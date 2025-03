5 verborgen functies op je Garmin horloge die je waarschijnlijk niet gebruikt, maar die wel erg handig zijn

Als je vaker TechRadar Benelux bezoekt dan weet je dat we al lange tijd fan zijn van Garmin-horloges. Naar onze mening zijn de beste Garmin-horloges de gouden standaard voor actieve, avontuurlijke types die op zoek zijn naar een connected fitnesshorloge. De batterij gaat ontzettend lang mee, ze zijn onverwoestbaar en barstensvol functies.

De geweldige Garmin Connect-app is volledig gratis te gebruiken en bevat uitstekende tools zoals Garmin Coach en Training Readiness Scores. Dit zijn functies waar je bij andere merken (we kijken naar jou, Fitbit!) stevig voor moet betalen, zelfs nadat je al voor het apparaat hebt betaald. Garmin-horloges zijn duur, maar wij vinden dat de meeste modellen een prima prijs-kwaliteitverhouding bieden.

Ze zitten zó vol met functies en slimme snufjes dat veel daarvan eigenlijk nauwelijks gecommuniceerd worden, en zelfs door doorgewinterde Garmin-gebruikers vaak onopgemerkt blijven. Zo ontdekten we pas recent dat een Garmin-horloge dat we eerder hadden gereviewed en een hoge score hadden gegeven over een ‘Find My Phone’-functie beschikt. Als je iemand bent die regelmatig spullen kwijtraakt, dan is die functie een absolute lifesaver.

1. Extra touchscreen-functie

(Image credit: Future / Matt Evans)

Dit is een eenvoudige maar handige tip om mee te beginnen, en is voor iedereen met een Garmin-horloge met touchscreen, zoals de Fenix- en Forerunner-series. Als je diep in de menu’s van het horloge zit en snel terug wilt naar het startscherm, kun je dit doen door simpelweg je hand een paar seconden boven het scherm te houden. Afhankelijk van het model kan dit tot vier seconden duren.

2. Snelkoppelingen

Garmin Support | Forerunner® 265 Series | Customizing Controls & Hot Keys - YouTube Watch On

Een van de meest onderschatte functies van Garmin-horloges is het instellen van sneltoetsen via de Hot Keys. Onder Systeem > Hot Keys kunnen we verschillende knopcombinaties toewijzen aan veelgebruikte functies, zodat we er razendsnel bij kunnen.

Denk aan het vergrendelen of ontgrendelen van het scherm, snel wisselen tussen sporten of het openen van een specifieke widget zoals de barometer. De video van Garmin hierboven laat zien hoe dat werkt, met de Forerunner 265 als voorbeeld.

3. Map settings in Garmin Connect

(Image credit: Future)

Na het voltooien van een GPS-workout, zoals een hardloop- of wandelactiviteit, kun je in de Garmin Connect-app op de kaart van je training tikken (deze toont standaard je tempo) en vervolgens verschillende weergave-opties selecteren. Naast Satelliet en Terrein kun je je route ook bekijken met overlays zoals Hartslag, hellingtempo, Hardloopvermogen en Hoogte. Zo krijg je inzicht in hoe deze metingen tijdens je route veranderden.

De combinatie van de weergave Terrein met Hoogte geeft bijvoorbeeld een heel nauwkeurig beeld van de heuvels die je onderweg hebt beklommen.

4. Zaklamp

Turn On & Use the Flashlight on Garmin Forerunner 265 - YouTube Watch On

Het is algemeen bekend dat de Garmin Epix Pro, Garmin Fenix 8 en Garmin Instinct 3 een ingebouwde GPS-zaklamp hebben, maar wat minder mensen weten, is dat alle Garmin-horloges met een AMOLED-scherm ook een variant hiervan bieden. Via het bedieningsmenu, of door een Hot Key in te stellen, kun je een deel van het scherm verlichten met rood licht of met wit licht in vier verschillende sterktes. Superhandig!

5. Garmin Share

(Image credit: Mike Sawh)

Garmin Share is een bijzonder handige functie om meerdere mensen tegelijk op koers te houden tijdens een training of hardloopsessie. Volgens Garmin kun je met Share “opgeslagen locaties, koersen en workouts rechtstreeks delen” – en dat zonder dat je daarvoor Garmin Connect op je smartphone hoeft te gebruiken.

Het is een slimme manier om ervoor te zorgen dat jij en je loopmaatje exact dezelfde route of training volgen. Garmin legt hier uit hoe je dat doet.