under-display camera dus afleidend kan zijn as je iets aan het kijken bent, voelt hij ook gewoon heel erg overbodig aan. Ik gebruik deze 4MP-camera ook echt nooit. Hij zit daar waarschijnlijk zodat je bijvoorbeeld ook in de opengevouwen staat nog kan videobellen, maar de kwaliteit is echt slecht en je kan natuurlijk ook gewoon met de selfiecamera op het coverscherm (of zelfs met de camera's achterop) videobellen.

Verder zijn de rest van de camera's prima, maar niet zo goed als je eigenlijk zou mogen verwachten van een telefoon van bijna 2.000 euro. Gelukkig zijn geen van de camera's op de achterkant slecht, maar ze zijn wel enigszins verouderd. Aangezien dit de meest premium smartphone van Samsung is (qua prijs), vind ik dat je toch ook wel een premium camera-ervaring mag verwachten. Het is te begrijpen dat Samsung zijn beste camera-ervaring wil bewaren voor het Ultra-model van de S-serie, maar de Z Fold-serie is in ieder geval toe aan een upgrade.

Hij is zijn volledige adviesprijs niet waard

Over het algemeen ben ik in ieder geval tot de conclusie gekomen dat je niet de volledige prijs moet betalen voor een Z Fold-toestel. Het is zeker een premium toestel en biedt unieke mogelijkheden. Daarnaast zal de ontwikkeling van het vouwmechanisme en alle losse onderdelen die daarbij komen kijken ook vast wel wat kosten, maar je krijgt hier naar mijn mening niet een ervaring die honderden euro's meer waard is dan de ervaring die je bij bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt. Dat toestel voelt op sommige vlakken zelfs nog meer premium aan.

Gelukkig hoef je ook niet per se het volledige bedrag neer te leggen als je het slim aanpakt. Als je een nieuw Samsung-toestel eigenlijk bij zijn release al wil kopen, dan loont het meestal om je op de pagina voor het Unpacked-evenement aan te melden. Dan maak je namelijk kans op interessante kortingen en/of bundels. Ook kan je soms extra korting krijgen als je je gratis hebt aangemeld voor Samsung Members. Als je daarnaast nog een enigszins recent Samsung-toestel hebt liggen (of een toestel van een ander merk), kan je daar tijdens de pre-orderperiode vaak ook extra inruilwaarde voor krijgen. Dit alles bij elkaar kan je zelfs ongeveer de helft van de kosten schelen.

Na die pre-orderperiode en lanceringsaanbiedingen is het gewoon een kwestie van wachten op prijsdalingen en aanbiedingen. Ook kan je natuurlijk op verschillende momenten bij verschillende providers aantrekkelijke acties vinden in combinatie met een abonnement. Als je niet per se het nieuwste van het nieuwste nodig hebt, kan je natuurlijk ook een apparaat zoals de Z Fold 5 pas aanschaffen wanneer zijn opvolger alweer gearriveerd is. Dat is zeker interessant als er weinig is veranderd tussen de twee generaties.

Ik ben over het algemeen zeer tevreden over mijn aankoop, maar ik heb gelukkig geen 1.899 euro betaald. Er zijn zeker verbeterpunten en dingen die belangrijk zijn om van tevoren te weten. Uiteindelijk is het vooral belangrijk dat als je het toestel wil kopen, je het koopt voor een prijs die je tegenover jezelf kan verantwoorden. Ook is het handig om je goed af te vragen of je deze nieuwe vormfactor echt gaat benutten of het vooral gewoon een leuke gimmick is. In het eerste geval is een hogere prijs waarschijnlijk beter te verantwoorden dan in het tweede geval.