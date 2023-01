Garmin vs Fitbit: welke smartwatch is het beste voor jou

Fitbit en Garmin zijn twee van de grootste namen in de wereld van fitnesstrackers en smartwatches. Apparaten van deze bedrijven zijn vooral interessant als je je gezondheid en je fitnessactiviteiten wil bijhouden.

Garmin bestaat al wat langer en maakt al een hele tijd sporthorloges die de afgelopen jaren steeds meer op smartwatches zijn gaan lijken. Zo kun je met sommige van deze horloges ook contactloos betalen of naar je muziek luisteren zonder dat je je telefoon in de buurt hebt.

Fitbit verscheen pas iets later dan Garmin en het bedrijf is begonnen met fitnesstrackers, maar is op een gegeven moment ook begonnen met smartwatches. De focus ligt voor Fitbit nog steeds vooral op fitnesstracking, maar het bedrijf is nu ook bezig met het verbeteren van zijn gezondheidstracking en het bijhouden van activiteiten als hardlopen en zwemmen.

Beide bedrijven bieden verschillende modellen aan met verschillende functies en daarom kan het lastig zijn om erachter te komen welke het beste voor jou geschikt is. Daarom hebben we deze gids samengesteld, zodat de keuze hopelijk iets gemakkelijker wordt. We laten de grootste verschillen in de hardware, software en functies zien tussen de apparaten van deze fitnessgiganten.

Heb je al een idee van wat de beste keuze voor jou is? Dan hebben we hieronder voor jou alvast de beste deals verzameld van onze favoriete Fitbit- en Garmin-modellen.

Garmin

Garmin lanceerde het eerste Forerunner-horloge in 2003 en heeft sindsdien veel andere productlijnen gelanceerd, zoals de Vivoactive en Fenix. Ze zijn allemaal gefocust op sporttracking, maar hebben verschillende ontwerpen en een mix van verschillende functies.

Een aantal van de populairste modellen zijn:

Batterijduur

Een lange batterijduur is een van de dingen waar Garmins fitnesstrackers en smartwatches bekend om staan. Of je nu kiest voor een goedkope Vivofit-fitnesstracker of voor een high-end Forerunner 955, met een Garmin-apparaat heb je gemiddeld vaak ongeveer een week aan batterijduur en in veel gevallen zelfs nog langer.

Garmin-horloges houden er ook rekening mee dat het gebruiken van functies zoals GPS en hartslagmetingen tijdens de fitnesstracking voor een minder lange batterijduur zorgt. Daarom maken sommige horloges, waaronder de outdoor Fenix-serie, gebruik van de 'UltraTrac'-batterijmodus. Daarmee kun je langer blijven tracken, omdat de tracker dan minder vaak in dezelfde periode gebruikmaakt van bijvoorbeeld de GPS. Er zijn ook modi aanwezig om nog verder batterijduur te te besparen door bijvoorbeeld de meest veeleisende functies uit te zetten, die je toch niet vaak nodig hebt. Zo hou je genoeg batterij over voor de functies die je wel gebruikt.

De Venu is het model van Garmin dat het meeste op een typische smartwatch lijkt met een AMOLED-kleurenscherm, dat ook gebruik kan maken van een always-on-modus. Dat model heeft toch nog steeds een paar dagen aan batterijduur, ondanks dat het dus een minder energiezuinig display heeft dan Garmins andere transflectieve schermen.

Fitnessfuncties

De meeste Garmin-horloges hebben veel verschillende functies, waarmee ze allerlei activiteiten en gezondheidsindicators bij kunnen kunnen houden. De specifieke functies verschillen wel per apparaat en per serie, maar veel van de belangrijkste functies zijn beschikbaar op alle reeksen. Zo zorgt Garmin er ook dat de verschillende smartwatches toch allemaal een vertrouwd gevoel houden.

Of je nu een Vivosmart of een Fenix hebt, je krijgt sowieso 24/7 activiteitentracking, constante hartslagmetingen en slaaptracking. Je krijgt ook toegang tot een aantal trackingfuncties van Garmin, zoals 'Move IQ' en een adaptieve stappenteller, om je op een subtiele manier aan te sporen om meer te bewegen. Je kan verder ook je stress meten, ademhalingsoefeningen doen, vrouwelijke gezondheidsfactoren bijhouden en gebruikmaken van Garmins 'Body Battery monitor'. Deze functie kijkt naar de informatie over je slaappatronen en je hartslag om te bepalen hoeveel energie je die dag ongeveer hebt.

Garmin-apparaten blinken pas echt uit in sporttracking. Er is ondersteuning voor sporten zoals hardlopen, fietsen en zwemmen (in een zwembad én in open water). De apparaten bieden dan ook allerlei statistieken aan waar je je tijdens of na de activiteiten in kan verdiepen.

Als je bereid bent om iets meer uit te geven voor een Garmin Fenix of Forerunner 955, dan krijg je ook toegang tot meer sportprofielen voor outdoor-activiteiten. Daarmee kan je dus ook wandelingen bijhouden of gedetailleerde en specifieke informatie verzamelen tijdens het skiën, klimmen en zelfs tijdens het paddleboarden. Je kan je outdoor-activiteiten ook in kaart brengen of de GPS gebruiken voor navigatie.

Hartslagmetingen staan centraal bij veel van Garmins functies, zodat je meer inzicht krijgt over hoe je trainingen verlopen, hoe snel je weer herstelt en wat je inspanningsniveau is tijdens het sporten. Bij de meeste Garmin-apparaten kan je ook nog kiezen om een externe hartslagmeter te gebruiken die om je borst gaat. Dat is ook fijn als je twijfelt over de betrouwbaarheid van de sensors op de horloges.

Smartwatch-functies

Garmins smartwatches en fitnesstrackers zijn vooral ontworpen om goed te werken voor tijdens het sporten, maar ze zijn tegenwoordig ook wel beter geschikt als alledaagse smartwatches.

De meeste van deze apparaten werken met Android-toestellen en met iPhones. Je krijgt op die toestellen toegang tot basisfuncties zoals het bekijken van notificaties en het weer, en het synchroniseren van je data met de Garmin Connect-app.

Als je wat meer geld neerlegt voor een Forerunner 255 of een Fenix, dan krijg je nog wat meer smartwatch-functies. Het gaat dan om extra functies zoals contactloze betalingen en een ingebouwde muziekspeler. Je kan je eigen muziek toevoegen aan die muziekspeler of je kan afspeellijsten vanuit bijvoorbeeld Spotify of Deezer toevoegen. De muziek kan je dan ook offline bewaren, zodat je niet per se verbonden hoeft te zijn met je telefoon om ernaar te luisteren.

Als je meer apps wil gebruiken, dan kan je terecht bij een van de Garmin-horloges die wat meer interne opslag hebben en dus ook toegang hebben tot de Connect IQ store. Via die appstore krijg je toegang tot apps, extra wijzerplaten, nieuwe datavelden en widgets voor op het homescherm. Niet elk apparaat heeft echter dezelfde ondersteuning voor de Connect IQ store. Zo is de Forerunner 45 wel ondersteund, maar kan je daar alleen andere wijzerplaten op installeren. Op de duurdere Forerunner-modellen krijg je dan bijvoorbeeld wel weer de volledige ondersteuning voor alles in de Connect IQ store.

Fitbit

De eerste wearable van Fitbit was een soort stappenteller die verder ook nog wat functies voor slaaptracking had.

Ondertussen heeft het bedrijf heel veel nieuwe sensors en ontwerpen toegevoegd en is het binnen de smartwatchwereld een sterke concurrent geworden van Apple, Samsung en alle smartwatches die draaien op Google's Wear OS.

Fitnesstracking is nog steeds een erg belangrijk onderdeel, maar de huidige apparaten zijn ook iets geschikter als een horloge (of smartwatch) met veel handige functies, waardoor je ze ook echt dagelijks wil dragen.

De belangrijkste modellen uit de Fitbit-familie zijn:

Batterijduur

Al sinds de release van de eerste trackers probeert Fitbit ongeveer een week aan batterijduur te leveren op zijn apparaten. Daar is jaren later dus nog niets aan veranderd en het bedrijf heeft zelfs veel vooruitgang geboekt, zeker als je bedenkt dat ook volwaardige smartwatches vaak nogal moeite hebben met de batterijduur.

Op de nieuwste Versa 4 en Sense 2-horloges belooft Fitbit zes dagen of langer aan batterijduur en dat is indrukwekkend, gezien de soorten displays en functies die erop zitten en toch wel wat vragen van de batterij. De Inspire 3 en Charge 5 fitnesstrackers gaan ook gemakkelijk een week mee, voordat je ze weer moet opladen. De Inspire 3 belooft zelfs tien dagen aan batterijduur. Dat is de langer dan alle andere Fitbit-wearables en net zo lang als zijn voorganger, die overigens geen always-on display had.

We hadden verwacht dat een always-on display wel meer invloed zou hebben op de batterijduur van deze nieuwe smartwatches (net als bij Apple en Samsung), maar er is dus weinig verschil te merken. Daarnaast heeft Fitbit ook nog een snellaadfunctie geïntroduceerd waarmee je na 12 minuten opladen weer een hele dag aan batterijduur krijgt.

Fitnessfuncties

Fitnesstracking is waar Fitbit vooral bekend om staat en het staat voor zover we weten dan ook centraal op elk apparaat dat tot nu toe gelanceerd is en dat nog gelanceerd moet worden.

Elke Fitbit heeft een stappenteller, een 24/7-hartslagmeter, slaaptracking en notificaties voor inactiviteit die je gedurende de dag ontvangt. De functies voor slaaptracking zijn ook de beste die we tot nu toe gezien hebben op een wearable. Je krijgt erg handige inzichten en metingen te zien aan de hand van je hartslag gedurende de nacht.

Er is ook relatief recentelijk nog een functie toegevoegd aan verschillende smartwatch-modellen om aan de hand van bepaalde data de menstruatiecyclus bij te houden. Je kan ook ademhalingsoefeningen doen via de horloges en een indicatie krijgen van hoe je lichaam omgaat met stress.

Naast de stappenteller en de slaaptracking beschikken de meeste Fitbits ook over tracking voor verschillende sporten. Ze kunnen automatisch bepaalde activiteiten herkennen, dus dat is handig als je niet altijd handmatig wil instellen wanneer je bijvoorbeeld gaat hardlopen of zwemmen.

De Charge 5, Versa 4 en Sense 2 hebben ook een ingebouwde GPS om gemakkelijker outdoor-activiteiten in kaart te brengen. Ook kan de 'PurePulse'-hartslagsensor worden gebruikt om toegang te krijgen tot trainingen voor in bepaalde hartslagzones of voor functies zoals de Actieve zoneminuten en een kaart van de intensiteit van je work-out. De smartwatches en de Charge 5 fitnesstracker kunnen ook zwemmen tracken, ook al werkt dat momenteel alleen in een zwembad en bijvoorbeeld niet in de zee.

Fitbit-gebruikers kunnen ook gebruikmaken van het Premium-abonnement. Daarmee krijg je toegang tot nog meer programma's en work-outs en krijg je ook nog meer inzicht in data die de sensors op de smartwatches en trackers.

Smartwatch-functies

Fitbit probeert ook op zijn fitnesstrackers toch wat smartwatch-functies toe te voegen. Veel meer dan standaard ondersteuning voor notificaties is redelijk lastig gezien de beperkingen van het scherm en het algehele ontwerp van deze apparaten.

Dat is flink veranderd sinds de komst van de Versa- en Sense-modellen, waarmee Fitbit de smartwatch-wereld in is gestapt. Deze smartwatches zijn niet meer alleen handig voor tijdens het sporten.

De wearables van Fitbit werken op Android-telefoons en op iPhones en bieden functies zoals notificaties, contactloos betalen en wijzerplaten. De nieuwste smartwatches bieden daarnaast ook nog ondersteuning voor slimme assistenten, zoals Amazon Alexa en Google Assistent.

De ervaring is redelijk hetzelfde, of je je Fitbit nou op een Android-toestel of op een iPhone gebruikt. Een aantal functies zijn niet op beide platforms beschikbaar. Zo kun je bijvoorbeeld alleen op Android reageren op notificaties.

Een groot nadeel is dat Fitbit de ondersteuning voor apps van derden op zijn horloges heeft stopgezet met de lancering van de Sense 2, Versa 4 en Charge 5 in september van 2022. Je kan nu bijvoorbeeld geen muziek meer afspelen met Spotify en apps als MySwimPro voor bij het zwemmen, zijn ook niet meer beschikbaar. Dit maakt Fitbits minder sterk op vlak van smartwatchfeatures dan Garmin, waar je wel apps van derden kan installeren.

Garmin of Fitbit?

Dus, kan je nou het beste kiezen voor Fitbit of Garmin? Er zijn aan beide kanten veel verschillende modellen met verschillende functies en ontwerpen om uit te kiezen.

De keuze tussen de twee platforms hang vooral af van een paar situaties waarin de ene optie misschien meer geschikt is dan de andere.

Als je vooral gefocust bent op fitnesstracking en niet per se op het vastleggen van je hardlooproutes of wandelingen, dan levert Fitbit volgens ons toch wel een betere ervaring. Fitbit-apparaten zijn gemakkelijk te gebruiken en ook de bijbehorende app is erg gebruiksvriendelijk. Het merk biedt ook nog steeds de meest handige opties voor slaaptracking die we op een wearable hebben gezien. Het is ook simpelweg een betere keuze voor beginners en Fitbit biedt ook meer nuttige sensors voor gezondheidstracking, zoals de ECG-sensor en de huidtemperatuursensor die op de Sense-modellen zitten.

Als je meer geïnteresseerd bent in sporttracking en je vooral onderweg toegang wil hebben tot veel data en een lange batterijduur, dan ben je over het algemeen beter af met een Garmin-smartwatch of -tracker. Deze leveren betrouwbare trackingfuncties en geven je de optie om ook externe sensors te gebruiken om de precisie van de metingen te verbeteren en om meer verschillende soorten metingen te bieden.

Naast het tracking-gedeelte zijn er bij beide merken nog veel andere functies te vinden. Garmin heeft een aantal gewilde functies die je niet op een Fitbit kan vinden, zoals Spotify-ondersteuning en handige functies voor extra veiligheid en assistentie.

De beslissing tussen deze twee grote namen binnen de wereld van de wearables komt vooral neer op waar je het meeste waarde uithaalt. Beide bedrijven leveren erg succesvolle apparaten met indrukwekkende hardware en software. Het is verder duidelijk dat ze allebei hun specialiteiten hebben op andere vlakken en hopelijk hebben we dat goed naar voren kunnen brengen om je te helpen bij je keuze.